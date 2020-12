Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra 5G modellen Drie Samsung S-serie 2021 modellen in aantocht. De Samsung Galaxy S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel, gevolgd door de S21 Plus en de S21. Lees hier alle details omtrent de verwachte high-end smartphone modellen van Samsung.

Al jaren worden de Galaxy S-serie smartphones van Samsung voorzien van hoogstaande, innovatieve functies. Over een maand worden de nieuwe 2021 modellen verwacht. De Galaxy S20 serie zal worden opgevolgd door de Galaxy S21 serie, die tijdens de lancering uit drie modellen zal bestaan: de S21, de S21+ en de S21 Ultra. De goedkopere S21 Fan Edition wordt pas later in het jaar aangekondigd.

LetsGoDigital heeft betrouwbare informatie ontvangen van een bron die nauw betrokken is bij Samsung Electronics. Deze bron heeft ons ook beelden van de nieuwe toestellen overhandigd. Wij zijn ervan overtuigd dat het hier om echt beeldmateriaal gaat. Echter, om de anonimiteit van onze bron te kunnen waarborgen is het helaas niet mogelijk om deze beelden online te zetten. Deze afbeeldingen hebben ons wel in staat gesteld om zeer nauwkeurig vormgegeven 3D product renders te maken van alle drie de verwachte modellen.

Overigens, online bestaat er nog enige onduidelijkheid omtrent de benaming van de nieuwe Samsung S-serie toestellen. Sommige spreken over de ‘Galaxy S21’, terwijl andere naar het toestel refereren met de naam ‘Galaxy S30’. Volgens onze bron worden de nieuwe modellen binnen de ‘S21’ serie ondergebracht – zodoende kun je aan de hand van de modelnaam zien in welk jaar het toestel geïntroduceerd is; de S20 werd uitgebracht in 2020, de S21 volgt in 2021, gevolgd door de Galaxy S22 in 2022 etc.

De beelden die LetsGoDigital heeft kunnen inzien komen in grote lijnen overeen met de renders die Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, enige tijd geleden publiceerde via het social media platform Voice. Het meest kenmerkende detail voor de Samsung S21 serie is ongetwijfeld het vernieuwde camerasysteem, waarbij het camera-eiland doorloopt tot aan de boven- en zijkant van het frame.

Echter, de indeling van het camerasysteem zal er in werkelijkheid iets anders uit gaan zien. Het Ultra model zal over één extra sensor beschikken, ten opzichte van hetgeen destijds geïllustreerd werd. Deze wordt nog boven de flitser geplaatst. We lopen de drietal modellen één voor één na.

De 4K resolutie renders in deze publicatie zijn ontworpen door in-house grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn. De Italiaanse vormgever heeft vaker spraakmakende Samsung telefoons met uiterste precisie weergegeven, nog voor de officiële introductie – waaronder de Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone. Ook op het gebied van gaming is Giuseppe actief, zo ontwierp hij enige tijd geleden een waanzinnige PlayStation 5 Spider-Man Miles Morales editie.

Voor deze publicatie heeft Giuseppe groots uitgepakt, door alle drie de nieuwe S-serie smartphones digitaal vorm te geven en hier 4K resolutie renders van te maken. De verwachte Samsung S21 modellen worden naar alle waarschijnlijkheid uitgebracht in de door Giuseppe getoonde kleuren.

Binnenkort zal Giuseppe Spinelli ook een Galaxy S21 video trailer tonen, bookmark zijn YouTube kanaal om automatisch op de hoogte te worden gehouden zodra deze videoanimatie beschikbaar is. Klik op onderstaande knop, zodat jij de video als eerste ontvangt.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Sinds de S20 serie heeft Samsung een Ultra model in het leven geroepen, als topmodel binnen de S-serie. Komend jaar zal de high-end serie worden aangevoerd door de S21 Ultra. Deze smartphone zal op verschillende punten afwijken van de S21 en S21+. Zo wordt het vlaggenschip uitgerust met het grootste display, de beste camera en de grootste capaciteit batterij.

Om te beginnen met de weinig verrassende voorzijde. Samsung lijkt ditmaal voor een iets kleiner display te kiezen; 6,8” in plaats van 6,9”. Dit zal de handligging ongetwijfeld ten goede komen, daarmee wordt de kans op ongelukjes door valschade ook verkleind. Dat is toch een bijkomend voordeel, daar schermschade nog altijd de meest voorkomende schade is aan een smartphone.

In tegenstelling tot de twee andere Galaxy S21 modellen zal de Ultra wel over een curved display beschikken – dit geeft de smartphone een extra premium look-and-feel. Het afgeronde 6,8” scherm heeft een QHD+ resolutie en biedt ondersteuning voor een adaptieve 120 Hertz refresh-rate.

De centraal in het midden geplaatste hole-punch selfiecamera blijft gehandhaafd, vermoedelijk zal het nieuwe model opnieuw over een 40 megapixel front-camera beschikken. Enige tijd geleden was er sprake van dat de nieuwe S-serie line-up over een under-screen camera zouden beschikken, hier lijkt Samsung in ieder geval vanaf te hebben gezien.

De grootste wijzigingen zijn zichtbaar op de achterzijde. De Galaxy S20 Ultra was de eerste en enige Samsung smartphone met een 10x Hybrid zoom functie. Deze zoomfunctionaliteit zal hoogstwaarschijnlijk worden gehandhaafd bij de S21 Ultra. Er wordt een vernieuwde 108 megapixel groothoekcamera ingebouwd, evenals een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een tweetal 10 megapixel telefoto camera’s, die 10x optische zoom en 3x optische zoom mogelijk maken.

Over het autofocussysteem van de Samsung S20 Ultra is veel te doen geweest kort na de product lancering. Bij de later geïntroduceerde Galaxy Note 20 Ultra werd er dan ook gekozen voor een beter werkend laser-autofocussysteem. Het lijkt erop dat de S21 Ultra ook niet langer over een DepthVision camera zal beschikken.

Mogelijk wordt het Ultra model voorzien van een geheel nieuwe ISOCell Vizion 3D ToF sensor van Samsung-makelij. De nieuwe 3D dieptecamera heeft naar verwachting een groter bereik, om zo te kunnen concurreren met de uiterst precieze 3D sensor van Apple. Het is echter zeker niet uitgesloten dat de S21 Ultra ook over een laser-autofocussysteem zal beschikken, net als de reeds beschikbare Note 20 Ultra.

De belangrijkste wijziging van de S21 Ultra wordt misschien wel de compatibiliteit met de befaamde S Pen van Samsung. Deze stylus pen is al jaren het belangrijkste kenmerk van de Galaxy Note serie. Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S21 Ultra als eerste S-serie smartphone ook compatibel wordt gemaakt met de S Pen. Met dat verschil dat deze stylus niet standaard wordt meegeleverd, ook zal het Ultra model niet over een S Pen compartiment beschikken – zoals wel het geval is bij de Note modellen.

De accucapaciteit van de Samsung S21 Ultra zal hoogstwaarschijnlijk gelijk zijn aan die van de S20 Ultra. Het gaat om een 5.000 mAh batterij. Aangezien het nieuwe model wordt voorzien van een iets kleiner scherm en een energiezuinigere processor ligt het in de lijn der verwachtingen dat de algehele batterijduur wel iets verbeterd wordt ten opzichte van vorig jaar.

Wat betreft de snellaad-functionaliteit, afgelopen jaar werd het Ultra model compatibel gemaakt met een 45W oplader. Standaard wordt er echter een 25W lader meegeleverd. Helaas lijkt het komend jaar niet veel beter te worden. Ondanks dat met name Chinese fabrikanten hun high-end telefoons wél voorzien van een beduidend snellere oplader, denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8T die beide worden geleverd met een 65 Watt oplader.

Apple daarentegen hanteert juist een nieuw ‘milieu-beleid’, waarbij helemaal geen adapter meer wordt meegeleverd bij de nieuwste telefoonmodellen, bovendien ondersteunen de nieuwste iPhones slechts 18W snelladen. Op internet is er behoorlijk wat kritiek geuit op Apple vanwege het weglaten van de adapter. Desalinettemin lijkt hierdoor de noodzaak voor Samsung niet hoog genoeg om nu direct in te zetten op verbeterde snellaadtechnologiëen. Jammer, want een snelle lader levert wel degelijk een belangrijke meerwaarde voor de gebruiker – zo bleek ook uit onze review van de Find X2 Pro.

Aangaande de processor, zoals we inmiddels gewend zijn geraakt van Samsung zullen de Europese Galaxy S-serie modellen worden aangedreven door de Exynos chipset van Samsung zelf. Het gaat om de Exynos 2100. Voor de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse modellen wordt de onlangs geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 888 ingezet.

Deze octa-core Kyro 680 CPU biedt tot 25% betere prestaties dan zijn voorganger; de Snapdragon 865. Ook beschikt de Snapdragon 888 over een geïntegreerde X60 modem, die 5G op mmwave- en sub-6GHz-frequenties ondersteunt. De Samsung Exynos variant zal in grote mate vergelijkbare resultaten leveren. Hoewel de Exynos uitvoering doorgaans iets minder goede prestaties levert en ook iets minder energiezuinig is dan de Qualcomm variant – zo blijkt uit diverse benchmark test resultaten.

Afgelopen jaar werd er gekozen voor twee geheugenvarianten. Het goedkoopste S20 Ultra model beschikt over 12GB RAM en 128GB ROM, de duurdere variant heeft 16GB RAM en 512GB ROM. Het is nog onduidelijk of Samsung ditmaal voor dezelfde geheugenconfiguratie zal kiezen. Zo is het niet ondenkbaar dat de basisvariant wordt voorzien van 256GB ROM – wat ook absoluut wenselijk zou zijn, daar een microSD geheugenkaart niet wordt ondersteunt en de 8K video’s en 108MP foto’s behoorlijk wat opslagruimte in beslag nemen.

Wat betreft de toestel kleuren, verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S21 Ultra ten tijde van de marktlancering zal uitbrengen in twee kleuren: Phantom Black en Phantom Silver. Doorgaans introduceert Samsung enkele maanden later -nog voor de zomer- één of twee extra kleurvarianten, om zo voor een extra verkoop boost te kunnen zorgen. De unieke Mystic Bronze kleurstelling, die zo typerend was voor de 2020 modellenreeks, komt komend jaar helaas te vervallen.

Samsung Galaxy S21 Plus

Waar het Plus model twee jaar geleden nog het absolute topmodel was, lijkt de S21+ beduidend minder geavanceerd te worden en zelfs op verschillende punten achteruit te gaan ten opzichte van de S20+. Eén van de meest opmerkelijke veranderingen, het nieuwe model zal niet langer over een curved display beschikken, zo wist twitteraar Ice Universe in november al te melden. Ook lijkt de resolutie verlaagt te worden tot maximaal Full HD – wat lager is dan de QHD resolutie van de huidige S20+.

Daarnaast lijkt de Samsung S21 Plus te worden voorzien van een kunststof behuizing – in plaats van een beduidend duurdere en luxere glazen behuizing. Hiertoe zou Samsung hebben besloten naar aanleiding van de positieve respons op de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20 FE en Galaxy Note 20 – beide beschikken over een kunststof behuizing, in plaats van glas.

Toch is het natuurlijk een achteruitgang, een decennia geleden werden topmodellen nog wel voorzien van een kunststof behuizing. Sindsdien is er echter veel veranderd en worden er verschillende type materialen ingezet. Hoewel budget smartphones nog regelmatig over een kunststof behuizing beschikken, worden veruit de meeste mid-range en high-end modellen tegenwoordig voorzien van een glazen achterzijde.

Met glas kun je veel mooiere kleurschakeringen bewerkstelligen – waarbij de kleur varieert aan de hand van de lichtinval. Of nog beter; een keramische of zelfs kunstleren achterzijde – dat geeft het toestel een extra premium en luxe uitstraling, wat je eigenlijk zou verwachten van een S-serie smartphone anno 2021. Alleen van de S10 werd destijds een keramische variant uitgebracht, voor deze uitvoering diende je echter ook direct een additioneel bedrag van €250 te betalen.

Voordelen van een kunststof behuizing zijn er overigens ook, zo bieden deze doorgaans een betere grip en zijn ze minder gevoelig voor vingerafdrukken. Desalniettemin mag dit eigenlijk geen reden meer zijn om een high-end smartphone te voorzien van een plastic behuizing, met de moderne technieken van vandaag de dag zijn er namelijk genoeg mogelijkheden om dit soort nadelen te verhelpen – denk bijvoorbeeld aan de Oppo Reno 4 modellen met z’n krasvaste en vingerafdrukbestendige gezandstraalde mat-glazen achterzijde.

De Samsung S21 Plus krijgt hoogstwaarschijnlijk een 6,7-inch scherm. De 120 Hertz refresh-rate wordt gehandhaafd, met dien verstande dat alleen het Ultra model een adaptieve verversingssnelheid ondersteunt. Zodoende kan de smartphone zelf bepalen wanneer welke refresh-rate het best toe te passen is. Bij het raadplegen van internetpagina’s is 60Hz bijvoorbeeld ruim voldoende, maar speel je een mobiele game, dan is 120Hz gewenst. Dit zorgt voor extra vloeiende beelden. De S21+ zal deze adaptieve refresh-rate helaas niet ondersteunen.

Qua camerasysteem worden er geen grote wijzigingen verwacht ten opzichte van vorig jaar. De S20+ kreeg dezelfde cameraconfiguratie als het basismodel, met één belangrijk verschil. Het Plus model werd namelijk voorzien van een extra DepthVision camera – die ook in het Ultra model geïntegreerd werd. Deze DepthVision camera komt hoogstwaarschijnlijk te vervallen bij de Galaxy S21 serie.

De Samsung Galaxy S21 Plus krijgt een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera. Laatstgenoemde maakt 3x Hybrid zoom functionaliteit mogelijk. Het gaat hier om dezelfde cameraconfiguratie als bij de S20 / S20+.

De Samsung Galaxy S21 Plus krijgt een nog groter cameraeiland dan voorheen, dat doorgetrokken wordt tot aan de zijkant van het toestel. De flitser zal bij dit model overigens buiten het cameraeiland worden geplaatst – dit is op een opmerkelijk verschil met de S21 Ultra.

De batterijduur zal hoogstwaarschijnlijk verbeterd worden. Waar de S20+ werd uitgerust met een 4.500 mAh batterij zal het vernieuwde model over een grotere 4.800 mAh accu beschikken. Qua snellaad-functionaliteit worden er geen opmerkelijke wijzigingen verwacht. Vermoedelijk zal het toestel compatibel zijn met een 25W oplader, maar standaard worden geleverd met een langzamere 15W lader.

Het Plus model wordt ten tijde van de lancering uitgebracht in drie kleuren. Naast de Phantom Black en Phantom Silver variant zal er ook een stijlvolle Phantom Violet beschikbaar worden gesteld. Een prachtige lichtpaarse kleur, die veel vrouwen zal aanspreken. Het is echter nog onduidelijk of alle kleurvarianten ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. Over de prijs komen we later in deze publicatie nog terug.

Je mag er overigens vanuit gaan dat alle drie de nieuwe modellen ondersteuning bieden voor het 5G netwerk. Om gebruik te kunnen maken van het snelle mobiele internet dat 5G te bieden heeft dien je, afgezien van een 5G telefoon, ook over een 5G abonnement te beschikken. In Nederland worden deze abonnementen aangeboden door T-Mobile, KPN en Vodafone.

T-Mobile biedt de beste landelijke dekking, Vodafone biedt 5G inmiddels ook aan in het grootste deel van Nederland. Vooral in het westen is VodafoneZiggo goed vertegenwoordigd als het gaat om 5G. KPN is al wel begonnen met de uitrol van 5G, deze provider biedt 5G echter alleen aan in de grootste steden.

Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat de 5G-frequentie die hogere snelheden mogelijk maakt pas in 2022 beschikbaar zal zijn voor Nederlandse telecomaanbieders. Het huidige 5G netwerk biedt al wel snelheidsvoordelen, de échte voordelen liggen echter nog in het verschiet.

Samsung Galaxy S21

Het basismodel van de Samsung S21 serie zal net als z’n grotere broers worden aangedreven door de Exynos 2100 / Snapdragon 888 chipset. Wel zal het instapmodel over minder geheugen beschikken, waarschijnlijk gaat het om 8GB RAM en 128GB ROM.

Verder zal de S21 van dezelfde software worden voorzien als het Plus en Ultra model. Het toestel draait op het nieuwe Android 11 OS waar de onlangs geïntroduceerde One UI 3.1 gebruikersinterface overheen geplaatst wordt. Afgelopen week maakte Samsung nog bekend dat de uitrol van One UI 3.0 naar de S20 modellen momenteel plaatsvindt. In januari 2021 zullen ook de andere high-end Galaxy devices volgen, waarna de uitrol naar de goedkopere A-serie en M-serie smartphones vanaf maart zal plaatsvinden.

De S21 wordt de goedkoopste toevoeging van de drietal verwachte S-serie smartphones. Later in het jaar wordt er overigens nog wel een Galaxy S21 FE verwacht, als goedkoper alternatief. Het basismodel wordt -net als vorig jaar- het kleinst vormgegeven. De displaygrootte is dan ook het belangrijkste verschil met het Plus model. De Samsung S21 wordt voorzien van een 6,2-inch scherm. Ook dit wordt een plat display met een Full HD+ resolutie. Net als het Plus model zal ook het basismodel voorzien worden van een kunststof achterzijde.

Het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde zal qua configuratie identiek zijn aan afgelopen jaar. Het gaat om een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 64 megapixel telefoto camera met 3x Hybrid zoom en 30x Digitale zoom. Video’s kunnen alle 2021 S-serie modellen vastleggen in een 8K resolutie. Qua vormgeving zal de camera van de S21 overeenkomen met de S21+.

Door het kleinere display zal er ook een kleinere accu worden ingebouwd. Verwacht wordt dat de Galaxy S21 over een 4.000 mAh batterij zal beschikken – opnieuw geen veranderingen met het 2020-model. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25 Watt, hoewel er standaard waarschijnlijk een 15 Watt adapter zal worden meegeleverd.

Wat betreft de kleuren, gebruikers van de Samsung S21 krijgen de meeste kleurkeuze. Deze smartphone zal tijdens de lancering in vier kleuren worden uitgebracht – de beschikbare kleuren kunnen variëren per regio. Het gaat om Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink.

Xbox cloud gaming op je Samsung telefoon

Verder zal Samsung tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement ongetwijfeld aandacht besteden aan de nauwe samenwerking met tech-gigant Microsoft. Denk aan de integratie van Samsung DeX en Microsoft Office. Ten tijde van de introductie van de S-serie 2020 modellen maakte Samsung tevens bekend een samenwerking te zijn aangegaan met Xbox, om zo een extra goede en complete cloud game ervaring te kunnen leveren.

De nieuwe Xbox Series X en Xbox Series S spelcomputers zijn sinds een maand verkrijgbaar, grote kans dat hier ook op de een of andere manier aandacht aan besteed zal worden. Denk bijvoorbeeld aan één van de nieuwe games die naar mobile komt. Ben je overigens meer een PlayStation fan? Dankzij de Remote Play functionaliteit van Sony kun je ook de PlayStation 4 of de nieuwe PlayStation 5 gebruiken om PS games te spelen op je mobiel.

Samsung heeft echter duidelijk gekozen voor een samenwerking met Microsoft Xbox. De twee bedrijven werken reeds op meerdere vlakken samen, bovendien zet Microsoft met haar Xbox platform hoog in op het kunnen gamen op meerdere type apparaten. Terwijl Sony het liefst ziet dat gebruikers van de PlayStation 5 de console gebruiken in combinatie met een TV, in plaats van een monitor of smart apparaat – zoals een smartphone of tablet. De DualSense controller van Sony is overigens wel compatibel met Android en Windows devices.

Op audiogebied zal Samsung ongetwijfeld de expertise van AKG inschakelen, om zo een rijke dual sound audio-ervaring te kunnen bieden. Naar verwachting zal ook de samenwerking met Spotify worden voortgezet.

Verder is reeds bekend dat de standaard voorgeïnstalleerde Samsung Daily nieuws-app vervangen zal worden voor ‘Samsung Free’, dat al dan niet gecombineerd wordt met Samsung O. De vernieuwde app zal niet alleen toegang geven tot het laatste nieuws, maar zal ook muziek, games, tv en entertainment bevatten – als onderdeel van de nieuwe One UI 3.0 interface.

Samsung NEON Artificial Human

Verwacht wordt dat Samsung tijdens de officiële introductie van de Galaxy S21 ook aandacht zal besteden aan Samsung NEON. Deze Artificial Human werd op CES 2020 geïntroduceerd. Het lijkt er echter sterk op dat NEON nu ook naar de mobiel komt – zo liet de CEO van STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs) doorschemeren via Twitter. In eerste instantie zal NEON uitsluitend bedoelt zijn voor B2B toepassingen. Het wordt beschikbaar gesteld als API, om real-time gesprekservaringen van NEON te integreren met mobiele apps en web-services van derden.

Gebruikers kunnen met Samsung NEON een eigen virtuele AR persoon genereren, zo kun je jouw favoriete karakter creëren die jou helpt met je dagelijkse taken. Je kunt hierbij onder andere bepalen of je liever een vrouw of een man hebt.

Maar het gaat verder dan dat, zo kun je ook aangeven of die persoon geleerd moet zijn of juist erg toegankelijk. Aan de hand van jouw keuze wordt vervolgens bepaald hoe jij als gebruiker wordt aangesproken. Wil je lieverd formeel met ‘meneer’ of ‘mevrouw’ worden aangesproken, of kies je voor een informele relatie met de door jouw gegenereerde Artificial Human.

Tijdens de presentatie van Samsung NEON gaf de Koreaanse fabrikant te kennen dat NEON is ontworpen om jouw beste vriend te worden. In theorie natuurlijk handig, als je je even eenzaam voelt heb je altijd een digitale vriend tot je beschikking.

Je kunt er natuurlijk wel een kanttekening bij plaatsen; waar gaat dit heen in de toekomst? Wordt het fysieke contact met elkaar nog minder, duiken we straks nog dieper in onze mobieltjes? Dankzij Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is het karakter ook in staat om jou door de tijd heen beter te leren kennen, om zo in te schatten waar jouw behoeftes en interesses liggen en hier vervolgens op in te kunnen spelen.

Prijzen van de Samsung S-serie 2021 modellen

Vaak zie je dat wanneer een smartphone wordt opgevolgd door een nieuw en verbeterd model, dat de prijs ook omhoog gaat. Kocht je 5 jaar geleden voor pak ‘m beet €750 het meest geavanceerde model dat er bestond, tegenwoordig is dit de prijsklasse van een geavanceerde mid-range smartphone. Toch lijken er dit jaar een aantal cruciale veranderingen doorgevoerd te worden, waardoor de vernieuwde S-serie modellen van Samsung juist goedkoper in de markt gezet kunnen worden.

Afgelopen jaar kreeg de S20 een vanaf prijs van € 900 (4G LTE), het 5G model kon je kopen voor € 1.000. Naar verwachting zal de S21 uitsluitend als 5G smartphone worden uitgebracht, wat logischerwijs zou resulteren in een verkoopprijs van zo’n € 1.000.

Echter, de kunststof achterzijde, het platte scherm, de lagere display resolutie en de minimale innovatie op cameragebied zorgen ervoor dat Samsung het basismodel komend jaar juist voor een lagere prijs in de markt kan zetten, om zo de S-serie voor een groter publiek toegankelijk te maken.

Naar verwachting kun je de Samsung Galaxy S21 kopen voor een vanaf prijs van zo’n € 900 (5G model, 128GB). Dit is overigens de prijs voor een simlockvrij los toestel, zonder abonnement. Doorgaans kun je in combinatie met een telefoonabonnement korting krijgen op de toestelprijs. De bundeltarieven zijn gelijk aan die van een sim-only abonnement, door te kiezen voor zo’n combi-deal kun je dus simpelweg extra voordeel behalen.

Deze drastische prijswijziging zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de tegenvallende verkoopcijfers van de Galaxy S20 modellen. Halverwege het jaar werd al bekend dat de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra modellen beduidend minder vaak zijn verkocht dat de Galaxy S10 en S10+, in dezelfde periode een jaar eerder. Bij deze vergelijking werd de Galaxy S10e en S10 5G niet eens meegenomen.

Hoewel als officiële reden ‘corona’ wordt opgevoerd, zal de prijs van de S20 modellen ongetwijfeld een belangrijke factor hebben gespeeld in de tegenvallende verkoopaantallen – zo moet ook Samsung gedacht hebben. Daar komt bij dat Apple de in september aangekondigde iPhone 12 modellen ook extra scherp heeft geprijsd. Daarnaast heeft Samsung te maken met toenemende concurrentie van Chinese merken, denk aan Xiaomi, Oppo en OnePlus. Dit alles zal ertoe bijdragen dat Samsung haar prijsstelling nauwlettend in de gaten moet houden, wil het haar dominante marktpositie behouden.

Kijkende naar het Plus model, de Galaxy S20+ 5G kreeg een adviesprijs van €1.100 (128GB). Waarschijnlijk wordt de opvolger van deze smartphone zo’n €50 goedkoper in de markt gezet. Daarmee wordt het verschil tussen de Galaxy S20 FE 5G (€750), de S21 €900) en de S21 Plus (€1.050) telkens €150.

Het Ultra model kreeg afgelopen jaar een behoorlijke forse vanaf prijs van €1.350 (128GB). Voor de 512GB variant werd de adviesprijs zelfs vastgesteld op €1.550. Voor datzelfde bedrag kun je ook de iPhone 12 Pro Max kopen – terwijl de iPhone modellen vroeger stukken duurder waren dan de S-serie modellen. Waarschijnlijk kun je straks de Galaxy S21 Ultra kopen voor een vanaf prijs van zo’n €1.300. Voor de S Pen zal een additioneel bedrag van zo’n €40 gerekend worden.

Overigens, Samsung telefoons staan erom bekend relatief snel in prijs te dalen. Onlangs heeft Erwin van der Zande voor Bright nog een interessante YouTube video gemaakt over dit onderwerp, waarin in detail wordt uitgelegd hoe het mogelijk is dat Samsung smartphones zoveel sneller in prijs dalen, dan de toestellen van concurrerende merken. Zo meldt van der Zande dat Apple iPhone modellen het hele jaar door tegen dezelfde prijs worden verkocht, net zolang totdat er een opvolger bekend wordt gemaakt.

Samsung hanteert echter een totaal ander marketingbeleid, waarbij gewerkt wordt met hoge bonussen voor winkeliers, bedoelt om de verkoop van Samsung telefoons te stimuleren. De hoogte van die bonus wordt afgestemd op de inkoopaantallen, dit zorgt ervoor dat reselllers extra veel toestellen inkopen om zo een extra hoge bonus te ontvangen. Als de verkoop vervolgens tegenvalt, dan willen de winkels van die voorraad af en zo wordt de prijsdaling ingezet.

Aangezien Samsung met relatief hoge bonussen werkt, worden de budgetten die verleent worden aan winkeliers om de verkoop te stimuleren, op den duur ingezet om korting te geven aan de consument, om zo van de ingekochte voorraad af te komen. Hoewel er meer fabrikanten zijn die met bonussen werken, zijn deze bij Samsung het hoogst. Anderen fabrikanten kiezen bijvoorbeeld voor een cash-back actie.

De consument is natuurlijk ook niet achterlijk. Inmiddels weten veel klanten dat nieuwe Samsung modellen binnen enkele maanden na de marktintroductie al tegen een forse korting worden aangeboden. Zodoende wachten steeds meer consumenten enige tijd, waardoor de winkeliers steeds eerder besluiten om deze korting te verlenen. Zo wordt de visuele cirkel ingezet. Voor Samsung zelf is dit overigens niet per definitie slecht, ten slotte hebben zij hun geld al verdiend doordat de resellers extra veel toestellen hebben ingekocht. Dit geldt niet alleen voor Samsung Benelux, deze marketing strategie wordt in heel Europa toegepast.

Verschil Galaxy S-serie en Note-serie wordt alsmaar kleiner

Er gaan al langer geruchten dat Samsung de Galaxy Note serie wil laten vervallen. De high-end Note modellen worden normaliter in de tweede helft van het jaar geïntroduceerd. Van oudsher waren dit de grootste, de meest geavanceerde en tevens de duurste Samsung telefoons.

De afgelopen jaren is het verschil tussen de S- en Note serie echter steeds verder verkleind. Zo was de S20 Ultra dit jaar het grootste en duurste Galaxy model. Nu de Galaxy S21 Ultra ook nog compatibel wordt gemaakt met de S Pen lijken alle functies die de Note-serie ooit uniek maakte komen te vervallen.

Daar komt bij dat Samsung tegenwoordig ook opvouwbare smartphones uitbrengt – die een uitstekend alternatief vormen voor veel traditiegetrouwe Note-gebruikers . De Koreaanse fabrikant heeft inmiddels drie opvouwbare modellen gepresenteerd. Na de Galaxy Fold werd dit jaar ook de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 uitgebracht.

De verwachting is dat Samsung komend jaar zelfs 3 nieuwe vouwtelefoons zal aankondigen. In de vorm van een Galaxy Z Fold 2 Lite, een Galaxy Z Flip 2 en een Galaxy Z Fold 3. Het lijkt erop dat er simpelweg te veel high-end Samsung telefoons worden uitgebracht, waardoor de Note line-up soort van overbodig wordt. Waarschijnlijk zal Samsung nog één laatste Note uitbrengen in de vorm van een Galaxy Note 21, die rond augustus 2021 verwacht wordt.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 launch event

De Galaxy S-serie modellen worden jaarlijks in februari aangekondigd. Bij de S21 lijkt Samsung echter een kleine wijziging aan te willen brengen in de planning. De nieuwe modellen worden hoogstwaarschijnlijk op donderdag 14 januari 2021 officieel aangekondigd. Dit is tevens de sluitingsdag van CES 2021, op deze internationale consumenten elektronica beurs worden nog een reeks nieuwe Samsung producten verwacht, waaronder nieuwe televisies, gaming monitoren en laptops.

Voor de introductie van de Galaxy S21 modellenlijn zal een separaat Samsung Unpacked 2021 evenement worden opgezet, dat via een live stream te volgen zal zijn. Gelijktijdig met de S21 serie zal Samsung ook enkele andere producten onthullen, waaronder de Galaxy Buds Sound / Galaxy Buds Pro oordopjes – als opvolger van de Galaxy Buds+ en de enkele maanden later geïntroduceerde Galaxy Buds Live. De vernieuwde wireless headset zal waarschijnlijk gratis cadeau worden gegeven als je een S21 smartphone koopt tijdens de pre-order periode. Deze accessoires kun je in dezelfde kleuren kopen als de toestellen zelf.

Het plaatsen van een Samsung S21 preorder wordt hoogstwaarschijnlijk al direct na de officiële introductie mogelijk. Verwacht wordt dat de release date wordt vastgesteld op vrijdag 29 januari 2020. Samsung kiest doorgaans voor een release op vrijdag en een preorder periode van 2 weken is gebruikelijk, waardoor deze data zeer plausibel zijn.

Bij de S20 koos Samsung er overigens voor om gelijktijdig met de nieuwe S-serie modellen ook de Galaxy Z Flip aan te kondigen. De opvolger van deze vouwtelefoon wordt echter pas in het voorjaar van 2021 verwacht. Hiervoor zal het hoofdkantoor van Samsung een ander event organiseren. Mogelijk dat gelijktijdig ook de Galaxy Z Fold Lite wordt aangekondigd, als eenvoudiger en goedkoper model van de Z Fold 2.

Laatstgenoemde zal hoogstwaarschijnlijk pas in de tweede helft van 2021 worden opgevolgd, door de Galaxy Z Fold 3. Er zijn overigens al meermaals signalen geweest dat Samsung dit model ook compatibel wil maken met de S Pen. Het lijkt er dus op dat in 2021 ook de eerste opvouwbare smartphone met stylus wordt uitgebracht.

