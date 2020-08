Samsung Galaxy Note 20 verkrijgbaar als 4G en 5G model De nieuwe Note modellen zijn nu verkrijgbaar. Wat mag je van de Samsung Note 20 verwachten en biedt deze telefoon een goede prijs/kwaliteit verhouding?

De opvolgers van de Galaxy Note 10 (Plus) zijn officieel aangekondigd. Samsung heeft twee nieuwe modellen geïntroduceerd, behalve een basismodel in de vorm van een Note 20 is er ook topmodel uitgebracht, genaamd de Galaxy Note 20 Ultra. In deze publicatie beperken we ons echter tot het basismodel. Samsung heeft behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. Sommige zijn duidelijk in het voordeel van het nieuwe model, maar helaas lijkt dat niet voor alle aanpassingen te gelden.

De Galaxy Note 20 heeft dit jaar een ander design gekregen dan zijn grotere broer. Niet alleen het scherm-formaat is kleiner, voor het eerst sinds jaren voorziet Samsung het basismodel binnen de Note serie van een plat scherm. Hierdoor oogt de telefoon wat minder luxe.

Dat geldt tevens voor de achterzijde van het toestel, door te kiezen voor een plastic achterzijde -in plaats van glas- voelt de Note 20 minder hoogwaardig en duurzaam aan dan je zou verwachten van een high-end smartphone. Toch heeft het nieuwe model dezelfde prijs gekregen als de Note 10 vorig jaar.

In de eerste hands-on previews wordt de Note 20 dan ook eerder gezien als opvolger van de Note 10 Lite, in plaats van de Note 10. Is dit terecht of levert Samsung met het nieuwe model nog altijd een zeer hoogstaande telefoon?

Plat scherm en kunststof behuizing

Al sinds de intrede van het edge display zijn er een aanzienlijk aantal gebruikers die toch de voorkeur geven aan een plat scherm, in plaats van een afgerond scherm. Hoewel een plat display voor een minder stijlvolle uitstraling zorgt wordt het gebruik hiervan door velen als beter ervaren. Want qua bediening laat een edge scherm nog wel eens te wensen over.

Zo zijn de icoontjes aan de zijkant van het display vaak lastig te gebruiken. Ook als je een icoontje van het ene bureaublad naar het andere wil vegen gaat dit nog weleens moeizaam. Door nu een Note smartphone uit te brengen met een plat display geeft Samsung haar gebruikers weer een keuze.

Wat betreft de achterzijde, hoewel glas beduidend gevoeliger is voor vingerafdrukken hebben we de afgelopen jaren een duidelijke tendens gezien van high-end smartphones met een glazen behuizing. Sommige fabrikanten kiezen daarnaast voor een hoogwaardige composiet of kunstleren afwerking – denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 Pro. Samsung kiest er anno 2020 juist voor om de nieuwe Note 20 te voorzien van een kunststof behuizing, zoals we eigenlijk gewend zijn geraakt bij de budget modellen.

Hoewel dit aan de ene kant als kwalijk beschouwt kan worden, is er ook wel wat voor te zeggen. Tenslotte gebruiken de meeste mensen een smartphone hoesje. Hierdoor zie je de achterzijde van je telefoon eigenlijk nooit. Door te kiezen voor een goedkopere afwerking heeft Samsung op andere punten wel (dure) verbeteringen kunnen doorvoeren.

Zo is het camerasysteem er duidelijk op vooruit gegaan, zonder dat de adviesprijs verhoogd is. Dat in tegenstelling tot de S-serie, die dit jaar wel met een behoorlijke prijsverhoging te maken kreeg. Daarnaast heeft de samenwerking met Microsoft ook voor verschillende nieuwe en handige functies gezorgd.

Samsung Note 20 Specs

Het basismodel is zowel verkrijgbaar met 4G als met 5G. Het is zeker niet de eerste 5G telefoon die Samsung dit jaar uitbrengt in Nederland, ook de S20 modellen zijn verkrijgbaar met 5G ondersteuning. Sinds afgelopen maand hebben zowel Vodafone, KPN als T-Mobile hun 5G netwerk geactiveerd in Nederland. Hoewel het nog enige tijd zal duren alvorens een landelijke dekking gerealiseerd kan worden kun je inmiddels in ongeveer de helft van Nederland al gebruik maken van het supersnelle mobiele netwerk. Uiteraard dien je hiervoor wel over een geschikt 5G telefoon abonnement te beschikken.

Waar de Note 10 nog werd uitgerust met een relatief klein 6,3-inch scherm heeft Samsung ditmaal gekozen voor een 6,7-inch display. Het scherm beschikt net als zijn voorganger over een Full HD+ resolutie. Helaas wordt de 120 Hertz refresh-rate niet ondersteunt, alle andere topmodellen binnen de 2020 Galaxy line-up (denk aan de S20 serie en de Note 20 Ultra) bieden wel ondersteuning bieden voor 120Hz. Bij de Note 20 is dit echter beperkt tot maximaal 60 Hertz.

De Samsung Galaxy Note 20 is voorzien van een hole-punch camera die centraal bovenin is geplaatst. Net als bij de Ultra variant is er gekozen voor een 10 megapixel beeldsensor. Het camerasysteem aan de achterzijde toont wel onderlinge verschillen. De Note 20 beschikt over een vergelijkbare triple camera als de eerder dit jaar gelanceerde Galaxy S20. Dat betekent dat er een 64 megapixel zoomcamera met 3x optische zoom voorhanden is, samen met een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera.

Vanzelfsprekend wordt de Note 20 ook geleverd met een S Pen, zoals we inmiddels al jaren gewend zijn van de Samsung Note serie. De S Pen van de Note20 is vergelijkbaar met die van de Note 10. Voor het Ultra model is er een nieuwe stylus pen uitgebracht, deze kent een lagere latentie (9mm ipv 26mm), waardoor het schrijven met de S Pen nog natuurlijker aanvoelt.

Maak van je Note een echte Xbox telefoon

De Galaxy Note 20 wordt aangedreven door de krachtige 7nm octa-core Exynos 990 chipset van Samsung-makelij. Er wordt 8GB werkgeheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen. Mocht je het geheugen willen uitbreiden, dan ben je aangewezen op cloud services want het basismodel biedt geen ondersteuning voor een microSD kaart.

Het nieuwe topmodel van Samsung is niet alleen bijzonder krachtig, dankzij de nauwe samenwerking met Microsoft zijn er ook tal van handige dektop en gaming functies geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan de functie Samsung Notes, waarmee je eenvoudig al je werk kunt synchroniseren op je smartphone, tablet en PC. Ook wordt Samsung Dex ondersteunt, zo kun je de smartphone draadloos verbinden met een desktop PC of een smart TV – handig als je een groot scherm nodig hebt.

Daarnaast is de Samsung Note 20 compatibel met Microsoft Xbox cloud gaming. Zo biedt de Note toegang tot meer dan 100 populaire Xbox games. Hiervoor dien je wel over een Xbox Game Pass Ultimate abonnement te beschikken, met zo’n maandelijks abonnement kun je Xbox games spelen op de console, de PC en vanaf oktober ook op mobiele apparaten zoals de nieuwe Note smartphone.

Het vlaggenschip van Samsung is IP68 gecertificeerd, wat betekent dat de telefoon zowel stof- als waterdicht is. Er zijn drie microfoons ingebouwd en een stereo speaker met AKG geluid en Dolby Atmos ondersteuning.

Om de smartphone van voldoende power te voorzien is er een 4.300 mAh batterij ingebouwd. Deze biedt ondersteuning voor 25 Watt snelladen en 15 Watt draadloos opladen. Ook omgekeerd draadloos opladen wordt ondersteunt, zo kun je andere apparaten – zoals de nieuwe Galaxy Buds Live – opladen via de accu van je smartphone.

Samsung Galaxy Note 20 kopen

Consumenten kunnen de Samsung Galaxy Note 20 kopen voor een vanaf prijs van €950. Hiervoor ontvang je het 4G model met 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Deze prijs is exact hetzelfde als de introductieprijs van de Note 10 (8GB/256GB) vorig jaar. Voor de Samsung Note 20 5G model is de adviesprijs vastgesteld op €1.050. Dit zijn de prijzen voor een los toestel. In combinatie met een telefoon abonnement kun je korting krijgen op het toestel zelf. Je kunt hiervoor bij alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders terecht. Zowel het 4G als 5G model is verkrijgbaar in vier kleurvarianten: Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Gray en Mystic Black.

Overweeg jij de nieuwe Note smartphone te kopen? Je hebt nog drie dagen de tijd om een preorder te plaatsen. Tijdens de preorder periode kun je kiezen uit een gratis Music Pack of een Gaming Pack – ter waarde van maximaal €190. Kies je voor de Music Pack, dan ontvang je de Galaxy Buds+ draadloze oordopjes cadeau. Realiseer je hierbij wel: alleen bij het Ultra model worden de nieuwe Buds Live meegeleverd, bij de Note 20 ontvang je de Buds Plus, die begin dit jaar werd geïntroduceerd ten tijde van de S20 serie. Ben je meer een gamer? Dan kun je kiezen voor de Gaming Pack, deze bestaat uit een Moga XP5 X+ controller, wireless charger stand en 3 maanden Xbox Game Pass Ultimate.

Samsung biedt tevens de mogelijkheid om de Note 20 te leasen. Tijdelijk betaal je slechts €1 eenmalige aansluitkosten, in plaats van €99. Daarnaast is het mogelijk om je oude apparaat in te ruilen, zo kun je korting krijgen op je nieuwe toestel. Op de website van Samsung staat per model gespecificeerd wat de inruilwaarde is, zo kun je eenvoudig vooraf zien wat jouw oude toestel nog waard is.