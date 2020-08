Smartphonehoesjes voor de Samsung Galaxy Note 20 modellen Samsung brengt gelijktijdig met de Galaxy Note 20 (Ultra) ook een reeks bijpassende accessoires uit, waaronder deze silliconen cases en flip covers.

Toon pagina inhoud

Nog vier dagen wachten en dan zal Samsung haar nieuwe Galaxy line-up voor de tweede helft van 2020 introduceren. Behalve een nieuwe Galaxy Watch 3 smartwatch, een Galaxy Tab S7 / S7 Plus tablet en Galaxy Buds Live draadloze oordopjes zal Samsung tijdens het online launch event ook een tweetal Galaxy Note 20 aankondigen, evenals de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone. De afgelopen periode is er al veel informatie bekend geworden omtrent de nieuwe modellen en dus is het tijd om meer over de accessoires te weten te komen.

Bij de introductie van een topmodel smartphone brengt Samsung ook altijd meerdere soorten hoesjes en covers uit, in een reeks uiteenlopende kleuren. Deze high-end telefoonmodellen zijn zeker niet goedkoop te noemen en dus is het raadzaam om zo’n toestel goed te beschermen met behulp van een hoesje. Zo kun je de kans op schade aanzienlijk verminderen.

Ten slotte kunnen de reparatiekosten behoorlijk hoog oplopen als je smartphone schade oploopt, zeker bij toestellen met een duur edge display – een kapot scherm is nog altijd de meest voorkomende smartphone reparatie. Het is dan ook fijn dat Samsung haar klanten keuze biedt uit een reeks uiteenlopende smartphonehoesjes, zo is er voor ieder wat wils.

Afgelopen maand wist LetsGoDigital al te melden dat de smartphonehoesjes voor de Samsung Note 20 modellen hoogstwaarschijnlijk voorzien zullen worden van een Antimicrobial Coating. Inmiddels is deze informatie door meerdere bronnen bevestigt. Deze speciale coating zorgt ervoor dat verspreiding van bacteriën wordt tegengaan. Het is bewezen effectief tegen corona en daarmee een bijzonder waardevolle toevoeging in een tijd waarin de Corona pandemie nog altijd voortduurt.

Afgezien van deze informatie was er nog weinig bekend over de nieuwe hoesjes voor de Note smartphones. Daar brengt twitteraar Roland Quandt (WinFuture) nu verandering in door een serie afbeeldingen online te zetten van de officiële smartphonehoesjes voor de Samsung Galaxy Note 20 (Ultra). Helaas wordt er geen prijs of specs bij vermeld, desalniettemin bieden de beelden een goede eerste indruk.

Samsung smartphonehoesjes en telefoon covers

De productafbeeldingen tonen verschillende flip-open cases. Om te beginnen met de herkenbare Clear View Cover. Dit hoesje bedekt zowel de voor- als achterzijde van het toestel. Aan de voorzijde is een transparante balk aangebracht die de hele lengte-as bedekt, zo blijf je automatisch op de hoogte van notificaties en binnenkomende oproepen en berichtjes, zelfs als je het telefoonhoesje gesloten hebt.

De beelden tonen het hoesje in een mintgroene en een roze kleur, zowel voor de Note 20 als z’n grotere broer de Note 20 Ultra. Vermoedelijk gaat het om een Smart Clear View Cover, zoals voor het eerst voor de Galaxy S20 is geïntroduceerd. Deze cover is voorzien van een speciale gebruikersinterface waardoor je je telefoon kunt bedienen zonder het hoesje te hoeven openen.

Ook zien we een Note 20 cover waarbij alleen de achterzijde van het toestel beschermt wordt. Vermoedelijk gaat het hier om een Sillicone Cover. Deze voelt lekker zacht en glad aan, maar met behoudt van voldoende grip. Daarnaast is het gezien Samsung’s historie waarschijnlijk dat er ook een Leather Cover zal verschijnen. Zo is er voor de Note 10 ook een luxe kalfslederen case uitgebracht. Hoewel deze lederen cover niet op de afbeeldingen te zien is, zien we nog wel een hoesje met de mogelijkheid om een pasje in op te bergen, deze wordt in een grijze kleurstelling getoond.

De nieuwe reeks accessoires voor de Note 20 modellen borduren voort op de bestaande hoesjes voor de Note 10 serie. Voor de Galaxy Note 10 heeft Samsung zes type smartphonehoesjes uitgebracht, namelijk een LED cover, een LED View cover, een Clear View cover, een Leather cover, een Sillicone cover en ten slotte een Protective Standing Cover.

Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat er naast de telefoonhoesjes waar nu afbeeldingen van online zijn verschenen nóg enkele cases en covers worden uitgebracht door Samsung. Op 5 augustus vindt het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaats, om 16:00 zal de presentatie via een live stream te volgen zijn. Tijdens het event zullen alle nieuwe functies van de Note 20 besproken worden.

Beschik jij over een Galaxy Note 10 (Plus) en kun je wel een nieuw hoesje gebruiken? Dan is het zeker de moeite waard om de site van Samsung te raadplegen. Verschillende originele hoesjes en cases worden momenteel aangeboden voor slechts €9,99 – in plaats van €64,99. Dat is nog eens een aanbieding!