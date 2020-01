Samsung Galaxy Note 20 cover onthult nieuw camera design Samsung deponeert afbeelding van een nieuwe telefooncover bedoelt voor de Galaxy Note serie. Mogelijk een hoesje voor de komende Note 20 modellen.

Komende maand zal Samsung tijdens Galaxy Unpacked 2020 de nieuwe Galaxy S20 serie onthullen evenals een nieuwe opvouwbare telefoon, genaamd de Galazy Z Flip. In de tweede helft van het jaar worden de nieuwe Note smartphones verwacht. Afgelopen jaar werden er voor het eerst twee toestellen binnen deze high-end line-up geïntroduceerd, de Note 10 en Note 10+. Begin dit jaar werd ook nog de Note 10 Lite geïntroduceerd, die in tegenstelling tot z’n duurdere broers wel over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikt.

Wat mogen we in 2020 verwachten van de Note serie? Samsung is voornemens om de benaming van de S-serie te veranderen, dit jaar wordt niet de Galaxy S11 verwacht, maar de Galaxy S20. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat dezelfde naamstructuur ook voor de Note serie zal worden toegepast, in dat geval zal dit jaar dus een Note 20 en een Note 20+ onthuld worden.

Over het design van de nieuwe telefoons is nog geen informatie bekend. Een onlangs gepubliceerd patent voor een Samsung telefoonhoesje geeft ons mogelijk meer inzicht in hoe de Note20 eruit komt te zien.

Samsung Galaxy Note 20 hoesje

Op 19 november 2019 heeft Samsung Electronics in bij het IPI (International Property India) een designpatent ingediend voor een ‘case for mobile telephone’. Op 10 januari 2020 is het patent gepubliceerd. De omschrijving is bijzonder summier er is ook maar één afbeelding bijgevoegd.

Het betreft een vrij rechthoekig vormgegeven smartphone, zoals we gewend zijn van de Note serie. Het toestel heeft dus geen ronde randen, zoals we wel zien bij de Galaxy S- en A-serie. Kijken we naar de onderzijde dan lijkt er in de hoek plaats te zijn gemaakt voor een stylus pen compartiment. Deze zit bij de huidige Note 10 modellen ook aan de rechter onderzijde (vanuit de voorkant gezien). De gepatenteerde Samsung cover beschikt niet over een koptelefoonaansluiting, wat duidelijk maakt dat het geen hoesje is voor het recent geïntroduceerde Lite model.

De rechterzijde van het toestel is vrij van knoppen, aan de linkerzijde zijn twee knoppen zichtbaar. Een side-knop (aan- / uitknop & Bixby knop in één) en een volume knop. Op dit onderdeel zien we geen verschillen met de huidige modellen.

Het camerasysteem aan de achterzijde ziet er wel duidelijk anders uit – zoals we nog niet eerder hebben gezien bij een Note smartphone. Er is een uitsparing gemaakt voor een rechthoekig camerasysteem, vergelijkbaar met de recent geïntroduceerde Galaxy A51 en A71. Bij de Note 10 Lite is er gekozen voor een vierkant camerasysteem, die plaats biedt aan een triple camera met flitser.

De gepatenteerde cover lijkt plaatst te bieden aan een vijfvoudige camera met flitser. Of zoals we bij de Galaxy S20+ verwachten, een viervoudige camera met een flitser en een microfoon. Deze uitsparing is duidelijk anders dan bij de hoesjes voor de Note 10 en 10+ het geval is. Ter vergelijking, bij de Note 10 en 10+ is er gekozen voor een drievoudige camera die verticaal van elkaar gepositioneerd zijn. Bij de Note 10 is de flitser ernaast geplaatst, bij de Note 10+ is er een flitser en een ToF camera naast geplaatst.

Al met al gaat het hier duidelijk om een telefoon cover die nog niet eerder is gebruikt voor een Samsung Note smartphone. Het ontwerp voor de camera komt sterk overeen met de verwachte Galaxy S20 modellen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat het hier gaat om een hoesje voor de komende Samsung Galaxy Note 20. Aangezien er geen afmetingen bij vermeld worden valt uit de afbeelding niet op te maken of het gaat om het standaard model of de Galaxy Note 20+.

Dat het patent is aangevraagd in India is overigens niet zo vreemd, aangezien Samsung’s grootste smartphone fabriek in Noida staat, dichtbij het bekende Delhi. Gisteren werd bekend dat het bedrijf in april 2020 ook een mobiele display fabriek zal opzetten in Noida, waar de telefoonschermen en bijbehorende accessoires gefabriceerd zullen worden.

Het gaat nog wel even duren voordat Samsung haar nieuwe Note line-up zal introduceren. Deze toestellen worden normaliter in augustus onthuld. Mogelijk dat we tegen die tijd ook een nieuwe Galaxy Z opvouwbare smartphone mogen verwachten. Ten slotte is concurrent Huawei ook voornemens om in de tweede helft van 2020 nog een vouwtelefoon uit te brengen. Deze zal een andere vormfactor krijgen dan de Mate X / Mate Xs.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy Note 20 cover.