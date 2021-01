Samsung Galaxy Z Flip 3 met Galaxy S21 camera design Opvolger van de Galaxy Z Flip clamshell krijgt waarschijnlijk een triple camera, een groter cover-display, smallere schermranden en een vernieuwd scharnier.

Toon pagina inhoud

Komende week zal Samsung de eerste high-end smartphones voor 2021 aankondigen. Het gaat om de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Deze modellen krijgen een nieuw ontworpen camera eiland, dat helemaal doorloopt tot aan het frame. Verwacht wordt dat Samsung het vernieuwde camera design van de S21 serie ook zal integreren bij andere 2021 vlaggenschip modellen. Zo illustreerde LetsGoDigital afgelopen week al de Samsung Galaxy Note 21 Ultra met een vergelijkbare camera. Mogelijk dat Samsung ook de komende opvouwbare smartphones van een soortgelijk ontwerp wil voorzien.

De eerste vouwtelefoon dat Samsung in 2021 zal introduceren is hoogstwaarschijnlijk de opvolger van de Samsung Galaxy Z Flip. Over de benaming van dit toestel is nog enige onduidelijkheid. Onlangs doken er namelijk geruchten op dat Samsung dit model geen Galaxy Z Flip 2 zal noemen, maar Galaxy Z Flip 3 – om zodoende de benaming gelijk te trekken aan die van de Z Fold serie. Van laatstgenoemde serie zijn inmiddels al twee modellen geïntroduceerd, in de vorm van een Galaxy Fold en een Galaxy Z Fold 2.

Samsung Z Flip 3 opvouwbare smartphone met vernieuwd ontwerp

In een Koreaans forum is een concept afbeelding opgedoken van hoe deze Galaxy Z Flip 3 er mogelijk uit komt te zien – bedankt voor de tip Tron. De beelden zijn een soort mix van de originele Z Flip en de komende week verwachte Galaxy S21. De opvouwbare telefoon wordt getoond in een chique paarse kleur, met een koper kleurig frame en camerasysteem. Deze kleurencombi wordt ook bij de S21 / S21+ verwacht.

Aan de hand van de concept foto heeft LetsGoDigital nog een extra afbeelding ontworpen, waarbij het toestel in opengevouwen stand getoond wordt, met officiële Galaxy S21 wallpaper en een vernieuwd scharnier – hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Er is een drievoudige camera zichtbaar – vergelijkbaar met die van de Galaxy S21. Afgelopen jaar koos Samsung nog voor een dubbele camera. In de tussentijd zijn er wel meermaals verhalen opgedoken op internet dat Samsung de opvolger van de Z Flip wil voorzien van een triple camera.

Het blijft echter nog even de vraag of deze qua configuratie identiek zal zijn aan die van de Samsung S21. Ten slotte zou het op basis van het afgelopen jaar logischer zijn als dit camerasysteem voorbestemd blijft voor de duurdere Samsung Galaxy Z Fold 3. Maar wellicht dat de Z Fold 3 ditmaal mag rekenen op een nóg betere camera set-up – vergelijkbaar met die van de Note 20 Ultra en S21 Ultra.

Verder is het cover-display aanzienlijk vergroot, waardoor er net wat meer informatie kan worden weergegeven op dit tweede scherm. Er gaan overigens al langer geruchten dat Samsung voornemens is om het cover-display te vergroten. Dit zou ook in lijn liggen met de Z Fold serie – het grotere cover-display is één van de belangrijke verbeterpunten van de Z Fold 2. In december 2020 ontdekte LetsGoDigital al een octrooi van de Galaxy Z Flip 2 – waarbij de clamshell getoond werd met een relatief groot vierkant cover-display.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ook over smallere schermranden zal beschikken – waardoor er meer ruimte overblijft om een groot flexibel scherm te integreren, zonder dat de totale afmetingen van het toestel toenemen. Hiervoor lijkt het wel noodzakelijk te zijn om het scharnier aan te passen, daar deze bij de Z Flip vrij ver naar binnenloopt. Zolang er brede schermranden worden toegepast is dit geen probleem, maar zodra deze smaller worden gemaakt zal het scharnier hierop aangepast moeten worden – hier is onze product render dan ook op aangepast.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat verbeterpunten die bij de Z Fold 2 zijn doorgevoerd ook bij de Z Flip 3 beschikbaar zullen komen. Denk bijvoorbeeld aan de 120 Hertz refresh-rate van het flexibele display. Ook verwachten we het unieke reinigingssysteem, dat geïntegreerd is in het scharnier om stof- en vuil af te voeren, terug te zien bij de nieuwe clamshell telefoon van Samsung. Vermoedelijk wordt er aan de binnenzijde opnieuw een punch-hole camera systeem ingebouwd, deze zal waarschijnlijk iets kleiner worden vormgegeven – waardoor deze nog minder opvalt.

Samsung opvouwbare smartphone modellen in 2021

Samsung lijkt in 2021 voornemens te zijn om nog meer opvouwbare telefoon modellen te introduceren dan afgelopen jaar. Na de Galaxy Fold in 2019 bracht Samsung in 2020 zowel de Galaxy Z Flip (5G) als de Galaxy Z Fold 2 uit voor de internationale markt. We laten hierbij de nog luxere Chinese versie van de Samsung Z Fold 2 even buiten beschouwing.

Als we de geruchten mogen geloven dat zal Samsung komend jaar maar liefst 4 nieuwe vouwtelefoons introduceren. Naast een Z Flip 3 en een Z Fold 3 lijkt Samsung voornemens te zijn om ook nog twee goedkopere modellen uit te brengen, om zodoende een groter publiek kennis te kunnen laten maken met de nieuwe markt van opvouwbare smartphones. Deze modellen zouden onder de naam Galaxy Z Flip 3 FE en een Z Fold 3 FE (Fan Edition) kunnen verschijnen – net zoals de Galaxy S20 FE ook het goedkoopste S-serie model van 2020 is.

Het blijft vooralsnog onduidelijk op welke punten deze smartphones zullen afwijken ten opzichte van hun duurdere broers. Ook blijft het nog afwachten wanneer welk model wordt uitgebracht. Vermoedelijk zal de Z Flip 3 als eerste arriveren, deze zal dit jaar echter niet gelijktijdig met de S21 geïntroduceerd worden, waarschijnlijk wacht Samsung hiermee tot in de lente van 2021. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden omtrent Samsung’s plannen voor 2021.