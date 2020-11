Chinese versie van Samsung Galaxy Z Fold 2 5G is nog luxer Samsung brengt in China een extra variant uit van de Galaxy Z Fold 2. De nieuwe Galaxy W21 is een nóg luxere opvouwbare smartphone met 5G.

Toon pagina inhoud

Sinds september 2020 kun je de Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen in Nederland. Hoewel deze opvouwbare smartphone ook verkrijgbaar is in China, lanceert Samsung daar nu ook een extra variant, genaamd de Galaxy W21 5G. Het betreft de opvolger van de Galaxy W20, deze smartphone werd door velen bestempeld als betere variant van de Galaxy Fold – Samsung’s eerste opvouwbare telefoon. Dit toestel is overigens ook uitsluitend in China uitgebracht. De nieuwe Samsung W21 is het luxe alternatief op de Z Fold 2.

De nieuwe opvouwbare smartphone staat inmiddels vermeld op de officiële Samsung China website. De Samsung Galaxy W21 zal uitsluitend verkrijgbaar zijn met 5G ondersteuning – dat geldt overigens ook voor de Z Fold 2 die je in ons land kunt kopen.

Samsung Galaxy W21 5G dubbel zoveel geheugen als de Z Fold 2

Het toestel wordt aangedreven door de snelle Snapdragon 865+ chipset met 12GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen. Dit is dezelfde chipset, maar met dubbel zoveel flash geheugen als bij de Galaxy Z Fold 2. Samsung heeft de W21 ook voorzien van een vernieuwd gouden design met een luxueuze textuur. Verder is het logo van China Telecom in het design verwerkt – de exclusieve telecomprovider voor dit toestel.

Het schermformaat is voor beide modellen nagenoeg identiek. Het Super AMOLED Infinity-O display van de Z Fold 2 is 7,6” groot en biedt ondersteuning voor de hoge 120Hz refresh-rate. Daarnaast is er een 6,2-ínch HD+ front-display beschikbaar. Bij de W21 wijkt alleen het front-display heel iets af, deze is met een formaat van 6,23” net iets groter.

Vanzelfsprekend kun je de nieuwe vouwtelefoon ook in Flex mode gebruiken. Door de smartphone in half opengeklapte stand neer te zetten ontstaan tal van nieuwe bedieningsmogelijkheden. Zo kun je op het bovenste schermdeel een video tonen, terwijl je het onderste schermdeel gebruikt voor de bediening ervan. Bij het opstellen van een berichtje kun je het bovenste schermdeel gebruiken om de app conversatie te bekijken, terwijl het onderste schermdeel dienst kan doen als toetsenbord.

Voor het maken van foto en video opnames zal deze opvouwbare smartphone voorzien worden van een 10 megapixel selfiecamera. Daarnaast worden er drie 12 megapixel camera’s ingebouwd aan de achterzijde – het camerasysteem is vergelijkbaar aan die van de Samsung Galaxy Z Fold 2. Dat geldt ook voor de accucapaciteit, er worden twee batterij ingebouwd met een totale capaciteit van 4.5000 mAh met ondersteuning voor 25 Watt snelladen.

Verder heeft Samsung laten weten dat de Chinese versie van de Z Fold 2 een dual sim telefoon zal zijn, handig als je privé en zakelijk gescheiden wilt houden. Dankzij de 5G Dual Mode ondersteuning kun je ook gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk.

Samsung smartphones in China en India

Hoewel Samsung wereldwijd marktleider is op het gebied van smartphones, heeft het in de ’s werelds grootste afzetmarkt –China- met geduchte concurrentie te maken van verschillende Chinese spelers, met name Huawei, Oppo, Vivo en Xiaomi.

Zodoende zal de Samsung Galaxy W21 een geduchte concurrent vormen voor toestellen zoals de Huawei Mate 40 RS Porsche. In Nederland is de Mate 40 Pro wel uitgebracht, maar het nog duurdere Porsche model kun je hier niet kopen. In China is dit model wel verkrijgbaar voor een prijs van omgerekend zo’n €2.300. Met de W21 zal Samsung een sterk tegengeluid kunnen creëren.

Omgerekend gaat de luxe variant van de Z Fold 2 zo’n €2.550 (20.000 Chinese yuan) kosten. Dit klinkt overigens als een behoorlijke meerprijs voor het vernieuwde design, de extra opslaggeheugen en de dual sim functionaliteit. De Z Fold 2 kun je namelijk kopen voor €2.000, in China is dit model zelfs nog een stukje goedkoper.

Vermoedelijk zal de Galaxy W21 op den duur ook worden uitgebracht in India, waar ook zijn voorganger, de Galaxy W20, verkrijgbaar is. In de tussentijd lopen de spanningen tussen China en India behoorlijk op. Er is onenigheid omtrent de grens tussen beide landen. India is ’s werelds tweede grootste afzetmarkt op het gebied van smartphones. Door de negatieve sentimenten tussen beide landen zijn de verwachtingen dat er de komende tijd minder Chinese smartphones zullen worden afgezet in India. Samsung kan hier als Koreaanse fabrikant natuurlijk goed van profiteren.