Google Pixel Notepad opvouwbare telefoon komt eind 2022 Google zal rond oktober 2022 z’n eerste opvouwbare smartphone presenteren. De Pixel Notepad krijgt een vergelijkbaar design als Samsung Galaxy Z Fold 3.

Online wordt er al geruime tijd gespeculeerd over een in ontwikkeling zijnde opvouwbare smartphone van Google. In eerste instantie werd naast dit toestel gerefereerd als Google Pixel Fold – doordat de telefoon een zelfde soort vormgeving krijgt als de Samsung Galaxy Z Fold serie. Inmiddels weten we dat Google hoogstwaarschijnlijk voor de naam Pixel Notepad zal kiezen. De vouwtelefoon zou voor Q3 2021 op de planning hebben gestaan. Dat was echter ook het moment dat de sterk verbeterde en goedkoper geprijsde Galaxy Z Fold 3 werd aangekondigd.

Google zou vervolgens hebben afgezien van de release van zijn eigen opvouw telefoon, omdat het niet ten onder wou doen aan de kwalitatieve opvouwbare smartphone van Samsung – die ook nog eens goedkoper in de markt werd gezet dan z’n voorganger.

Google Notepad opvouwbare smartphone

Vervolgens bleef het enige tijd onduidelijk of er nog wel een Google opvouwbare telefoon zal verschijnen. Displayanalist Ross Young meldt via Twitter dat het toestel alsnog in productie wordt genomen – in verbeterde vorm. De displayproductie voor de Google Pixel Notepad zou gepland staan voor het derde kwartaal van 2022. Het gaat om een LTPO display – met een adaptieve 120Hz refresh-rate.

Vervolgens zal de Google smartphone in het vierde kwartaal van 2022 officieel worden aangekondigd. Als reactie op een andere Tweet meldt Ross Young dat de Pixel opvouwtelefoon waarschijnlijk in oktober 2022 zal verschijnen. Dat betekent dat het toestel zo’n twee maand later dan de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zal arriveren.

Rond oktober wordt ook de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro verwacht. Mogelijkerwijs wordt de opvouwbare telefoon gelijktijdig aangekondigd. Hiervoor zal het bedrijf ongetwijfeld een launch evenement organiseren.

Ook meldt de Twitteraar dat de initiële bestelling die Google heeft geplaatst voor de displaypanelen van de Pixel Notepad zijn geannuleerd. Het gaat om een nieuwe bestelling. Vermoedelijk zijn de engineers van Google terug naar de tekentafel gegaan om het een en ander te herzien. Eerder gingen er al geruchten dat het bedrijf ook de prijs naar beneden wil bijstellen, om de opvouwbare telefoon extra competitief in de markt te zetten.

Google Pixel Notepad als concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 4

De Amerikaanse tech-gigant zou ook erg onder de indruk zijn geweest van de under-display camera technologie die in de Z Fold 3 is toegepast. Of dat betekent dat de Google Notepad ook wordt voorzien van zo’n type camerasysteem blijft vooralsnog onbekend. Ten slotte is in de tussentijd gebleken dat de kwaliteit van de 4MP under-panel camera van Samsung niet in de buurt komt van traditionele selfiecamera systemen.

Tot slot zou Google ook voornemens zijn om het camerasysteem aan de achterzijde aan te passen. Zodat deze qua beeldkwaliteit meer in lijn ligt met de huidige Pixel 6 telefoons. Dit is één van de veelgehoorde kritiekpunten omtrent Samsung’s opvouwbare telefoon. Het camerasysteem van de Z Fold 3 doet duidelijk onder ten opzichte van andere topmodellen van het merk – zoals de Galaxy S22 Ultra.

Door bij de Pixel Notepad extra in te zetten op de camera kwaliteit hoopt Google een belangrijke troefkaart in handen te hebben ten opzichte van Samsung. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat de Zuid-Koreanen ditmaal ook extra zullen inzetten op het camerasysteem. Zoals we ook zien bij recent geïntroduceerde Chinese opvouwtelefoons – zoals de Oppo Find N, de Honor Magic V en de Huawei P50 Pocket.

Samsung heeft zich eerst willen focussen op het optimaliseren van de behuizing. Zo zijn de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 vooralsnog de enige waterbestendige opvouwbare telefoons ter wereld. Of de Google Pixel Notepad ook een IP-certificaat krijgt blijft vooralsnog onbekend.

Vorig jaar oktober ontdekte LetsGoDigital een octrooi van Google voor een opvouwbare smartphone – vergelijkbaar als de Galaxy Z Fold line-up. Of dit ook het daadwerkelijke ontwerp wordt zullen we nog even moeten afwachten. De komende maanden zullen er ongetwijfeld meer details boven water komen aangaande de in ontwikkeling zijnde Google opvouwbare smartphone.

