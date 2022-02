Google brengt Pixel Pass abonnement naar Europa Google wil nieuwe Pixel Pass abonnement ook in Europa lanceren. Ter voorbereiding heeft het bedrijf alvast de benodigde trademark aangevraagd.

In oktober heeft Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd. Twee high-end Android telefoons met geavanceerde features. Gelijktijdig met de tweetal nieuwe smartphones heeft Google in de US ook de Pixel Pass geïntroduceerd. Een soort alles in één abonnement. Voor een vast bedrag per maand krijg je de beschikking over de nieuwste Pixel telefoon, daarnaast kun je gebruikmaken van tal van premium Google services. Het is een soort tegenhanger van het Apple One abonnement.

Bij het bekendmaken van Pixel Pass vroegen velen zich af of Google deze nieuwe abonnementsservice op den duur ook beschikbaar zal stellen in andere landen. In de tussentijd is het bedrijf begonnen met de voorbereidingen om Pixel Pass ook in Europa te lanceren. Dit blijkt uit een handelsmerk dat Google heeft aangevraagd bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Google Pixel Pass abonnement

Op 7 februari 2022 heeft Google LLC een trademark aanvraag ingediend bij de EUIPO voor de benaming ‘Pixel Pass’. De aanvraag is geclassificeerd als Class 35 / 36 / 37. Hierbij is de volgende omschrijving opgenomen:

Google Pixel Pass trademark description: “Subscription services for consumers, namely, provision and management of bundled subscription packages to wireless telephone mobile telephone calling and data plans, insurance and warranty services for mobile phones and consumer electronic devices, technical support services for mobile phones and consumer electronic devices, and online digital content and media services comprised of an audiovisual content streaming subscription service; financing the purchase, replacement or upgrade of wireless telecommunications equipment and devices; repair and maintenance of mobile phones and consumer electronic devices’

Nu de benaming ook in Europa is vastgelegd ligt het bedrijf niets meer in de weg om deze service uit te gaan breiden naar de EU. De benaming, gecombineerd met de omschrijving, komen overeen met de Google Pixel Pass service die het bedrijf in de US heeft opgezet.

Door een Pixel Pass abonnement aan te schaffen betaal je een vast bedrag per maand, hiervoor ontvang je een nieuwe Pixel telefoon die geregeld wordt voorzien van updates. Daarnaast kun je gebruik maken van verschillende premium Google Services, zoals Youtube Premium voor video’s zonder advertentie, YouTube Music Premium, Google One met 200GB gratis cloud opslag, Google Play Pass met honderden games en apps en Preferred Care voor probleemloze reparaties en vervanging.

Bovendien krijg je elke twee jaar de kans om een nieuwe Pixel telefoon uit te kiezen. Diegene die een Pixel Pass abonnement afsluiten kunnen er tevens voor kiezen om hun oude telefoon in te ruilen, om zodoende korting te krijgen op de maandelijkse kosten van je abonnement.

Wanneer de Pixel Pass naar Europa komt is nog onbekend. Mogelijkerwijs krijgen we hier in het voorjaar van 2022 meer over te horen. Verwacht wordt dat het bedrijf in mei verschillende nieuwe producten en services zal aankondigen. In mei vindt de jaarlijkse Google I/O conference plaats, later die maand wordt ook de Google Pixel 6a en de Google Pixel Watch verwacht.

Helaas worden de Google Pixel telefoons officieel niet uitgebracht in Nederland. Desondanks weten de toestellen ons land wel te bereiken via de grijze import. In verschillende andere Europese landen worden de Pixel toestellen wel verkocht, waaronder buurland Duitsland.

Download official documentation Google Pixel Pass in Europe.