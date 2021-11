Google Pixel 6a Na de Pixel 6 serie is het nu wachten op het mid-range model, de Pixel 6a. De nieuwe middenklasser krijgt een 6,2” OLED display en een dubbele camera.

Vorige maand werden de langverwachte Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro uitgebracht, als eerste telefoons die uit de doos op het Android 12 OS draaien. Inmiddels is Google alweer drukdoende met de ontwikkeling van een nieuw telefoonmodel, een middenklasser ditmaal. Het gaat om de opvolger van de Pixel 5a, die in augustus werd aangekondigd. De Google Pixel 6a krijgt een nieuw design, dat veel overeenkomsten toont met z’n twee duurdere broers.

De Pixel 6 smartphones hebben een onderscheidend ontwerp en worden door velen erg positief ontvangen. Met de Pixel 6a zal Google willen voortborduren op dit succes. Inmiddels zijn niet alleen de eerste specs bekend, dankzij OnLeaks en 91Mobiles hebben we ook een goede eerste indruk van het nieuwe design.

Google Pixel 6a met 6,2” OLED scherm

Het toestel wordt iets kleiner dan de Pixel 6 en 6 Pro. De Pixel 6a wordt naar verluidt uitgerust met een plat 6,2” OLED display. Ter vergelijking, z’n grotere broers zijn voorzien van een 6,4” en 6,7” display. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm verwerkt. Verder wordt er een punch-hole selfie-camera geïntegreerd, die bovenin in het midden wordt geplaatst.

De achterzijde zal plaats bieden voor een dubbele camera en een LED flitser, die horizontaal van elkaar worden geplaatst. Het camerasysteem oogt herkenbaar. Net als bij de andere Pixel 6 smartphones krijgt ook de Pixel 6a een matzwarte metalen band die enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Over de camera resolutie is vooralsnog geen informatie bekend. Het huidige model beschikt over een 12MP groothoekcamera en een 16MP ultra-groothoekcamera.

De Google Pixel 6a krijgt een glazen achterkant met een tweekleurige afwerking. Aan de rechterkant van het frame worden zowel de volumetoetsen als de power-knop gesitueerd. De onderzijde biedt plaats voor een USB Type-C poort, een speaker en een microfoon. De afmetingen van de telefoon zijn (HxBxD): 152,2 x 71,8 x 8,7mm (10,4mm inclusief de camera).

De Pixel 5a wordt aangedreven door een mid-range chipset, de Qualcomm Snapdragon 765G. Mogelijkerwijs wordt de 6a voorzien van een Snapdragon 778G processor. Een andere mogelijkheid is dat Google een Tensor Lite chip zal integreren. Ten slotte is de Pixel 6 de eerste Google telefoon met een Tensor SoC.

Het is niet ondenkbaar dat de 6a ook wordt voorzien van een ‘eigen’ gemaakte Tensor processor – hoewel het ongetwijfeld om een minder krachtige variant zal gaan. Ongeacht welke chipset er wordt toegepast, de telefoon zal in ieder geval 5G ondersteuning bieden. Waarschijnlijk wordt de Google Pixel 6a voorzien van 6GB of 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Uiteraard zal het nieuwe model ook op het Android 12 OS draaien. Google biedt 3 jaar software ondersteuning en 5 jaar beveiligingsupdates. Over de batterij capaciteit is vooralsnog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal de smartphone ondersteuning bieden voor 21W bedraad opladen – net zoals het geval is bij de Pixel 6.

Prijs en release datum

Over de prijs en release datum tasten we vooralsnog in het duister. Mogelijk wordt het nieuwe model opnieuw rond augustus geïntroduceerd worden. Het is echter ook niet ondenkbaar dat de 6a in de eerste helft van 2022 zal arriveren. Het voorgaande model kreeg een adviesprijs van $ 450, vermoedelijk zal het 2022 model rond dezelfde prijs in de verkoop gaan.

Helaas worden de Google Pixel smartphones officieel niet uitgebracht in Nederland, dit in tegenstelling tot buurland Duitsland. Desondanks betekent dat niet dat de toestellen niet te koop worden aangeboden in ons land. Bij retailers zoals BelSimpel en Mobiel.nl kun je de Pixel telefoons wel kopen.