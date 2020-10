Samsung Galaxy Z Fold 3 met sliding keyboard Samsung ontwikkelt Galaxy Z Fold smartphone met dubbel vouwbaar flexibel display en een uitschuifbaar toetsenbord voor extra gebruikersgemak.

Samsung heeft inmiddels verschillende opvouwbare smartphones op de markt gebracht, denk aan de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 – beide 5G modellen kun je kopen in Nederland. Alle tot nu toe verkrijgbare vouwtelefoons hebben één ding gemeen; ze kunnen 1x gevouwen worden. Desalniettemin ligt het voor de hand dat er op den duur ook smartphones geïntroduceerd zullen worden met een flexibel display dat 2x gevouwen kan worden. Een goed voorbeeld hiervan werd begin vorig jaar al getoond, toen Xiaomi haar eerste opvouwbare smartphone demonstreerde.

Het is bekend dat ook Samsung aan dergelijke modellen werkt. Zo bracht LetsGoDigital onlangs nog verslag uit over een Galaxy Z Dual Fold smartphone. Bij dit model kon het onderste schermdeel worden ingezet als virtueel toetsenbord.

Uit nieuw gevonden documentatie blijkt dat Samsung ook overweegt om een vouwbare smartphone te ontwikkelen met een uitschuifbaar toetsenbord, voor het gemak noemen we dit toestel de Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold met dubbel scharnier en 3 schermdelen

Halverwege 2018 heeft Samsung Display een designpatent ingediend bij de KIPO (Korean Intellectual Property Office). De documentatie is geheim gehouden tot 17 juli 2020 en bevat naast een summiere omschrijving een achttal duidelijke product schetsen.

Het betreft een dubbel vouwbare smartphone, dat opvouwen opmerkelijk slank is. Om het door Samsung vastgelegde design beter te visualiseren heeft LetsGoDigital in samenwerking met industrieeldesigner Sarang Sheth een serie 3D product renders gemaakt. Sarang is hoofdredacteur bij Yanko Design, een gerespecteerd online magazine over moderne, industriële designs.

Aangezien het octrooi is aangevraagd door Samsung Display blijven bepaalde designkenmerken onderbelicht. Om het product volledig vorm te kunnen geven is Sarang uitgegaan van de huidige topmodellen van Samsung, zo is de kleurstelling en het camerasysteem afgeleid van Samsung’s nieuwste vouwtelefoon; de Galaxy Z Fold 2.

Door de toepassing van een dubbel scharnier kan het toestel tweemaal gevouwen worden. Zodoende bestaat het flexibele display uit 3 gelijke displaydelen. Opgevouwen beschik je over een smalle, compacte telefoon, terwijl je uitgevouwen over een tablet-formaat display beschikt.

Een deel van het scherm blijft altijd bruikbaar, ook in gevouwen stand. Hierop kunnen onder andere notificaties en binnenkomende berichten en oproepen getoond worden. Dit schermdeel is ook groot genoeg om direct antwoord te kunnen geven op een WhatsApp bericht of om even door je telefoonboek te bladeren om een contact op te zoeken.

Doordat een deel van het scherm altijd zichtbaar blijft -ook wanneer je de telefoon onderweg met je meedraagt-, is het risico op schermschade wel groter. Hoewel Samsung bij de Z Fold en Z Flip gebruik maakt van UTG (Ultra Thin Glass), is de screen protector die hier overheen geplaatst is beduidend minder krasbestendig. Hopelijk wordt hier eerst een degelijke oplossing voor gezocht, alvorens Samsung besluit om een vouwtelefoon uit te brengen met een (gedeeltelijk) buitenwaarts vouwbaar display.

Het toegepaste scharnier zorgt ervoor dat je de telefoon helemaal kunt dichtklappen, zonder dat er zichtbare naden te zien zijn. Zodoende is deze telefoon uiterst compact om met je mee te dragen. Ook wordt hiermee de kans verkleind dat er stofdeeltjes en vuil naar binnen kunnen treden, die een negatieve invloed op de werking van het apparaat hebben.

Mogelijk dat Samsung kans ziet de unieke ‘sweeper technologie’ te integreren, die haar debuut maakte in de hideaway hinge van de Galaxy Z Fold 2. Uit een uitvoerige duurzaamheidstest is gebleken dat deze technologie, die gebaseerd is op de borstelharen van een stofzuigersysteem, erg goed werkt in de praktijk.

Dankzij het dubbele scharnier worden er ook meerdere vouwstanden mogelijk, waardoor je de telefoon op verschillende manieren kunt neerzetten en gebruiken. De gebruikersinterface zal automatisch veranderen, afhankelijk van hoe je het toestel in gebruik neemt. Verschillende van deze bedieningsmogelijkheden komen goed tot uiting in de door Sarang gemaakte 3D renders.

Samsung opvouwbare smartphone met sliding keyboard

Om de gebruikerservaring en mogelijkheden nog verder te vergroten is deze Samsung opvouwbare smartphone uitgerust met een toetsenbord. Het betreft een sliding keyboard, die uit de behuizing geschoven kan worden. Het keyboard is net zo groot als één displaydeel.

Door zo’n groot toetsenbord te integreren kun je beduidend beter en sneller typen, waardoor het een extra veelzijdig apparaat wordt waar je productief op te werk kunt gaan. Zo heb je een telefoon, tablet en compacte laptop in één. Zelfs de Samsung Galaxy Tab S7 Plus beschikt niet over een zo’n toetsenbord – tenzij je de €230 kostende Book Cover Keyboard accessoire meetelt.

Doordat het een sliding keyboard betreft kun je deze blijven gebruiken, ongeacht hoe het toestel gevouwen is. Zo kun je het toetsenbord zelfs inzetten wanneer je de telefoon in z’n meest compacte vorm gebruikt. Waarschijnlijk zal er een soort vergrendel mechanisme worden ingebouwd, waarmee voorkomen wordt dat het keyboard en/of de telefoon ongewenst kan uitvouwt.

Over het camerasysteem van deze bijzondere Samsung opvouwbare telefoon is helaas nog niets bekend. Desalniettemin mag je er vanuit gaan dat als Samsung deze Galaxy Z Fold 3 uit wil brengen, dat er dan ook een kwalitatieve camera wordt ingebouwd. Ten slotte gaat het hier om een high-end telefoon waar ongetwijfeld een stevig prijskaartje aan komt te hangen, potentiële gebruikers zullen dan ook het beste van het beste verwachten – op elk gebied.

Zo is de Samsung Galaxy Z Fold 2 uitgerust met 5 camera’s in totaal. Via het cover-scherm heb je toegang tot een 10MP hole-punch selfiecamera – vergelijkbaar met die van de Galaxy Note 20 Ultra. Op de achterzijde is een triple camera geplaatst, dit zijn drie 12MP camera’s met een groothoek- ultragroothoek- en een telelens.

Hoewel de gepatenteerde smartphone slanker is dan de meeste hedendaagse toestellen, zal deze qua dikte wel een stuk omvangrijker zijn. Ten slotte vouw je niet twee, maar drie displaydelen op elkaar, wat voor een aanzienlijk verschil in dikte zal zorgen. Zodoende is het de vraag of je deze telefoon nog wel in je broekzak of borstzak kan steken. In een handtas zal het natuurlijk geen probleem worden, maar de dikte zal vermoedelijk wel ten koste gaan van de draagbaarheid.

Verschil mobiele telefoons en laptop wordt kleiner

Samsung plaatst haar vouwbare smartphones binnen de Galaxy Z-serie. Er zijn tot op heden twee soorten modellen verkrijgbaar. De Flip heeft een klaptelefoon ontwerp met een horizontaal vouwbaar display, terwijl de Fold uitvouwt tot een tablet met een verticaal vouwbaar scherm.

Dankzij de toepassing van een flexibel scherm mag je de komende jaren meer verschillende type opvouwbare smartphones verwachten, evenals andere vouwbare en buigbare elektronische apparaten. Zo werden begin dit jaar de eerste ‘opvouwbare laptops’ met een flexibel scherm getoond, onder andere door Dell en Intel.

Inmiddels is de eerste opvouwbare laptop ook daadwerkelijk uitgebracht, de Lenovo ThinkPad X1 Fold heeft een flexibel display, zonder fysiek toetsenbord en is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van €2.770. Dit was overigens ook de eerste 5G laptop die geïntroduceerd werd.

Het flexibele display zal het verschil tussen smartphones, tablets en laptops verder verkleinen. Zodoende zijn zowel smartphone- als computer fabrikanten erop gebrand om vroegtijdig in te zetten op deze nieuwe trend. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat we in de toekomst ook een Samsung smartphone met uitschuifbaar toetsenbord mogen verwachten.

Ten slotte heeft Samsung al de nodige ervaring opgedaan met de ontwikkeling en productie van smartphones, tablets, 2-in-1 PCs, Chromebooks en laptops. Door deze kennis te combineren kan een uitstekende gebruikerservaring gecreëerd worden, wat zo’n apparaat extra multifunctioneel en veelzijdig zou maken. Denk bijvoorbeeld aan Samsung DeX, waarmee je eenvoudig kunt schakelen tussen een mobiele en een desktop omgeving. Of Multi Active Window, die gebruikers in staat stelt om meerdere apps naast elkaar te gebruiken.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G vouwbare telefoon

Vermoedelijk zal Samsung rond augustus 2021 de opvolger van de Galaxy Z Fold 2 aankondigen. Mogelijk wordt de Galaxy Z Fold 3 Samsung’s eerste opvouwbare smartphone met een stylus pen aan boord. De Galaxy Note serie wordt natuurlijk al jaren geroemd om de S Pen. Er gaan geruchten dat ook de begin 2021 verwachte Galaxy S21 Ultra voorzien wordt van een S Pen. Daarnaast wordt er online al langer over gesproken dat Samsung haar stylus ook compatibel wil maken met flexibele displays. Juist bij een groot formaat scherm -zoals die van een opvouwbare smartphone- biedt zo’n stylus een toegevoegde waarde.

Mogelijk dat de Galaxy Z Fold 3 ook een handige licht indicator krijgt in het scharnier, hiervoor kreeg Samsung eerder deze maand een octrooi toegewezen.

Komend jaar zullen er ook verschillende smartphones geïntroduceerd worden met een under-screen camera. De eerste mobiele telefoon met een camera onder het scherm is reeds geïntroduceerd, de ZTE Axon 20 5G. Sommige geloven dat Samsung deze nieuwe cameratechnologie komend jaar al wil gaan toepassen bij de Galaxy Z Fold 3. Door een under-display camera te implementeren kan een full screen ontwerp gecreëerd worden – zonder inkepingen of gaten in het scherm.

Waar de Z Fold nog werd voorzien van een brede notch, kreeg de Z Fold 2 een meer gestroomlijnd design dankzij de toepassing van een hole-punch camera. Als Samsung komend jaar inderdaad tot de fabrikanten behoort die een telefoon uitbrengt met een under-screen camera, dan is het zeker niet ondenkbaar dat deze technologie ook zal worden toegepast bij de vouwbare modellen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung opvouwbare smartphone met sliding keyboard.

Note to editors: The 3D product renders presented in this article are made in collaboration with Sarang Sheth, Industrial Designer and Editor in Chief at Yanko Design. The design is based on the patent images of Samsung Display. The images are for illustrative purposes only, this product is not for sale. If you want to use one of these product renders on your own site, please include a clickable source link into your publication. Thank you very much.