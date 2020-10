Samsung Galaxy Z Fold 2 duurzaamheidstest Praktijktest wijst uit dat de 'hide-away hinge met sweeper technologie' van de Galaxy Z Fold 2 inderdaad beduidend beter bestand is tegen stof en vuil.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is sinds 2 weken verkrijgbaar in Nederland. De opvolger van de Galaxy Fold is op tal van punten verbetert. Zo heeft de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung een beduidend groter cover-display, het camerasysteem is verbeterd en ook de hardware en software is vernieuwd. Niet geheel onbelangrijk, Samsung heeft ook het scharnier volledig herzien, deze zou nu stof- en vuilbestendig zijn gemaakt. Daarnaast is het flexibele scherm voorzien van Ultra Thin Glass, waardoor de display krasbestendiger is dan voorheen.

Fantastische verbeteringen op papier, maar hoe houden deze herzieningen stand in de praktijk? YouTuber Zack Nelson, aka JerryRigEverything, staat bekend om het grondig testen van elektronicaproducten op tal van duurzaamheidsaspecten. Zack heeft de nieuwe Z Fold 2 uitvoerig onderhanden genomen, uit zijn nieuwste YouTube video wordt precies duidelijk op welke punten de nieuwe vouwtelefoon daadwerkelijk verbetert is.

Scharnier van de Galaxy Z Fold 2 is veel beter bestand tegen zand

Wat blijkt? Ook al neem je de Galaxy Z Fold 2 mee in de zandbak en komt het toestel volledig onder het zand te zitten; het scharnier blijft optimaal functioneren. Een bijzonder knappe prestatie van Samsung en een enorme verbetering ten opzichte van het voorgaande model!

De hide-away hinge is nagenoeg niet zichtbaar als je het toestel open vouwt. Er is een zogenaamde ‘sweeper technologie’ ingebouwd die ervoor zorgt dat de binnenzijde van het scharnier gereinigd wordt, waardoor stof en vuil niet kan ophopen. Het systeem is geïnspireerd op de borstelharen van een stofzuiger. Uit de praktijk test blijkt nu dat deze nieuwe technologie ook daadwerkelijk goed functioneert, wat de duurzaamheid van het apparaat zeker ten goede zal komen.

Ultra Thin Glass op de Samsung Galaxy Z Fold 2

Er zijn echter ook enkele aspecten waar JerryRigEverything wel op- en aanmerkingen over heeft. Het gaat dan met name om het ‘Ultra Thin Glass‘ dat Samsung heeft toegepast in zowel de Galaxy Z Flip als de nieuwe Galaxy Z Fold 2. Dit ultra dunne laagje buigbare glas is inderdaad beduidend krasbestendiger dan het polyamide kunststof display dat Samsung toepaste bij de Galaxy Fold.

Echter, over het buigbare glas heeft Samsung nog een screenprotector aangebracht en deze is helaas niet zo krasbestendig als je misschien zou wensen. Zodoende kunnen vingernagels alsnog zorgen voor krassen op het flexibele scherm van de Z Fold 2. Het gaat dan dus niet zozeer om een kras in het scherm zelf, maar wel in de screen protector – wat het dagelijks gebruik alsnog nadelig kan beïnvloeden. Vanzelfsprekend kun je de screen protector na verloop van tijd wel vervangen, wat overduidelijk beduidend goedkoper zal zijn dan het kopen van een geheel nieuw flexibel display.

Duurzaamheidstest & krasbestendigheidstest

Al met al heeft Samsung met de Z Fold 2 daadwerkelijk een sterk verbeterde opvouwbare smartphone uitgebracht. Ook bij het buigen van de telefoon in de verkeerde richting blijft het apparaat opvallend goed standhouden. Het aluminium frame blijkt robuust genoeg te zijn en zal duidelijk beter tegen een stootje kunnen dan zijn voorganger.