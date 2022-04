Samsung Galaxy Book 2 Pro laptop serie Samsung lanceert de Galaxy Book 2 Pro laptop serie. Dunne en lichtgewicht notebooks met Microsoft Secured-Core keurmerk voor optimale beveiliging.

Samsung heeft een serie nieuwe Galaxy Book laptops uitgebracht. Het gaat om de Galaxy Book 2 Pro met 5G en de Galaxy Book 2 Pro 360 met S Pen. Deze mobiele apparaten zijn ideaal om op te werken of te studeren. De lichte en dunne laptops zijn eenvoudig mee te nemen en combineren productiviteit en optimale beveiliging. Laatstgenoemde wordt standaard geleverd met een styluspen om nog veelzijdiger en creatiever te werk te kunnen gaan. De nieuwe Samsung devices zijn per direct verkrijgbaar in Nederland.

Het zijn uiterst draagbare en veelzijdige laptops. Bovendien behoort de Galaxy Book 2 Pro serie tot de eerste consumenten PC line-up die voldoet aan Microsofts secured-core PC-vereisten. Die zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor zakelijke pc’s in veiligheidsgevoelige werkomgevingen, zoals bij overheden of in de gezondheidszorg. Met het secured-core keurmerk ben je optimaal beschermd tegen alle mogelijke cyberaanvallen.

Samsung Galaxy laptop serie

Met een batterijduur tot 21 uur en de universele USB Type-C snellader kun je de hele dag door werken of studeren. De oplader is bruikbaar voor alle mobiele Galaxy-apparaten, dus je hoeft er maar één bij je te hebben als je onderweg bent. Voor optimale kracht beschikt het Galaxy apparaat over de nieuwste 12th Gen Intel Core-processor en Wi-Fi 6E-connectiviteit. Zo ben je verzekerd van een snelle en soepele performance, of je nu werkt, videobelt of gamet.

Nu we vaker videobellen is een soepele gebruikservaring essentieel. De Samsung Galaxy Book 2 Pro zorgt daarvoor met een 1080p FHD webcam met een extra breed gezichtsveld. Verder is Studio Mode uitgebreid met een aantal nieuwe functies, zoals Auto Framing. Dat zorgt ervoor dat je altijd centraal in beeld bent, of je nu naar links of rechts beweegt. Door andere verbeteringen is de achtergrond niet storend en met Face Effect zie je er altijd op je best uit.

Dankzij verbeterde audio klinken je videocalls op de Galaxy Book Pro2 serie net zo goed als ze eruit zien. Tweezijdige ruisonderdrukking blokkeert achtergrondgeluiden van zowel jou als je collega’s, wat overblijft is glasheldere communicatie. Verder ben je met de Max 5W output Smart Amp verzekerd van een uitgebalanceerd geluid, ook als het hard staat. De Samsung laptop ondersteunt geluidstechnologie van AKG en Dolby Atmos.

De nieuwe laptop is eenvoudig te verbinden met andere Galaxy apparaten. Met Galaxy Book Smart Switch zet je al je data, foto’s en favoriete instellingen probleemloos over naar je nieuwe device. Bovendien voelt de One Book UI 4.0 gebruikersinterface direct vertrouwd aan – de interface, apps en menu’s zijn gelijk aan andere Galaxy-devices. Ook zijn de beste Microsoft-apps en services beschikbaar om extra veelzijdig te werk te kunnen gaan.

Samsung Galaxy Book 2 kopen

Net als bij de Galaxy Tab S8 tablet heeft Samsung gebruik gemaakt van afgedankte visnetten uit de oceaan om zowel de touchpad-houder als de binnenbeugel van de notebook vorm te geven. Op deze wijze wil Samsung een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de aarde.

De Galaxy Book 2 Pro is vanaf heden beschikbaar in de kleuren Graphite en Silver voor een adviesprijs vanaf € 1.500 (13”, i7, 16GB, 512GB).

De Galaxy Book 2 Pro 360 kun je kopen in de kleuren Graphite, Silver en Burgundy voor een prijs vanaf € 1.550 (13”, i7, 16GB, 512GB). De Burgundy kleurstelling, die ook beschikbaar is voor de Galaxy S22 Ultra, is exclusief verkrijgbaar via de Samsung e-store. De andere kleurvarianten worden ook aangeboden bij de MediaMarkt, Coolblue, BCC en een select aantal andere zakelijke partners.

Ook de Galaxy Book 2 Business is vanaf heden verkrijgbaar, met nog meer beveiligingstechnologie waaronder Intel Hardware Shield Technologie en een beveiligde ingebouwde processor om de BIOS te beschermen. Deze 14” Samsung laptop is verkrijgbaar vanaf € 1.500.