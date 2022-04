Samsung Galaxy S22 Ultra eerste indruk De Galaxy S22 Ultra is het nieuwe topmodel van Samsung voor 2022. Wat heeft deze smartphone te bieden en welke verbeteringen zijn er doorgevoerd?

Toon pagina inhoud

Vorige maand heeft Samsung de Galaxy S22 line-up aangekondigd, bestaande uit drie smartphone modellen. Naast een basismodel is er een Galaxy S22 Plus aangekondigd, evenals een nieuw topmodel: de Galaxy S22 Ultra. Dit toestel vervangt de Galaxy S21 Ultra, maar ook de Galaxy Note 20 Ultra. Het is namelijk de allereerste S-serie smartphone met een styluspen compartiment – dat jaren de meest kenmerkende feature van de Note-serie is geweest. In deze preview geven we je een eerste indruk wat je mag verwachten van het nieuwe topmodel van Samsung.

De Samsung S22 Ultra is op tal van punten verbeterd. De telefoon heeft een vernieuwd design, een krachtigere chipset, nieuwe software, een verbeterde camera en is sneller op te laden dan z’n voorganger. Het is ook voor het eerst dat Samsung het Ultra model voorziet van een afwijkend design, ten opzichte van de andere twee S22 modellen.

Samsung S22 Ultra design

Dit alles hangt samen met de integratie van het S Pen compartiment. Via de linker onderzijde van de telefoon is het mogelijk om de styluspen in de behuizing van de telefoon op te bergen. Ditmaal wordt de S Pen ook standaard meegeleverd – dat was nog niet het geval bij de S21 Ultra.

Om voldoende ruimte te creëren voor het styluspen compartiment heeft Samsung besloten om de S22 Ultra minder afgeronde hoeken mee te geven – dan we gewend zijn van de S-serie modellen.

Ook het camerasysteem op de achterzijde heeft een afwijkend design. Het metalen camera eiland van de S22 (Plus) ziet er stijlvol uit, maar draagt ook bij aan extra gewicht. Dit wilde Samsung bij het topmodel voorkomen, ten slotte zorgt het S Pen compartiment ook voor het nodige extra gewicht. Zodoende is het Ultra model voorzien van een zogenaamde water drop camera. Dit heeft geholpen, want de Galaxy S22 Ultra weegt net als z’n voorganger 229 gram.

Het toestel biedt een fijne handligging. Aan de linkerkant is de telefoon vrij van knoppen en aansluitingen. Aan de rechterzijde zijn de volume toetsen en de power-knop gesitueerd. De onderzijde biedt toegang tot het sim-compartiment en de USB Type-C aansluiting. Ook is hier een speaker en een microfoon geplaatst. De smartphone heeft een stijlvolle, enigszins zakelijke uitstraling. De Samsung Galaxy S22 Ultra is verkrijgbaar in een reeks verschillende kleuren – hier komen we later in deze preview nog op terug.

Groot display met S Pen support

Samsung heeft de S22 Ultra uitgerust met het grootste en hoogste resolutie display. Het is tevens het enige nieuwe model binnen de S-serie met een afgerond scherm. Het betreft een 6,8-inch Dynamic AMOLED display met een QHD+ resolutie (3080×1440 pixels) en een adaptieve 1-120Hz refresh-rate. Dat houdt in dat de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast, afhankelijk van de app die in gebruik is. Zodoende kan er flink op de batterij bespaard worden.

Het scherm biedt een prachtige kijkervaring – we hadden ook niet anders verwacht. AMOLED schermen tonen mooie rijke kleuren en contrasten en hebben een brede kijkhoek. De piekhelderheid is verhoogd naar 1.800 nits. Dankzij de extra hoge helderheid blijft de display ook bij direct zonlicht goed afleesbaar.

De S Pen wordt ditmaal standaard inbegrepen. Het pennetje is bijzonder licht en dun. Schrijven met de nieuwe S Pen voelt dan ook nog comfortabeler aan. Samsung heeft de vertraging opnieuw weten te verlagen. Dit was 26ms bij de Note 20 en 9ms bij de Note 20 Ultra. Bij de S22 Ultra is dit verder verlaagd naar 2,8ms. Hierdoor voel je werkelijk geen vertraging meer tijdens het schrijven op het scherm. Dit werkt ideaal – zeker als je gedetailleerd te werk wilt gaan.

De toevoeging van de S Pen zorgt er zonder meer voor dat Note-gebruikers met een gerust hart kunnen overstappen naar de S-serie. Want met de komst van de Galaxy S22 Ultra neemt Samsung definitief afscheid van de Note line-up. Hiertoe besluit het bedrijf om in de tweede helft van het jaar voldoende ruimte over te houden voor de opvouwbare telefoons van het merk.

Rond augustus worden de opvolgers van de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 alweer verwacht – met de huidige vouwbare modellen heeft Samsung indrukwekkende verkoopresultaten behaalt. Bovendien lijkt er dit jaar nog een derde, geheel nieuw opvouwbaar model in de pijplijn te zitten – mogelijk een uittrekbare smartphone.

Camera / Geluid

Zoals je van een topmodel mag verwachten is de Samsung Galaxy S22 Ultra uitgerust met een state-of-the-art camera systeem. De voorzijde is voorzien van een punch-hole selfiecamera met een 40 megapixel beeldsensor en een f2/2 lens. Met de front-camera kun je tevens videogesprekken voeren in 4K kwaliteit @ 60fps.

Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst, bestaande uit een vernieuwde 108 megapixel hoofdcamera. Deze is in staat om veel meer details vast te leggen dan z’n voorganger. In combinatie met de Super Clear Glass & Lens kun je hierdoor veel mooiere avond en nachtopnames maken. Er is tevens een Laser AF voorhanden evenals een OIS.

Daarnaast zijn er een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s ingebouwd. Laatstgenoemde maken 3x en 10x optische zoom mogelijk. Digitaal inzoomen is zelfs mogelijk tot 100x, dit wordt ook wel ‘Space Zoom’ genoemd door Samsung. Het zoombereik is gelijk gebleven aan vorig jaar. Desondanks is de kwaliteit wel verbeterd, waardoor zoomfoto’s er nog beter uit zien. Zeker wanneer je gebruik maakt van de optische zoom kun je onderwerpen moeiteloos dichterbij halen om haarscherp vast te leggen.

Video’s kan de S22 ultra vastleggen in een hoge resolutie van 8K @ 24fps. Er is tevens een Pro modus beschikbaar om meer controle te behouden over je opnames. Ook features als Director’s View en Single Take zijn weer voorhanden. Wil je jouw opnames vervolgens op een tablet of PC zetten, met de Quick Share app is dit in een handomdraai gedaan.

Prestaties

De Europese S22 smartphones draaien op de Exynos 2200 van Samsung zelf. In veel andere werelddelen is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ingezet. Doorgaans presteert de Qualcomm variant beter. In aanloop naar de officiële introductie is er veel te doen geweest omtrent de nieuwe Exynos 2200. De prestaties zouden onder doen aan de verwachtingen. Deze berichtgevingen waren extra opvallend doordat het ook de eerste chip van Samsung is met een AMD GPU – waardoor er ditmaal juist hoge verwachtingen waren.

Uit de eerste gebruikerservaringen en online reviews blijkt dat de nieuwe chipset meer vertraging toont dan z’n Qualcomm tegenhanger. Dat is erg spijtig aangezien alle Europese S22 modellen zijn voorzien van de Exynos 2200. Het is dus niet alsof je veel keuze hebt. Bij regulier gebruik zal je hier overigens niet direct last van hebben. Het blijft natuurlijk een high-end chipset. Toch is het jammer dat Samsung de Europese modellen van een minder krachtige processor voorziet.

Standaard beschikt de Samsung S22 Ultra over 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast worden er nog drie geheugenvarianten aangeboden. Je kunt ook kiezen voor 12GB/256GB, 12GB/512GB of 12GB/1TB. Een variant met 16GB RAM wordt dit jaar niet aangeboden –zoals nog wel het geval was bij de S21 Ultra. Blijkbaar vindt Samsung 12GB werkgeheugen meer dan voldoende.

Software

De Samsung Galaxy S22 Ultra draait op het Android 12 besturingssysteem. Hier plaatst Samsung haar eigen One UI gebruikersinterface overheen. Versie One UI 4.1 bevat meer personalisatie mogelijkheden, nieuwe slimme widgets en een vernieuwde Portret(video)-modus. Ook zijn er extra privacy instellingen voorhanden.

Samsung heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de software ondersteuning. Daar doet het dit jaar nog een schepje bovenop. Ten tijde van de nieuwe S-serie modellen heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant namelijk aangekondigd om voortaan 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates beschikbaar te stellen. Daarmee loopt het bedrijf voorop ten opzichte van alle andere Android smartphone fabrikanten.

Velen denken hier niet direct over na tijdens het kopen van een nieuwe telefoon. Toch is de softwareondersteuning een belangrijk onderdeel, ten slotte zorgt dit ervoor dat veel langer kunt genieten van een up-to-date telefoon. Zodoende zorgt dit ook voor extra toegevoegde waarde op de tweedehands markt. Koop je bijvoorbeeld een Sony Xperia 1 III (€1.300), dan houdt het na Android 13 al op. De Galaxy S22 Ultra daarentegen zal nog updates ontvangen tot en met Android 16.

Batterij & Opladen

De S22 Ultra is het grootste model binnen de S-serie en is zodoende ook voorzien van de grootste batterij. Het gaat, net als bij z’n voorganger, om een 5.000 mAh accu. Deze levert een goede accuduur van gemiddeld zo’n 11 tot 13 uur – zo wijzen de eerste expert reviews uit. Niet bijzonder indrukwekkend, maar wel meer dan voldoende om de dag door te komen.

De laadsnelheid is verhoogd ten opzichte van de S21 Ultra. Het nieuwe topmodel biedt namelijk ondersteuning voor 45W snelladen, bij z’n voorganger was dit beperkt tot 25W. Opmerkelijk genoeg waren de één jaar oudere Galaxy Note 20 Ultra en S20 Ultra ook al in staat om met een maximaal laadvermogen van 45W te worden opgeladen. Wat dat betreft kun je niet echt over een verbetering spreken.

Desondanks is het goed om te zien dat Samsung de laadsnelheid in ieder geval heeft verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Toch hadden velen gehoopt op 65W – wat meer in lijn zou liggen met de Chinese competitie. Hiervoor zullen we echter nog wat langer geduld moeten hebben, mogelijk dat deze 65W oplader pas ten tijde van de Galaxy S23 serie zal verschijnen.

Net als vorig jaar wordt er geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking. Deze dien je als optionele accessoire te kopen. Een 45W Power Adapter (EP-TA845XBEGWW) wordt via de website van Samsung aangeboden voor een prijs van € 34.

Beschikbare kleuren

Het nieuwe topmodel van Samsung wordt uitgebracht in een grote variëteit aan kleuren. Er zijn vier standaard kleuren beschikbaar voor het Ultra model: Phantom Black, Phantom White, Green en Burgundy. Daarnaast zijn er drie exclusieve kleurvarianten beschikbaar: Graphite, Sky Blue en Red.

De exclusieve varianten zijn uitsluitend via de website van Samsung verkrijgbaar. Doordat deze modellen op aanvraag worden geproduceerd, dien je rekening te houden met een levertijd van 3 tot 4 weken. De prijs is wel gelijk aan de standaard kleuren.

Kenmerkend voor de exclusieve kleuren is het donkere frame – deze is zwart uitgevoerd. Bij de standaard varianten heeft het frame dezelfde kleur als het achterpaneel. Ook de kleur van de S Pen is aangepast. Standaard wordt er een zwarte S Pen meegeleverd, die aan het uiteinde dezelfde kleur heeft als de behuizing – zodat je de S Pen niet goed ziet zitten wanneer deze in de behuizing is opgeborgen.

Bij de exclusieve kleuren heeft Samsung de kleurstelling van de S Pen omgedraaid. Oftewel, de stylus heeft dezelfde kleur als de behuizing en alleen het uiteinde is zwart – wat weer overeenkomt met de framekleur van deze modellen. Het zijn subtiele verschillen, waardoor de exclusieve varianten er nét wat unieker en specialer uitzien.

Samsung Galaxy S22 Ultra kopen

Tot en met vrijdag 25 februari was het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de Samsung S22 Ultra. Op dat moment werd het toestel officieel uitgebracht. Er zijn meerdere geheugenvarianten beschikbaar. De prijzen voor een simlockvrij, los toestel zijn als volgt vastgesteld:

• 8GB / 128GB – Prijs : € 1.250

• 12GB / 256GB – Prijs : € 1.350

• 12GB / 512GB – Prijs : € 1.450

• 12GB / 1TB – Prijs : € 1.650

Uiteraard is het ook mogelijk om de Galaxy S22 Ultra met abonnement te kopen. Zodoende kun je korting krijgen op de toestelprijs. Alle Nederlandse telecomproviders bieden het nieuwe topmodel van Samsung aan. Raadpleeg een vergelijkingwebsite om de prijzen en bundels van verschillende providers te kunnen vergelijken.