Samsung Unpacked 2022: Galaxy Z Slide rollable smartphone Samsung ontwikkelt oprolbare smartphone met een under panel camera en S Pen ondersteuning. Het flexibele scherm loopt door tot aan de achterzijde.

Op woensdag 11 augustus wordt er een groots Samsung Galaxy Unpacked 2021 evenement georganiseerd, tijdens het launch event zullen onder andere de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones worden aangekondigd. Beide vouwtoestellen worden aanzienlijk verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Even werd er gedacht (en gehoopt) dat Samsung in 2021 ook haar eerste oprolbare smartphone zou introduceren. Het lijkt er echter sterk op dat deze Galaxy Z Slide of Galaxy Z Roll pas in 2022 zal worden uitgebracht.

Qua vormgeving lijkt Samsung een soortgelijk model te ontwikkelen als Huawei. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over een Huawei rollable smartphone, waarbij het flexibele scherm doorloopt tot de achterzijde. Ditmaal is het de beurt aan Samsung Electronics, die eveneens een octrooi heeft toegewezen gekregen voor een uittrekbare smartphone met een oprolbaar display.

Opmerkelijk genoeg is het patent van Samsung aangevraagd in Duitsland. Dat hebben wij nog niet eerder gezien. Technologieën die zich in een vroeg ontwikkelstadium bevinden worden doorgaans in Korea aangevraagd. Zodra de ontwikkeling verder vordert worden de patenten bij de USPTO en de WIPO ingediend. Ditmaal is het octrooi echter in Duitsland gedeponeerd, om de technologie ook vroegtijdig voor de Europese markt veilig te stellen.

Dat maakt de kans des te groter dat Samsung voornemens is om deze technologie daadwerkelijk te implementeren in een van haar toekomstige producten. Temeer omdat het een bijzonder gedetailleerd patent is, waarin alle onderdelen zeer uitvoering worden besproken.

Galaxy Z Slide rollable smartphone met extra schermdeel op achterzijde

Het octrooi genaamd ‘Elektronische Vorrichtung mit flexibler Anzeige‘ werd op 29 april 2021 aangevraagd door Samsung Electronics bij het Deutsches Patent- und Markeamt. De 36-pagina tellende documentatie werd op 29 juli 2021 vrijgegeven en tevens opgenomen in de database van de World Intellectual Property Office (WIPO).

Het betreft een stijlvolle oprolbare smartphone. In z’n meest compacte vorm heb je een regulier toestel in je handen, met aan de linkerzijde een afgerond scherm. Op de achterzijde is de rechterhelft van de smartphone eveneens voorzien van displayoppervlak. Dankzij het smalle frame aan de zijkant lijkt het om twee displays te gaan, het betreft echter één groot flexibel scherm.

Heb je de behoefte aan een groter schermoppervlak, dan kun je de telefoon eenvoudig omtoveren tot een tablet formaat. Vanuit de voorzijde gezien is de rechterzijde van het scherm uittrekbaar, waarna je het schermoppervlak met circa 40-50% kunt vergroten. De gebruikersinterface wordt automatisch aangepast aan de hand van hoe het toestel in gebruik wordt genomen.

Om een beter idee te krijgen bij de gepatenteerde technologie heeft de getalenteerde grafisch vormgever Technizo Concept voor LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt op basis van de patentbeelden van Samsung Electronics. De product renders geven een goede impressie hoe deze oprolbare smartphone eruit komt te zien.

Daar waar het toestel wordt uitgerold, wordt het scherm niet ondersteunt door de behuizing. Dat zagen we ook bij het model van Huawei. Samsung maakt overigens ook gebruik van een roller, om enige vorm van ruimte te behouden tussen het flexibele scherm en de interne componenten.

Samsung maakt echter geen gebruik van magneten om het scherm kreukelvrij te maken – zoals Huawei wel voornemens is. In plaats daarvan kiest Samsung ervoor om meerdere flexibele / elastische ‘carrier films’ aan te brengen rondom de roller. Deze zorgen voor enige afstand tussen het scherm en de roller, om zodoende wrijving tegen te gaan – wat uiteraard de gebruikerservaring tijdens het op- en uitrollen zou beïnvloeden.

Daarnaast wordt er een ‘multi-link hinge structure’ geïmplementeerd, die eveneens moet bijdragen aan het creëren van een vlak, kreukelvrij scherm. Dit ingenieuze meervoudige scharnier ondersteunt het flexibele display daar waar het via de linkerzijde van het toestel vanuit gebogen toestand strak wordt getrokken. Daarnaast wordt het scherm middels een stijve plaat ondersteunt, daar waar het wordt uitgetrokken en niet langer wordt ondersteunt door de behuizing zelf.

Deze oplossing zal ongetwijfeld duurder zijn om te produceren en te implementeren dan de tweetal magneten van Huawei, desalniettemin lijkt het wel een solide oplossing te zijn. Daarnaast moet gesteld worden dat de documentatie dusdanig gedetailleerd is vormgegeven dat je er vanuit mag gaan dat Samsung deze technologie inmiddels ook daadwerkelijk heeft ontwikkelt.

De werking van het oprolbare scherm is identiek. Samsung heeft echter over een deel van het scherm een frame geplaatst, die de zijkant van het toestel beschermt. Dit komt de stevigheid ongetwijfeld ten goede. Daarnaast beslaat het venster aan de achterzijde minder dan de helft van de totale oppervlakte. Zodoende dat dit schermdeel zelfs bruikbaar blijft wanneer je het toestel helemaal uitrolt.

Het op- en uitrolproces verloopt automatisch en kan door de gebruiker geactiveerd worden met één druk op de knop. Deze functionaliteit kan via een separate knop beschikbaar worden gesteld, maar kan ook worden verwerkt in de power-knop die aan de bovenzijde van het toestel wordt geplaatst. De vingerafdruksensor zal onder het scherm worden geïntegreerd.

Optioneel kan het toestel worden voorzien van S Pen ondersteuning. Dit klinkt vrij aannemelijk, aangezien de later deze week verwachte Galaxy Z Fold 3 5G ook compatibel zal zijn met de stylus pen van Samsung. Hiervoor is een speciale S Pen Fold edition ontwikkelt. Ook de S Pen Pro zal vermoedelijk te gebruiken zijn met de nieuwe Fold, deze zal tevens over Bluetooth beschikken.

Samsung smartphone met under display camera

Opvallend is verder dat Samsung bij dit model spreekt over de integratie van een under-display camera. De Galaxy Z Fold 3 wordt de allereerste opvouwbare smartphone waarbij de selfiecamera onder het flexibele scherm wordt geïmplementeerd. Het gaat om een 4 megapixel beeldsensor, waarvan verwacht wordt dat de kwaliteit nog niet geweldig zal zijn.

Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, aangezien het een extra camera betreft. Dat geldt tevens voor deze oprolbare smartphone, want doordat het toestel ook op de achterzijde over een schermoppervlak beschikt, wordt het ook mogelijk om selfies te maken met de hoofdcamera. Enige tijd geleden legde Samsung ook al een oprolbare smartphone met een under panel camera vast.

Aangaande de camera aan de achterzijde, op de originele patentbeelden is een verticaal vormgegeven dual camera zichtbaar. In de documentatie wordt echter gesproken over de integratie van meerdere camera’s, als voorbeeld wordt genoemd een groothoekcamera, een telefotocamera en een camera voor het maken van close-ups. Zodoende dat Technizo Concept voor de 3D renders heeft gekozen voor een vergelijkbaar camerasysteem als de Galaxy Z Fold 3. Deze vouwtelefoon zal worden uitgerust met een 12MP groothoekcamera, een 12MP ultragroothoekcamera en een 12MP telefoto camera.

Verschillen tussen oprolbare smartphones

Het afgelopen jaar hebben verschillende fabrikanten een prototype gedemonstreerd van een oprolbare smartphone. Het begon met de LG Rollable, waarna de Oppo x 2021 concept smartphone werd geïntroduceerd, gevolgd door de TCL Fold ’n Roll. Ook Samsung Display toonde in mei dit jaar een soortgelijke slideable smartphone.

Alle oprolbare smartphones die we tot op heden zijn tegengekomen –van prototypes tot patenten- kun je ruwweg onderverdelen in twee type designs. Bij het eerste model -zoals de Oppo x 2021- wordt er gebruik gemaakt van een intern frame, dat meebeweegt op het moment dat het flexibele display wordt uitgetrokken. Het voordeel hiervan is dat het toestel ook in uitgevouwen stand z’n dikte behoudt, wat de handligging ten goede komt. In juni dit jaar rapporteerde LetsGoDigital ook over zo’n type Samsung oprolbare telefoon.

Bij het model dat Samsung ditmaal gepatenteerd heeft, is de telefoon echter beduidend minder dik vormgegeven daar waar het flexibele scherm is uitgerold – ten slotte is er ditmaal alleen een stijve plaat gebruikt ter ondersteuning en niet een volledig frame. Zodoende zal het toestel wiebelen op het moment dat je deze op tafel legt en wilt gebruiken. Dit ontwerp zal in uitgetrokken stand ook beter te hanteren te zijn in landschap-modus. Dan steekt het dunne cq. lichtere deel naar boven en behoudt je een goede handligging.

Afgezien van het wiebelen kent dit ontwerp verschillende voordelen. Allereerst zal het scherm verder uit te rollen zijn, waardoor je over een nog groter displayoppervlak kunt beschikken. Bij het gebruik van een intern frame zal het schermoppervlak met circa 30% vergroot kunnen worden, terwijl dat bij deze oplossing wel 40% tot 50% zou kunnen zijn. Bij het model van Huawei was zelfs een tweede sliding positie mogelijk, waardoor het schermoppervlak tot wel 70% vergroot kan worden.

Een ander voordeel van dit ontwerp is het extra schermdeel aan de achterzijde. Dit wordt mogelijk gemaakt door de wijze waarop het oprolbare scherm ligt opgeslagen in de behuizing. Zodoende blijft er tevens extra ruimte over in de behuizing voor de benodigde componenten. Door een intern frame toe te passen gaat er een hoop spaarzame ruimte verloren. Dit zal vermoedelijk ten koste gaan van de grootte van de accu.

Daar komt bij dat de beeldkwaliteit van de under-panel-camera (UPC) technologie vooralsnog niet gelijk is aan die van een punch-hole camera. Zolang de kwaliteit van de UPC niet toereikend is, kan dit model een goed alternatief bieden. Ten slotte kun je dankzij het displaydeel aan de achterzijde ook selfies maken met de hoofdcamera. De UPC kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het voeren van videogesprekken, waarbij een hoge resolutie doorgaans geen vereiste is.

Samsung en de smartphone markt

Samsung heeft inmiddels verschillende keren duidelijk gemaakt een serieuze toekomst te zien in opvouwbare smartphone modellen. Niet voor niets wordt er dit jaar geen nieuwe Galaxy Note uitgebracht, maar wel twee nieuwe vouwbare modellen. Geen enkele ander merk heeft zoveel vouwtelefoons op de markt gebracht als Samsung. Op deze wijze wil het bedrijf haar technologische voorsprong ten opzichte van de competitie voor de toekomst behouden.

Dergelijke innovatie is noodzakelijk, daar de Zuid-Koreaanse fabrikant in toenemende mate te maken heeft met concurrentie vanuit China. Eerst vormde Huawei een serieuze bedreiging, door de aanhoudende Amerikaanse sancties heeft deze Chinese fabrikant echter het overgrote deel van haar marktaandeel moeten inleveren.

Xiaomi daarentegen, die heeft juist weten te profiteren van de neergang van Huawei. Afgelopen week verstuurde het bedrijf nog een persbericht met als kop: ‘Xiaomi nu Europees marktleider in smartphones’. Onderzoeksbureau Strategy Analytics heeft uitgezocht dat Xiaomi in het tweede kwartaal van 2021 de meeste smartphones heeft verkocht in Europa. Met een marktaandeel van 25,3% mag Xiaomi zich nu marktleider noemen in Europa. Waar Samsung 7% minder toestellen wist te verkopen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, heeft Xiaomi in dezelfde periode een groei vertoond van ruim 67%.

Dit zal overigens niet als een verrassing komen voor Samsung. Afgelopen week maakt The Elec bekend dat het hogere management al geruime tijd een ‘special management review’ houdt voor de mobile business. Aanleiding hiervoor zijn de lagere smartphone verkopen en de problemen binnen de toeleveringsketen. Hoewel Samsung in 2019 tot de eerste fabrikanten behoorde die 5G smartphones lanceerde is het ook op dit terrein ingehaald door de concurrentie.

Het nieuws volgde kort nadat bekend werd dat de Galaxy S21 serie beduidend minder goed verkoopt dan voorheen, ondanks de lagere verkoopprijzen. In verhouding met de S20 serie zijn er gedurende de eerste 6 maanden na lancering ruim 20% minder toestellen verkocht. Vergeleken met de S10 serie uit 2019 gaat het om een daling van maar liefst 47%. De verkopen van de befaamde S-serie zijn in 10 jaar tijd nog nooit zo laag geweest. Deze tegenvallende verkoopresultaten hebben uiteraard ook invloed op de afspraken die Samsung heeft gemaakt met toeleveranciers.

Samsung is duidelijk terrein aan het verliezen, consumenten zijn op zoek naar alternatieven. Chinese smartphones worden doorgaans goedkoper in de markt gezet en bieden op papier vaak ook nog eens betere specs. Neem bijvoorbeeld de Galaxy S21, die over een Full HD+ plat scherm en een plastic achterpaneel beschikt. Dat klinkt niet bepaald high-end. Daar moet ik overigens wel bij melden dat je hier in de praktijk geen nadeel van ondervindt – zo hebben tal van expert reviews inmiddels uitgewezen.

Wat wel zorgt voor een nadelige gebruikerservaring zijn de snellaad mogelijkheden. Want zeker op het gebied van opladen heeft Samsung een gigantische achterstand opgebouwd. Waar de S21 serie slechts 25W snelladen ondersteunt, bieden veel Chinese modellen minstens 65W. Hier lijkt overigens wel verandering in te komen, verwacht wordt namelijk dat de Galaxy S22, die begin 2022 wordt verwacht, ook 65W opladen zal ondersteunen. Dat zal een aanzienlijk verschil maken qua oplaadtijd.

Wat je overigens niet op papier terugvindt, maar wel in de praktijk ervaart, is de software ervaring die bij Samsung simpelweg beter is. Vertalingen zijn accurater en er zijn tal van slimme functies ingebouwd die je lang niet bij alle concurrerende modellen terugvindt. Daarnaast biedt Samsung gedurende een langere periode Android updates (3 jaar) en beveiligingsupdates (4 jaar – en 5 jaar voor zakelijke Enterprise modellen), waardoor je ook langer kunt profiteren van de nieuwste functies. Desondanks zie je dat Chinese bedrijven hier ook steeds meer aandacht aan beginnen te besteden.

Het is nu de vraag waar het in de toekomst naartoe gaat. Naar verwachting zal Samsung de komende periode blijven inzetten op opvouwbare en oprolbare smartphones. Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung tijdens Galaxy Unpacked 2022 haar eerste rollable zal introduceren.

De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft reeds twee mogelijke modelnamen laten vastleggen; Galaxy Z Roll en Galaxy Z Slide. Het blijft vooralsnog onduidelijk of het hier om twee verschillende devices gaat. Die kans is overigens wel aanwezig, hoewel onderlinge verschillen nog onduidelijk zijn – wellicht gaat het om een horizontaal en een verticaal schuifbaar scherm. Voordat het zover is zal Samsung eerst twee nieuwe foldables introduceren, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zullen komende woensdag officieel worden aangekondigd.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung rollable smartphone.

Note to publishers : The product renders in this publication are created by Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are for illustrative purposes only. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.