Samsung Display toont Galaxy S-Foldable en Slidable devices

In aanloop naar het Society for Information Display (SID) 2021 event heeft Samsung Display haar nieuwste generatie OLED displays onthuld, het gaat om een oprolbaar, een opvouwbaar en een uittrekbaar scherm, evenals een Under Panel Camera (UPC). De nieuwe technologiëen worden demonstreert door de displaydivisie van Samsung en zullen de komende periode verder worden uitgewerkt om ook daadwerkelijk te kunnen worden toegepast in een eindproduct van Samsung Electronics.

Samsung heeft de beelden van de nieuwe schermen en concepten via een Koreaanse blog post verspreid, zo ontdekte de altijd oplettende Twitteraar Ice Universe.

Samsung S-Foldable opvouwbare smartphone

Het eerste scherm wordt S-Foldable genoemd, dit is een meervoudig opvouwbaar display dat zowel naar binnen als buiten dubbel gevouwen kan worden. Het getoonde concept beschikt over twee scharnieren, waardoor het toestel op twee punten gevouwen kan worden. Er is een 7,2-inch display toegepast, enigszins vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold.

Door een tweede scharnier toe te passen is de smartphone nog kleiner op te vouwen en met je mee te dragen, uiteraard gaat dit wel ten koste van de dikte. Tenslotte liggen er in z’n meest compacte vorm drie toestellen op elkaar. Het camerasysteem is in een verticale bies verwerkt, dat zich links van het flexibele scherm bevindt. Zodoende kun je zowel selfies maken met deze camera, als reguliere foto- en video opnames.

Opmerkelijk genoeg heeft Samsung aan de rechterzijde van het concept een transparante cover toegepast. Zodoende blijft een klein stukje scherm zichtbaar wanneer je de smartphone volledig opvouwt. Dit langwerpige displaydeel kan gebruikt worden als cover-display, voor het weergeven van algemene informatie zoals de tijd en batterijstatus, maar bijvoorbeeld ook voor binnenkomende oproepen en notificaties – zie onderstaande video (00:25).

Samsung opvouwbare laptop met 17-inch flexibel OLED scherm

Het tweede scherm dat Samsung Display demonstreert tijdens SID 2021 is een 17-inch opvouwbaar scherm. De 4:3 foldable laptop kan eenvoudig worden opgevouwen tot een handzame tablet. Er gaan al langer geruchten de ronde dat Samsung werkt aan een opvouwbare tablet, genaamd de Galaxy Z Fold Tab.

Naar nu blijkt gaat het ook om nog grotere schermen, zodoende kan de gebruiker profiteren van een grote PC monitor, terwijl het gelijktijdig een draagbaar apparaat betreft. Bovendien maakt het grote schermformaat het mogelijk om twee tabletformaat displays naast elkaar te gebruiken. Handig om te multitasken.

Het 17” opvouwbare OLED display werd getoond in een staand frame. Doordat het een groter scherm betreft zijn ook de schermranden wat breder dan bij smartphones, deze dienen ten slotte ter stevigheid. Desalniettemin zal het frame ongetwijfeld nog worden aangepast door Samsung Electronics alvorens de opvouwbare laptop in de markt wordt gezet.

Samsung Slidable display device

Tijdens SID 2021 zal het bedrijf ook voor het eerst de in ontwikkeling zijnde Samsung Slidable smartphone demonstreren. Begin dit jaar rapporteerde LetsGoDigital reeds over een patent dat Samsung Electronics toegewezen heeft gekregen voor een slide smartphone. Nu toont Samsung Display zelf de eerste beelden van een smartphone met oprolbaar display.

In z’n meest compacte vorm heb je een reguliere smartphone tot je beschikking. Het scherm kan naar rechts uitgetrokken worden, waarna het schermoppervlak met circa 30% wordt vergroot. Het extra schermdeel kan onder andere dienst doen voor het weergeven van systeem iconen of een berichten app.

Doordat de concepten vooralsnog uitsluitend door Samsung Display zijn gedemonstreerd, blijven verdere specificaties omtrent de devices nog onbekend. Nu de displaytechnologie klaar is voor gebruik is de verwachting dat Samsung in 2022 haar eerste oprolbare smartphone zal uitbrengen.

Samsung portable display device met under panel camera

Ten slotte heeft Samsung Display haar Under Panel Camera getoond. Verschillende smartphone fabrikanten hebben reeds een prototype smartphone getoond, waarbij de front-camera onder het scherm verwerkt wordt. Samsung daarentegen hield zich vooralsnog angstvallig stil op dit gebied.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone, die in augustus 2021 verwacht wordt, de eerste Samsung smartphone wordt waarbij deze nieuwe selfiecamera technologie wordt geïmplementeerd. Door de front-camera onder het scherm te verwerken kan een ononderbroken full screen display gecreëerd worden.

Nadelen zijn er echter ook, want doordat de camera door het scherm moet fotograferen kan deze moeilijker licht opvangen, wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. We zijn dan ook erg benieuwd naar de beeldkwaliteit van de under-screen camera van Samsung.

Deze nieuwe cameratechnologie zal overigens niet alleen worden toegepast op smartphones, maar bijvoorbeeld ook voor tablets, laptops en TV’s. In bovenstaande promotievideo wordt tevens een laptop met UPC getoond, ook komt er een portable display device aan bod waarbij de camera onder het scherm verwerkt is.