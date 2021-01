Samsung Dual Slide smartphone met Galaxy S21 camera design Samsung legt technologie vast voor een uittrekbare smartphone met een oprolbaar scherm, waarbij het schermoppervlak zo’n 30% vergroot kan worden.

Afgelopen week werd de high-end Samsung Galaxy S21 serie geïntroduceerd. De drietal modellen hebben een geheel nieuw camera ontwerp gekregen. Dit jaar worden er echter meer topmodellen van Samsung verwacht, waaronder drie opvouwbare modellen. Mogelijk dat de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nog een oprolbare smartphone zal presenteren. Als de tegenhanger van de LG Rollable smartphone, waar eerder deze maand nog een teaser van werd getoond tijdens CES 2021.

Enige tijd geleden werd er vanuit Korea gerapporteerd dat Samsung op haar beurt een flexibel displaypaneel wil inzetten om een 6” telefoon te vergroten tot 8” tablet. Verdere details omtrent de vormgeving zijn nog onbekend. Mogelijk dat Samsung de volgende technologie wil gaan toepassen, het bedrijf heeft namelijk een octrooi toegewezen gekregen voor een ‘dual slide smartphone’.

Samsung uittrekbare smartphone met oprolbaar scherm

In maart 2020 heeft Samsung Electronics een patent aangevraagd voor een ‘Dual Slidable electronic device’. De documentatie werd op 21 januari 2021 vrijgegeven door de WIPO (World Intellectual Property Office). Hoewel het een ogenschijnlijk normale smartphone is, betreft het een ‘dubbel uittrekbaar apparaat’. Zowel de voor- als achterzijde van de smartphone wordt voorzien van flexibel materiaal waardoor je de telefoon in de breedte kunt uittrekken.

Voor de voorzijde wordt een groot flexibel display gebruikt. Voor de achterzijde zijn er meerdere opties voorhanden. In de documentatie wordt er gesproken over de mogelijke integratie van een tweede flexibel display of ander flexibel materiaal zoals metaalfilm, stof of leer.

Om de gepatenteerde technologie beter in beeld te brengen heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator een setje product afbeeldingen gemaakt voor LetsGoDigital. Voor de 3D renders zijn we er vanuit gegaan dat Samsung de achterzijde niet voorziet van een tweede scherm.

Hoewel je met een tweede display over een nog groter schermoppervlak zou beschikken, kun je je afvragen of de kosten hiervan zullen opwegen tegen de baten. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi Mi Mix Alpha, deze surround display smartphone zou voor omgerekend €2.550 in de markt worden gezet, maar is uiteindelijk nooit uitgebracht. Bovendien heeft een dual display smartphone als nadeel dat het toestel altijd op één van beide displays ligt, waardoor de kans op krassen en beschadigingen beduidend groter wordt.

In tegenstelling tot enkele Chinese fabrikanten heeft Samsung vooralsnog ook geen dual display smartphone aangekondigd, wij achten het dan ook waarschijnlijker dat Samsung de achterzijde voorziet van ander een type flexibel materiaal. Om het toestel zodoende betaalbaarder te houden en aantrekkelijk te maken voor een grotere doelgroep, in de toch al nichemarkt.

Schermoppervlak kan circa 30% vergroot worden

In de behuizing zijn een tweetal tandwielen en een tandwielrail aangebracht die het mogelijk maakt om het flexibele display in- en uit te trekken. In z’n meest compacte vorm ligt een deel van het oprolbare scherm opgeslagen in de behuizing. Hiervoor is een haspel element aangebracht, waar het scherm omheen krult. Ditzelfde mechanisme wordt ook gebruikt voor de achterzijde, doordat dit flexibel materiaal betreft kan ook de achterzijde meebewegen. Ook het frame is hierop aangepast, hier komen we zo nog op terug.

Uitgevouwen beschik je over een schermoppervlak dat ruwweg 30% groter is – wat overeen zou komen met het Koreaanse gerucht waarbij gesteld wordt dat het 6” scherm uittrekbaar is tot 8” formaat display. In z’n meest compacte vorm heb je een betrekkelijk klein mobieltje tot je beschikking, wil je productief te werk gaan en meerdere apps tegelijkertijd kunnen gebruiken, dan biedt het uitgetrokken scherm uitkomst.

De vingerafdruksensor wordt bij dit model overigens onder het scherm geplaatst, zo staat in de uitgebreide beschrijving vermeld. Eventueel worden er meer sensoren onder het scherm verwerkt, zoals een gebarensensor, een gyrosensor, een proximity sensor en/of een Infrarood sensor.

Solide frame uittrekbaar dankzij ingenieus schakelsysteem

Uniek is ook het frame van deze smartphone. Deze is bijzonder hoogwaardig vormgegeven, beter dan we tot op heden hebben gezien bij prototype smartphone met een oprolbaar scherm. Samsung kiest er namelijk voor om aan de boven- en onderzijde een soort kettingschakel systeem te integreren, dat als een harmonica in- en uitgetrokken kan worden.

Hierdoor blijft het stevige frame ook in uitgetrokken stand helemaal intact – zonder dat er een inkeping ontstaat, daar waar het toestel uit elkaar wordt getrokken. Dit komt zowel de grip als de stevigheid ten goede. Het toestel zal hierdoor veel meer aanvoelen als één. Het kettingschakel systeem wordt afgedekt met een flexibele folie/afdekmateriaal, waarmee voorkomen kan worden dat er stof en vuil in het mechanisme kan ophopen.

Over de kosten van een dergelijke constructie willen we liever niet nadenken, logischerwijs zal hier wel een prijskaartje aan vastzitten. Ten slotte zorgt dit schakelsysteem er tevens voor dat de gehele achterzijde gemaakt moet worden van flexibel materiaal. Zodoende dat Samsung dit ook een dual slide telefoon noemt – ongeacht of de achterzijde wordt voorzien van displayoppervlak, de gehele achterzijde moet kunnen meebewegen. Dit wijkt duidelijk af van de uittrekbare smartphones die we tot op heden hebben gezien, waarbij het ging om een solide achterzijde met een uittrekbaar binnenwerk.

Camera design van de Samsung Galaxy S21

Verder wordt er in de documentatie gesproken over de integratie van een front-camera en een rear camera. Voor de selfiecamera wordt waarschijnlijk gekozen voor een punch-hole camera, zoals Samsung ook heeft toegepast bij de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphone. Een dergelijk camerasysteem is relatief eenvoudig toe te passen bij een flexibel scherm.

De camera aan de achterzijde wordt verticaal vormgegeven en zal meerdere lenzen bevatten – denk bijvoorbeeld aan de triple-camera van de recent geïntroduceerde Samsung S21, zoals ook in de product renders geïllustreerd wordt. Vanwege het beweegbare schakelsysteem aan de bovenzijde is het camera-eiland ditmaal alleen naar de zijkant doorgetrokken.

Hoewel de drietal toegepaste cameralenzen bij de S21 gelijk zijn aan die van de S20 is het ontwerp volledig herzien. Bij alle drie de nieuwe S-serie modellen heeft Samsung ervoor gekozen om het camera-eiland te integreren in het frame, waardoor deze is samengesmolten met zowel de bovenzijde als de linkerzijkant van het toestel. Verwacht wordt dat er in 2021 meer high-end modellen zullen volgen waarbij er een duidelijke nadruk wordt gelegd op het camera systeem.

Fabrikanten zijn continue op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het camerasysteem te herzien en te verbeteren. Ook het design element wordt hierbij in oogschouw genomen. Vaak zien we ook dat de ene fabrikant de ander kopieert, zo werd afgelopen jaar de punch-hole camera veelvuldig toegepast.

Overigens leuk om te vermelden, in augustus vorig jaar -ver voordat er iets bekend was het design van de Galaxy S21 serie- heeft Concept Creator al eens een Samsung smartphone ontworpen met exact zo’n zelfde type camera.

Welke slide smartphones worden er verwacht in 2021?

Het is overigens niet voor het eerst dat we horen over een uittrekbare Samsung Galaxy telefoon. Op CES 2020 heeft Samsung al een prototype getoond aan een select gezelschap. Naderhand heeft het bedrijf ook meerdere patenten aangevraagd voor uitschuifbare smartphones.

Vermoedelijk zal LG de eerste telefoonfabrikant worden die een oprolbare smartphone uitbrengt. Eerder deze maand toonde de Zuid-Koreaanse tegenhanger voor de tweede keer een korte teaser van de in ontwikkeling zijnde LG Rollable. Deze oprolbare smartphone is naar verluidt uit te trekken van een 6,8” display tot een 7,4” scherm. Het oprolbare toestel van LG zal vermoedelijk eind maart worden aangekondigd, het zal dan waarschijnlijk nog wel enkele maanden duren alvorens je deze oprolbare telefoon ook daadwerkelijk kunt kopen.

Ook Oppo toonde onlangs nog bijzonder prototype smartphone met een ingenieus uittrekbaar display. De Oppo x 2021 is eveneens een oprolbare telefoon, dit toestel beschikt over een 6,7” afgerond scherm dat uit te trekken is tot een 7,4” formaat. Bij deze smartphone was ook geen enkele kreukel in het scherm te zien – iets dat helaas wel het geval is bij alle opvouwbare smartphones die momenteel verkrijgbaar zijn. Vooralsnog heeft Oppo echter geen intenties om de uittrekbare smartphone ook daadwerkelijk uit te brengen.

TCL toonde in maart vorig jaar ook al zo’n sliding concept telefoon. De 6,8” slider smartphone van TCL was te vergroten tot een nog groter 7,8” formaat scherm. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vergelijkbaar oprolmechanisme als de Samsung dual slide smartphone waar we vandaag over rapporteren. Als Samsung inderdaad voornemens is om dit jaar ook nog een oprolbare smartphone uit te brengen dan zal dit hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van het jaar worden.

Er worden echter nog verschillende andere Samsung smartphones met een flexibel scherm verwacht. De Galaxy Z Fold 2 zal dit jaar worden opgevolgd door de Z Fold 3, deze vouwtelefoon wordt mogelijk waterdicht en krijgt net als de recent geïntroduceerde Galaxy S21 Ultra S Pen ondersteuning. Daarnaast wordt er een goedkopere variant verwacht, in de vorm van een Galaxy Z Fold FE. Ten slotte zal ook de Galaxy Z Flip een opvolger krijgen, deze clamshell opvouwbare smartphone zal hoogstwaarschijnlijk onder de naam Samsung Galaxy Z Flip 3 worden uitgebracht.

Met zoveel opvouwbare smartphone modellen is het de vraag of er nog wel ruimte is voor een oprolbare smartphone in 2021. Mogelijk dat we hiervoor geduld moeten hebben tot begin 2022.

Er zijn overigens steeds meer signalen dat Samsung voornemens is om de high-end Galaxy Note line-up vaarwel te zeggen, zo is het nog onzeker of er dit jaar nog wel een Galaxy Note 21 serie zal verschijnen. Het goede nieuws is dan wel weer, de tijd en geld dat Samsung normaal gesproken zou spenderen aan de Note serie kan nu worden ingezet voor de ontwikkeling van smartphones met een flexibel display. Wat dat betreft ligt er nog genoeg moois in het verschiet.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung dual slide smartphone.

Note to editors: The concept renders presented in this publication are made by Jermaine Smit (aka Concept Creator) and licensed to LetsGoDigital. This product is not officially announced by Samsung. You are allowed to use the high-resolution images for free if you include a clickable source link into your publication. Thank you very much for understanding.