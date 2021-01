Samsung S21 preview: Dit zijn de nieuwe Galaxy smartphones Eerste indruk van de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. De telefoons zijn goedkoper dan vorig jaar, maar bieden nog altijd een high-end ervaring.

Toon pagina inhoud

Zojuist heeft Samsung de Galaxy S-serie smartphones voor 2021 aangekondigd. Net als afgelopen jaar zijn er drie modellen geïntroduceerd; de Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Naast de drietal high-end telefoons heeft Samsung ook tal van accessoires uitgebracht, waaronder een reeks nieuwe telefoonhoesjes. Daarnaast werden de Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes en de Galaxy SmartTag tracker aangekondigd. LetsGoDigital heeft al even kennis kunnen maken met de nieuwe product line-up van Samsung.

Gisteren kwam Samsung Nederland op bezoek bij LetsGoDigital met een grote witte campagne-bus, om ons in de gelegenheid te stellen de nieuwe Galaxy S-serie smartphones en alle aangekondigde accessoires uit te proberen tijdens een één uur durende hands-on sessie.

In deze Samsung Galaxy S21 preview delen we onze eerste indruk van de nieuwe modellen en bespreken we alle nieuwe functies, beschikbare accessoires, kleuren, prijzen en de verkrijgbaarheid.

Samsung Galaxy S21 modeloverzicht

Het zijn drie smaakmakende modellen met een trendy en moderne uitstraling. De drietal smartphones hebben een vernieuwd design gekregen, waarbij het camerasysteem naadloos overloopt in het metalen frame. Ook de kleurstelling van de cameramodule is gelijk getrokken met het metalen frame en varieert per kleurvariant.

Zo heeft de violet paarse S21 een koperkleurig camera eiland, terwijl deze bij het witte model zilver is gekleurd. Dit geeft de telefoons een unieke en elegante uitstraling. Het zijn unieke smartphones om te zien, bovendien zijn de toestellen solide gebouwd, zoals we van de high-end S-serie gewend zijn.

De Galaxy S21 is met z’n 6,2-inch scherm het kleinste model, de Galaxy S21 Plus heeft een 6,7-inch scherm en het topmodel, de S21 Ultra beschikt over een nog groter 6,8-inch display. Laatstgenoemde is dit jaar overigens ook het enige toestel met een WQHD+ resolutie en een afgerond display. De piekhelderheid is verder verhoogt naar 1500 nits.

De andere twee S21 modellen hebben een plat scherm met Full HD+ resolutie. Ondanks de lagere resolutie bieden ook deze displays een fijne kijkervaring. Alle drie de displays zijn ook voorzien van Eye Comfort Shield technologie, dit komt het kijkcomfort ten goede.

Samsung heeft de schermranden verder gereduceerd, wat bijdraagt aan een nog grotere screen-to-body ratio. Aan de bovenzijde is een gaatje gemaakt in het scherm voor de selfie-camera, deze is centraal in het midden geplaatst.

Alle drie de modellen hebben een zogenaamd ‘Dynamic Amoled 2x Display’ met een adaptieve 120Hz refresh-rate. Oftewel het scherm wordt tot maximaal 120x per seconde ververst, dit wordt automatisch geregeld door de smartphone zelf. Het daadwerkelijk aantal keer dat het scherm ververst wordt hangt samen met de app die je gebruikt.

Zo wordt 120Hz toegepast bij het kijken naar een video, terwijl je bij het openen van WhatsApp bijvoorbeeld maar 45Hz of 60Hz nodig hebt. Zodoende kan er aanzienlijk op de batterij bespaard worden. Bij het Ultra model is de adaptieve range nog iets groter dan bij de andere twee toestellen. Bij de S21 Ultra gaat het om 10-120Hz en bij de S21/S21+ gaat het om 48-120Hz.

Kunststof achterzijde en kleurvarianten

Er zijn al langere tijd vraagtekens omtrent het materiaal dat is toegepast voor de achterzijde van de Samsung S21 toestellen. Het basismodel is voorzien van een kunststof achterzijde, zoals Samsung eerder ook al toepaste bij de Galaxy Note 20 en de Galaxy S20 FE (Fan Edition).

Een Samsung vertegenwoordiger vertelde ons dat de twee duurdere modellen voorzien zijn van een glazen achterpaneel. Het materiaal voelt echter exact hetzelfde aan als bij het basismodel. Er is ook geen enkel verschil in kleur of textuur zichtbaar/voelbaar tussen de violet paarse S21 en S21+. Dit zou je wel verwachten als er verschillende materialen worden ingezet. Het goede nieuws is dan wel weer; het matte materiaal is niet gevoelig voor vingerafdrukken.

Ongeacht of het plastic of glas is, de toestellen voelen degelijk aan en liggen goed in de hand. De nieuwe 2021 line-up is verkrijgbaar in een reeks nieuwe kleuren. De S21 is verkrijgbaar in grijs, wit, roze en violet. De S21+ is bij lancering verkrijgbaar in het zwart, zilver en violet en ten slotte wordt het topmodel uitgebracht in het zwart en zilver.

Voor het eerst biedt Samsung ook extra kleuropties voor diegene die een Galaxy S21 Plus / Ultra via de website van Samsung koopt. De Galaxy S21 Ultra is beschikbaar in drie speciale custom kleuren: Phantom Brown (bruin), Phantom Navy (marine blauw) en Phantom Titanium (carbon grijs). Het zijn stijlvolle donkere kleurvarianten, die het ongetwijfeld goed gaan doen bij de zakelijk gebruiker.

De Galaxy S21 Plus kun je kopen in twee speciale uitvoeringen: Phantom Red (rood) en Phantom Gold (goud). Samsung heeft al geëxperimenteerd met extra kleuropties bij de Galaxy Z Fold 2, bij deze opvouwbare smartphone kun je zelf de kleur van het scharnier bepalen als je het toestel via Samsung’s site koopt. Deze strategie wordt nu ook voor de S21 toegepast.

Alle drie de S-serie 2021 modellen zijn overigens voorzien van de IP68 certificering, oftewel de smartphones zijn waterdicht en stofbestendig. Je kunt de mobiele telefoons onderwater meenemen tot 1,5 meter diepte, gedurende maximaal 30 minuten.

Vernieuwde hardware en software

De drietal nieuwe S-serie smartphones worden aangedreven door de onlangs aangekondigde Exynos 2100 chipset van Samsung. Dit is de eerste 5nm processor van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Exynos 2100 met geïntegreerde 5G modem levert sterk verbeterde prestaties ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de CPU 20% sneller en de GPU zelfs 35% sneller dan de Exynos 990, die bij de Galaxy S20 en Note 20 serie werd toegepast.

Ook is de nieuwe SoC energiezuiniger, wat de batterijduur ten goede zou moeten komen. Helaas was de hands-on periode te kort om de accuduur nu al te kunnen testen, hier komen we later in onze uitgebreide review nog op terug.

Wat betreft de snelheid en algehele prestaties zit het bij alle drie de S21 modellen wel goed. Het zijn niet voor niets topmodellen. Ook draaien de toestellen op de nieuwste software. Het gaat om het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface.

Samsung biedt tegenwoordig gegarandeerd 3 jaar lang Android OS updates uit. Zo kun je langer gebruik maken van de nieuwste software en alle extra functies die daarmee gepaard gaan. Naast de Android updates brengt Samsung ook maandelijks een beveiligingsupdate uit, om de smartphones effectief te beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Voor de biometrische authenticatie zijn er meerdere opties voorhanden. De vingerafdruksensor is opnieuw onder het scherm geplaatst, deze is 1,7x groter dan voorheen, waardoor je de telefoon nog makkelijker kunt ontgrendelen. Daarnaast ondersteunen de Samsung S21 modellen gezichtsherkenning. Vanzelfsprekend is ook het Knox beveiligingsplatform van Samsung ingebouwd, die ervoor zorgt dat al jouw bestanden veilig worden opgeslagen.

Camera van de Samsung Galaxy S21 en S21+

De Galaxy S21 en S21 Plus beschikken over een 10 megapixel selfie-camera met een lensdiafragma van f/2.2. De één uur durende hands-on sessie was helaas te kort om aspecten zoals de beeldkwaliteit te kunnen testen. De front-camera is echter vergelijkbaar met die van de Galaxy S20 / S20+ en de Note 20 (Ultra). Hoewel het niet de hoogst mogelijke resolutie sensor betreft levert deze selfiecamera wel mooie, detailrijke portret beelden met een prachtig bokeh effect.

Op de achterzijde van de Galaxy S21 / S21+ is een drievoudige camera te vinden. Het betreft een 12 megapixel ultragroothoekcamera met een 120˚ beeldhoek en een f/2.2 lens. De tweede camera is een 12 megapixel groothoekcamera (f/1.8) met optische beeldstabilisatie en Dual Pixel technologie en ten slotte is er een 64 megapixel telefoto camera ingebouwd met 3x optische zoom en 30x digitale zoom – ook wel Space Zoom genoemd.

Het camerasysteem van het basismodel is dit jaar identiek aan die van de S21 Plus. Vorig jaar koos Samsung ervoor om het Plus model te voorzien van een extra DepthVision camera, deze 3D ToF camera is bij het nieuwe model echter achterwege gelaten.

Hoewel de triple-camera gelijk is aan die van de S20 vorig jaar heeft Samsung ditmaal extra veel aandacht besteed aan de video functies. Met de Samsung S21 kun je hoge resolutie en detailrijke 8K video’s opnemen met een frame rate van 24fps. De Super Steady video functie is verbeterd tot 60 fps in Full HD.

Heb je een mooie video geschoten en wil je daar een foto uit destilleren? Dat kan met behulp van de functie 8K Snap, zo kun je een hoge resolutie foto maken van jouw favoriete videoframe. Het is een functie die jaren geleden geïntroduceerd werd door Panasonic, voor hun Lumix systeemcamera’s.

Daarnaast heeft Samsung ook de Single Take mode vernieuwd, deze functionaliteit stelt gebruikers in staat om tegelijkertijd foto’s en video’s op te nemen. Bij 8K Snap kun je de foto’s dus achteraf maken aan de hand van je opgenomen videomateriaal, bij Single Take kun je gelijktijdig foto- en video opnames maken.

Director’s view, dat werd geïntroduceerd op de Galaxy S20, is ook in verbeterde vorm beschikbaar op de S21. Zo kun je tussentijds van lens en van compositie veranderen, inzoomen of juist uitzoomen zonder dat je de video-opname tussentijds hoeft te stoppen.

Ook nieuw, met Vlogger View kun je zowel de camera aan de voor- als achterzijde gelijktijdig gebruiken. Zodoende kun je bijvoorbeeld jouw eigen reactie op bepaalde gebeurtenissen filmen. Denk bijvoorbeeld aan een vriend, die je tijden niet hebt gezien en gaat ophalen op Schiphol. Nu hoef je niet langer alleen je vriend of alleen jou op te nemen, met de Vlogger View mode kun je beide emoties vastleggen terwijl je elkaar tegemoet loopt. Deze functie werd enkele jaren geleden al geïntroduceerd door Nokia en is vanaf heden dus ook beschikbaar op de nieuwe topmodellen van Samsung.

Wat zijn de verschillen tussen de Samsung S21 en S21 Plus?

Wat betreft de technische specs en de gebruikerservaring leveren de Samsung Galaxy S21 en S21 Plus een vergelijkbare ervaring. Het scherm van de Plus is een stukje groter (6,2” versus 6,7”), hetzelfde geldt ook voor de batterij. Waar de S21 is uitgerust met een 4.000 mAh batterij beschikt de S21 Plus over een beduidend grotere 4.800 mAh accu. Beide toestellen bieden overigens ondersteuning voor 25 Watt bedraad opladen en 10 Watt draadloos opladen.

Het prijsverschil tussen de S21 en S21 Plus is exact €200. Het basismodel kun je kopen vanaf €850, voor de Galaxy S21 Plus is de vanaf prijs vastgesteld op €1.050 – beide prijzen zijn voor een los toestel met 128GB opslaggeheugen. Beide modellen zijn ook uitsluitend verkrijgbaar als 5G telefoon. Vorig jaar kon je nog kiezen voor 4G of 5G. Inmiddels is 5G de nieuwe standaard. In combinatie met een 5G abonnement kun je gebruik maken van het supersnelle mobiele internet netwerk dat inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar is gesteld door T-Mobile, KPN en Vodafone.

Samsung heeft de prijzen van de S-serie modellen overigens aanzienlijk verlaagd ten opzichte van vorig jaar. Zo is het basismodel dit jaar maar liefst €150 goedkoper, ten tijde van de lancering. De prijs van het Plus model is met €50 naar beneden bijgesteld.

Deze prijsverlaging heeft een aantal oorzaken. De nieuwe modellen gaan er namelijk niet op alle punten op vooruit. We hebben het dan vooral over de verschillen tussen de S21/S21+ en de vorig jaar gelanceerde S20/S20+. Zoals reeds genoemd is er bij het nieuwe model gekozen voor een kunststof achterzijde, in plaats van glas. Ook is de displayresolutie verlaagd en het betreft een plat display, in plaats van een afgerond edge display. Daarnaast is het camerasysteem is hoofdlijnen gelijk aan vorig jaar.

Daar komt bij dat Samsung vanaf heden geen oplader en ook geen oordopjes meer zal meeleveren in de verkoopverpakking. Deze dien je als losse accessoire aan te schaffen.

Het is even wennen, want normaal gesproken worden er eigenlijk alleen maar nieuwe functies toegevoegd aan een model, er worden doorgaans niet zozeer functies verwijderd en/of in kwaliteit verminderd. Daar staat echter wel tegenover dat de prijs dit jaar een stuk gunstiger is geworden. De afweging die Samsung hier heeft gemaakt lijkt marketingtechnisch een strategische, slimme zet te zijn.

Het zichtbare verschil tussen FHD en QHD is niet bijzonder groot. Bovendien vindt menigeen een plat scherm wel net zo’n goede gebruikerservaring leveren als een afgerond display. Het kunststof achterpaneel is even wennen, maar veruit de meeste consumenten gebruiken toch een telefoonhoesje. Dan merk je hier natuurlijk helemaal niets van. Al met al zijn het dus acceptabele downgrades die de S-serie weer voor een groter publiek toegankelijk maken.

Samsung Galaxy S21 Ultra met S Pen

Tijd om het topmodel nader te bestuderen. In tegenstelling tot de Galaxy S21 en S21+ is het Ultra model er in alle opzichten op vooruit gegaan. Toch heeft Samsung kans gezien om ook de prijs van dit model naar beneden bij te stellen. De vanaf prijs van de Samsung S21 Ultra is vastgesteld op €1.250 (12GB / 128GB). Dat is €100 goedkoper dan de S20 Ultra kostte ten tijde van de lancering.

Eén van punten waar we natuurlijk erg benieuwd naar waren tijdens onze hands-on experience was de S Pen van de Galaxy S21 Ultra. Voor het eerst heeft Samsung een Galaxy S-serie smartphone compatibel gemaakt met de styluspen, dat al jaren hét iconische kenmerk van de Galaxy Note serie vormt.

Het gaat om een iets andere pen dan die van de Galaxy Note 20 (Ultra). De S Pen is iets slanker en langer vormgegeven en biedt een fijne handligging. De functionaliteit komt in grote mate overeen, maar biedt geen Remote functionaliteit.

Overigens handig om te weten; de S Pen van de Galaxy S21 Ultra is ook compatibel met andere Galaxy apparaten die de styluspen ondersteunen – zoals de Galaxy Tab S7 Plus tablet en de Note 20 Ultra smartphone. Dat geldt echter niet andersom. Oftewel, de S Pen van de Note kun je niet gebruiken voor de S21 Ultra.

Ditmaal heeft Samsung er ook niet voor gekozen om een stylus compartiment in de telefoon zelf aan te brengen. In plaats daarvan zijn er verschillende hoesjes verkrijgbaar die ook ruimte bieden voor de S Pen, waaronder de Stylus Cover en de Clear View Cover. Over de optionele accessoires komen we later in deze Samsung S21 preview nog terug.

Het is niet alleen de S Pen compatibiliteit die de S21 Ultra beter maakt dan zijn voorganger en de andere twee S21 modellen. Het Ultra model is ook het enige S-serie model dat UWB (Ultra Wide Band) technologie ondersteunt. Deze chip is gemaakt door het Nederlandse NXP. De ultrawideband chip maakt gebruik van radiotechnologie, waardoor een zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk is. De UWB-technologie van Samsung is ook compatibel met de Nearby Share functie van Google.

108 megapixel camera met 10x zoom

Samsung heeft ook het camerasysteem van de Galaxy S21 Ultra volledig herzien. Het nieuwe topmodel beschikt over een 40 megapixel front-camera en een 108 megapixel quad-camera aan de achterzijde.

Om te beginnen met de front-camera, die is gelijk aan vorig jaar. De S20 Ultra en S21 Ultra zijn vooralsnog de enige Samsung smartphones met zo’n hoge resolutie selfiecamera. Met deze camera leg je prachtige detailrijke selfies vast. Ook behoudt je zelf de controle over de mate waarop je de achtergrond wilt vervagen (bokeh effect).

Op de achterzijde is een viervoudige camera te vinden. Het gaat om een vernieuwde 108 megapixel hoofdcamera. Deze heeft een 3x zo groot dynamisch bereik en kan tot 64x rijkere kleuren registreren, zo staat in het persbericht van Samsung vermeld.

Er wordt gebruik gemaakt van ‘nona pixel binding’ technologie, waardoor je met de 108MP camera uiterst heldere 12MP foto’s kunt schieten, met beduidend minder ruis – ideaal voor de avonduren. Daarnaast zorgt de 12-bit RAW optie in Pro-mode voor een extra groot kleurenbereik, voor professionele bewerkingsopties.

Afgezien van de 108 megapixel groothoekcamera (f/1.8) met optische beeldstabilisatie en fase detectie is er ook een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 10 megapixel telefoto camera (f/4.9) ingebouwd. Deze laatste maakt 10x optische zoom mogelijk.

Rechts van deze drietal cameralenzen is een laser autofocus sensor geïntegreerd, om snel en nauwkeurig scherp te kunnen stellen. Deze dient als vervanging voor de 3D DepthVision camera. Ten slotte is er ook nog een tweede 10 megapixel telefoto camera beschikbaar, deze heeft een f/2.4 lens en biedt 3x optische zoom. Het camerasysteem wordt ondersteunt door een LED flitser, die in slechte lichtomstandigheden kan worden ingezet als hulplicht.

De 100x SpaceZoom functionaliteit, de debuteerde bij de S20 Ultra, is ook bij het nieuwe model weer terug te vinden – in verbeterde vorm weliswaar. Doordat Samsung er ditmaal voor heeft gekozen om twee telezoom lenzen in te bouwen zien de digitale zoom foto’s er detailrijker uit dan voorheen.

Afhankelijk van het zoombereik schakelt de camera automatisch tussen de twee beschikbare lenzen. De 3x optische zoom wordt gebruikt voor de korte zoomafstanden en de 10x optische zoomlens, met een minder lichtsterke lens, wordt ingezet bij de langere afstanden.

Verder zijn ook weer alle bekende foto modi beschikbaar, waaronder AR-schets, een Pro-mode en een Panorama mode. Ook is er een speciale modus beschikbaar voor de Nacht, voor Voedsel en voor het fotograferen van Staande objecten. Daarnaast zijn er tal van videomogelijkheden en modi voorhanden, voor slow-motion video, hyperlapse video, director’s view en professionele video’s.

Voor het eerst is het ook mogelijk om met alle lenzen 4K video’s @ 60fps vast te leggen. Zo kun je uiterst vloeiende en scherpe videobeelden vastleggen, ongeacht of je groothoek, ultragroothoek of zoomvideo’s wilt maken.

Wat betreft de accucapaciteit van de Samsung S21 Ultra, er is een 5.000 mAh batterij ingebouwd. Deze biedt ondersteuning voor 25W snelladen. Door de smartphone een half uur aan de oplader te leggen zit de batterij weer voor 50% vol, zo meldt Samsung. Tijdens de hands-on sessie hebben we dit helaas nog niet kunnen testen, hier komen we op een later tijdstip nog op terug.

Connectiviteit opties in de auto

Samsung heeft ook extra aandacht besteed aan de connectiviteit opties in de auto. Zo kunnen de S21+ en de S21 Ultra gebruikt worden als digitale autosleutel. Zodra je dicht bij de auto staat, met de telefoon in je broekzak, zal de auto automatisch van het slot gehaald worden. Ook is Android Auto verbeterd, zo zijn de beschikbare in-car infotainment opties sneller en eenvoudiger toegankelijk dan voorheen.

Daarnaast wordt Samsung SmartThings nu ondersteunt door Android Auto, zo kun je vanuit je auto je slimme apparaten in huis bedienen. Handig als je van het werk wegrijdt en alvast de verwarming thuis wilt aanzetten of je garagedeur wilt openen.

Verder heeft Samsung de drietal nieuwe modellen uitgerust met stereo speakers met AKG geluidstechnologie. Een 3.5mm koptelefoon aansluiting mist helaas, wel is het mogelijk om draadloze Bluetooth oordopjes aan te sluiten. Dat brengt ons meteen op het volgende; de Samsung S21 smartphones zijn compatibel met de nieuwe Galaxy Buds Pro.

Samsung Galaxy Buds Pro draadloze Bluetooth oordopjes

Gelijktijdig met de nieuwe smartphones heeft Samsung ook nieuwe draadloze oordopjes uitgebracht. De Samsung Galaxy Buds Pro earbuds laten je optimaal genieten van jouw muziek. De Active Noise Cancelling technologie is vernieuwd en veel nauwkeuriger instelbaar dan voorheen (5 stappen). Ook is er een Conversation mode ingebouwd. De Samsung Buds Pro kan horen wanneer jij een gesprek start, waarna de muziek automatisch zachter wordt gezet. Is het gesprek afgelopen, dan wordt de volume automatisch weer aangepast.

Ook is een Multi Mic Recording functie toegevoegd, om gelijktijdig jouw stem en ambient geluiden op te nemen. Nieuw is ook de 360 Audio functie, zo kun je genieten van multidimensionaal geluid, dankzij Dolby Head Tracking technologie.

Met de nieuwe Auto Switch functie is het eenvoudig om te schakelen tussen verschillende apparaten -zoals je smartphone, tablet en smartwatch-, terwijl je de Galaxy Buds Pro kunt blijven gebruiken en automatisch overschakelt naar het apparaat dat jij in gebruikt hebt om de media te bekijken en/of te beluisteren.

Wordt je bijvoorbeeld gebeld terwijl je een film aan het kijken bent op je tablet? Dan kun je het telefoongesprek voeren met de Samsung Galaxy Buds Pro en zodra het gesprek is afgelopen dan schakelen de draadloze oordopjes weer automatisch terug naar de film die je aan het kijken was op je tablet.

Daarnaast zijn de nieuwe Galaxy Buds van Samsung IPX7 waterresistent. Ideaal voor sportdoeleinden dus. Ook heeft Samsung de Galaxy Buds widget functionaliteit uitgebreid, deze maakt het mogelijk om de oortjes rechtstreeks via het startscherm van je telefoon te bedienen, middels widgets.

De Samsung Galaxy Buds Pro wordt uitgebracht in drie kleuren, die uiteraard aansluiten bij de nieuwe kleurstellingen van de S21 serie. De Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet oordopjes krijgen een adviesverkoop prijs van €230.

Samsung Galaxy SmartTag tracker

Een andere nieuwe Galaxy accessoire die vandaag is aangekondigd door Samsung is de SmartTag. Dit is een slimme tracker die je kunt gebruiken om zoekgeraakte items terug te vinden.

Ben jij bijvoorbeeld dagelijks aan het zoeken naar je autosleutels of je tas? Door de tracker aan je sleutelbos of je handtas te hangen kun je deze altijd weer makkelijk terugvinden met je telefoon. Heb je een hond die nog wel eens weg wil lopen, door deze tracker aan z’n halsband te bevestigen zal de zoektocht de volgende keer een stuk makkelijker worden.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een smart tracker introduceert. Twee jaar geleden werd de SmartThings LTE tracker aangekondigd. Voor de nieuwe Samsung SmartTag tracker wordt gebruik gemaakt Bluetooth 5.0 technologie.

Mocht je overigens je telefoon een keer kwijt zijn, dan kan de SmartTag je ook helpen om deze terug te vinden. Op het handzame apparaatje is een knop aangebracht, wanneer je deze indrukt dan zal je draadloos verbonden smartphone overgaan.

De kleine Bluetooth tags zijn 4x4cm groot. Ze zijn gemaakt van kunststof en de behuizing is IP53 gecertificeerd. De SmartTag werkt op een CR2032 knoopcel batterij met een capaciteit van 220mAh, goed voor een batterijduur van zo’n 280 dagen. De Samsung Galaxy SmartTag wordt uitgebracht in de kleuren zwart en wit en krijgt een adviesverkoop prijs van €30.

Samsung Galaxy S21 officiële hoesjes

Bij de introductie van een serie high-end smartphones introduceert Samsung ook altijd een nieuwe line-up aan hoesjes en cases, die perfect aansluiten bij de vormgeving van de nieuwe modellen. Met behulp van een telefoonhoesje kun je jouw toestel optimaal beschermen tegen krassen, stoten en valschade.

Doordat de cameramodule dit jaar nog iets verder uitsteekt zijn de hoesjes ook net wat dikker uitgevoerd. Het zijn één voor één stevige covers en cases. Er zijn verschillende materialen toegepast, zo kun je kiezen voor een zacht Silicone hoesje, een luxe Leather cover of een stevige Protective Standing cover. Ook de Kvadrat Cover, gemaakt van duurzame stof ziet er bijzonder elegant uit.

Daarnaast heeft Samsung ook nog verschillende smartphone hoesjes in het assortiment met bijzondere functies, zoals de Smart Clear View Cover en de Smart LED View Cover. Deze slimme hoesjes staan in verbinding met je smartphone, zo krijg je standaard de tijd te zien, maar bijvoorbeeld ook binnenkomende meldingen – op de buitenkant van het hoesje.

Voor het eerst introduceert Samsung ook een tweetal hoesjes met S Pen opbergvakje. Het gaat om een Clear View Cover, die zowel de voor- als achterzijde van het toestel bedekt en een Stylus Cover, waarmee uitsluitend de achterzijde beschermt wordt. Beide smartphonehoesjes bieden een vakje waar je de S Pen in kunt opbergen, links van het toestel zelf. De hoesjes voelen kwalitatief aan en ook het opbergvakje zelf werkt gebruiksvriendelijk. De opening is groot genoeg om de pen er makkelijk uit te halen, zonder dat deze er onbedoeld uit kan vallen.

Losse oplader kopen

Bij de Galaxy S21 modellen wordt geen oplader meegeleverd. Hier is afgelopen maand al veel over gezegd en geschreven op het internet. Je kunt natuurlijk besluiten om je oude oplader te blijven gebruiken. In dat geval is het wel raadzaam om vooraf te controleren wat het maximale laadvermogen is. Is jouw oplader echt al wat ouder, dan is niet waarschijnlijk dat deze 25W ondersteuning biedt. Zodoende zal je telefoon beduidend langzamer opladen met jouw oude oplader, het werkt wel, het gaat alleen niet in hoog tempo.

Samsung biedt een breed assortiment aan oplaadoplossingen. Kies je voor een bedrade oplader, in de vorm van een Wall Charger, dan gaat het opladen relatief snel (ondersteuning tot 25W). Geef je de voorkeur aan draadloos opladen, dan moet je rekening houden met een beduidend langere laadtijd (ondersteuning tot 10W).

Het productassortiment van Samsung bevat verschillende draadloze opladers. Zo kun je kiezen voor een Wireless Charger Stand, deze kun je zowel staand als liggend gebruiken. Door je telefoon er staand in te zetten laadt hij op en kun je ondertussen gewoon je favoriete programma’s blijven kijken. Liggend kun je deze oplader gebruiken om de Galaxy Buds Pro op te laden.

Als alternatief kun je ook nog kiezen voor de Wireless Charger Pad, hier kun je het toestel opleggen waarna het oplaadproces automatisch begint. Heb je ook een smartwatch? Dan kun je de Wireless Charger Duo Pad kopen, deze biedt -zoals de naam al doet vermoeden- de mogelijkheid om beide apparaten tegelijkertijd op te laden. Ten slotte is er ook nog een Wireless Charger Trio Pad verkrijgbaar, waarmee je tot drie apparaten tegelijkertijd kunt opladen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Per direct kun je de Samsung Galaxy S21 kopen. De voorverkoop duurt tot en met 28 januari. Op vrijdag 29 januari 2021 worden alle preorder bestellingen uitgeleverd, op dat moment begint ook de officiële verkoop van de drietal S-serie smartphones. De prijzen en geheugen configuraties zijn als volgt vastgesteld:

• Samsung Galaxy S21 5G: €850 (8GB/128GB) – €900 (8GB/256GB)

• Samsung Galaxy S21 Plus 5G: €1050 (12GB/128GB) – €1.100 (12GB/256GB)

• Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: €1.250 (12GB/128GB) – €1.300 (12GB/256GB) – €1.430 (16GB/512GB)

Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel. De smartphones zijn verkrijgbaar in onderstaande kleuren. De kleurvarianten waar een sterretje achter staat zijn de zogenaamde Custom Kleuren die op aanvraag gefabriceerd worden (2-5wk levertijd) en uitsluitend verkrijgbaar zijn via de Samsung website.

• Samsung Galaxy S21: Phantom Grey, Phantom White, Phantom Pink en Phantom Violet

• Samsung S21 Plus: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Red* en Phantom Gold*

• Samsung S21 Ultra: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Brown*, Phantom Titanium*, Phantom Navy*

Vanzelfsprekend kun je de nieuwe modellen ook kopen in combinatie met een telefoonabonnement. Alle Nederlandse telecomproviders zullen de Galaxy S21 serie aanbieden, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Ben, Tele2, HollandsNieuwe, Simyo en YouFone.

Doorgaans kun je korting krijgen op de toestelprijs door een telefoon met abonnement te kopen. Terwijl de prijzen voor de bel- / data bundels gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement. Zodoende loont het vaak om de smartphone met abonnement te kopen.

Kies je toch liever voor een los toestel of wil je de smartphones eerst eens even zelf vasthouden en uitproberen? Dan kun je ook terecht bij MediaMarkt, BCC, Coolblue, Paradigit, BelSimpel en Mobiel.

Samsung S21 kopen tijdens de preorder periode

Overweeg jij één van de nieuwe Samsung smartphones te kopen? Tijdens de twee weken durende pre-order periode ontvang je een leuk presentje cadeau. Bij de S21 Ultra wordt de Galaxy Buds Pro (t.w.v. €230) en de Galaxy SmartTag (t.w.v €30) gratis meegeleverd. Bij een preorder voor de S21 / S21+ worden de Galaxy Buds Live en SmartTag cadeau gegeven.

Daarnaast kun je bij Samsung gebruik maken van het Trade In programma. Door je oude telefoon in te ruilen kun je korting krijgen op je nieuwe toestel. Deze korting kan oplopen tot €500, afhankelijk van het smartphone model dat je wilt inruilen.

Samsung levert bij alle drie de modellen ook 4 maanden gratis YouTube Premium mee. Zo kun je video’s bekijken zonder advertenties. Daarnaast kunnen gebruikers van YouTube Premium de video’s downloaden, om deze op een later moment offline terug te kunnen bekijken, als je niet over een (stabiele) internet verbinding beschikt.

Daarnaast geeft Samsung tijdens de S21 pre-order weken 50% korting op een 2-jarig Samsung Care+ verzekering. Je betaalt nu tijdelijk €75 in plaats van €150. Hiermee ben je verzekert tegen onopzettelijke schade, onder andere voor schade aan het scherm. Per claim worden er wel servicekosten in rekening gebracht, de exacte voorwaarden staan vermeld op de website van Samsung.

Ten slotte biedt Samsung ook nog de mogelijkheid om een telefoon te leasen. Hiervoor is Samsung Private Lease in het leven geroepen, voor een vast bedrag per maand kun je een Galaxy telefoon huren. Je gaat hierbij een tweejarig leasecontract aan. Na afloop van het contract dien je de telefoon te retourneren. Vind je het belangrijk om altijd het nieuwste model in huis te hebben? Na zes maanden wordt je een toestel upgrade aangeboden. Je dient dan wel eenmalig €100 te betalen en een nieuw lease contract aan te gaan.

Veel voorkomende vragen over de Samsung Galaxy S21

• Wanneer wordt de Samsung S21 uitgebracht? De release datum is vrijdag 29 januari 2021. Een preorder plaatsen is nu al mogelijk voor alle drie de modellen.

• Wat gaat de Samsung Galaxy S21 kosten en in welke kleuren komt het toestel op de markt? Bovenstaand vind je een overzicht met de prijzen per model en per geheugenvariant, inclusief de beschikbare kleuren.

• Hoe groot is het scherm van de Samsung S21? Het basismodel beschikt over een 6,3” Full HD+ display, het Plus model heeft een 6,7” Full HD+ display en het topmodel heeft een 6,8” WQHD+ display.

• Op welk besturingssysteem draaien de nieuwe S-serie modellen? Op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de Samsung One UI 3.1 gebruikersinterface.

• Zijn de nieuwe smartphones waterdicht? Ja, alle drie de modellen zijn IP68 gecertificeerd.

• Is het geheugen van de Samsung S21 uitbreidbaar? Nee, de drietal nieuwe modellen beschikken niet over een microSD compartiment, zodoende is het geheugen niet uitbreidbaar middels een geheugenkaartje.

• Worden er oordopjes en een oplader meegeleverd? Nee, uit milieuoverwegingen heeft Samsung besloten om geen lader en geen oortjes mee te leveren in de verkoopverpakking.

• Wordt de Galaxy S21 Ultra geleverd met S Pen? Nee, in tegenstelling tot de Galaxy Note serie wordt de S Pen niet standaard meegeleverd bij de S21 Ultra. De smartphone beschikt ook niet over een stylus-compartiment. Om de S Pen op te kunnen bergen heeft Samsung verschillende hoesjes met opbergvakje uitgebracht. Ook worden er S Pen bundels samengesteld, bestaande uit de styluspen en een hoesje.

• Kan ik mijn bestaande S Pen gebruiken op de S21 Ultra? Nee, de S Pen van de S21 Ultra kan wel gebruikt worden in combinatie met andere S Pen compatibele apparaten. Andersom werkt deze compatibiliteit niet.

• Welke Galaxy S21 smartphone biedt de beste prijs/kwaliteit verhouding? Na onze korte hands-on sessie is het te vroeg om hier een definitief antwoord op te geven. Het Ultra model biedt duidelijk de beste specs en is ook op de meeste vlakken verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Bovendien is de Samsung S21 Ultra goedkoper dan vorig jaar, wat de prijs/kwaliteit verhouding natuurlijk ten goede komt.

Samsung Galaxy S21 review

Onze eerste indruk met de Galaxy S21 serie is erg positief. De toestellen leveren een premium ervaring. De smartphones ogen elegant en stijlvol en zijn bovendien supersnel en zitten bomvol functionaliteit. Met de Galaxy S21 Ultra introduceert Samsung een indrukwekkend vlaggenschip, waarbij de S Pen compatibiliteit een zeer welkome toevoeging is. Dat de verkoopprijs ook nog eens is verlaagd is natuurlijk helemaal mooi meegenomen.

Binnenkort verwachten we een Samsung S21 review exemplaar te ontvangen. Dan zullen we het toestel aan een uitgebreide test onderwerpen, om ook meer over de uitwerking van alle nieuwe functies, de beeldkwaliteit en de accuduur te kunnen zeggen.