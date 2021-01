Hands-on experience met de Samsung Galaxy S-serie 2021 Samsung campagne-bus op bezoek bij LetsGoDigital, voor een hands-on sessie met de nieuwe Samsung Galaxy S-serie modellen en bijbehorende accessoires.

Toon pagina inhoud

Morgen is het zover. Om 16:00 Nederlandse tijd zal Samsung tijdens een virtueel evenement de nieuwe Galaxy S-serie modellen voor 2021 onthullen, samen met een reeks bijpassende accessoires. In aanloop naar de officiële introductie heeft Samsung een leuke en zeker ook unieke actie opgezet voor een aantal voorgeselecteerde journalisten.

Door de moeilijke situatie die is ontstaan door het coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om een centraal georganiseerd persmoment in te plannen. Om journalisten wel de mogelijkheid te bieden om de nieuwe smartphones vooraf te kunnen bekijken en uit te proberen hebben ze bij Samsung Nederland iets creatiefs bedacht.

In een speciaal voor de gelegenheid ingerichte campagne-bus kwam Samsung vanochtend onze oprit oprijden, voor een één uur durende hands-on sessie met de nieuwe Galaxy S-serie smartphones. Het was een soort campagnetruck voor privésessies.

Na het intypen van ‘the secret code’ klapte de elektrische luifel open en ontpopte zich een soort van pop-up stand, die op elke willekeurige plaats neergezet kan worden en volledig uitgerust is met datgene wat een journalist nodig heeft. Zo kon je zelfs de kleuren van de verlichting aanpassen en zodoende perfect afstemmen op de kleuren van de nieuwe smartphones en de andere producten uit het 2021 leveringsprogramma.

Vanzelfsprekend waren ook de nodige maatregelen rondom COVID-19 in acht genomen. Er was een kraantje met spoelbak ingebouwd om je handen te reinigen, ook waren er antibacteriële desinfectiemiddelen en mondmaskers voorhanden. Verder waren er poetsdoekjes aanwezig voor het schoonmaken van de toestellen zelf. Ten slotte zorgde een intelligent ventilatiesysteem ervoor dat ook de lucht gereinigd werd.

In de spierwitte campagnetruck lag een zwarte Samsung koffer. ‘Geef me even een paar minuten, dan zal ik de producten even netjes presenteren,’ zo liet een vriendelijke Samsung medewerkster weten. Alle nieuwe Samsung Galaxy S-serie modellen waren aanwezig, in alle mogelijke kleurvarianten. Ook alle nieuwe accessoires konden we tijdens de hands-on experience op ons gemak bekijken, voelen en gebruiken.

Vanzelfsprekend kunnen we op dit moment nog niets inhoudelijks melden over de nieuwe S-serie smartphones van Samsung. Behalve dan… dat het een indrukwekkende nieuwe line-up wordt. Morgen komen we uiteraard terug met een exclusieve preview van de nieuwe topmodellen. We verwachten ook op korte termijn over een test exemplaar te beschikken, om een volledige review te publiceren.

Donderdag 14 januari 2021 gaat het Galaxy Unpacked 2021 event om 16:00 Nederlandse tijd van start. De persconferentie zal via een livestream te volgen zijn.