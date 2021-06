iPhone 13 Pro met beter scherm en nieuwe camera Dit wordt de Apple iPhone 13 Pro (iPhone 12s Pro) met een beter scherm, een kleinere notch en Touch ID onder het scherm. Ook de camera wordt vernieuwd.

De iPhone 12 serie is alweer ruim een half jaar verkrijgbaar. In het najaar van 2021 zal Apple haar nieuwe line-up aankondigen. Verwacht wordt dat er opnieuw 4 modellen geïntroduceerd zullen worden. Naast een basismodel, in de vorm van een iPhone 13, wordt er ook een Mini en twee hoogwaardige Pro modellen verwacht. Er zijn overigens ook geluiden dat Apple dit jaar kiest voor de iPhone 12s benaming, in plaats van het ongeluksgetal ‘13’. Ongeacht wat de modelnaam wordt, de verschillen tussen de iPhone 13 Pro en de Pro Max lijken dit jaar kleiner te worden dan voorheen.

Hoewel de Pro en Pro Max nog wel qua displayformaat en accucapaciteit van elkaar zullen verschillen, worden andere specs – zoals de camera – naar alle waarschijnlijkheid gelijk getrokken. In deze publicatie zullen we ons beperken tot de iPhone 13 Pro, desalniettemin zal dit toestel dus in grote mate gelijk zijn aan z’n grotere broer, de iPhone 13 Pro Max.

Apple iPhone 13 Pro krijgt vernieuwd display

De afgelopen maanden zijn er al veel details naar buiten gekomen omtrent de iPhone 2021 line-up. Op basis van alle geruchten heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van de verwachte iPhone 13 Pro. Ook onderstaande video is door Jermaine vormgegeven.

Het Pro model lijkt op verschillende punten verbeterd te worden. Naast een betere camera wordt het toestel waarschijnlijk ook voorzien van een beter scherm en een kleinere notch. Daarnaast zal de vingerafdruksensor (Touch ID) voor het eerst onder het scherm worden geplaatst. Uiteraard zal ook de chipset en de software worden vernieuwd.

In grote lijnen blijft het design ongewijzigd, afgelopen jaar werd de iPhone 12 serie al van een behoorlijke design update voorzien. Naar verwachting blijft het displayformaat van 6,1” gehandhaafd, dat maakt de iPhone 13 Pro een ideale smartphone voor bediening met één hand – zeker in combinatie met de nieuwe ‘Reachability’ mode die in de iPhone 12 serie debuteerde.

Voor het eerst zal de iPhone 13 Pro worden uitgerust met een ProMotion scherm, dat extra energiezuinig is en bovendien ondersteuning biedt voor de 120 Hertz refresh-rate. Oftewel het beeld wordt 120x per seconde ververst, voor verbeterd scroll-gemak en extra vloeiende bewegende beelden. Het 120Hz ProMotion OLED scherm wordt al langer toegepast bij de iPad Pro. Er zijn inmiddels ook verschillende Android modellen verkrijgbaar met een adaptief 120Hz LTPO display, waaronder de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Verwacht wordt dat Apple haar nieuwe Pro modellen ook zal voorzien van een ‘Always-on Display’. Dit is eveneens een functie die we reeds kennen van Android smartphones, waarbij het scherm informatie blijft tonen -zoals de tijd en batterijindicator- als het eigenlijk uit staat. Uiteraard vergt deze optie wel het nodige van de batterij.

Daarnaast lijkt Touch ID terug te keren, ditmaal zal de vingerafdruksensor naar verwachting onder het display worden geplaatst. Handig, want zodoende hoef je alleen je vinger op het scherm te leggen om het toestel te ontgrendelen. Vermoedelijk gaat het om een ultrasone sensor, in plaats van een optische sensor. Een ultrasone sensor is in verhouding beter in staat om de biometrische authenticatie plaats te laten vinden als het scherm/je vinger vies of nat is.

Bovendien blijft Face ID gewoon bestaan, waardoor je als gebruiker zelf de keuze behoudt welke oplossing je prefereert. Wellicht wordt het zelfs mogelijk om beide te gebruiken, voor een nog betere beveiliging.

Ultragroothoek camera wordt verbeterd

Sinds de introductie van de iPhone X in 2017 is de notch een veelbesproken onderwerp geweest bij alle iPhone modellen die volgden. Waar veel Android fabrikanten inmiddels voor andere oplossingen kiezen, zoals de punch-hole camera, houdt Apple vast aan de zwarte inkeping bovenaan het scherm.

Hoewel de notch ook dit jaar niet zal verdwijnen, zal de grootte waarschijnlijk wel iets afnemen. De vernieuwde Face ID zou hieraan ten grondslag liggen – de infraroodcamera en de dot projector worden samengevoegd in een enkele module.

Ook op cameragebied zal Apple naar verwachting de nodige verbeteringen doorvoeren. Vermoedelijk gaat het om een triple-camera, net als vorig jaar zal er ook een LiDAR-scanner geïntegreerd worden voor het maken van nauwkeurige 3D dieptemetingen.

Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de iPhone 13 Pro (Max) over een betere ultragroothoekcamera (f/1.8) zal beschikken met een grotere beeldsensor, voor betere prestaties bij weinig licht. Ook zou de ultragroothoeklens over een sensor-shift optisch beeldstabilisatiesysteem beschikken met autofocus, voor extra scherpe opnames. De cameramodule zal hierdoor wel wat dikker worden dan voorheen.

Daarnaast lijkt Apple er dit jaar voor te kiezen om de telefoto lens -die reeds wordt toegepast bij de iPhone 12 Pro Max- zowel in de iPhone 13 Pro als de iPhone 13 Pro Max te integreren. Zodoende worden de verschillen tussen de twee Pro modellen kleiner en zal de keuze tussen beide modellen veel meer afhangen van de gewenste schermgrootte.

A15 Bionic chip en iOS 15

Uiteraard zullen de nieuwe iPhone modellen worden aangedreven door de nieuwste en meest krachtige chipset tot dusver. Naar verwachting gaat het om de A15 Bionic processor, deze 5nm chip wordt momenteel gefabriceerd door TSMC en zal licht verbeterde prestaties bieden ten opzichte van de A14 Bionic, die eveneens volgens het 5nm procedé is gebakken. Volgend jaar wordt de eerste 3nm chip verwacht van TSMC, vermoedelijk wordt dit de A16 Bionic voor de iPhone 14 serie.

Ook zal Apple naar verluidt een nieuwe 5G modem integreren in de iPhone 13 Pro, die zowel de Sub-6Ghz band als de extra snelle mmWave-band ondersteunt. Daarnaast zullen de nieuwe iPhones ondersteuning bieden voor WiFi 6e. De ‘Extended’ versie borduurt voort op WiFi 6 en biedt een extra frequentieband (6Ghz), voor een stabieler netwerk met minder vertraging. Het bereik is door de hoge frequentie wel beperkter dan bij de bestaande 2,4Ghz en 5Ghz frequentiebanden – die overigens ook gewoon beschikbaar blijven.

De iPhone 2021 modellen zullen draaien op het nieuwe iOS 15 besturingssysteem. De eerste testversie van iOS 15 is inmiddels beschikbaar voor download, als ontwikkelaarsbèta versie. Hoewel het nieuwe OS voor Apple-kenners erg herkenbaar zal zijn, zitten er verschillende nieuwe functies in iOS 15 verwerkt – waaronder een vernieuwd notificatiescherm, een instelbaar meldingenoverzicht, een handige drag-and-drop functie, nieuwe FaceTime functies, een uitgebreide ‘Focus’ (niet storen) functie, een herontworpen Safari browser en een vernieuwde weer-app. Uiteraard heeft Apple ook diverse extra privacy- en beveiligingsfuncties toegevoegd aan iOS 15.

Ten slotte lijkt Apple ook voornemens te zijn om de accucapaciteit enigszins te verhogen. Voor de iPhone 13 Pro wordt er gesproken over een 3.095 mAh batterij. Ter vergelijking, de iPhone 12 Pro beschikt over een 3.046mAh accu. De algehele accuduur zal vermoedelijk weinig verschil maken, temeer omdat er ditmaal een extra energie-slurpend 120Hz scherm wordt ingezet. Hoewel iPhones doorgaans over een lagere capaciteit batterij beschikken dan Android toestellen, weet Apple middels software optimalisatie wel een goede accuduur te leveren.

iPhone 13 Pro prijs & release datum

Dan rest ons de vraag; wanneer wordt de nieuwe iPhone verwacht en wat gaat het Pro model kosten? Jaarlijks introduceert Apple rond september haar nieuwe devices. Afgelopen jaar werden de smartphones (noodgedwongen) een maand later aangekondigd, verwacht wordt echter dat Apple ditmaal opnieuw voor een release in september zal kiezen.

Volgens EveryThingApplePro komt de iPhone 13 Pro beschikbaar in vijf kleuren: Wit, gebroken wit, oranje/brons, donkerblauw en donkergrijs. Dit zijn tevens de kleuren die Jermaine heeft gevisualiseerd.

Afgelopen jaar heeft Apple de adviesprijs van het Pro model gelijk gehouden aan het jaar ervoor. Wel werd er meer geheugen ingebouwd; 6GB RAM in plaats van 4GB RAM en 128GB als minimum opslagcapaciteit. De iPhone 12 Pro, met 6GB RAM en 128GB ROM, kreeg een adviesprijs van €1.160 voor een los toestel, zonder abonnement. Verwacht wordt dat je het nieuwe model straks voor dezelfde prijs kunt kopen.

Sinds afgelopen jaar levert Apple geen oplader (Lightning-adapter) of EarPods mee in de verkoopverpakking. Deze dien je separaat aan te schaffen. De nieuwe modellen zullen ongetwijfeld compatibel zijn met de nieuwe MagSafe draadloze oplader. Even werd er gedacht dat Apple dit jaar ook haar eerste iPhone zonder poorten zal introduceren, dit lijkt echter nog niet het geval te zijn.

