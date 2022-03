iPhone 13 kopen in het groen De Apple iPhone 13 en 13 mini zijn vanaf heden verkrijgbaar in een stijlvolle kleur Groen. De iPhone 13 Pro (Max) modellen kun je kopen in Alpengroen.

Apple weet indrukwekkende verkoopresultaten te behalen met de in september geïntroduceerde iPhone 13 serie. De viertal smartphones zijn voorzien van een razendsnelle A15 Bionic chip met 5G support, een geavanceerde camera en een extra grote batterij. Ten tijde van de introductie werden de iPhone 13 en 13 mini uitgebracht in vijf kleuren: Middernacht, Sterrenlicht, Roze, Blauw en ProductRed. Daar komt nu een zesde kleurvariant bij: Groen. Het aluminium frame en het glazen achterpaneel worden in dezelfde kleur uitgevoerd.

Gelijktijdig heeft Apple ook een groene variant aangekondigd voor de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max, genaamd Alpengroen. Deze modellen waren al verkrijgbaar in Grafiet, Zilver, Goud en Sierra Blue. Om de nieuwe alpine groen te verwezenlijken zijn er meerdere lagen metaalkeramiek op nanometerschaal aangebracht, hierdoor oogt de nieuwe kleurvariant bijzonder luxe en stijlvol.

iPhone 13 Pro Groen

De nieuwe kleurvarianten zijn vanaf vrijdag 11 maart 2022 te bestellen. De smartphones worden op vrijdag 18 maart uitgeleverd. Op dat moment wordt de groene kleur officieel uitgebracht. Je kunt de nieuwe kleur kopen voor dezelfde prijs als de reeds beschikbare kleurvarianten.

Prijzen voor de 5,4” iPhone 13 mini beginnen bij €810, voor de 6,1” iPhone 13 betaal je € 910. De 6,1” iPhone 13 Pro is verkrijgbaar vanaf € 1160 en voor de 6,7” iPhone 13 Pro Max dien je € 1260 af te rekenen. Genoemde prijzen zijn voor 128GB geheugen. Daarnaast is er keuze uit 256GB en 512GB. Mocht dit nog niet voldoende zijn, de Pro modellen zijn zelfs verkrijgbaar met 1TB aan opslaggeheugen.

Groen is duidelijk een nieuw trendkleur voor consumenten elektronica producten. Er zijn de afgelopen periode meerdere fabrikanten geweest die inzetten op groen. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S22 serie. De OnePlus 10 Pro en Xiaomi 12 Pro zijn in China eveneens verkrijgbaar in een groene kleurstelling. Van laatstgenoemde model zal morgen de wereldwijde introductie plaatsvinden. Het vlaggenschip van OnePlus zal waarschijnlijk later deze maand of volgende maand internationaal worden aangekondigd. De Sony Xperia 1 IV kun je straks eveneens in het groen kopen.

iPhone 13 smartphone features

De tweetal basismodellen beschikken over een prachtig Super Retina XDR-display. Dankzij de toepassing van Ceramic Shield zijn de toestellen valbestendiger dan ooit tevoren. Dit glas is sterker dan ooit tevoren en volgens Apple ook beter dan bijvoorbeeld Corning Gorilla Glass Victus – dat op veel high-end Android toestellen te vinden is.

De iPhone 13 Pro en Pro Max beschikken eveneens over een Super Retina XDR display. Bij deze toestellen is echter Promotion technologie toegevoegd, die zorgdraagt voor een adaptieve verversingssnelheid van 10Hz – 120Hz. Voor alle vier de smartphones geldt dat ze IP68-geclassificeerd zijn, wat inhoudt dat de toestellen stof- en waterbestendig zijn – tot maximaal 1,5m diepte gedurende 30 minuten.

De nieuwste Apple smartphones worden aangedreven door de A15 Bionic chipset, die uitermate goede en stabiele prestaties levert en snellere machine-learning berekeningen aankan. Deze processor maakt verschillende nieuwe functies mogelijk, waaronder de Cinematic modus. In combinatie met de nieuwe beeldsignaalprocessor (ISP) zijn er ook verschillende nieuwe camera functies beschikbaar, waaronder Slimme HDR en Fotografische Stijlen.

De iPhone 13 modellen zijn niet alleen voorzien van de snelste smartphonechip van dit moment, de telefoons draaien ook op de nieuwste software: iOS 15. De iPhone 13 Pro in Alpengroen en iPhone 13 in Groen worden standaard voorzien van iOS 15.4. Dit OS biedt verschillende nieuwe features waaronder Face ID met een mondkapje op, een nieuwe Siri-stem, ‘Visueel opzoeken’ in meer talen en nieuwe emoji. Voor de reeds beschikbare iPhone toestellen is iOS 15.4 vanaf volgende week beschikbaar als gratis software-update.

Geavanceerde camera en lange accuduur

De iPhone 13 (mini) beschikt over een vernieuwd dual camera systeem. De tweetal Pro modellen zijn uitgerust met een triple camera, naast een groothoek- en ultra-groothoeklens is er ook een telelens inbegrepen waardoor je moeiteloos 3x optisch en 9x digitaal kunt inzoomen. Er zijn verschillende nieuwe camera functies voorhanden, waaronder macro-fotografie en -video, slimme HDR, Deep Fusion een Nachtmodus en een Portretmodus met Portretbelichting.

De tweetal iPhone 13 Pro toestellen zijn tevens voorzien van Apple ProRAW, ProRes en Dolby Vision HDR. Ook de Filmmodus is vernieuwd, waardoor je video’s met een schitterend bokeh effect kunt vastleggen. De focus kan zowel tijdens als na het filmen worden aangepast.

Tot slot heeft Apple ook de accuduur weten te verlengen. Enerzijds door een grotere accu in te bouwen, anderzijds door de extra energiezuinige chip in combinatie met een geoptimaliseerd batterij managementsysteem. De iPhone 13 Pro Max biedt de beste batterijduur ooit, met het vlaggenschip kun je maar liefst 28 uur achtereen video’s bekijken. Met het basismodel kun je tot 19 uur video’s afspelen.

Een oplader wordt overigens niet standaard meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire te kopen. Het toestel is voorzien van een USB Type-C aansluiting. Ook wordt draadloos opladen ondersteunt, hiervoor heeft Apple de MagSafe oplader in het assortiment.