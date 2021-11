Apple iPhone 13 mini De iPhone 13 mini is een kleine en slanke Apple telefoon met geavanceerde camera, een snelle chipset, iOS 15 en een langere accuduur dan voorheen.

De iPhone 13 serie is inmiddels alweer enkele maanden verkrijgbaar in Nederland. Naast twee geavanceerde iPhone 13 Pro modellen heeft Apple ook een extra kleine variant uitgebracht; de iPhone 13 mini. Het is overigens niet voor het eerst dat Apple een mini variant uitbrengt, van de iPhone 12 is eveneens een mini model verschenen. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een relatief kleine telefoon. Qua functies heeft de mini echter zeer veel similariteiten met het basismodel, die €100 duurder is en over een 6,1” display beschikt.

De Apple iPhone 13 mini beschikt net als z’n voorganger over een 5,4-inch display. Hierdoor biedt de telefoon een bijzonder fijne handligging, die ook goed met één hand te bedienen is. Met een vanaf prijs van €810 is dit tevens de goedkoopste iPhone uit de 13-serie. Alle nieuwe modellen worden aangedreven door de uiterst krachtige A15 Bionic SoC. Dit maakt de iPhone 13 mini een stuk krachtiger dan de iPhone SE.

iPhone 13 mini met 5,4-inch OLED display

Apple heeft de iPhone 13 mini zowel van binnen als van buiten vernieuwd. Kenmerkend zijn de afgeplatte kanten en de aluminium behuizing. Het toestel is beschikbaar in vijf verschillende kleuren. Het 5,4” Super Retina XDR OLED display is voorzien van Ceramic Shield, waardoor het scherm optimaal beschermt is tegen krassen en stoten. Het display heeft een piekhelderheid van 1200 nits.

De notch is verkleind ten opzichte van vorig jaar, dit is mogelijk gemaakt doordat de TrueDepth camera is vernieuwd. Desondanks blijft Face ID nog gewoon beschikbaar. De mini heeft net als de andere iPhone modellen een waterbestendigheidsnorm van IP68.

De indeling van de camera aan de achterzijde is gewijzigd. De lenzen zijn ditmaal diagonaal van elkaar geplaatst, dit zou de prestaties van het dual camera systeem ten goede komen. De groothoekcamera beschikt over grotere 1,7-µm pixels en optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving.

Dankzij de grotere pixels is de iPhone 13 mini beter in staat om gedetailleerde, ruisvrije foto’s te maken in slechte lichtomstandigheden. De OIS met sensorverschuiving werd als eerste in de iPhone 12 Pro Max toegepast. Hierbij wordt niet de lens, maar de sensor gestabiliseerd waardoor onbedoelde camerabewegingen nog beter gecompenseerd kunnen worden, met haarscherpe foto’s als eindresultaat.

Ook op videogebied zijn de nodige nieuwe features voorhanden, waaronder ‘Focus veranderen’. Zo kun je een prachtige diepte-effect in je video-opnamen creëren. De focus kan zowel tijdens als na een opname gewijzigd worden. Ook kan via de Foto-app de mate van bokeh-effect ingesteld worden. Ook kun je HDR-video met Dolby Vision opnemen. Van filmen tot bewerken en delen, alle camera’s ondersteunen 4K @ 60 bps.

Snelle A15 Bionic processor en grote batterij

De A15 Bionic chip is gebakken volgens het 5-nanometer procedé. De nieuwe 6-core CPU met twee high-performance-cores en vier high-efficiency-cores is tot 50% sneller dan zijn concurrenten. De nieuwe 4-core GPU is tot 30% sneller dan zijn concurrenten en zorgt voor prachtige visuals en lichteffecten in grafisch veeleisende games. De nieuwe 16-core Neural Engine kan maar liefst 15,8 biljoen bewerkingen per seconde doen. Daardoor worden snellere machine learning-berekeningen in apps mogelijk. Ook worden hierdoor features als Livetekst in de camera-app mogelijk gemaakt.

Apple heeft ook de opslagruimte verdubbeld. Standaard wordt de iPhone 13 mini voorzien van 128GB ROM. Uiteraard biedt het nieuwe model ook 5G ondersteuning. Niet alleen de hardware is vernieuwd, de iPhone 13 modellen draaien ook op de nieuwste software. Apple iOS 15 bevat tal van nieuwe features, daarnaast is er nog meer oog voor privacy.

Apple heeft ook een flinke sprong gemaakt als het gaat om de batterijduur. De iPhone 13 mini biedt tot anderhalf uur meer batterij dan z’n voorganger. Dit is mogelijk gemaakt door een grotere 2.438 mAh batterij te integreren, gecombineerd met de extra energiezuinige A15 Bionic-chip.

Je kunt de Apple iPhone 13 mini kopen voor een vanaf prijs van € 810 (128GB). De smartphone is beschikbaar in de kleuren roze, blauw, middernacht, sterrenlicht en rood. Verder wordt er keuze geboden uit drie verschillende geheugenvarianten. Naast 128GB kun je ook kiezen voor 256GB en 512GB. De prijzen voor deze modellen zijn vastgesteld op € 930 en €1.160. Zoek je naar manieren om korting te krijgen? Door een oude iPhone in te ruilen via Apple Trade kun je korting krijgen op je nieuwe device.