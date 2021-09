iPhone 13 Pro met vernieuwde camera De iPhone 13 Pro is nu verkrijgbaar! De nieuwe Apple smartphone heeft een vernieuwd display, betere camera, langere accuduur en een snellere chipset.

De iPhone 13 serie is inmiddels officieel onthuld door Apple. Naast een mini en een basismodel zijn er ook twee Pro modellen aangekondigd. De verschillen tussen de iPhone 13 Pro en Pro Max zijn dit jaar verkleind – terwijl de prijzen gelijk zijn gebleven aan vorig jaar. Dat betekent dat het Pro model dit jaar in verhouding een extra goede koop biedt. Beide toestellen zijn ditmaal namelijk voorzien van hetzelfde camerasysteem, wel verschilt het tweetal nog altijd qua grootte en batterijcapaciteit. De Pro is kleiner en goedkoper dan de Pro Max.

Ten opzichte van vorig jaar is de iPhone 13 Pro voorzien van een beter scherm (hogere refresh-rate), een vernieuwde camera (met sensor-shift OIS), een krachtigere SoC met meer RAM geheugen, nieuwe software en een verbeterde accuduur. Het design is nagenoeg ongewijzigd, ook de displayformaten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de iPhone 12 serie.

Apple iPhone 13 Pro met 120Hz display

Het nieuwe Pro model is uitgerust met een 6,06-inch OLED True Tone display met een 2532×1170 pixel resolutie. Het betreft een zogenaamd ProMotion display met een 120 Hertz refresh-rate. Dankzij de hoge refresh-rate verloopt het scrollen soepeler en zien bewegende animaties er nog vloeiender uit. Deze technologie wordt al veelvuldig toegepast bij Android smartphones en ook de iPad Pro 2021 beschikt over een 120Hz scherm. Vanaf heden kunnen ook iPhone gebruikers profiteren van deze hoge verversingsfrequentie.

Uiteraard heeft Apple de iPhone 13 ook opnieuw voorzien van Ceramic Shield technologie, om het scherm extra kras en stootbestendig te maken. Ceramic Shield debuteerde in de iPhone 12 serie, het is het sterkste glas ooit toegepast op een smartphone – en maar liefst 4x beter bestand tegen vallen dan het scherm van de iPhone 11.

De notch is nog altijd aanwezig, wel is deze zo’n 20% smaller. De iPhone 13 Pro beschikt net als z’n voorganger over Face ID, oftewel gezichtsdetectie. Lange tijd gingen er geruchten dat Apple ook Touch ID zou integreren – een vingerafdruksensor die onder het scherm geplaatst wordt. Hier is echter nog geen sprake van. Mogelijk dat deze functionaliteit komend jaar wel in de iPhone 14 Pro terug te vinden zal zijn. Het is in ieder geval een geliefde en veelgebruikte feature van veel Android gebruikers.

Aangaande de camera, Apple heeft opnieuw gekozen voor een 12 megapixel selfiecamera met een f/2.2 lens. Video’s kun je met de front-camera opnemen in 4K resolutie @ 24fps.

Vernieuwde triple-camera

De camera aan de achterzijde ‘biedt de grootste vooruitgang ooit’, aldus Apple. Het gaat om een nieuwe ultragroothoek-, groothoek- en telefotocamera. Hoewel er opnieuw 12 megapixel beeldsensoren zijn toegepast, heeft Apple zowel de sensor als de lens van alle drie de camera’s vernieuwd. De nieuwe ultragroothoekcamera is beter inzetbaar voor macrofotografie en de vernieuwde groothoekcamera bereikt tot 2,2x betere resultaten bij weinig licht. Daarnaast zorgt de vernieuwde telelens voor een groter zoombereik.

De groothoekcamera met grotere sensor en 1,9-µm pixels zorgt voor minder ruis en een kortere sluitertijd. In combinatie met het grotere diafragma van ƒ/1.5 biedt de groothoekcamera een enorme verbetering in situaties met weinig licht. Nieuw is ook de sensor-shift OIS (optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving), die vorig jaar in de iPhone 12 Pro Max debuteerde. Sensor-Shift OIS stabiliseert de sensor in plaats van de lens, waardoor foto en video opnames er nog stabieler uitzien – ook als de gebruiker niet zo’n vaste hand heeft.

De nieuwe ultragroothoekcamera heeft een groter diafragma van ƒ/1.8 en een nieuw autofocussysteem dat beduidend betere resultaten levert in slechte lichtomstandigheden. Dankzij het nieuwe lensontwerp, de autofocusfeature en de geavanceerde software wordt ook een andere functie mogelijk, dat voorheen ondenkbaar was op iPhone: macro-fotografie. Gebruikers kunnen macrofoto’s maken van slechts 2cm afstand, waardoor je alle details in volle scherpte kunt vastleggen. De macro-functionaliteit kan ook bij video worden toegepast, zelfs bij slowmotion en timelapse.

Ten slotte is de iPhone 13 Pro voorzien van een nieuwe 77mm telelens camera die 3x optische zoom mogelijk maakt (6x optische zoom met het hele camerasysteem) en 9x digitale zoom. Hierdoor kun je onderwerpen moeiteloos dichterbij halen, om vervolgens in volle scherpte vast te leggen.

Nieuwe foto- en video features

Apple heeft ook verschillende fotografie features toegevoegd, waaronder ‘Fotografische stijlen’, om creatieve filters toe te passen. In tegenstelling tot eenvoudige filters zijn ze slim genoeg om op verschillende onderdelen van de foto de juiste aanpassingen te maken. Zo weet je zeker dat ieder element, waaronder huidstinten, goed tot zijn recht komt.

Ook is de Nachtmodus nu beschikbaar op alle camera’s. Slimme HDR 4 zorgt voor verbeterde kleuren, contrasten en belichting per onderwerp, ook in groepsfoto’s of bij weinig licht. Daarnaast beschikt de 13 Pro over populaire features als Deep Fusion, Apple ProRAW en Portretmodus met Portretbelichting.

Apple heeft ook de nodige verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd omtrent de video-mogelijkheden. De Filmmodus is verbeterd, deze zorgt voor mooie scherptediepte-overgangen. Het is zelfs mogelijk om de focus na het filmen nog aan te passen. Bovendien kunnen gebruikers in de Foto’s-app en iMovie voor iOS de mate van bokeh-effect instellen.

Verder is er een nieuwe macro-videofunctie voorhanden. Ook zien de videobeelden er detailrijker uit bij weinig licht. ProRes- en Dolby Vision-video zijn tevens inbegrepen. De iPhone 13 Pro kan 4K HDR video’s vastleggen in Dolby Vision met 60 bps. iPhone is de enige smartphone ter wereld waarop een complete workflow kan worden uitgevoerd: opnemen, monteren en delen in Dolby Vision of ProRes.

5G iPhone met A15 Bionic SoC

Onder de motorkap is de A15 Bionic geplaatst. Net als de A14 Bionic gaat het om een 5nm chip. De vernieuwde SoC is zowel krachtiger als efficiënter. De A15 Bionic is de snelste chip ooit toegepast in een smartphone – met een nieuwe 5-core GPU die tot 50 procent snellere grafische prestaties biedt dan concurrerende chips. Ideaal voor video apps, high-performance gaming en een hele reeks nieuwe camerafuncties.

De nieuwe 6-core CPU met twee high-performance-cores en vier high-efficiency-cores is tot wel 50% sneller dan de concurrentie. De nieuwe 16-core Neural Engine kan maar liefst 15,8 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren, waardoor nog snellere machine learning-berekeningen gemaakt kunnen worden. Dit brengt tevens nieuwe functies met zich mee, zoals Live Text in Camera met iOS 15.

De minimum opslagcapaciteit van 128GB is gelijk gebleven. Naast een 128GB model kun je kiezen voor 256GB en 512GB. Nieuw is de 1TB versie – dit model is echter maar liefst €580 duurder dan de standaard uitvoering.

De iPhone 13 Pro is tevens voorzien van 5G, met meer banden voor een beter bereik. Tegen het einde van 2021 zal de ondersteuning voor 5G op iPhone wereldwijd verdubbelen, aldus Apple. Hierdoor kunnen gebruikers onder meer profiteren van hogere kwaliteit video’s, interactievere gameplay in multiplayer-games en snellere up- en downloadsnelheden.

Met SharePlay op 5G in iOS 15 wordt het delen van content ook vereenvoudigd. Zo kun je samen met je vrienden tegelijkertijd naar dezelfde HDR-films en TV-programma’s kijken, gewoon in FaceTime. Dankzij de slimme databesparingsmodus gaat iPhone automatisch over op LTE als je geen 5G-snelheid nodig hebt. Zodoende gaat de batterij langer mee.

Apple iOS 15

Uiteraard heeft Apple niet alleen de hardware, maar ook de software vernieuwd. iOS 15 biedt verschillende nieuwe functies en manieren om verbonden te blijven. FaceTime-gesprekken komen natuurlijker over dankzij ruimtelijke audio en de nieuwe Portretmodus. Nieuwe functies in Focus voorkomen dat je afgeleid raakt. Meldingen hebben een ander jasje gekregen en Livetekst maakt gebruik van on-device machine learning om tekst op foto’s te herkennen, waarna er automatisch acties worden voorgesteld.

Ook Apple Kaarten is herzien, je kunt nu in 3D door de stad rijden. Dankzij de AR-weergave weet je ook te voet precies welke kant je op moet. De Weer-app heeft nu beeldschermvullende kaarten en een verbeterde grafische weergave. In Wallet kun je je huissleutels kwijt en dankzij nieuwe privacyregelaars in Siri, Mail en andere apps blijven je gegevens veilig.

Batterij & Opladen

Aangaande de batterij, Apple heeft op haar website niet het aantal mAh vermeld. Wel staat in het persbericht dat de iPhone 13 Pro het 1,5 uur langer vol houdt de dan iPhone 12 Pro. De accu zou 11% groter zijn. Dat is maar goed ook, want de iPhone 12 serie stond niet bepaald bekend om z’n lange accuduur. Met het nieuwe Pro model hoef je niet bang te zijn dat je nog voor het eind van de dag tegen een lege accu aanloopt.

De snellaad mogelijkheden zijn gehandhaafd. De telefoon biedt ondersteuning voor 20W bedraad opladen – een oplader dien je los te kopen, wel wordt er een USB-C naar Lightning kabel meegeleverd. Uiteraard kun je ook kiezen voor de nieuwe MagSafe oplader. Met deze optionele accessoire kun je de iPhone draadloos opladen, met een maximaal laadvermogen van 15W.

Apple heeft ook een nieuwe leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone uitgebracht. Deze biedt ondersteuning voor ‘Zoek mijn’, zodat gebruikers een melding krijgen met de laatst bekende locatie als de kaarthouder van iPhone losraakt. De leren kaarthouder sluit aan op de nieuwe MagSafe-hoesjes – een leren, een silicone en een transparant hoesje.

iPhone 13 Pro kopen

De behuizing is waterdicht volgens de IP68 norm, wat inhoudt dat je de telefoon maximaal 30 minuten, tot 6 meter diep, onderwater kunt houden. Je kunt de Apple iPhone 13 Pro vanaf heden kopen in vier kleuren: grafiet, goud, zilver en de nieuwe kleur Sierra Blue. Om de nieuwe Sierra Blue kleurstelling te realiseren zijn er verschillende lagen metallic keramiek op nanometer-niveau aangebracht. Dit draagt bij aan een extra luxe afwerking, die bovendien tegen een stootje kan. De verkoop adviesprijzen zijn als volgt vastgesteld:

• iPhone 13 Pro 128GB: €1.160

• iPhone 13 Pro 256GB: €1.270

• iPhone 13 Pro 512GB: €1.510

• iPhone 13 Pro 1TB: €1.740

Ter vergelijking, prijzen voor de iPhone 13 Pro Max met 6,7″ display beginnen bij €1.260. Zoek je naar mogelijkheden om korting te krijgen? Overweeg dan om je oude iPhone in te ruilen. Via de Apple site kun je precies achterhalen van jouw oude telefoon nog waard is. Afgezien van het kopen van een los toestel kun je uiteraard ook besluiten om de iPhone 13 met abonnement te kopen. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden de nieuwe Apple smartphones aan, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Ben en HollandsNieuwe.