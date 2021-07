iPhone 12 Pro review De iPhone 12 Pro is een snelle smartphone met een hoogwaardige behuizing en 5G support. In deze review bespreken we een uniek Limited Edition model.

Voordelen Prachtig OLED display

Prachtig OLED display Bijzonder snelle smartphone

Bijzonder snelle smartphone iOS 14 is prettig in gebruik

iOS 14 is prettig in gebruik Goede camera met zoom Nadelen Geen 120Hz scherm

Geen 120Hz scherm Accuduur houdt niet over

Accuduur houdt niet over Oplader wordt niet meegeleverd

Oplader wordt niet meegeleverd Prijs aan de hoge kant

Review score Design 8.0

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 9.0

Functies 8.0

Prijs/kwaliteit verhouding 7.0 Recensie conclusie 8.1 iPhone 12 Pro Reviews De iPhone 12 Pro is prettig in gebruik, mede dankzij de snelle chipset en de gebruiks-vriendelijke software. De camera is sterk verbeterd. Ook de toevoeging van 5G support zorgt voor een duidelijke meerwaarde.

Apple heeft vier smartphones uitgebracht binnen de iPhone 12 serie. Naast een mini en een basismodel zijn er twee Pro modellen beschikbaar – met een luxere behuizing, meer geheugen, een betere camera met zoom functionaliteit en een LiDAR-sensor. De iPhone 12 Pro is met z’n 6,1-inch OLED scherm een stuk compacter dan de Pro Max. Dat maakt dat je deze smartphone ook goed met één hand kunt bedienen. LetsGoDigital heeft de iPhone 12 Pro geruime tijd kunnen testen. Voor deze review hebben we echter geen standaard model gebruikt, het gaat om een Limited Edition uitvoering van Caviar.

Het juweliersmerk Caviar brengt met regelmaat unieke en luxe Limited Edition smartphones uit, die veelal op de nieuwste iPhone en Galaxy smartphones worden gebaseerd. Zo rapporteerde LetsGoDigital onlangs over een customized edition van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Ditmaal hebben we van Caviar een zeer bijzonder exemplaar ontvangen, een iPhone 12 Pro in thema van de Apple 1 PC.

Voordat we dieper ingaan op deze Limited Edition uitvoering, bespreken we eerst onze ervaring met de iPhone 12 Pro. Alle functies komen namelijk overeen met het reguliere model.

Apple iPhone 12 Pro met vernieuwd design

Apple heeft gekozen voor een nieuw design, dat geïnspireerd is op oudere iPhone modellen. Het platte scherm en de afgevlakte randen waren ook kenmerkend voor de iPhone 4 en 5. Het duurzame frame is vervaardigd uit glanzend roestvrijstaal en ziet er stijlvol uit. Wel is het glanzende materiaal erg gevoelig voor vingerafdrukken. Daarnaast voelt de rand een beetje hard aan, wat de handligging niet direct ten goede komt. Zeker niet bij bediening met één hand – terwijl het schermformaat hier juist wel perfect voor is.

Het Super Retina scherm is uiterst helder en biedt een 2542×1170 pixel resolutie bij 460ppi en een maximale helderheid van 800 nits. Het is een heerlijk scherm om op te werken, hoewel het teleurstellend is dat de refresh-rate is beperkt tot 60Hz. Veel high-end Android smartphones beschikken tegenwoordig over een 90Hz of zelfs 120Hz scherm, waardoor animaties veel vloeiender ogen. Ook tijdens het scrolllen komt een hoge verversingssnelheid goed tot z’n recht. Waarschijnlijk wordt de iPhone 13 Pro de eerste Apple smartphone met een 120Hz display. Het is overigens ook goed mogelijk dat dit toestel onder de noemer iPhone 12s Pro zal worden aangekondigd, maar dat even terzijde.

Nieuw bij de 12 Pro is Ceramic Shield – glas dat versterkt is met nano-keramische kristallen, waardoor het scherm uitermate goed beschermt is tegen krassen en stoten. Absoluut een belangrijke verbetering, tenslotte sneuvelen er nog altijd enorm veel telefoondisplays. Uiteraard beschikt de nieuwe iPhone ook van een IP68 certificering, wat inhoudt dat de telefoon zowel stof- als waterdicht is.

De notch die zo kenmerkend is voor de laatste iPhone modellen is ook bij de 12 Pro terug te vinden en herbergt naast de selfiecamera ook de FaceID sensor, die gezichtsherkenning mogelijk maakt. Het ontgrendelen gaat uiterst soepel en snel. Desalniettemin heb ik het ontbreken van een vingerafdruksensor wel als gemis ervaren. Temeer omdat we de afgelopen periode veel met een mondkapje moesten oplopen, waardoor gezichtsontgrendeling niet in alle situaties even ideaal werkt.

De 12 megapixel TrueDepth camera maakt mooie selfies. Voor het eerst is de nachtmodus ook beschikbaar voor de front-camera, hierdoor ogen selfies in donkere situaties beduidend beter dan voorheen.

Goede camera ook in slechte lichtomstandigheden

Aan de achterzijde beschikt de iPhone 12 Pro, net als zijn voorganger, over drie camera’s met een 12 megapixel sensor. Toch is er wel degelijk een belangrijke wijziging doorgevoerd. De hoofdcamera heeft namelijk een vernieuwde lichtsterke lens met een diafragma van f/1.6. Zodoende is deze camera veel beter in staat om mooie kwaliteit avond opnames te maken, zeker in combinatie met de vernieuwde nachtmodus.

De telefotocamera maakt 4x optische zoom en 6x digitale zoom mogelijk. De zoomcamera weet leuke plaatjes vast te leggen, vooral bij goed weer zien de resultaten erg mooi uit. Bij slechte weersomstandigheden en bij snel bewegende onderwerpen laat de kwaliteit van de zoomfoto’s nog wel te wensen over.

De iPhone 12 Pro Max zal hier vermoedelijk beter in scoren, deze smartphone is namelijk niet alleen voorzien van een groter zoombereik (5x optisch), maar is ook uitgerust met sensor-shift OIS – met als resultaat veel scherpere beelden – doordat de beeldsensor wordt gestabiliseerd, in plaats van de lens. Een technologie die komend jaar naar verluidt ook zal worden geïntegreerd in de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Video’s kunnen met de iPhone 12 Pro in een indrukwekkende 4K kwaliteit @ 60fps worden opgenomen. De videobeelden zien er prachtig vloeiend en kleurrijk uit, mede dankzij Dolby Vision technologie. Ook de beeldstabilisatie levert goed werk. Verder is er een stereo speaker voorhanden, die ervoor zorgt dat deze smartphone ook op het gebied van audio aan alle verwachtingen weet te voldoen.

Daarnaast beschikt de 12 Pro over een LiDAR-scanner, die nauwkeurige dieptemetingen mogelijk maakt. Ook is deze te gebruiken voor Augmented Reality toepassingen, daarnaast wordt de LiDAR scanner ingezet bij het maken van portretfoto’s. Absoluut een waardevolle toevoeging, waar Apple op het moment van schrijven uniek mee is in de wereld van smartphones.

Snelle iPhone met 5G ondersteuning

De iPhone 12 serie draait uit de doos op iOS 14. Dit besturingssysteem heeft een behoorlijke update ondergaan, zo is het voor het eerst mogelijk om het startscherm geheel naar wens aan te passen. Handig is ook de App bibliotheek, die een georganiseerd overzicht biedt van al je applicaties. Alles is gebruiksvriendelijk ingedeeld, bovendien staat iOS bekend als een erg veilig besturingssysteem. Ook ben je met de nieuwste iPhone verzekerd van jarenlange updates.

De iPhone 12 Pro is ook de eerste Apple smartphone met 5G ondersteuning. Voor de Europese modellen geldt dat ze alleen Sub-6 ondersteuning bieden, de snellere mmWave-variant wordt helaas niet ondersteunt. Daarvoor zullen we moeten wachten tot september, dan wordt de iPhone 13 / iPhone 12s serie verwacht. Of je moet een Amerikaans model kopen – die bieden merkwaardig genoeg wel mmWave ondersteuning. Vooralsnog mis je hier echter niets aan, want mmWave is in Nederland nog niet beschikbaar.

Inmiddels bieden alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders 5G abonnementen aan. De dekkingsgraad verschilt per provider. Wil je zeker weten dat er in jouw woon-/werkgebied een 5G netwerk beschikbaar is, raadpleeg dan de 5G dekkingskaart van je provider.

De Apple iPhone 12 Pro is tevens voorzien van een functie genaamd Smart Data, die ervoor zorgt dat 5G alleen wordt ingeschakeld wanneer dit ook daadwerkelijk nodig is. Handig als je op de batterij wilt besparen, hoewel je hiermee wel volledig afhankelijk bent van Apple’s algoritme, die bepaalt met welk netwerk je wordt verbonden.

De A14 Bionic chip draagt zorg voor uiterst snelle en stabiele prestaties. Hoewel 6GB RAM erg magertjes klinkt, ten opzichte van de 12GB en zelfs 16GB die in veel Android vlaggenschip smartphones te vinden is, heeft Apple het toestel zodanig geoptimaliseerd dat je zelfs de zwaarste taken zonder enige vorm van hapering kunt voltooien. Tijdens onze testperiode hebben we geen enkele vorm van vertraging opgemerkt, ook niet als we de smartphone even flink aan het werk zette.

Batterij & MagSafe draadloze oplader

Hetzelfde verhaal gaat ook op voor de batterij, de 2,815 mAh batterij is zeker niet bijzonder groot te noemen – zelfs niet voor een 6,1” telefoon. Toch weet de iPhone 12 Pro het gemiddeld zo’n 9 uur weet vol te houden op een volle batterij. Deels komt dit doordat het ‘slechts’ een 60Hz scherm betreft, daarnaast heeft Apple de nodige optimalisatieslagen gemaakt waardoor het toestel op efficiënte wijze weet om te gaan met de beschikbare accucapaciteit.

Desalniettemin is de accuduur zeker niet het sterkste punt van dit toestel, na een intensieve dag op je smartphone bezig te zijn geweest dien je het toestel na het avondeten alweer aan de oplader te leggen. Dat doet de iPhone 12 Pro Max overigens iets beter, dat toestel heeft een accuduur van zo’n 11 uur.

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Apple inmiddels geen oplader meer meelevert in de verkoopverpakking. Het milieu wordt als belangrijkste drijfveer gebruikt voor deze beslissing. In de praktijk zal dit voor velen betekenen dat ze naast een nieuwe iPhone ook een nieuwe oplader moeten kopen. Temeer omdat Apple nog niet zo lang gebruik maakt van een USB-C kabel.

Uiteraard biedt Apple hier wel direct een oplossing voor; de nieuwe MagSafe draadloze oplader. De MagSafe lader werkt met Qi en beschikt over een geïntegreerde USB-C kabel. Je kunt de accessoire eenvoudig vastklikken aan de achterzijde van de iPhone, waarna het oplaadproces van start gaat met een maximale laadsnelheid van 15W. Er zijn nog tal van andere MagSafe accessoires beschikbaar, waaronder een MagSafe hoesje. De MagSafe oplader kost €45, houdt er overigens wel rekening mee dat je daarnaast ook nog een USB-C lichtnetadapter nodig hebt – die eveneens los verkrijgbaar is.

Daarnaast kun je kiezen voor de 20W USB-PD Power adapter. Dit is geen daadloze lader, maar hiermee gaat het laadproces wel iets sneller. Met deze travel adapter duurt het anderhalf uur voordat een lege batterij weer helemaal vol zit.

iPhone 12 review conclusie

Dat de iPhone 12 Pro een fijne smartphone is in het gebruik staat boven kijf. Het toestel voelt hoogwaardig aan en levert state-of-the-art prestaties. iOS 14 is erg gebruiksvriendelijk en de camera presteert veel beter in slechte lichtomstandigheden dan voorheen. Bovendien ben je met een Apple smartphone verzekert van jarenlange updates.

Maar daar is de prijs ook naar. Voor het instapmodel is de adviesprijs vastgesteld op €1.160 (128GB). Apple staat er niet om bekend haar producten snel in de uitverkoop te zetten, deze adviesprijs zal dan ook nog wel enige tijd gehanteerd worden. Uiteraard kun je korting krijgen door een oude iPhone in te ruilen, desalniettemin is dit toestel flink aan de prijs.

Bovendien zijn de verschillen met het basismodel verder verkleind. Zo wordt het OLED-scherm niet langer uitsluitend toegepast bij de Pro modellen. Wel heeft de 12 Pro een duurzamere behuizing, meer geheugen, een helderder display, een betere camera met zoomfunctionaliteit en een LiDAR scanner. Voor dit alles betaal je een meerprijs van €250. Of deze functies die prijs rechtvaardigen zal voor iedereen verschillen.

Het valt in ieder geval te prijzen dat Apple inmiddels meerdere modellen introduceert, waardoor er voor ieder wat wils is. Standaard wordt de iPhone 12 Pro aangeboden in de vier stijlvolle kleuren: oceaanblauw, goud, zilver en grafiet. Onze Limited Edition uitvoering ziet er echter wat anders uit, want bij dit toestel is het achterpaneel vervangen door een Apple I thema.

Limited Edition in thema van Apple I PC

De kenmerkende Apple I met houten behuizing werd ruim 40 jaar geleden ontworpen door Steve Wozniak en zou later de geschiedenis ingaan als de allereerste PC die Apple heeft uitgebracht. De vroege PC beschikte over een microprocessor en een toetsenbord. Ook kon het apparaat verbonden worden met een monitor.

Geïnspireerd door de Apple 1 heeft Caviar de achterzijde van de iPhone 12 Pro voorzien van een miniatuur glanzend titanium display, met het bijbehorende ‘Hello World’ programma. Direct daaronder zijn toetsenbordknoppen aangebracht, in dezelfde lettertype-stijl als het origineel van 40 jaar geleden. Om het ontwerp af te maken heeft Caviar zelfs een klein deel van het originele moederbord van de Apple 1 geïntegreerd.

Het is een bijzonder ontwerp, waarmee de rijke historie van Apple op unieke wijze wordt uitgedragen. Mede daarom heeft LetsGoDigital in samenspraak met Caviar besloten om deze Limited Edition smartphone te schenken aan het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Deze unieke iPhone zal binnenkort worden opgenomen in de uitgebreide Apple collectie van het computermuseum, zodat alle bezoekers kunnen genieten van dit unieke exemplaar.