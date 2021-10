Samsung Galaxy A52 review De Galaxy A52 is de opvolger van de zeer populaire A51. Biedt het 2021 model net zo’n goede prijs/kwaliteit verhouding? Lees onze Samsung A52 review.

Voordelen Prachtig AMOLED scherm

Prachtig AMOLED scherm Waterbestendige behuizing

Waterbestendige behuizing Prima camera met OIS

Prima camera met OIS Goede prijs/kwaliteit verhouding Nadelen Achterpaneel voelt goedkoop aan

Achterpaneel voelt goedkoop aan Processor kan krachtiger

Processor kan krachtiger 15W oplader meegeleverd, ipv 25W

Review score Design 8.0

Gebruikersgemak 9.0

Prestaties 8.0

Functies 9.0

Prijs/kwaliteit verhouding 8.5 Recensie conclusie 8.5 Samsung Galaxy A52 Reviews De Galaxy A52 is een zeer veelzijdige smartphone zonder grote nadelen. De telefoon is op een aantal belangrijke punten verbeterd, waaronder het 90Hz scherm, een betere camera, grotere accu en een waterbestendige huizing.

Veruit de meeste mensen die een Samsung smartphone kopen kiezen voor een Galaxy A-serie model. Deze toestellen zijn beter betaalbaar dan de high-end Galaxy S-serie, bovendien zijn er meer modellen om uit te kiezen. In 2021 heeft Samsung tot dus ver zeven A-serie telefoons aangekondigd, waarvan de Galaxy A52 het meest populaire telefoonmodel is. Wat mag je van deze smartphone verwachten en hoe presteert de A52 in de praktijk?

LetsGoDigital heeft geruime tijd kunnen doorbrengen met de Galaxy A52. In deze Samsung review lees je meer over onze gebruikerservaring met deze smartphone. Ook komen alle vernieuwde functies aan bod, evenals de verschillen tussen het 4G en 5G model. Uiteraard nemen we ook de onlangs uitgebrachte Galaxy A52s mee in onze beoordeling.

Samsung A52 review introductie

In maart 2021 heeft Samsung zowel het 4G als 5G model aangekondigd. De 5G variant is voorzien van een extra krachtige chipset (Snapdragon 750G vs 720G) en een hogere refresh-rate (120Hz vs 90Hz). Verschil in prijs is er ook, het 4G model heeft een adviesprijs van €350, de Galaxy A52 5G is voor €430 in de markt gezet – beide modellen beschikken standaard over 6GB RAM en 128GB ROM geheugen.

Ondertussen is het duo alweer enige tijd verkrijgbaar in Nederland, wat betekent dat verschillende retailers inmiddels een aantrekkelijke korting geven. Zodoende dat je deze smartphones online ook wel goedkoper kunt vinden. Daar komt bij dat Samsung afgelopen maand de Galaxy A52s heeft aangekondigd, voor €450. Dit is een kopie van de A52 5G, met als voornaamste verschil de nog krachtigere SoC. Het nieuwe model wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778G.

De Samsung Galaxy A52 is de opvolger van de Galaxy A51 – die afgelopen jaar is uitverkozen tot best verkochte smartphone in Europa. Het 2021-model heeft veel vertrouwde functies overgenomen met een aantal belangrijke toevoegingen. Zo is de A52 de goedkoopste Samsung smartphone met een IP67 rating, wat inhoudt dat deze smartphone waterbestendig is.

De telefoon is getest om gedurende 30 minuten tot 1 meter diep onder water gedompeld te worden, in zoet water. Dat is uiteraard een welkome toevoeging. Niet alleen op warme zomerdagen rondom het zwembad of bij de watersproeier, ook tijdens de koude winterdagen hoef je niet bang te zijn voor een flinke regenbui.

Display & Design

De Samsung Galaxy A52 is uitgerust met een 6,5-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De refresh-rate is verhoogd van 60Hz naar 90Hz voor het 4G model en 120Hz voor het 5G model. Een hoge refresh-rate draagt bij een aan betere scroll-ervaring. In de praktijk scroll je soepeler door lange teksten of een uitgebreide foto galerij.

Ook bij bewegende animaties komt een hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht –doordat de beelden geen 60x, maar 90x per seconde (= 90Hz) ververst worden. Alles loopt hierdoor uitermate vloeiend in elkaar over. Zoals we van Samsung gewend zijn levert het Super AMOLED scherm een fijne kijkervaring, het 6,5” formaat voelt ook comfortabel aan in de hand. Uiteraard zijn er ook tal van displayinstellingen voorhanden. Daarnaast biedt dit model een Always On Display – deze vergt echter wel veel van de accu, zoals gebruikelijk. Persoonlijk laat ik deze feature daarom liever uit staan.

Het is tevens de goedkoopste Samsung telefoon met een in-display vingerafdruksensor. Bij z’n goedkope broertje, de Galaxy A42, is de vingerafdrukscanner in de power-knop verwerkt. Bij de A52 hoef je enkel je vinger op het scherm te leggen. Hoewel de biometrische identificatie niet razendsnel verloopt, is de in-display vingerafdrukscanner wel nauwkeurig en accuraat. Daarnaast kun je kiezen voor gezichtsherkenning. Deze vorm van ontgrendelen werkt ideaal, maar is tegelijkertijd iets minder veilig dan de vingerafdruksensor.

Samsung heeft het materiaal van het achterpaneel herzien. Ons test exemplaar heeft een blauwe kleur, ook wel ‘Awesome Blue’ genoemd. Daarnaast is de Galaxy A52 verkrijgbaar in de kleuren Awesome Black, Awesome White en Awesome Violet. Het gaat om mat, plastic materiaal dat niet vingerafdrukgevoelig is en ook niet bijzonder glad aanvoelt. Deze telefoon zal dan ook niet zo snel uit je vingers glippen.

Persoonlijk vind ik de afwerking wel een beetje goedkoop aanvoelen. M’n collega daarentegen is juist erg te spreken over het unieke achterpaneel. Design blijft natuurlijk een kwestie van smaak, mocht je twijfelen, dan is het zeker raadzaam om de telefoon eens van dichterbij te bekijken in een telecomwinkel bij jouw in de buurt.

Veel mensen gebruiken overigens ook een telefoonhoesje, waardoor je de achterzijde toch niet meer ziet of voelt. Verder is de Samsung A52 voorzien van een plastic frame met een glanzende metallic coating. Deze coating geeft het toestel een elegante touch.

Aan de linkerzijde is de A52 vrij van knoppen, aan de rechterzijde zijn de volumeknoppen en de power-knop te vinden. Verder is er aan de bovenkant van het toestel een receiver en een microfoon geplaatst. Ook het simcompartiment is bereikbaar via de bovenzijde. Deze biedt tevens de mogelijkheid om een microSD geheugenkaartje in te geven, om het 128GB opslaggeheugen uit te kunnen breiden.

Ten slotte biedt de onderzijde toegang tot de USB-C aansluiting en een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Ideaal voor diegene die graag bedraad naar muziek wil luisteren. De duurdere Samsung telefoons moeten het alweer geruime tijd zonder 3,5mm jack stellen, binnen de A-serie wordt deze aansluiting nog wel toegepast. Verder is er aan de onderzijde ook een tweede microfoon en een speaker geplaatst. De stereo speakers leveren overigens een prima geluidskwaliteit. Ook het volumebereik is meer dan toereikend.

Hardware & Software

De Samsung Galaxy A52 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 720G SoC. Dit is een mid-range chipset, zonder 5G modem. Op zich levert deze chip goede prestaties, hoewel er in deze prijsklasse ook wel telefoons te vinden zijn met een krachtigere processor.

Desondanks is het toestel tijdens onze testperiode niet één keer vastgeslagen. Het wisselen tussen apps, het raadplegen van internet pagina’s, of het updaten van je social media kanaal – dat is met deze telefoon allemaal geen probleem. Speel je geregeld zware grafische games, dan kan je wel tegen beperkingen aanlopen. Ook als je gewend bent om veel apps open te laten staan kan dit voor problemen zorgen.

Vind je de prestaties een belangrijk onderdeel? Dan is de Galaxy A52s met Snapdragon 778G absoluut het overwegen waard. Dit model biedt ook ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. Als we online de prijzen vergelijken tussen de A52 4G en de A52s, dan is het verschil in prijs op het moment van schrijven slechts €50. Daarmee biedt de A52s mijn inziens een uitstekend alternatief.

De Samsung A52 draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Deze interface is gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren. Het toestel biedt dan ook een erg fijne gebruikerservaring – zoals we gewend zijn van Samsung smartphones. Aangaande het updatebeleid, Samsung voorziet deze mobiele telefoon van 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates.

Vermoedelijk zal de Android 12 update begin 2022 worden uitgerold. Daarnaast ligt er dus nog een update naar Android 13 en 14 in het verschiet. Tegen die tijd zitten we in 2024 en wordt het tijd om uit te kijken naar een nieuwe telefoon.

32 megapixel selfiecamera

Samsung heeft deze mid-range A-serie telefoon voorzien van een 32 megapixel front-camera met een f/2.0 lens. Het gaat om een centraal geplaatste punch-hole camera die een mooie beeldkwaliteit levert. Huidtinten ogen natuurlijk met voldoende detail. Ook is het met één druk op de knop mogelijk om te wisselen naar de ultragroothoekcamera, waardoor je ook groepsselfies kunt vastleggen.

Jongeren zullen de Fun mode kunnen waarderen, waarmee je eenvoudig SnapChat stickers en filters toepast om de leukste en meest creatieve selfies te kunnen maken. Persoonlijk mis ik wel de mogelijkheid om het bokeh effect in te kunnen stellen. Afgezien daarvan presteert de selfiecamera simpelweg goed.

De front-camera is uiteraard ook goed inzetbaar voor het voeren van een video-call. Video’s kunnen in hoge resolutie 4K UHD @ 30fps worden vastgelegd. Daarnaast kun je kiezen voor Full HD @ 60fps. Ook de beeldverhouding is naast wens aanpasbaar, naast een 9:16 verhouding kun je video’s in 1:1 en Full scherm vastleggen.

64 megapixel quad-camera

Op de achterzijde is een quad-camera systeem geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera met groothoeklens en optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en ten slotte een 5 megapixel dieptecamera.

De hoofdcamera is vernieuwd ten opzichte van de A51. De resolutie is toegenomen (van 48MP naar 64MP) en er is een optische beeldstabilisatiesysteem toegevoegd. Dit is uiteraard een zeer welkome toevoeging. Hierdoor worden ongewenste hand- en camera-trillingen tegengegaan, met scherpe foto’s als eindresultaat.

Soms heeft het toestel wel enige tijd nodig om scherp te stellen, wat met name bij het fotograferen van bewegende onderwerpen niet ideaal is. Desondanks kun je met dit toestel leuke actie foto’s vastleggen – zoals ook in boven- en onderstaande Galaxy A52 test foto’s te zien is.

Doorgaans is de fotokwaliteit goed te noemen. Met name buiten, wanneer er voldoende licht voorhanden is, weet de Galaxy A52 prima plaatjes vast te leggen. Kleuren ogen natuurlijk – indien gewenst kun je ook de HDR instelling inschakelen, voor extra levendige opnames. Ook avondopnames ogen scherper dan voorheen.

Wanneer je de foto’s terug bekijkt op een computer dan missen we wel wat detail, daarnaast is het dynamisch bereik beperkt. Hieraan merk je dat het een mid-range toestel is. Toch zullen veruit de meeste mensen tevreden zijn over de beeldkwaliteit die de A52 levert.

Er zijn ook verschillende speciale modi voorhanden, waaronder een nacht mode, een voedsel mode, een macro mode, een portret mode, een panorama mode en ook een pro mode ontbreekt niet. Deze modi zijn eenvoudig te selecteren, zonder dat je daarvoor het menu hoeft in te duiken, waardoor je ook makkelijk kunt switchen tussen de verschillende opnamestanden. Verder is het zeer eenvoudig om de timer in te stellen. Leuk op feestjes of tijdens een uitje waarbij je iedereen -inclusief jezelf- op de foto wilt zetten.

Met de Samsung A52 kun je ook mooie filmopnames maken. Video’s kunnen in een maximale resolutie worden opgenomen van 4K UHD @ 30fps. Er is een ‘Superstabiel’ feature toegevoegd, die ervoor zorgt dat onbedoelde trillingen effectief worden gecompenseerd. Met als resultaat mooie vloeiende camerabeelden.

Ook de Single-Take feature is beschikbaar op de Galaxy A52. Door de opnameknop 3 tot 10 seconde in te drukken worden er 14 verschillende foto en video opnames gemaakt, wat zorgt voor een leuke diversiteit aan opnames.

Daarnaast kun je super slow-motion video’s, evenals hyperlapse video’s opnemen. Ten slotte is er ook nog een professionele video functie beschikbaar, waarbij je zelf instellingen als het diafragma, de ISO waarde en de belichting kunt instellen.

Batterij & Oplaadmogelijkheden

Een belangrijk voordeel ten opzichte van vorig jaar is de accucapaciteit en de oplaadmogelijkheden. De Galaxy A52 beschikt over een 4.500 mAh batterij. Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 4.000 mAh accu die in de A51 werd toegepast. Temeer omdat het displayformaat gelijk is gebleven.

In de praktijk kom je zonder problemen de dag door. Bij gemiddeld gebruik zal de batterij zo’n 1,5 dag meegaan alvorens je het toestel aan de oplader dient te leggen. Draadloos opladen wordt niet ondersteunt, maar gelukkig biedt de smartphone wel ondersteuning voor 25 Watt snelladen. Dit is zeker een pluspunt, temeer de high-end Galaxy S21 met dezelfde snelheid opgeladen kunnen worden.

Standaard levert Samsung echter een langzamere 15W oplader mee. Dat is erg jammer, want dat betekent dat je zult moeten investeren in een extra 25W oplader om gebruik te kunnen maken van het maximale laadvermogen.

Persoonlijk vind ik het ook merkwaardig. Tenslotte levert Samsung bij de S-serie smartphones niet langer een oplader mee uit milieuoverwegingen. Dan moet je mijn inziens ook geen langzame oplader meeleveren bij de A-serie modellen. Daarmee creëer je namelijk dat een deel van de consumenten alsnog een extra lader zal kopen – wat uiteraard ook impact heeft op het milieu en wat eenvoudig door Samsung voorkomen kan worden door direct de juiste oplader mee te leveren.

Concurrerende telefoonmodellen

Binnen het Galaxy-assortiment biedt de eerder genoemde Galaxy A52s een uitstekend alternatief als je op zoek bent naar een betaalbare 5G telefoon met een extra krachtige SoC. Daarnaast voert Samsung ook de Galaxy A72. De belangrijkste meerwaarde van dit 4G model is de 8 megapixel telelens. Ook is de A72 uitgerust met een nog groter 6,7” display en een 5.000 mAh batterij. Je kunt natuurlijk ook een goedkoper model kiezen, zoals de Galaxy A42. Dan ga je er echter wel op achteruit op het gebied van prestaties, de camera en de schermresolutie.

Samsung is uiteraard niet het enige merk dat telefoons produceert binnen de prijsrange van €300 tot €400. De concurrentie op het gebied van mid-range smartphones is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Er zijn met name een reeks Chinese fabrikanten bijgekomen, die een relatief goede prijs/kwaliteit verhouding bieden. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord 2 en de Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Ook de Motorola Moto Edge 20, de Sony Xperia 10 II en de Nokia X20 vallen binnen dezelfde prijsrange.

Ben je al jaren een Samsung telefoon gewend, dan zal de A52 een vertrouwde gebruikerservaring bieden. Concurrerende modellen bieden dan simpelweg te weinig extra’s om over te stappen op een ander merk.

Samsung Galaxy A52 review conclusie

De Galaxy A52 4G is een erg veelzijdige smartphone die op veel vlakken bovengemiddeld goed presteert. Veel functies uit de high-end S-serie zijn ook aanwezig op deze middenklasser. Dat is gezien de gunstige adviesprijs van €350 natuurlijk mooi meegenomen. Bovendien zijn er verschillende extra’s voorhanden, denk aan een 3.5mm jack en microSD geheugenkaart ondersteuning.

Het AMOLED scherm ziet er prachtig uit, de camera’s leveren goed werk en ook de batterijcapaciteit krijgt een dikke voldoende. Er is genoeg geheugen beschikbaar. Ook de toevoeging van een IP67-rating zorgt voor een belangrijke meerwaarde. Ten slotte zijn er verschillende ontgrendelmethodes voorhanden, denk aan een in-display vingerafdruksensor en gezichtsdetectie – beide presteren naar behoren.

Het voeren van telefoongesprekken verloopt prettig met de A52. Net als het raadplegen van internetpagina’s, het kijken naar YouTube video’s, het updaten van je social media kanalen etc. Het toestel reageert lekker soepel en snel. Zoek je een telefoon met meer prestatiekracht en/of 5G support, dan is de Galaxy A52s een echte aanrader.

Ongeacht welk model je prefereert, beide toestellen profiteren van alle mogelijkheden die het Android OS te bieden heeft. Gecombineerd met alle beschikbare Google apps en services uiteraard. Daarnaast biedt de Galaxy Store ook tal van leuke games. Het updatebeleid is op orde bij Samsung, waardoor je extra lang kunt profiteren van de nieuwste functies en de laatste beveiligingsfeatures. Al met al is de Samsung Galaxy A52 een absolute aanrader. De smartphone is van alle markten thuis zonder dat het toestel grote nadelen kent.