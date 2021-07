OnePlus Nord 2 Eerste indruk De OnePlus Nord 2 5G is een nieuwe middenklasser die de populaire Nord vervangt. Lees alles over het nieuwe model en z’n belangrijkste concurrenten.

De OnePlus Nord behoorde afgelopen jaar tot de best verkochte middenklasse smartphones in Nederland. Het was de eerste mid-range smartphone van OnePlus. Hoewel het toestel geen voorganger kende werd het direct een geduchte concurrent voor de al jaren enorm populaire Samsung Galaxy A-serie – en dan met name de Galaxy A51. Inmiddels heeft OnePlus z’n opvolger bekend gemaakt, de Nord 2 neemt het op tegen de Samsung Galaxy A52 en de Poco F3. Weet de Chinese fabrikant met dit toestel opnieuw een prijs-topper in de markt te zetten?

OnePlus zet qua marketing hoog in op dit model. Het moet een echte flagship-killer zijn, met hoogstaande features tegen een schappelijke prijs. De camera is verbeterd, evenals de chipset en de oplaadmogelijkheden. Met een vanaf prijs van €400 is het toestel in ieder geval een stuk goedkoper dan hedendaagse topmodellen, maar welke concessies zijn hiervoor gedaan?

OnePlus Nord 2 5G telefoon met 32MP selfiecamera

Het toestel beschikt over een handzaam en helder 6,43-inch AMOLED display met een 90Hz vernieuwingsfrequentie. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst, het betreft een optische in-display vingerafdrukscanner. Daarnaast is er een Gorilla Glass 5 screenprotector toegepast, voor zowel de voor- als achterzijde. Er is gekozen voor een plastic frame met een metallic coating. Deze ziet er mooi uit, maar is uiteraard minder sterk als een aluminium frame.

De 5G smartphone heeft geen IP-rating meegekregen, wat inhoudt dat het toestel officieel niet stof- en waterdicht is. Desalniettemin is bekend dat OnePlus hier wel aandacht aan besteed, zo zullen een paar regendruppels echt geen probleem vormen. Door geen IP-rating toe te laten kennen kan het bedrijf op de kosten besparen. Tot zover is er eigenlijk niets verandert ten opzichte van de in juli 2020 gelanceerde OnePlus Nord.

Dat geldt echter niet voor de front-camera. De dubbele selfie-camera is namelijk vervangen voor een enkel exemplaar – wat ons betreft een juiste beslissing. Ten slotte valt zo’n brede punch-hole selfiecamera behoorlijk op, terwijl veel gebruikers slechts incidenteel gebruik maken van de front-camera.

Er is gekozen voor een Sony IMX615 beeldsensor met een resolutie van 32 megapixels en een diafragma van f/2.45. Dit is niet zo’n lichtsterke lens, vermoedelijk zal dit met name tot uiting komen in donkere lichtomstandigheden, wel is het de hoogste resolutie selfiecamera die tot op heden is toegepast door OnePlus. Expert reviews zullen moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk tot een betere fotokwaliteit leidt.

Nieuw is de Group Shots 2.0-functie, waarmee tot 5 gezichten tegelijkertijd gedetecteerd kunnen worden en aspecten zoals de huidskleur en gezichtsdetails automatisch geoptimaliseerd worden. Video’s kunnen met de front-camera in Full HD resolutie @ 30fps worden vastgelegd.

MediaTek Dimensity 1200 AI processor

Voor het eerst maakt OnePlus gebruik van een MediaTek SoC. Deze chips worden vaker ingezet door Chinese fabrikanten, als goedkoop alternatief op de Qualcomm Snapdragon varianten. Vermoedelijk zien we hier de invloed van zusterbedrijf Oppo – de twee bedrijven maakte onlangs bekend verder te gaan als één onderneming, onder twee verschillende namen.

Oppo maakt al langer gebruik van MediaTek chips voor haar budget A-serie modellen. Hoe dan ook, de MediaTek Dimensity 1200 SoC die voor de OnePlus Nord 2 is ingezet levert goede prestaties, zo hebben verschillende benchmark testen reeds uitgewezen. Het is zeker een stap voorwaarts ten opzichte van de Qualcomm Snapdragon 765G chip die door z’n voorganger werd gebruikt.

De Dimensity 1200 is afgestemd op het 6nm-proces van TSMC en heeft een ARM A78-architectuur, met CPU- en GPU-prestaties die respectievelijk 65% en 125% sneller zijn in vergelijking met die op de vorig jaar uitgebrachte Nord. Bovendien is de chipset die OnePlus toepast een customized variant, waarbij speciale op AI gebaseerde functies zijn toegevoegd. Zodoende dat deze SoC de bijpassende naam Dimensity 1200 AI heeft gekregen.

OnePlus stelt in Nederland twee verschillende geheugenvarianten beschikbaar, er is keuze uit 8GB/128GB en 12GB/256GB. Het verschil in prijs tussen beide modellen is €100. In enkele andere landen wordt er ook nog een extra goedkoop model uitgebracht met 6GB/128GB geheugen. Mocht je overwegen om de Nord 2 5G te kopen, dan is het goed om je te realiseren dat de smartphone niet is voorzien van een microSD geheugenkaartslot om het opslaggeheugen verder uit te kunnen breiden – zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de Galaxy A52.

50MP triple-camera met OIS systeem

Kijkende naar de achterzijde, dan zien we duidelijke invloeden van de duurdere OnePlus 9, maar ook van de Samsung Galaxy S21. Het cameraeiland met metal-look steekt mooi af ten opzichte van het glanzende glazen achterpaneel. Er is gekozen voor een triple-camera systeem. Dat betekent dat de Nord 2 in totaal over twee camera’s minder beschikt dan z’n voorganger – zowel aan de voor- als achterzijde is er een camera minder geplaatst.

De hoofdcamera is vernieuwd en zou mede dankzij het optische beeldstabilisatiesysteem (OIS) beter in staat moeten zijn om gedetailleerde avondopnames te maken. De Nord 2 5G is uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera met een f/1.88 lens, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel monolens. Het camerasysteem wordt ondersteunt door een dubbele LED flitser en een multi-autofocus systeem om scherp te kunnen stellen.

Video’s kan deze OnePlus smartphone vastleggen in 4K resolutie met een beeldsnelheid van 30fps. Ook is het mogelijk om super slow-motion en timelapse video’s op te nemen. Er is een nieuwe AI Video Enhancement tool ingebouwd, waarmee de helderheid, kleur en het contrast van video-opnames in real-time worden verbeterd. Voor stilstaande opnames wordt de Nord 2 geleverd met AI Photo Enhancement, een functie die tot 22 verschillende fotografiescenario’s herkent en automatisch de instellingen aanpast voor betere resultaten. Ook is het mobieltje uitgerust met een stereoluidspreker, voor een extra meeslepende audio-ervaring.

Aangaande de software, de OnePlus Nord 2 draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de nieuwe OxygenOS 11.3 gebruikersinterface – dat voor het eerst gebaseerd is op de integrated codebase van Oppo’s ColorOS. Dit zou erin moeten resulteren dat het nieuwe model sneller voorzien wordt van software updates dan voorheen, zo meldde een woordvoerder onlangs.

OxygenOS 11 bevat verschillende belangrijke upgrades, waaronder de Dark Mode en de Zen Mode, een comfortabele bediening met één hand en verschillende always on display (AOD)-opties, met extra personalisatie, gebaren en gamingvriendelijke aanpassingen – zoals de nieuwe OnePlus Games App. De mobiele telefoon ontvangt twee jaar Android OS updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Het toestel is uitgerust met een dubbele batterij met een totale accucapaciteit van 4.500 mAh. Hoewel de nieuwe Nord geen ondersteuning biedt voor draadloos opladen, is de snelheid waarmee je het toestel bedraad kan opladen wel drastisch verhoogt. Snelladen wordt ondersteunt met een maximaal laadvermogen van 65 Watt. In de praktijk betekent dit dat je een lege batterij in minder dan een half uur tijd volledig kunt opladen. Er wordt ook standaard een 65W oplader meegeleverd in de verkoopverpakking.

OnePlus Nord 2 kopen in Nederland

De nieuwe middenklasse smartphone van OnePlus is vanaf 28 juli 2021 verkrijgbaar in Nederland in twee kleuren: Gray Sierra en Blue Haze. Laatstgenoemde heeft een mintgroen/blauwe kleurstelling. Het is per direct mogelijk om een preorder te plaatsen. De vanaf prijs is vastgesteld op €400, hiervoor ontvang je het model met 8GB/128GB geheugen. Heb je behoefte aan meer geheugen, dan kun je voor €500 de 12GB/256GB variant kopen.

Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Uiteraard kun je deze OnePlus telefoon ook kopen met abonnement, zo kun je korting krijgen op de toestelprijs – ongeacht of je voor een 1-jarig of 2-jarig abonnement kiest. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden het nieuwe toestel aan, waaronder T-Mobile, KPN, Vodafone, Tele2, Ben en Hollands Nieuwe. Daarnaast zal de Nord 2 5G ook verkrijgbaar zijn via Coolblue, BelSimpel en Mobiel.nl.

Gelijktijdig met de Nord 2 zijn ook de OnePlus Buds Pro aangekondigd, dit zijn de eerste hoogwaardige true wireless oordopjes van het merk. De smartphone wordt geleverd met een 65W oplader, ook vind je een USB-A-to-C kabel en een transparant hoesje in de verkoopverpakking. Handig, want zo kun je de telefoon direct optimaal beschermen terwijl je tegelijkertijd van het stijlvolle design kunt blijven genieten. OnePlus hanteert een 15 dagen retourperiode waarin je de mobiele telefoon gratis kunt terugzenden, mocht het apparaat toch niet helemaal aan je behoefte voldoen.

De OnePlus Nord 2 5G lijkt opnieuw een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden en is daarmee een geduchte concurrent van de vergelijkbaar geprijsde Samsung Galaxy A52. Inmiddels is ook de Poco F3 verkrijgbaar in Nederland – dit is een rebranded versie van de Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition. Met een prijs van zo’n €350 biedt dit toestel een minstens net zo’n goede koop. Als je dan toch voor een Chinees merk kiest, kan deze smartphone een uitstekend alternatief bieden.