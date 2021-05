Oppo A-serie 2021 smartphones Oppo brengt vier betaalbare smartphones uit. De Oppo A54, A74 en A94 zijn gebruiksvriendelijke 5G telefoons. De A74 is ook verkrijgbaar als 4G model.

Na de lancering van de high-end Oppo Find X3 serie heeft de Chinese smartphone fabrikant ditmaal een viertal budget telefoons aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om betaalbare A-serie toestellen, bedoelt voor prijsbewuste consumenten. Focus ligt ditmaal op de interface, die extra gebruiksvriendelijk is gemaakt. Drie van de vier modellen bieden 5G ondersteuning.

Het gaat om de Oppo A94 5G, de A74 5G, de A74 4G en de A54 5G. De nieuwe A-serie modellen hebben uiteenlopende prijzen van €250 tot €370. Wat hebben de nieuwe smartphones te bieden, we lopen alle specs en de belangrijkste functies één voor één na.

Oppo A94 5G smartphone

Het nieuwe topmodel binnen de budget A-serie is de A94 5G. Deze Android smartphone is uitgerust met een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel macro mono-lens en een 2 megapixel portret mono-lens. Er zijn ook verschillende videofuncties voorhanden, waaronder HDR Video, AI Portrait Video en een nieuwe AI Scene functie met Dynamisch Bokeh en een Night Plus feature.

Ook heeft Oppo een Dual-View videofunctie toegevoegd voor vloggers, die het mogelijk maakt om tegelijkertijd de camera’s aan de voor- en achterzijde te gebruiken. Deze functie werd enkele jaren geleden in het leven geroepen door Nokia, als ‘Dual Sight functie’ en werd eerder dit jaar door Samsung geïntroduceerd als ‘Dual Recording’ feature voor de Galaxy S21 serie.

De Oppo A94 beschikt over een 6,43-inch Full HD+ AMOLED display met een 90,8% screen-to-body ratio. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. Daarnaast is er een 16 megapixel punch-hole camera ingebouwd, voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken. De behuizing is gemaakt van kunststof.

De Android 11 smartphone is voorzien van de ColorOS 11.1 gebruikersinterface van Oppo zelf. De mobiele telefoon wordt aangedreven door de MediaTek 5G Dimensity 800U chipset. Dankzij de integratie van 8GB werkgeheugen is er voldoende geheugen voorhanden om snelle prestaties te garanderen, ook tijdens het gamen. 128GB opslaggeheugen biedt voldoende ruimte om al je bestanden op te slaan.

Oppo heeft de A94 5G uitgerust met een 4.310 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 30 Watt VOOC snelladen. Met behulp van de meegeleverde oplader is een lege batterij in minder dan 50 minuten weer volledig opgeladen. Audioliefhebbers kunnen de 3.5mm koptelefoon aansluiting gebruiken om bedraad naar hun favoriete muziek te kunnen luisteren.

De Oppo A94 5G is per direct verkrijgbaar in de kleuren Fluid Black en Cosmo Blue. De smartphone heeft een adviesprijs van €370, voor een los toestel. Uiteraard kun je dit model ook met abonnement kopen bij T-Mobile, KPN, Tele2, Ben en Vodafone. In combinatie met een abonnement kun je korting krijgen op de toestelprijs.

Doorgaans worden de prijzen van nieuwe smartphone modellen betrekkelijk snel verlaagd, zodoende kan het lonen om een model te kiezen die al enkele maanden verkrijgbaar is. Binnen het Oppo assortiment kan de Find X3 Lite een goed alternatief bieden, dit telefoonmodel werd in maart 2021 aangekondigd voor een adviesprijs van €450. Inmiddels kun je dit model online kopen voor slechts € 320. Dit is eveneens een 5G telefoon, maar met een krachtigere chipset en een betere camera.

Kijkende naar andere merken zijn er nog voldoende alternatieven voorhanden. Denk bijvoorbeeld aan de vorige maand geïntroduceerde Samsung Galaxy A52 of de eveneens nieuwe Nokia X20.

OPPO A74 5G en 4G model

Van de A74 is zowel een 4G als 5G model uitgebracht. Handig, ten slotte is nog niet iedereen bereid om een 5G telefoon te kopen. Hoewel het 5G netwerk inmiddels in gebruik is genomen in grote delen van Nederland, zal het nog enkele jaren duren alvorens je ook kunt profiteren van de échte snelheden en latency voordelen die 5G moet gaan bieden.

Koop je een nieuwe smartphone voor pak ‘m beet 2 jaar, dan is het nog altijd het overwegen waard om voor een 4G model te kiezen. Ten slotte scheelt dit aardig in de prijs. Zo is de Oppo A74 4G verkrijgbaar voor €250, terwijl het 5G model voor €320 in de verkoop gaat. Een aanzienlijk prijsverschil van maar liefst 28%. Qua specs zijn deze twee modellen nagenoeg identiek aan elkaar, wel is het 5G model voorzien van een krachtigere chipset en er is een extra camera ingebouwd.

De Oppo A74 is voorzien van een 6,49-inch LCD display met Full HD+ resolutie. Het scherm biedt een 90Hz refresh-rate en een 180Hz touch-sampling rate. In de linker bovenhoek van het display is een gaatje gemaakt voor de 16 megapixel selfiecamera. Er zijn verschillende fotofuncties voorhanden, zoals de AI Scene Enhancement 2.0, Ultra Night Mode en AI Beautification. Daarnaast zijn er 15 filters beschikbaar, om de kleur, stijl en helderheid te optimaliseren.

Kijkende naar de achterzijde van deze Oppo A-serie smartphone, het 4G model is voorzien van een triple camera bestaande uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel monocamera. De Oppo A74 5G beschikt additioneel over een 8 megapixel ultragroothoekcamera, om weidse landschapsopnames te kunnen maken.

De A74 4G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 480 5G, bij het 5G model ligt er een Qualcomm Snapdragon 660 onder de motorkap. Beide modellen beschikken over 6GB RAM en 128GB ROM geheugen. Tenslotte is er nog een verschil waarneembaar tussen de snellaad mogelijkheden. Hoewel beide varianten voorzien zijn van een 5.000 mAh batterij is het 4G model sneller bij te laden, dankzij 33W ondersteuning. Bij het 5G model is dit beperkt tot 18W snelladen.

De vingerafdruksensor is bij de Oppo A74 aan de zijkant, in de power knop verwerkt. Ook deze smartphone is voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting en biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.1.

De Oppo A74 5G is verkrijgbaar in de kleuren Fluid Black en Space Silver voor een adviesprijs van €320 voor een simlockvrij, los toestel. De 4G variant kost €250, met keuze uit de kleuren Prism Black en Midnight Blue. Ook zijn voorganger is nog altijd verkrijgbaar, lees onze Oppo A73 5G review om meer over dit toestel te weten te komen.

Oppo A54 5G budget telefoon

De A54 is de goedkoopste toevoeging binnen de Oppo A-serie 2021 modellenreeks, toch heeft deze smartphone bijzonder veel gelijkenissen met de A74 5G. Verschillen tussen beide toestellen zijn uitsluitend te vinden in het snelladen, geheugen, kleuren en de adviesprijs.

Beide modellen zijn uitgerust met een 6,49-inch LCD display met een Full HD+ resolutie. Ook de processor is identiek, hoewel de Qualcomm Snapdragon 480 5G ditmaal ondersteunt wordt door iets minder geheugen: 4GB RAM en 64GB ROM.

Op het gebied van de camera’s is de A54 5G eveneens gelijk aan z’n duurdere broer. Naast een 16 megapixel selfiecamera is er een quad-camera aan de achterzijde geplaatst. Deze bestaat uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel zwart/wit camera.

Ook deze Android 11 smartphone is voorzien van een 5.000 mAh batterij. Snelladen gaat echter in een wat lager tempo. Deze mobiele telefoon kan met een maximaal laadvermogen van 10W worden opgeladen.

De Oppo A54 is per direct verkrijgbaar in de kleuren Fluid Black en Fantastic Purple. De adviesprijs van deze 5G telefoon is vastgesteld op €270.