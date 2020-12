Oppo A73 5G review: Uitstekende budget telefoon De Oppo A73 is een goedkope 5G telefoon met indrukwekkende specs. In deze review lees je meer over de functies en gebruikerservaring met dit toestel.

Toon pagina inhoud

Score

Voordelen Mooi afgewerkt design

Mooi afgewerkt design Helder display

Helder display Goede triple-camera

Goede triple-camera 18 Watt snelladen

18 Watt snelladen Veel geheugen ingebouwd

Veel geheugen ingebouwd 5G connectiviteit Nadelen Geen videobeeldstabilisatie

Geen videobeeldstabilisatie Geen draadloos opladen

Geen draadloos opladen Niet waterdicht

Review score Design 9.0

Gebruikersgemak 9.0

Prestaties 8.5

Functies 8.0

Prijs/kwaliteit verhouding 8.5 Recensie conclusie 8.6 Oppo A73 5G Reviews De Oppo A73 5G behoort tot de goedkoopste 5G telefoons die je momenteel kunt kopen. Voor een adviesprijs van €330 biedt deze smartphone bijzonder veel waar voor je geld.

Smartphonefabrikant Oppo heeft dit jaar een groot aantal 5G telefoons uitgebracht binnen de high-end Find serie en de mid-range Reno serie. Begin deze maand werd ook de eerste budget smartphone binnen de A-serie geïntroduceerd met 5G connectiviteit. De Oppo A73 5G is met een verkoopprijs van €330 de goedkoopste 5G telefoon van het Chinese merk. Wij hebben deze smartphone de afgelopen weken uitgebreid kunnen testen, in deze Oppo A73 review lees je meer over onze bevindingen met deze Android telefoon.

De A73 is de opvolger van de in mei dit jaar geïntroduceerde A72. Het toestel is op verschillende punten vernieuwd en verbeterd. Zo biedt het nieuwe model niet alleen 5G ondersteuning, ook de display refresh-rate is verhoogd naar 90 Hertz, het camerasysteem is vernieuwd, de chipset is krachtiger en de hoeveelheid werkgeheugen is verdubbeld.

Introductie

De inhoud van de verkoopdoos van de Oppo A73 5G is bijzonder compleet. Naast het toestel zelf wordt er ook een 18 Watt oplader, een USB kabel, oordopjes, een SIM-kaartnaald, een beknopte handleiding en een garantiekaart meegeleverd. In de verkoopverpakking vind je zelfs een transparante telefooncover, speciaal ontworpen voor dit telefoonmodel. Het hoesje past naadloos, er is zelfs een kleine uitsparing gemaakt voor de receiver. Erg handig dat deze cover wordt meegeleverd, hiermee kun je het mobieltje direct optimaal beschermen tegen krassen en stoten.

De A73 5G is een slanke telefoon, het toestel weegt 177 gram en is net geen 8mm dik – wat zeker voor een 5G telefoon bijzonder dun is. Dankzij de slanke vormgeving en de afgeronde randen ligt deze smartphone erg fijn in de hand, zowel met als zonder gebruik van het meegeleverde telefoonhoesje.

Om de telefoon zo slank te kunnen maken heeft Oppo wel een concessie moeten doen, want de ingebouwde batterij heeft een lagere capaciteit dan voorheen. Bij de A72 werd er gekozen voor een extra grote 5.000 mAh accu, bij de A73 5G gaat het om een 4.040 mAh batterij. Over de prestaties van deze batterij komen we later in deze review nog terug.

Helder display met hoge resolutie

De Oppo A73 is voorzien van een 6,5-inch LCD display met een Full HD+ resolutie en een 90 Hertz refresh-rate. Een 90Hz scherm houdt in dat het scherm 90x per seconde ververst wordt. Dankzij deze hoge verversingssnelheid zien bewegende beelden er veel vloeiender uit, zonder haperingen. Dit komt met name goed tot uiting bij het bekijken van films en bij mobiel gamen.

Deze hoge refresh-rate is het afgelopen jaar een enorme trend geweest voor mid-range en high-end smartphones. Oppo brengt het 90Hz scherm nu ook naar de budget telefoon, wat natuurlijk alleen maar te prijzen is. Bovendien is er een Smart Mode geïntegreerd, waarbij automatisch de juiste refresh-rate wordt geselecteerd, aan de hand van de applicatie die in gebruik is.

De Smart Mode kun je indien gewenst ook uitzetten, dan behoudt je de keuze tussen 60Hz en 90Hz. Houdt er hierbij rekening mee dat 90Hz meer van de batterij vergt, in Smart Mode wordt het gebruik automatisch geoptimaliseerd.

Dankzij de 120 Hertz touch sampling rate is er nagenoeg geen sprake van invoervertraging. Elke touch beweging zorgt voor een directe reactie van het scherm, wat het bedieningscomfort ten goede komt. Het scherm biedt een pixeldichtheid van 405 PPI en een contrastverhouding van 1500:1. Verder kan het toestel 16,7 miljoen kleuren weergeven.

Het heldere scherm met AI-oogbescherming is gecertificeerd door TÜV Rheinland en dient om vermoeidheid van de ogen tegen te gaan. In het instellingenmenu is eenvoudig aan te passen of je oogcomfort altijd wilt toepassen of alleen op een bepaald tijdstip, zoals in de ochtend- en avonduren. Tenslotte is het scherm van de A73 5G voorzien van een Gorilla Glass screen protector, die ervoor zorgt dat het scherm extra krasbestendig is.

In de praktijk levert het scherm van de Oppo A73 5G een bijzonder fijne kijkervaring, beelden ogen scherp en levendig. Het is bovendien een fijn formaat telefoon om vast te houden; niet te groot, maar wel groot genoeg om veel content weer te kunnen geven. Ook de schermranden zijn minimaal gehouden, waardoor meer dan 90% van de voorzijde uit schermoppervlak bestaat.

Behuizing en ontgrendeling methodes

De vingerafdruksensor is aan de zijkant van het toestel geïntegreerd, in de aan/uitknop. Dit werkt erg handig, deze knop is op een fijne hoogte gepositioneerd waardoor je er makkelijk met de duim bij kunt. Bovendien werkt de vingerafdrukscanner erg snel, het toestel heeft slechts 200 milliseconde nodig om je vinger te herkennen en het toestel te ontgrendelen.

Geef je de voorkeur aan gezichtsdetectie? Ook dat is mogelijk met de A73 5G. Het registreren van je gezicht is in een mum van tijd geregeld, vervolgens kun je nog verschillende instellingen wijzigen, zoals ‘alleen vergrendelen wanneer de ogen open zijn’. Daarnaast kun je bepalen of het toestel automatisch moet ontgrendelen, of dat je eerst op het startscherm omhoog moet vegen om te ontgrendelen. Er zijn meer dan genoeg mogelijkheden voorhanden om de biometrische authenticatie plaats te laten vinden.

Kijkende naar de achterzijde, Oppo heeft de A73 5G voorzien van een zwartkleurige behuizing, genaamd Navy Black. Dankzij een speciale gradiëntcoating verandert de kleurt afhankelijk van de lichtinval naar zwart / grijs / blauw. De smartphone oogt bijzonder premium, zeker voor een toestel in deze prijsklasse. Wel is het glossy achterpaneel gevoelig voor vingerafdrukken, door de meegeleverde cover te gebruiken kun je dit overigens wel makkelijk verhelpen.

Oppo heeft duidelijk veel aandacht besteed aan het ontwerp van deze telefoon. Dankzij het meegeleverde transparante telefoonhoesje kun je het toestel ook nog eens optimaal beschermen en toch blijven genieten van het strakke ontwerp. Bovendien voelt het toestel minder glad aan als je gebruik maakt van het hoesje, waardoor je ook minder risico loopt om de telefoon uit je handen te laten glippen.

De Oppo A73 is overigens een dual-sim telefoon, dat plaats biedt voor twee nano-simkaarten. Zo kun je eenvoudig je werk- en privéleven gescheiden houden. Verder is er een speaker voorhanden met DIRAC 2.0 geluidstechnologie, die bijdraagt aan een prachtig akoestisch effect. DIRAC draagt ook zorg voor Dolby-kwaliteit in-game muziekeffecten. Hoewel de Zweedse DIRAC technologie relatief weinig wordt toegepast binnen de mobiele telecomsector, wordt DIRAC regelmatig toegepast in de auto-industrie, mede door de samenwerking met Harman, onder andere door autofabrikant Volvo.

Liefhebbers van de 3.5mm koptelefoon aansluiting kunnen ook opgelucht ademhalen, de A73 5G beschikt namelijk over een 3.5mm jack om je bedrade oordopjes aan te kunnen sluiten. Er worden ook oordopjes meegeleverd, die overigens van goede kwaliteit zijn. De volumetoetsen zijn aan de linkerzijde van de telefoon gesitueerd. Deze zijn handig geplaatst, ook voor bediening met één hand.

Hardware prestaties en software

De smartphone wordt aangedreven door de 2Ghz octa-core MediaTek Dimensity 720. Deze 7nm SoC levert nog iets betere prestaties dan de Qualcomm Snapdragon 765G – beide beschikken overigens over een geïntegreerde 5G modem, met ondersteuning voor frequenties tot 6Ghz.

Over de prestaties van deze telefoon zijn we vol lof. Geregeld zijn goedkope telefoons te langzaam in gebruik, wat het gebruikerscomfort negatief beïnvloed. Bij de Oppo A73 5G heb je echter helemaal niet het gevoel dat je met een budget telefoon te maken hebt. Dit toestel voelt premium aan en presteert bovendien boven verwachting goed. Ook als je jouw telefoon af en toe wilt inzetten voor het spelen van een mobiele game kun je goed uit de voeten met de A73 5G.

Oppo heeft ervoor gekozen om dit model uit te rusten met 8GB RAM en 128GB ROM – dat is dubbel zoveel geheugen als de meeste budget telefoons die je anno 2020 kunt kopen. Ideaal, want zodoende heb je meer dan voldoende opslagruimte tot je beschikking. Mocht je toch behoefte hebben aan meer geheugen, dan kun je gebruik maken van een microSD geheugenkaartje.

De smartphone draait bij lancering op het Android 10 OS, in combinatie met de ColorOS 7.2 gebruikersinterface van Oppo. Deze schil is de afgelopen twee jaar sterk aangepast en verbetert naar de wensen en gewoonte van Europese gebruikers. Het is een gebruiksvriendelijke interface met nieuwe functies zoals een Dark Mode en een Eye Care mode. Ook is er een Smart Sidebar beschikbaar, om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot je meest gebruikte apps – deze lijst met apps is naar wens aanpasbaar.

Er staat weinig bloatware op en de apps die staan voorgeïnstalleerd zijn simpelweg nuttig, denk bijvoorbeeld aan WPS Office – waarmee je Office documenten kunt inzien en bewerken. Ook handig zijn de Google apps, waaronder natuurlijk de Play Store, maar bijvoorbeeld ook Google Lens en de Google Assistent.

Op de A73 5G staan ook drie apps van Oppo zelf voorgeïnstalleerd. De eerste is SoLoop, hiermee kun je leuke compilaties maken van je gemaakte foto- en video opnames. Een gebruiksvriendelijk programma, met tal van mogelijkheden. De tweede is Game Space, die functioneert als startscherm voor al je mobiele games. Zo kun je eenvoudig al je spellen terugvinden, ook kun je bepaalde instellingen wijzigingen die uitsluitend gelden tijdens het gamen – denk bijvoorbeeld aan het blokkeren van meldingen en binnenkomende oproepen.

De derde first-party app die standaard staat voorgeïnstalleerd heet Oppo Relax, zoals de naam al doet vermoeden is deze applicatie ontworpen om even helemaal tot rust te komen door naar geruststellende geluiden te luisteren en op je ademhaling te letten.

Wat betreft het updatebeleid is Oppo niet altijd even duidelijk geweest, maar ook op dit punt maakt het bedrijf vorderingen. Zo introduceerde de fabrikant slechts enkele dagen na de introductie van Android 11 haar nieuwe ColorOS 11 interface, tevens werd duidelijk welke toestellen deze update wanneer mogen ontvangen. De meeste A-serie modellen ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 de update naar Android 11 / ColorOS 11. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat de A73 5G twee Android OS updates zal ontvangen.

Oppo A73 camera test

Tijd om de camera onder de loep te leggen. De Oppo A73 5G beschikt over 4 camera’s in totaal. Eén selfie-camera en drie camera’s aan de achterzijde. Om te beginnen met de front-camera, in de linker bovenhoek van het display is een gaatje gemaakt voor het camerasysteem. Deze hole-punch camera bevat een 8 megapixel beeldsensor met een 5P-lens en een f/2.0 diafragma.

Er zijn verschillende AI-verfraaiingsopties voorhanden om de portretopnames te verrijken en naar eigen wens te veranderen – van een slanker gezicht, tot grotere ogen of een kleinere kin, het is allemaal mogelijk. De resolutie van 8 megapixels is niet bijzonder hoog, toch ogen de portretopnames doorgaans scherp en ook de kleuren zien er rijk, maar tevens natuurgetrouw uit. Bovendien is het mogelijk om het bokeh-effect helemaal naar wens aan te passen.

Daarnaast is er een triple-camera geïntegreerd aan de achterzijde, bestaande uit een 16 megapixel groothoekcamera (f/2.2), een 8 megapixel ultragroothoekcamera (beeldhoek van 119˚) en een 2 megapixel portretlens voor het creëren van mooie bokeh effecten – waarbij de achtergrond vervaagd wordt, waardoor het onderwerp er extra mooi uitspringt.

De camera weet bijzonder veel kleur te registreren, ook zien de foto’s er simpelweg scherp uit. Wanneer je de beelden op de computer terug bekijkt dan zie je wel wat meer ruis, desondanks zijn we aangenaam verrast door de beeldkwaliteit van deze smartphone. Beoordeel zelf de test foto’s die wij gemaakt hebben met de A73 5G.

De camerainterface oogt duidelijk en laat zich eenvoudig bedienen, zo kun je middels één druk op knop overschakelen van ultragroothoek, naar groothoek en vervolgens naar 2x of zelfs 5x digitale zoom. Zoals altijd het geval is bij digitale zoom gaat het gebruik hiervan wel ten koste van de beeldkwaliteit, desalniettemin is het natuurlijk handig dat deze functie beschikbaar is – ook in video mode.

Hoewel een nachtmode ontbreekt is er wel een Expert mode beschikbaar, waarbij je de camera-instellingen naar wens kunt aanpassen – denk aan de witbalans, de ISO, het diafragma en het scherpstelpunt. Ook is er een HDR functie voorhanden, evenals een panorama mode. Daarnaast is het mogelijk om stickers en kleurenfilters toe te voegen aan je opnames. De filters zijn in real-live toe te passen, tijdens het fotograferen kun je dus direct bekijken welk effect het beste bij de opnamesituatie past.

Video’s kun je met deze mobiele telefoon in 4K resolutie opnemen. Deze hoge resolutie videobeelden ogen bijzonder scherp en kleurrijk. Helaas is er geen geavanceerd beeldstabilisatiesysteem voorhanden, waardoor onbedoelde trillingen niet worden tegengaan. Zeker als je veel beweegt tijdens de videopname dan is dit duidelijk merkbaar.

Ook op video gebied zijn er tal van mogelijkheden voorhanden, zo kun je met de A73 ook time-lapse video’s en slow-motion video’s opnemen. Time-lapse geeft je de mogelijkheid om bepaalde gebeurtenissen versneld vast te leggen – denk bijvoorbeeld aan een voorbijtrekkend wolkendek, of een bloem die in het ochtendlicht openklapt. Slow-motion video’s bieden eigenlijk precies het tegenovergestelde, hiermee kun je gebeurtenissen vertraagd vastleggen – denk bijvoorbeeld aan een hond die zich uitschudt of een kind dat op de trampoline springt. Vervolgens is elk bewegingsdetail zichtbaar, meer dan we normaal met het menselijk oog kunnen waarnemen.

Over de camera prestaties én de foto- en video mogelijkheden zijn we verrassend positief. Hoewel er zeker telefoons verkrijgbaar zijn binnen deze prijsklasse met een quad-camera of een hogere resolutie beeldsensor, wil dat niet automatisch zeggen dat de beeldkwaliteit ook beter is. Dankzij tal van softwarematige verbeteringen weet de A73 5G leuke herinneringswaardige foto- en video opnames te leggen, met mooie rijke kleuren. De Oppo A73 5G weet op veel punten mee te komen met een mid-range toestel, wat een bijzonder knappe prestatie is voor een telefoon in deze prijsklasse.

Batterij en 18W oplader

We noemden het al even in de inleiding van deze review, de Oppo A73 beschikt over een 4.040 mAh batterij. In de praktijk kom je met deze batterij makkelijk de hele dag door zonder het toestel bij te hoeven laden, ook bij intensief gebruik.

Mocht je toch een keer onverwachts te maken krijgen met een bijna lege batterij, dan kun je overschakelen naar de Super Saving Mode, waarna je nog enkele uren langer gebruik kunt maken van de meest essentiële functies en apps van de mobiele telefoon. Daarnaast is er een Sleep Standy Optimization mode beschikbaar, die ervoor zorgt dat er op het batterijverbruik bespaart wordt terwijl je slaapt.

Opladen gaat met de A73 5G bijzonder snel. Er wordt namelijk standaard een 18 Watt Fast Charge lader meegeleverd. 18W is natuurlijk maar een getal, maar zo’n snelle oplader is echt een genot om mee te werken. Door de smartphone een half uurtje aan de oplader te leggen zit de batterij alweer voor 50% vol en kun je weer uren vooruit. Draadloos opladen overigens behoort niet tot de mogelijkheden, iets dat voor de meest budget toestellen geldt.

Oppo A73 5G review conclusie

De Oppo A73 5G levert een bijzonder goede allround ervaring, voor een schappelijke prijs. De kunststof behuizing voelt, mede dankzij de speciale gradiëntcoating, extra luxe aan in de hand. Het grote, heldere scherm biedt een fijne kijkervaring, de MediaTek Dimensity processor draagt zorg voor krachtige prestaties en ook het triple-camera systeem levert een verrassend goede beeldkwaliteit. Er is meer dan genoeg geheugen voorhanden en ook de batterij beschikt over voldoende vermogen om de dag door te komen, bovendien zorgt de meegeleverde 18W oplader ervoor dat je het toestel in rap tempo kunt bijladen.

Daarnaast biedt de Oppo A73 ondersteuning voor het 5G netwerk. Telecomproviders T-Mobile, KPN en Vodafone bieden inmiddels verschillende 5G abonnementen aan, waardoor je met een 5G compatibele telefoon nu al gebruik kunt maken van het snelle mobiele internet netwerk – dat de komende jaren overigens alleen maar in snelheid zal toenemen – dit heeft te maken met de beschikbare frequenties.

5G, de opvolger van 4G LTE, levert beduidend snellere prestaties, is stabieler en heeft minder last van vertragingen. De komende jaren zal 5G de nieuwe standaard worden, door nu al te investeren in een 5G telefoon ben je ervan verzekerd dat je nog jaren vooruit kan. Bovendien zal de telefoon over een jaar of twee ook meer opleveren op de tweedehandsmarkt, tegen die tijd zullen namelijk nog maar weinig consumenten willen investeren in een 4G toestel.

Je kunt de Oppo A73 5G kopen met 8GB RAM en 128GB ROM in de kleur Navy Black via de Oppo eStore, MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl, Belsimpel en Bol.com. Alle genoemde retailers hanteren op het moment van schrijven de adviesprijs van €330 – dit is de prijs voor een simlockvrij, los toestel. Daarnaast kun je de smartphone kopen in combinatie met een telefoonabonnement, dit model wordt door alle Nederlandse telecomproviders aangeboden. Door het toestel aan te schaffen met abonnement kun je korting krijgen op de toestelprijs, terwijl dezelfde bundeltarieven worden gehanteerd als bij een sim-only abonnement.

Het aantal verkrijgbare 5G smartphones in de prijsrange van €250 – €400 is momenteel nog niet bijzonder groot. Kijkende naar het assortiment van Oppo zelf, dan kan de Reno 4 Z een goed alternatief bieden. Deze 5G smartphone werd in oktober 2020 aangekondigd voor €400, online kun je dit model inmiddels ook kopen voor zo’n €350. Dit toestel biedt een iets betere camera en processor dan de A73 5G.