Samsung Galaxy Z Flip 3 review De Galaxy Z Flip 3 is de nieuwste klaptelefoon van Samsung. Hoe presteert deze smartphone in de praktijk? Je leest er alles over in onze uitgebreide review!

Op 11 augustus 2021 was het dan zover, tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement heeft Samsung zowel de Galaxy Z Fold 3 als de Galaxy Z Flip 3 officieel geïntroduceerd. Twee nieuwe opvouwbare smartphones die vanaf vrijdag 27 augustus verkrijgbaar zijn in Nederland. Beide modellen zijn extra solide gebouwd en voor het eerst waterbestendig gemaakt, wat gezien de bewegende delen in het scharniermechanisme een knappe prestatie is. Maar hoe presteert de nieuwe klaptelefoon in de praktijk?

LetsGoDigital heeft beide toestellen al geruime tijd kunnen testen, waardoor we inmiddels een goede impressie hebben kunnen opdoen van de nieuwe opvouwtelefoons. In deze Samsung Galaxy Z Flip review gaan we dieper in op de gebruikerservaring met de clamshell, ook komen de verschillen met z’n voorganger aan bod.

Inleiding

Nadat Samsung afgelopen jaar de Galaxy Z Flip (5G) heeft uitgebracht in Nederland zou je denken dat het ditmaal de beurt is aan de Galaxy Z Flip 2. Echter, doordat de Galaxy Z Fold 3 op hetzelfde moment is geïntroduceerd als de nieuwe klaptelefoon, heeft Samsung besloten om de benaming gelijk te trekken. Zodoende is er geen Z Flip 2 geïntroduceerd, maar wel een Z Flip 3.

De Fold en Flip modellen hebben een totaal andere vormfactor, met beide toestellen wordt dan ook een andere doelgroep aangesproken. Toen de eerste klaptelefoon met flexibel scherm werd geïntroduceerd, de Motorola Razr 2019, zag ik eerlijk gezegd nog weinig toekomst in deze nieuwe vormfactor. Wel leuk dat je het toestel extra compact kan maken, maar aan een groter scherm heb je toch veel meer – zo dacht ik destijds. Ondertussen heb ik echter meerdere clamshell modellen mogen testen en ben ik erg enthousiast geraakt over dit design.

Opengevouwen heb je een groot en helder display tot je beschikking, dat iets langwerpiger is vormgegeven dan een reguliere smartphone waardoor er ook meer content getoond kan worden. Het gaat om een 22:9 aspect ratio, reguliere Samsung smartphones hebben een 21:9 beeldschermverhouding. Klap je het toestel dicht, dan past het perfect in de palm van je hand. Het voelt allemaal erg natuurlijk aan.

De vierkante vormgeving voelt qua grootte en dikte ook veel beter aan in je hand, dan het candybar formaat waar we het afgelopen decennia aan gewend zijn geraakt bij reguliere smartphone modellen. 35-Plussers kunnen zich ongetwijfeld nog de vele klaptelefoontjes voor de geest kunnen halen uit het mobiele telefoon tijdperk van twintig jaar geleden. De Z Flip 3 is hier eigenlijk een door-geëvolueerde variant van.

De smartphone is compact genoeg om in een broekzak te steken. Ook het gewicht van 183 gram is bijzonder licht te noemen – zeker als je je bedenkt dat de Galaxy S21 Ultra maar liefst 229 gram weegt. Het is een ideaal zakformaat, bovendien is de telefoon dankzij de slanke vormgeving ook goed met één hand te bedienen.

Daar komt bij dat het in de praktijk erg fijn werkt om het toestel in half open stand te gebruiken. Tevens zorgt dit voor een goede, stabiele handligging – je hebt niet het gevoel dat de telefoon zomaar uit je hand zal glippen. Ook tijdens het bellen komt deze vormfactor goed tot z’n recht, door het toestel lichtelijk te vouwen vormt deze perfect naar je hoofd. Het voelt allemaal erg natuurlijk aan met de Z Flip.

Het scharnier is eveneens zeer degelijk gebouwd, bovendien werkt de hide-away hinge zeer soepeltjes. Er is nog altijd een kleine inkeping zichtbaar wanneer je de telefoon helemaal dichtvouwt. Storend is dit echter zeker niet. Sterker nog, hiermee wordt ook voorkomen dat vuil, zoals zandkorrels, tussen het flexibele display vast kunnen komen te zitten – welke krassen en schade aan het scherm zouden kunnen veroorzaken. Aan de boven- en onderzijde is het frame ook ietsje verdikt, hierdoor sluit de telefoon geruisloos en ligt het scherm veilig opgeborgen in de behuizing.

Specificaties & Kenmerken

Voordat we dieper ingaan op de gebruikerservaring, eerst een opsomming van alle specs en kenmerken van de Galaxy Z Flip 3. Het meest opvallende verschil qua design is ongetwijfeld het tweekleurige design en het grotere cover-display. Het kleine 1,1” display is vervangen voor een 1,9-inch HD+ Super AMOLED display. Opengevouwen heb je een 6,7-inch Full HD+ Dynamic AMOLED display tot je beschikking met een 120 Hertz refresh-rate, HDR10+ ondersteuning en een piekhelderheid van 1200 nits.

Aangaande de fotografieopties, er is een 10 megapixel punch-hole selfie-camera beschikbaar en er is een dubbele camera aan de buitenzijde geplaatst. Deze bestaat uit een 12 megapixel groothoek en een 12 megapixel ultragroothoek lens.

De nieuwe Flip wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 mobile processor. Standaard wordt de opvouwbare telefoon voorzien van 8GB werkgeheugen, daarnaast is er keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen (UFS 3.1). Een microSD geheugenkaartje wordt overigens niet ondersteunt.

De Samsung Z Flip 3 draait op het Google Android 11 besturingssysteem, waar de One UI 3.1 schil overheen geplaatst is. De vingerafdruksensor is aan de zijkant verwerkt, in de power-knop. Deze werkt snel en accuraat. Verder heeft Samsung kans gezien om het frame sterker te maken, het gaat om het meest robuuste aluminium frame dat Samsung ooit heeft toegepast. Ook is er voor het eerst gebruik gemaakt van Corning Gorilla Glass Victus, aan de voor- en achterzijde, om de vouwtelefoon te beschermen tegen krassen en stoten.

Ten slotte heeft Samsung de Z Flip 3 voorzien van een IP-rating. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van het model van vorig jaar. Zodoende dat dat er behoorlijk op dit aspect wordt ingezet qua PR en marketing rondom dit model. Het gaat om IPX8, dat wil zeggen dat deze opvouwbare smartphone net zo waterdicht is als alle andere high-end Samsung Galaxy smartphone modellen (dit wordt aangeduid met het cijfer ‘8’). In de praktijk kun je de telefoon maximaal 30 minuten onderwater houden, tot 1,5 meter diepte. Op stofbestendigheid is de klaptelefoon niet getest (uitgedrukt als ‘X’). Een dagje strand blijft dus opletten met dit toestel.

Desondanks is het een bijzondere prestatie dat Samsung beide nieuwe vouwtelefoons waterbestendig heeft weten te maken. Hierdoor hoef je niet langer op te passen voor een stevige regenbui. Er zijn overigens tal van situaties te bedenken waarbij het handig is dat de smartphone met water overweg kan. In de keuken bijvoorbeeld, als je het toestel half open naast je neerzet om een recept af te lezen, dan zullen je natte vingers weinig kwaad kunnen doen.

Wist je trouwens dat Samsung ook de allereerste fabrikant was die een waterdichte smartphone heeft uitgebracht? Het is exact 10 jaar geleden dat de Samsung Galaxy XCover werd gepresenteerd, als robuuste telefoon met een IP67-rating. Enkele maanden later volgde Sony met de Xperia Go. Inmiddels voorziet Samsung ook veel mid-range A-serie modellen van een IP-rating.

Aangaande de batterij, de Galaxy Z Filp 3 is uitgerust met een dual batterij met een totale capaciteit van 3.300 mAh. Voor het eerst wordt de vouwtelefoon zonder oplader geleverd, deze trend is Samsung begin dit jaar reeds ingeslagen ten tijde van de Galaxy S21 serie. Ook bij ons test exemplaar werd geen oplader meegeleverd. Gelukkig hebben we op de redactie recentelijk een Galaxy Tab S7 Plus aangeschaft, die standaard met een 15W lader wordt geleverd.

Opladen kan zowel bedraad als draadloos, het toestel biedt ondersteuning voor een maximaal laadvermogen van 15W. Het moge duidelijk zijn dat we daar niet direct enthousiast van worden, over de accu en laadprestaties lees je later in deze Samsung review meer.

Beschikbare kleuren, Prijs & Verkrijgbaarheid

Samsung brengt de nieuwe Flip uit in extra veel kleurvarianten, zo valt er zowel voor de dames als de heren wat te kiezen. Standaard kun je kiezen uit de kleuren zwart, crème, lavendelpaars en donkergroen. Daarnaast biedt Samsung via haar website drie exclusieve custom kleuren, die op aanvraag worden geproduceerd. Het gaat om een grijs, wit en roze model. De exclusieve kleurvarianten zijn makkelijk te herkennen aan het scharnier, die is namelijk zilver gekleurd – bij de standaard kleuren heeft het scharnier dezelfde kleur als de behuizing.

Ongeacht welke kleurvariant je prefereert, bij alle kleurvarianten heeft Samsung gekozen voor een zwarte afwerking rondom de dual-camera en het coverscherm. Deze glimmende afwerking vormt een prachtig contrast met de matte kleur van de behuizing en zorgt ervoor dat de Z Flip 3 een echt stijlicoon is voor fashion en lifestyle bewuste consumenten.

Afgezien van alle verbeteringen die Samsung heeft aangebracht, is de adviesprijs misschien wel de meest interessante wijziging. De nieuwe clamshell is namelijk aanzienlijk goedkoper geprijsd. De vorig jaar uitgebrachte Galaxy Z Flip (256GB) en de vijf maanden later geïntroduceerde Z Flip 5G (256GB) werden beide voor een adviesprijs van €1.500 in de markt gezet. Daarmee waren de klaptelefoons precies even duur als de Motorola Razr 5G – dat vooralsnog het enige concurrerende model is. Alle andere geïntroduceerde vouwtelefoons (zoals de Xiaomi Mi Mix Fold en de Huawei Mate X2) vouwen namelijk uit tot tablet-formaat, vergelijkbaar met de Z Fold.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 heeft een vanaf prijs van €1.050 (128GB), voor €1.100 krijg je de beschikking over 256GB. Dat is maar liefst €400 goedkoper dan het voorgaande model. Heb je er geen moeite mee om een stapje terug te doen qua geheugen, dan kun je kiezen voor het 128GB model, waarmee je zelfs €450 voordeel behaalt ten opzichte van vorig jaar. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel, zonder abonnement.

Het toestel is dusdanig scherp geprijsd dat Samsung tijdens de pre-order periode ook geen producten gratis heeft meegeleverd – normaal gesproken levert het bedrijf tijdens de voorverkoop vaak een nieuw setje Galaxy Buds of iets dergelijke cadeau. Bij de Z Fold 3 kreeg je wel een handige beschermcover en een S Pen cadeau bij het plaatsen van een pre-order. Bij het clamshell model was hier echter geen sprake van. Wel kon je profiteren van extra inruilwaarde en een jaar lang gratis Samsung Care+. Toch toont dit aan dat Samsung het toestel ditmaal extra scherp in de markt heeft gezet – de hevige concurrentie vanuit China zal hier ongetwijfeld parten hebben gespeeld.

Door de telefoon voor zo’n scherpe, relatief lage prijs in de markt te zetten heeft Samsung een belangrijke stap gemaakt om de next-generation foldables toegankelijk te maken voor een groter publiek. Ten slotte worden er vandaag de dag ook veel reguliere high-end smartphones verkocht voor een prijs van boven de €1.000. De Z Flip 3 biedt nu, dankzij de beduidend lagere prijs, een goed alternatief voor al deze modellen.

Qua prestaties zal de opvouwbare telefoon niet onder doen ten opzichte van reguliere high-end modellen, de toegepaste processor is uitermate krachtig. Hetzelfde geldt voor de software, ook qua updatebeleid zit je bij Samsung tegenwoordig goed (3 jaar Android OS updates en 4 jaar firmware updates). Wel bieden reguliere high-end smartphones tegenwoordig een beter camerasysteem dan de 12MP dual-camera die op de nieuwe Flip te vinden is. Daarvoor in de plaats krijg je natuurlijk wel een toestel met een opvouwbaar scherm.

Tot zover de specs en kenmerken, maar hoe presteert de Galaxy Z Flip 3 in de praktijk?

Groter cover-scherm dan voorgaand model

We beginnen met het scherm, het 1,9-inch coverscherm is aanzienlijk groter dan voorheen. Zodoende kan er ook meer content worden weergeven. Het betreft een touch-display. Door dubbel te tikken op het scherm en vervolgens naar rechts te swipen kun je verschillende widgets bekijken – deze zijn ook naar wens instelbaar. Standaard worden de widgets Muziek, Weer, Alarm, Spraak recorder en Timer getoond. Ook kun je bijvoorbeeld je Agenda tonen.

Binnen het instellingen menu is een separaat menu-item opgenomen voor het coverscherm. De instelmogelijkheden zijn echter nog beperkt, je kunt hier de klokstijl en de widgets aanpassen. Ook kun je bepalen of meldingen wel of niet moeten worden weergegeven op het cover-scherm. Ten slotte kun je het Always On Display instellen.

Het grotere displayformaat maakt het ook makkelijker om het cover-scherm in te zetten bij het maken van selfies. Zo kun je hoge resolutie selfies schieten met de 12MP dual camera. Ook als je iemand anders fotografeert kan die persoon zichzelf (deels) zien via het cover-scherm, handig bij het bepalen van een goede pose. Deze functie wordt Dual Preview genoemd en kun jij als fotograaf met één druk op de knop activeren.

De HD+ displayresolutie is overigens gehandhaafd. Doordat het een klein scherm betreft is deze resolutie aanvaardbaar. Wel hadden we graag gezien dat de helderheid aanpasbaar was, zeker in fel zonlicht is het cover-display niet altijd even goed af te lezen.

Hoewel het zeker een toegevoegde waarde is dat het displayformaat is vergroot, zou ik zelf graag zien dat de Galaxy Z Flip 4 over een nog groter front-display beschikt – zoals Motorola ook heeft gedaan. Zodoende zou er bijvoorbeeld ook voldoende ruimte zijn om binnenkomende berichten te tonen, die je dan direct even kort kunt beantwoorden. Daarvoor is het 1,9” scherm van de Z Flip 3 simpelweg te klein.

Ook bij het fotograferen in ‘Dual Preview’ mode merk je in de praktijk dat een groter scherm gewenst is. Het kleine schermpje is simpelweg niet in staat om het volledige beeld te tonen – zowel de boven- als onderzijde is niet zichtbaar, waardoor je al snel een half hoofd in beeld te zien krijgt.

Ook aangaande de bediening was het naar mijn idee fijner geweest als het scherm iets hoger was geplaatst – meer richting het scharnier. Het schermpje zit nu helemaal links onderin, wat qua bediening niet altijd even handig is als je het toestel opgevouwen in de palm van je hand hebt liggen. Wat dat betreft hopen we dat ons concept ontwerp van de Z Flip 3 nog eens werkelijkheid wordt.

Groot en helder opvouwbaar display

Het 6,7-inch flexibele scherm is qua formaat en resolutie ongewijzigd. Dat is overigens geen nadeel, de grootte zorgt voor een comfortabele handligging en de beelden zien er simpelweg scherp en helder uit. Samsung heeft overigens wel een andere belangrijke wijziging doorgevoerd aan de display, de refreh-rate is namelijk verhoogd van 60 Hertz naar 120 Hertz. Dat betekent dat het scherm geen 60x, maar 120x per seconde wordt ververst.

Hoewel deze hoge verversingsfrequentie uiteraard ook meer vergt van de accu, zorgt deze wel voor veel vloeiendere animaties. Ook tijdens het scrollen is deze hoge-refresh rate gewenst, juist bij een langwerpig display als die van de Z Flip 3 komt het verschil goed tot uiting. Het betreft overigens een adaptieve refresh-rate – waarbij de verversingssnelheid automatisch wordt afgewisseld (60Hz / 120Hz) aan de hand van de app die in gebruik is, om zodoende op de batterij te besparen.

Eén van de punten waar we erg benieuwd naar waren tijdens het testen van de nieuwe Z Flip is de vouwlijn. Doordat het een klaptelefoon ontwerp betreft -waarbij de horizontale vouw beduidend kleiner is dan de verticale vouw bij de Z Fold modellen- is de vouwnaad ook iets minder goed zichtbaar. Desondanks kun je de vouwlijn nog wel zien, zeker wanneer het scherm uitstaat. Daarnaast voel je deze wanneer je met je vinger over het scherm scrollt. Dat is even wennen, sommige zullen dit als storend ervaren, een ander zal het na twee dagen niet meer opmerken.

Overweeg jij om een opvouwbare smartphone te kopen en heb je nog geen ervaring met deze nieuwe type toestellen? Dan is het raadzaam om eerst eens een MediaMarkt of BCC binnen te lopen om jezelf daar te trakteren op een korte hands-on ervaring. Want hoeveel expert reviews je ook leest, uiteindelijk is deze ervaring voor iedereen anders.

10 megapixel selfiecamera

Het camerasysteem van de Samsung Z Flip 3 is onveranderd ten opzichte van het voorgaande model. Dat is jammer, aangezien het in 2020 al niet de beste camera was. Desondanks kun je ook zeker niet stellen dat het toestel slechte foto’s en video’s vastlegt. Het is een concessie die Samsung heeft gedaan om de adviesprijs zo laag mogelijk te houden.

Om te beginnen met de selfiecamera. Samsung heeft centraal, bovenin het flexibele scherm een gaatje gemaakt voor een 10 megapixel punch-hole camera. Deze camerasensor is in meer Galaxy smartphones terug te vinden, waaronder de Galaxy S10, S20 en de Galaxy S21. Op dit vlak doet de Z Flip 3 dan ook niet onder ten opzichte van de S-serie modellen (afgezien van de Ultra varianten).

De selfies ogen rijk van kleur en tonen dankzij het bokeh-effect een mooie scherptediepte. Er zijn verschillende functies voorhanden om de zelfportretten verder te verrijken, zo kun je onder andere de gladheid van de huid instellen. Ook kun je eenvoudig wisselen tussen de groothoek en ultragroothoeklens.

Laatstgenoemde biedt uitkomst bij het maken van groepsselfies. Wanneer de camera twee gezichten of meer herkent zal deze ook automatisch overschakelen naar de ultragroothoeklens – dit is via het menu overigens ook uit te zetten.

Daarnaast kun je selfies maken met de dual camera aan de buitenzijde van het toestel. In dat geval is het niet eens nodig om het toestel open te vouwen. De camera kan geactiveerd worden door tweemaal op de aan/uitknop te drukken, waarna de volumetoets fungeert als shutter knop. Handig, wel is het formaat van het coverscherm aan de kleine kant, waardoor niet de hele compositie getoond kan worden.

Bij de Z Fold 3 heeft Samsung overigens voor het eerst gekozen voor een under panel camera. Oftewel, de selfiecamera is onder het scherm geplaatst, waardoor er niet langer een gaatje in het scherm gemaakt hoeft te worden. In theorie de perfecte oplossing om een full screen ervaring te creëren – zonder inkeping of gaten in het scherm.

Deze technologie bevindt zich echter nog in de kinderschoenen. Zodoende zijn wij er niet direct rauwig om dat de Z Flip 3 nog gewoon over een ‘ouderwetse’ punch-hole camera beschikt. Wel verwachten we dat de under display camera technologie de toekomst heeft.

Op de achtergrond zal Samsung deze nieuwe type selfiecamera ongetwijfeld verder door ontwikkelen, om na verloop van tijd ook toe te passen op andere Galaxy devices – mogelijk ook bij de komend jaar verwachte Z Flip 4. Bij de begin 2022 verwachte Galaxy S22 serie lijkt Samsung er in ieder geval nog af te zien om deze nieuwe under display camera te implementeren.

Foto’s en video’s opnemen met de dubbele camera

De dual camera is uiteraard minstens net zo belangrijk als de selfiecamera. Het gaat om een 12 megapixel groothoekcamera (f/1.8) met optische beeldstabilisatie en een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) met een beeldhoek van 123˚.

Hoewel de cameraconfiguratie ongewijzigd is ten opzichte van vorig jaar, heeft Samsung wel verschillende softwarematige updates doorgevoerd. Denk aan de nieuwe functies ‘Single Take’ en ‘Director’s View’ – die eerder dit jaar hun debuut maakte in de S21 serie. Hier komen we later in deze Samsung Z Flip 3 review nog op terug.

Hoewel de resolutie niet immens hoog is, zijn we over de resultaten van de groothoekcamera tevreden. Het optische beeldstabilisatiesysteem doet goed z’n werk, foto’s ogen scherp, zijn helder en tonen bovendien voldoende contrast. Ook bij bewegende onderwerpen is de camera in staat om de actie in volle scherpte vast te leggen. Hetzelfde geldt ook voor de avondopnames, deze zien er mooi belicht uit. Toch missen de opnames detail, zeker wanneer je de foto’s op volle grootte bekijkt op een groot beeldscherm, zoals een PC.

Zoals vaak het geval is bij Samsung camera’s zijn de kleuren ook behoorlijk verzadigd. Op een bewolkte dag zorgt dit ervoor dat je niet zulke donkere, eentonige, grijze foto’s krijgt. Ook bij binnen opnames pakt deze verzadiging niet altijd verkeerd uit. Op een zonnige dag daarentegen zien de kleuren er wel erg fel uit. In zo’n geval kun je altijd nog besluiten om de Auto HDR-functie uit te zetten, die zorgt namelijk voor nog levendigere beelden. Deze feature staat standaard ingeschakeld als je de Z Flip 3 uit de verpakking haalt.

Met de ultragroothoekcamera kun je indrukwekkende weidse landschapsfoto’s vastleggen. Wel vertoont deze camera vrij veel vervorming. Dit zie je met name bij het fotograferen van rechte voorwerpen, van een gebouw tot een paal. Vooral in de hoeken wordt het beeld kromgetrokken, wat toch een serieuze afbreuk doet aan de kwaliteit van de foto’s. Hoewel ultragroothoekcamera’s bekend staan om dit fenomeen, lijkt het bij de variant van Samsung net even wat meer het geval te zijn.

Daarnaast vinden we het jammer dat er geen telefoto camera in het ontwerp is opgenomen. Inzoomen is helemaal van deze tijd en deze functie zouden we dan ook graag terug zien bij de klaptelefoon van Samsung. Digitaal inzoomen is overigens wel mogelijk, tot 10x. Alsnog een redelijk bereik, persoonlijk ben ik echter geen fan van digitale zoom aangezien de beeldkwaliteit bij digitale zoom hard achteruit holt. Een uitsnede maken doe ik net zo lief achteraf via de computer en met de hulp van Adobe Photoshop.

Desondanks is het besluit om geen telefotozoom camera te integreren zeker te rechtvaardigen, want door het ontbreken van een periscopische zoomlens steekt het camerasysteem ook niet zover uit ten opzichte van de behuizing. Dit komt het stijlvolle en handzame karakter van deze clamshell zeker ten goede.

Daarnaast zal het kostenplaatje ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Samsung heeft ditmaal willen inzetten op het creëren van een zo’n stevig mogelijke opvouwbare smartphone, voor een zo’n laag mogelijke prijs. Dat is zeker gelukt, het toestel voelt oerdegelijk en solide aan en is bovendien betaalbaar. Dat het camerasysteem niet state-of-the-art is, daar kunnen we mee leven, want zoals gezegd de beeldkwaliteit is wel toereikend, met deze dual camera kun je toch redelijke foto’s maken.

Fotograferen met de Z Flip 3 is overigens comfortabeler dan met een reguliere smartphone. Door het toestel in half open gevouwen stand te zetten (Flex mode) heb je een uiterst goede grip op het device. Ook kun je op deze wijze heel makkelijk de hoek aanpassen van waaruit je fotografeert.

Standaard fungeert het bovenste schermdeel als viewfinder, het onderste schermdeel is dan bruikbaar voor de bediening. Indien gewenst kun je dit overigens ook met één druk op de knop omdraaien, de viewfinder wordt dan op het onderste scherm getoond.

Dat is een leuke extra, alleen gebeurt dat draaien net wat te vaak per ongeluk – dat komt mede doordat deze instelling in de uiterste linkerbovenhoek is geplaatst, waardoor m’n duim er dikwijls voor zat. Ben je rechtshandig, dan heb je hier wellicht minder last van. Wat mij betreft mag deze instelling wel in het menu worden gestopt. Zo vaak zal er namelijk geen behoefte zijn om te wisselen van interface en daarmee kan eenvoudig voorkomen worden dat deze per ongeluk draait tijdens het fotograferen.

Desondanks heb ik de Flex mode als zeer plezant ervaren. Ook tijdens een video call of het maken van een hands-free selfie biedt deze half open stand uitkomst. Het draagt zeker bij aan een goede gebruikerservaring. Bij YouTube video’s kan er eveneens gebruik van worden gemaakt. We hopen dan ook dat Samsung deze functie in de toekomst zal uitbreiden, zodat meer apps deze mode ondersteunen.

Dat brengt ons bij het opnemen van video’s, want ook hierbij is de Flex mode ideaal. Zo kun je bijvoorbeeld zeer eenvoudig hands-free video’s van jezelf maken. Hiervoor is de ‘Auto frame’ functie in het leven geroepen – die debuteerde op de Galaxy Z Fold 2. Met Auto frame stelt de camera automatisch scherp op het onderwerp, zo kun je blijven bewegen terwijl je toch scherp in beeld blijft – zelfs als er tussendoor mensen door het beeld heenlopen.

De nieuwe Flip kan video’s opnemen in 4K resolutie @ 60fps. Dit zorgt voor vloeiende en stabiele videopnames. De kleuren zien er levendig uit en ook de videostabilisatie levert goed werk.

We noemden het net al even, één van de nieuwe functies is ‘Director’s View’. Deze functie maakt het mogelijk om tijdens het maken van een video te wisselen van lens. In beeld zie je een preview van alle beschikbare lenzen, zo kun je eenvoudig het opname scenario veranderen. Vooral voor vloggers is dit een handige functie. De functie ‘Single Take’ laat je 10 seconde video opnemen, waarna de camera zelf de mooiste fragmenten kiest om hier meerdere foto’s en een kort 3 sec. durend videofragment uit te destilleren.

Verder zijn er nog tal van functies voorhanden, waaronder (super) slow motion en hyperlapse video’s. Ook is er een portretvideo- en een professionele video mode beschikbaar. In hetzelfde menu vind je ook AR schets, een Pro mode, een Panorama mode, een Nacht mode en een Voedsel mode.

Verder is er een automatische scène optimalisatie functie ingebouwd, die standaard staat ingeschakeld. Als de camera het onderwerp herkent wordt er een bijbehorend icoon op het scherm getoond, waarna de kleuren en belichting automatisch wordt aangepast.

De Z Flip 3 beschikt overigens over drie microfoons, waarvan er twee aan de onderzijde van het toestel zijn gepositioneerd. Daarnaast is de smartphone voorzien van stereo speakers, waarvan er een aan de bovenzijde in de schermrand is verwerkt, de ander bevindt zich aan de onderzijde van de vouwtelefoon.

Het zijn geen naar voren gerichte speakers, dat vinden we bij dit toestel echter minder belangrijk aangezien je de smartphone eenvoudig op zo’n wijze kunt vouwen dat de speakers alsnog naar je toe gericht staan. Het geluid klinkt vol en helder, zowel bij het afspelen van je favoriete muziek als bij het kijken naar een mooie film of bij het spelen van een mobiele game. Ook het volume niveau is meer dan toereikend.

Smartphone prestaties & Software

Onder de motorkap bevindt zich de Qualcomm Snapdragon 888 chipset, deze 5 nanometer SoC met geïntegreerde 5G modem is de meest krachtige processor die momenteel wordt toegepast in mobieltjes. De Samsung Z Flip 3 biedt dan ook de beste prestaties die je kunt wensen. Het toestel reageert op alles bijzonder snel, dit komt overigens niet alleen door de krachtige hardware, maar ook door het soepele 120Hz display en de fijne interface.

Dankzij de geïntegreerde 5G modem kun je met de Z Flip 3 ook gebruik maken van het 5G netwerk – mits je ook over een 5G abonnement beschikt uiteraard. Alle Nederlandse providers bieden inmiddels ondersteuning voor 5G, doorgaans kun je voor een euro of enkele euro’s per maand een 5G add-on kopen. Zo hoef je verder niets aan je telefoonabonnement te wijzigen, maar kun je wel direct gebruik maken van het supersnelle 5G mobiele internet netwerk dat inmiddels in een groot deel van Nederland geactiveerd is.

Samsung heeft ditmaal overigens geen 4G model uitgebracht, er is slechts één variant en die ondersteunt 5G. Daar hoef je dus geen rekening mee te houden tijdens je aankoop beslissing. Wel worden er ditmaal meerdere geheugenvarianten aangeboden. Standaard wordt er 8GB aan werkgeheugen ingebouwd, daarmee is de nieuwe Flip meer dan krachtig genoeg om te multitasken of om een zware game te spelen.

Verder kun je kiezen voor 128GB of 256GB opslaggeheugen. De smartphone biedt geen ondersteuning voor een microSD geheugenkaartje, zodoende is het raadzaam om hier een weloverwogen beslissing in te maken. Maak je regelmatig foto- en video-opnames of heb je veel muziekbestanden? Dan is het voor €50 extra zeker het overwegen waard om het 256GB model te kopen.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI gebruikersinterface. Dit besturingssysteem is inmiddels zo’n 10 maanden beschikbaar, over twee maanden verschijnt Android 12 alweer. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, want Samsung heeft het afgelopen jaar extra ingezet op het uitbrengen van updates waardoor je verzekert bent van ten minste 3 jaar Android OS updates en 4 jaar firmware updates.

Aangaande de software-ervaring, deze is simpelweg erg goed. One UI oogt overzichtelijk en is vriendelijk in het gebruik. Handig is ook dat veel instellingen aanpasbaar zijn. Wel is de interface hoofdzakelijk georiënteerd op gebruik in portretmode.

In landschapsmode mogen er her en der nog wel wat aanpassingen verricht worden. Zo wordt een foto in de Gallery gecentreerd weergegeven, met grote witte randen links en rechts. Zonde om niets met die ruimte te doen, de foto zou namelijk ook op de linker schermhelft passen, waarbij je rechts overhoudt voor het bekijken van de eerst volgende/vorige foto’s. In portretmode is hier beter over nagedacht.

Verder worden er standaard behoorlijk wat apps voorgeïnstalleerd – zowel van Samsung als van Google als van Microsoft. Uiteraard kun je deze indien gewenst ook net zo makkelijk weer verwijderen. Aangaande Google apps gaat het om Chrome, Gmail, Maps, YouTube en Drive. Naast de Google Play Store kun je uiteraard ook gebruik maken van de Samsung Galaxy Store om nieuwe apps te downloaden.

Van Microsoft staat Office, Outlook, OneDrive en LinkedIn standaard voorgeïnstalleerd. Ook Samsung zelf heeft een reeks apps, naast de Galaxy Store kun je gebruik maken van de Galaxy Shop, SmartThings, Samsung Health, Galaxy Wearable, Bixby en de AR-Zone. Verder kun je het laatste nieuws lezen via Samsung Free.

Ook de welbekende Edge-venster is beschikbaar op de Samsung Z Flip 3. Dit snelmenu geeft standaard toegang tot de Gallery, Camera en Rekenmachine. Daarnaast kun je naar wens tot maximaal vijf extra apps toevoegen aan het Edge venster.

Batterij & Oplaadmogelijkheden

Daarmee zijn we alweer bijna aangekomen bij het laatste onderdeel van deze review, helaas is dit ook direct het onderdeel waar de Z Flip 3 het slechtst op scoort: de grootte van de accu en de oplaadsnelheid.

De accucapaciteit van de Z Flip 3 is gelijk aan het voorgaande model – wat mede gezien het grotere coverscherm en het 120Hz display geen goed teken is. Beide vergen namelijk extra energie. De 3.300 mAh batterij is goed voor een gemiddelde accuduur van zo’n 8 uur. Dat is eigenlijk te weinig, want dat betekent dat je de smartphone standaard elke namiddag aan de oplader moet liggen.

Wil je besparen op het accuverbruik, dan biedt de spaarstand verschillende mogelijkheden. Zo kun je besluiten om het Always On Display uit te schakelen, ook kun je ervoor kiezen om de CPU-snelheid te beperken tot 70% en/of de displayhelderheid met 10% te verminderen. Het uitschakelen van 5G helpt eveneens om een langere batterijduur te verkrijgen.

Een kleine batterij zou nog niet eens zo’n probleem zijn als het opladen snel gaat. Maar helaas is snelladen vooralsnog niet een van Samsung’s sterkste punten. Voordeel is wel dat de klaptelefoon zowel bedraad als draadloos opladen kan worden. Bedraad opladen gaat met een maximaal laadvermogen van 15 Watt, draadloos opladen gaat met 10W nog een stukje langzamer.

Het moge duidelijk zijn dat we daar niet bepaald over te spreken zijn anno 2021. Er was eens een tijd dat Samsung smartphones nog 45W ondersteuning boden – denk aan de Galaxy S20 Ultra. Naderhand is het echter alleen maar bergafwaarts gegaan, de S21 serie en de Z Fold 3 bieden 25W ondersteuning en de Z Flip 3 dus slechts 15W.

Daar komt bij dat een oplader niet langer is inbegrepen in de verkoopverpakking. Deze dien je als losse accessoire te kopen. De door Samsung aanbevolen 25W Travel-Adapter heeft een verkoopprijs van €20. Dit is duidelijk een punt waarop de Chinese concurrentie het beter doet – deze merken leveren namelijk standaard een 65W oplader of meer mee.

Desondanks zijn er tekenen dat Samsung op de achtergrond wel degelijk vorderingen maakt op het gebied van snelladen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Samsung voor de Galaxy S22 serie een 65W oplader zal introduceren. Het blijft echter nog onbekend of alle S22 modellen ondersteuning zullen bieden voor deze snellaad-technologie. Daarnaast hebben Z Flip 3 gebruikers daar natuurlijk niets aan.

Voordeel is dan wel weer, doordat de accu van de Flip niet zo groot is duurt het opladen ook korter. Ervan uitgaande dat je een 15W oplader gebruikt moet je rekening houden met een laadduur van zo’n 45 minuten.

Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen & Accessoires

Over de beschikbare kleuren en de prijs van de Z Flip 3 hebben we in het begin van deze review al uitgebreid gesproken. Daarom beperken we ons in dit kopje tot de koopmogelijkheden van het toestel en de bijpassende accessoires. Aangezien de klaptelefoon pas net is uitgebracht, hanteren alle retailers momenteel nog de adviesprijs.

Desondanks kun je wel korting krijgen, bijvoorbeeld door ook direct een abonnement af te sluiten. Alle gerenommeerde telecomproviders bieden het nieuwe model aan. Door de opvouwbare smartphone met abonnement te kopen kun je korting krijgen op de toestelprijs, terwijl dezelfde bundeltarieven worden gehanteerd als bij een sim-only abonnement.

Elke provider hanteert z’n eigen toestelprijs. Als voorbeeld, Tele2 rekent op het moment van schrijven €893 aan toestelkosten (128GB). Bij T-Mobile betaal je €792 en bij KPN ben je nog wat voordeliger uit, die rekenen €744. Bij Vodafone ben je het goedkoopst uit, daar betaal je €722 voor de Z Flip3 5G 128GB. Dat is toch een aanzienlijk verschil met de €1.050 die je voor een los toestel dient te betalen. Genoemde prijzen worden overigens gehanteerd door Mobiel.nl, via de website van de providers ben je doorgaans iets duurder uit.

Mocht je ervoor kiezen om de opvouwbare telefoon met abonnement te kopen, overweeg dan om het toestel direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €250 – zodoende kun je een inkomenstoets en BKR-registratie voorkomen.

Kies je er toch liever voor om de telefoon los te kopen, dan kun je onder andere terecht bij de nieuwe Samsung T-Mobile partnerstore in Amsterdam en de Samsung Experience Store in Utrecht. Ook bij MediaMarkt, BCC, Coolblue en Bol.com worden de nieuwe Galaxy Z smartphones verkocht.

Samsung stelt de Z Flip 3 dit jaar niet alleen beschikbaar in meer kleuren, er zijn ook beduidend meer optionele accessoires beschikbaar dan voorheen. Er is met name meer keuze als het gaat om de hoesjes. Ook zijn er bundel deals samengesteld, denk bijvoorbeeld aan een Flip Essential Pack bestaande uit een oplader en een hoesje.

Aangaande de hoesjes en covers voor de Galaxy Z Flip 3, er is een Leather Cover, een Aramid Cover en een Silicone Cover uitgebracht. Laatstgenoemde is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, met een ring of een strap – beide zijn bedoelt om de telefoon makkelijk vast te kunnen houden. Elk hoesje is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Daarnaast is er ook nog een transparante Clear Cover met ring uitgebracht.

Het grote assortiment aan accessoires toont Samsung’s toewijding aan de Galaxy Z serie. Voor het vorige model werd er slechts één hoesje uitgebracht. Ditmaal is er meer dan genoeg keuze voor iedereen.

Uiteraard zijn de Galaxy Watch 4 / Watch 4 Classic smartwatches en de Galaxy Buds 2 wireless oordopjes ook compatibel met de nieuwe Flip en Fold. Deze producten werden gelijktijdig met de nieuwe opvouwbare smartphones geïntroduceerd. Ook hier heeft Samsung verschillende Fan Pack bundel deals voor samengesteld.

Verkoop verwachting van de Galaxy Z Serie

Hoewel de verkoopaantallen van de Galaxy S21 serie dit jaar tegenvalt, lijken de nieuwe vouwtelefoons juist veel beter te worden verkocht dan vooraf werd verwacht. Alleen al in thuisland Zuid-Korea gingen de nieuwe vouwbare modellen in de eerste week van de preorder periode ruim 900.000 keer over de toonbank – maar liefst 70% daarvan is toe te schrijven aan de Z Flip 3. Wereldwijd zal dit aantal ongetwijfeld vele malen hoger liggen. Daarmee zijn Samsung’s ambitieuze doelen voorlopig veiliggesteld.

Samsung heeft nog geen officiële cijfers bekend gemaakt, wel werd de volgende mededeling gedaan: “We are thankful for the great customer response to our new Galaxy Z Fold3 and Galaxy Z Flip3. Interest in foldable smartphones is at an all-time high, with pre-order volume for Z Fold3 and Z Flip3 already outpacing total sales for Galaxy Z devices to date in 2021.” Ook heeft Samsung verschillende preorder klanten al een mail gestuurd dat hun levering is vertraagd tot halverwege september, als reden wordt de immens hoge vraag opgevoerd.

Overigens, ik acht het zeer waarschijnlijk dat Samsung op den duur (volgend jaar) zal besluiten om meerdere Z Flip en Z Fold modellen uit te brengen, denk aan een extra goedkoop Lite model (FE edtie) en/of een extra geavanceerde Plus / Ultra variant met een groter cover-display en een betere camera set-up. Zodoende kan het bedrijf nog beter op de individuele wensen van mensen inspringen.

Voor Galaxy Note gebruikers is dit overigens niet direct goed nieuws. Dit jaar zal er namelijk geen Galaxy Note 21 verschijnen, hoewel er volgend jaar wel weer een Galaxy Note 22 wordt verwacht zal de noodzaak voor het uitbrengen van een nieuwe Note kleiner worden nu de Galaxy Z verkopen zo goed verlopen. Daar komt bij dat de S Pen allang niet meer exclusief voor de Note line-up bestemd is. Voor Samsung lijkt de toekomst dan ook te liggen in opvouwbare en oprolbare smartphones.

Samsung Z Flip 3 Review conclusie

De Samsung Galaxy Z Flip 3 zorgt voor een unieke gebruikerservaring, die niet te vergelijken is met die van een reguliere smartphone. Het compacte, handzame design ziet er stijlvol uit en is bovenal bijzonder praktisch. Het nieuwe tweekleurige design geeft de opvouwbare smartphone een moderne en elegante uitstraling.

Samsung heeft ook kans gezien om de vouwtelefoon beduidend solider te maken. Van een sterker aluminium frame en Gorilla Glass Victus tot aan een waterbestendige behuizing. De Z Flip 3 is oerdegelijk, ook het scharnier werkt feilloos. Het scherm is helder en kleurrijk en de adaptieve 120Hz refresh-rate is een welkome verbetering. Wel blijft de vouwnaad lichtelijk zichtbaar en bovenal voelbaar. Deze concessie hoort voorlopig bij de vouwtelefoon.

De Flex mode is een echte uitkomst, zowel tijdens het fotograferen als bij dagelijks gebruik. Verder biedt deze opvouwbare smartphone bijzonder snelle prestaties en ook de software is erg gebruiksvriendelijk. Het camerasysteem is in staat om mooie beelden vast te leggen, hoewel de foto’s niet bijzonder zijn te noemen. Het grootste nadeel is ongetwijfeld de grootte van de accu en de snelheid waarmee je de batterij kunt opladen.

Al met al heeft Samsung de meest kritieke punten van de Z Flip 1 aangepakt. Dit maakt de Z Flip 3 een ontzettend fijne smartphone, zowel in het dagelijks gebruik als om met je mee te dragen. De vouwtelefoon zit boordevol functies en mogelijkheden en is op een aantal cruciale punten verbeterd.

Dat maakt het extra knap dat Samsung de adviesprijs met ruim 25% heeft weten te verlagen, ten opzichte van het voorgaande model. Hiermee is de nieuwe Flip ineens een serieus alternatief geworden voor alle high-end smartphones die momenteel verkrijgbaar zijn.

Veelgestelde vragen

Is de vouwnaad bij de Galaxy Z Flip 3 zichtbaar?

Ja, de vouwlijn is nog altijd zichtbaar en ook voelbaar. De mate waarin je de vouwnaad kunt zien hangt af van de lichtomstandigheden. Als het display uit staat is de vouw het best zichtbaar.

Biedt de Galaxy Z Flip 3 5G ondersteuning ?

Ja, Samsung heeft één model uitgebracht, die zowel met het 4G als 5G netwerk overweg kan. In combinatie met een 5G abonnement kun je gebruik maken van het snelle 5G mobiele internet netwerk.

Is de Galaxy Z Flip 3 waterdicht ?

Ja, de nieuwe Galaxy Z devices van Samsung zijn net zo waterbestendig als andere high-end Galaxy smartphones. De toestellen zijn echter niet getest op stofbestendigheid.

Is de Galaxy Z Flip 3 compatibel met de S Pen?

Nee, het clamshell model werkt niet met Samsung’s styluspen. De nieuwe Galaxy Z Fold 3 kan wel gebruikt worden met de S Pen Fold Edition en de S Pen Pro.

Wat zijn de afmetingen van de Samsung Z Flip 3?

Opengeklapt (LxBxD): 166×72.2×6.9 mm.

Dichtgeklapt (LxBxD): 86.4 mmx72.2 mmx17.1 mm.

Gewicht: 183 gram

Op welk besturingssysteem draait de Z Flip 3?

De klaptelefoon draait op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3.1 schil van Samsung. Het toestel zal 3 Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates ontvangen.

In welke kleuren is de Samsung Z Flip 3 verkrijgbaar?

Standaard wordt de opvouwbare telefoon aangeboden in de kleuren zwart, crème, lavendelpaars en donkergroen. Via de Samsung website worden er ook drie exclusieve kleuren aangeboden: grijs, wit en roze.

Waar kan ik de Samsung Z Flip 3 kopen?

De klaptelefoon is onder andere verkrijgbaar via de website van Samsung, MediaMarkt, BCC, Coolblue, Bol, Mobiel en BelSimpel.

Het scherm van mijn Galaxy Z Flip 3 is kapot, hoe zit het met de reparatie?

Samsung smartphones worden in geautoriseerde reparatie centra gerepareerd, onder garantie en ook daarbuiten. Standaard zit er twee jaar fabrieksgarantie op het toestel. Schermschade door eigen toebreng valt buiten de garantie. De Nederlandse reparatieprijzen voor de Z Flip 3 zijn op het moment van schrijven nog niet bekend gemaakt, vermoedelijk ligt de prijs van een nieuw flexibel scherm iets onder de €500.

Sluit je een Samsung Care+ verzekering (€170) af, dan ben je een jaar lang gedekt tegen onopzettelijke schade – inclusief 1x schermvervanging. Er wordt wel een eigen risico in rekening gebracht van €109 per claim. Om gebruik te maken van deze verzekeringsservice dien je het toestel via de website van de fabrikant aan te schaffen, tijdens je aankoop zal de Samsung Care+ verzekering als optie worden aangeboden.