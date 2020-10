Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G review De Galaxy Tab S7+ is de beste Android tablet die je anno 2020 kunt kopen, maar ook de duurste. Is deze tablet z'n prijs waard? Je leest het in onze review.

Voordelen Prachtig groot display

Prachtig groot display Uiterst krachtige chipset

Uiterst krachtige chipset Veel handige S Pen functies

Veel handige S Pen functies Goede batterijduur

Goede batterijduur Verkrijgbaar als 5G model Nadelen Meegeleverde oplader is langzaam

Meegeleverde oplader is langzaam Snoer van de adapter is vrij kort

Snoer van de adapter is vrij kort De rechte frameranden komen de handligging niet ten goede

De rechte frameranden komen de handligging niet ten goede Hoge prijs, ook voor de accessoires

Review score Design 9.0

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 9.0

Functies 9.0

Recensie conclusie 8.8 Samsung Galaxy Tab S7 Plus Reviews Ben jij op zoek naar een Android tablet die hoogstaande prestaties biedt en een fijne gebruikerservaring levert? Dan biedt de Samsung Galaxy Tab S7 Plus beslist de beste koop van dit moment!

De Galaxy Tab S7 en Tab S7+ zijn de nieuwste toevoegingen binnen het veelzijdige tablet-assortiment van Samsung. Beide Android tablets werden in augustus 2020 aangekondigd, gelijktijdig met de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra en de Galaxy Z Flip 5G en Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphones. Het zijn twee hoogstaande en veelzijdige tablets, bedoelt voor mobiele pro’s die waarde hechten aan een prachtig groot scherm, een gedegen bouwkwaliteit en krachtige prestaties.

Het Plus model is met z’n 12,4-inch display de grootste van de twee Tab S7 devices. Op het moment van schrijven is dit ook de enige verkrijgbare 5G tablet in Nederland. Wij hebben deze Android tablet de afgelopen drie weken uitvoerig kunnen testen, in de volgende Samsung Galaxy Tab S7 Plus review lees je meer over onze bevindingen en ervaringen met deze Android 10 tablet met S Pen.

Inleiding

De Galaxy Tab S7 is de opvolger van de Tab S6. Vorig jaar was er echter nog geen Plus model beschikbaar, waardoor de Tab S7 Plus geen voorganger kent. Net zoals Samsung dit jaar voor het eerst een extra geavanceerd Ultra model heeft uitgebracht binnen de Galaxy S en Note smartphone serie, is er dit jaar ook binnen de tablet reeks een extra geavanceerd model beschikbaar gesteld, in de vorm van de Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Wat betreft de specificaties, Samsung heeft de Tab S7 Plus voorzien van een krachtige Snapdragon 865 chipset, met keuze uit twee modelvarianten: 6GB/128GB of 8GB/256GB. De versie die wij op de redactie van LetsGoDigital hebben ontvangen is het goedkopere model. De kleur is Mystic Black, daarnaast wordt de tablet aangeboden in de nieuwe kleurstelling Mystic Bronze of Mystic Silver.

Verder beschikt de tablet over een S Pen, een 12,4-inch Super Amoled display met 120Hz refresh-rate, een quad speaker met AKG geluidstechnologie en Dolby Atmos, een dubbele camera en een 10.090 mAh accu met ondersteuning voor 45 Watt snelladen. Extra geavanceerd betekent helaas ook extra prijzig, want met een verkoopprijs van €900 (WiFi) en €1.100 (5G) is deze tablet (128GB) niet bepaald goedkoop te noemen. Voor de 256GB variant moet je rekening houden met een meerprijs van €80.

Wil je optimaal gebruik maken van deze tablet, dan is de Book Cover Keyboard een zeer handige accessoire, deze cover met geïntegreerd toetsenbord heeft een verkoopprijs van €230 en stelt gebruikers in staat om de tablet als een soort van laptop te gebruiken.

Daarnaast is er een Book Cover accesssoire (zonder toetsenbord) beschikbaar voor de Tab S7+, deze kost €80. Mocht je overigens besluiten de Galaxy Tab S7 of de S7+ voor 22 november 2020 te kopen, dan ontvang je de Book Cover er gratis bij. Deze aanbieding is geldig via de website van Samsung.

Is deze tablet z’n geld waard of kun je toch beter voor een eenvoudiger model kiezen? Wij zochten het voor je uit, in deze review lees je meer over het design, de functies en het gebruikersgemak van de Samsung Galaxy Tab S7+.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus tablet met prachtig display

Zodra je de tablet uit de doos haalt, zie en voel je dat je met een kwalitatief product te maken hebt. De Galaxy Tab S7+ is met een dikte van 5,7mm enorm dun, maar tegelijkertijd zorgt het 12,4-inch display ervoor dat het apparaat behoorlijk groot is: 285x185mm. Ook heeft de tablet een behoorlijk gewicht: 575 gram is duidelijk te zwaar om voor een langere tijd in je handen te houden. Dit is echt een tablet waar je bij gaat zitten, om vervolgens heerlijk op te kunnen werken.

Het 12,4-inch Super AMOLED display heeft een WQXGA+ resolutie (2800×1752 pixels) en een refresh-rate van 120 Hertz. Het scherm van de Galaxy Tab S7+ is werkelijk indrukwekkend. De kleuren spatten er van af, het OLED display toont prachtige diepe zwarttinten en heeft een grote kijkhoek. Dankzij HDR10+ ondersteuning is de helderheid ook dik in orde. Het is veruit het mooiste tabletscherm dat ik ooit gezien heb. Ook de matzwarte behuizing zelf voelt hoogwaardig en duurzaam aan.

De 120 Hertz refresh-rate is nieuw dit jaar en is toegepast bij beide Tab S7 modellen. De hoge verversingssnelheid van het scherm zorgt voor een beduidend betere scroll-ervaring en ook tijdens het gamen en films kijken is het verschil met een 60 Hertz display -zoals de Galaxy Tab S6- goed merkbaar. De randen van de Tab S7 tablets zijn beduidend rechter vormgegeven dan de Tab S6 vorig jaar. Dit geeft de tablet een moderne en eigentijdse uitstraling. Toch prefereer ik qua handligging een wat ronder ontwerp. Als je de tablet langer vasthoudt dan merk je -overdreven gezegd- dat de randen in je handen gaan snijden.

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus is overigens het enige model waarbij de vingerafdruksensor onder het scherm is geplaatst. Bij de Tab S7 is deze namelijk aan de rechterzijkant geïntegreerd. De optische vingerafdrukscanner werkt snel en accuraat, zonder al te veel vertraging. Mocht je de voorkeur geven aan biometrische authenticatie via gezichtsdetectie, dan kun je gebruik maken van de gezichtsherkenningsmodule.

Werking van de S Pen styluspen

De Tab S7+ wordt geleverd met een S Pen, het gaat om de nieuwste stylus pen van Samsung met een extra lage latentie van 9 milliseconde (dat was 26ms). Hierdoor is er eigenlijk geen vertraging meer merkbaar tijdens het schrijven, de meegeleverde S Pen biedt werkelijk een vergelijkbare schrijfervaring als een reguliere pen.

De S Pen van de S7+ is overigens ook een stuk groter dan die van de Galaxy Note 20 Ultra. Dit komt de schrijfervaring zeker ten goede, de stylus voelt echt aan als een normale pen. De Galaxy Tab S7+ beschikt overigens niet over een stylus compartiment. In plaats daarvan heeft Samsung ervoor gekozen om aan de achterzijde een glanzende metalen strip aan te brengen, die magnetisch werkt. Hier kun je de platte zijde van de stylus eenvoudig aan vast klikken – waarna de S Pen ook automatisch wordt bijgeladen.

Een compartiment was natuurlijk handig geweest, ten slotte verklein je hiermee de kans dat je de S Pen kunt kwijt raken. Echter, dan had de pen ook kleiner vormgegeven moeten worden, wat de handligging vermoedelijk geen goed zou doen. Wat dat betreft kunnen we het zeker vinden in deze oplossing. Temeer ook omdat Samsung de optionele accessoires wel heeft voorzien van een handige geïntegreerde penhouder – dit geldt zowel voor de Book Cover Keyboard als de Book Cover.

Bij het review exemplaar dat wij van Samsung Nederland hebben ontvangen werd overigens geen Book Cover KeyBoard bijgeleverd. Deze hebben we dan ook niet kunnen testen in combinatie met de Tab S7+. Uit voorgaande ervaringen met de Tab S6 weten we dat deze eenvoudig te bevestigen is aan de achterzijde van de tablet. Het is dan ook een ideale accessoire als je veelvuldig typt op de tablet.

Zodra je de S Pen vasthoudt worden er tal van functies beschikbaar gesteld. Middels het snel-menu kun je kiezen voor: Create Note, View Notes, Smart Select, Screen Write, AR Doodle, PENUP en Translate. Samsung Notes is ideaal om even snel een aantekening te kunnen maken, ook kun je via Samsung Notes PDF´s markeren en voorzien van notities of een handtekening.

Daarnaast kun je handgeschreven tekst eenvoudig omzetten in digitale tekst. Deze functie werkt bijzonder goed, zelfs bij een slordig handschrift. Met het converteren van cijfers ervaarden we wel af en toe conversie errors. Gelukkig kun je de digitale tekst ook nog eenvoudig zelf aanpassen. Samsung Notes is ook eenvoudig te synchroniseren met je telefoon en laptop, zo zijn alle gemaakte wijzigingen direct zichtbaar ongeacht op welk apparaat je werkt.

In combinatie met teken- en notitie-apps als Clip Studio Paint, Canva en Noteshelf haal je nog meer uit de S Pen. Clip Studio Paint is een professioneel bewerkingsprogramma waar je 6 maanden gratis gebruik van kunt maken, deze app dien je overigens wel eerst te downloaden in de Galaxy Store. Canva en Noteshelf staan standaard voorgeïnstalleerd en zijn gratis beschikbaar, daarnaast kun je een maand lang gebruik maken van Canva Pro. Hiermee krijg je toegang tot tal van kant-en-klare sjablonen om je eigen ontwerp te kunnen maken. Leuk om je social media kanaal mee te verrijken, maar ook handig om bijvoorbeeld marketing materialen mee te ontwerpen.

Verder is er een nieuwe audiofunctie beschikbaar voor stemopnames, waarbij je achter kunt zoeken naar een bepaald woord in de opname. Zo kun je eenvoudig een bepaald fragment even snel terugluisteren. Ook handig zijn de nieuwe Air Actions, waarmee je de mogelijkheid hebt om bepaalde functies te bevestigen via de S Pen – zoals het volume aanpassen of door foto’s bladeren. Je kunt ook per applicatie aangeven wat er moet gebeuren als je op de S Pen drukt. Even de tijd nemen om dit in te stellen, dan werkt dit bijzonder fijn. Bestaande functies zoals Air View en Air Gestures zijn ook beschikbaar. op de Tab S7+.

Prestaties en Geluid

De Tab S7+ weet enorm krachtige prestaties te leveren, multi-tasken is op deze tablet geen enkel probleem dankzij de integratie van een octa-core Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Ons test model beschikt over 6GB RAM geheugen, hoewel dit de goedkoopste variant is biedt deze simpelweg uitstekende prestaties. Ongeacht welke applicaties je allemaal hebt openstaan, of welke zware grafische game je speelt – deze tablet weet alle taken bijzonder snel en efficiënt uit te voeren, zonder dat het systeem vastslaat of vertragingen vertoond.

De tablet die wij voor deze review hebben gebruikt beschikt over 128GB geheugen. Mocht je behoefte hebben aan meer opslaggeheugen dan kun je óf kiezen voor de 256GB variant, of gebruik maken van een microSD geheugenkaartje waarmee je het flash geheugen tot 1TB kunt uitbreiden – meer dan voldoende om al je bestanden, foto’s, video’s, muziek en games op te slaan.

De Galaxy Tab S7+ leent zich uitstekend om te multi-tasken, niet alleen vanwege de krachtige hardware, maar ook vanwege de split screen en pop-up view mode. Zodoende kun je eenvoudig meerdere applicaties naast elkaar draaien. Denk bijvoorbeeld aan een WhatsApp bericht typen, terwijl je tegelijkertijd wat opzoekt op het internet of een YouTube video bekijkt.

Samsung heeft de Galaxy Tab S7 Plus voorzien van vier luidsprekers die verdeeld zijn over beide zijkanten van de tablet en ondersteunt worden door AKG geluidstechnologie. Het quad-speaker systeem produceert heldere klanken, een goede bas en ook het volumebereik is uitstekend. Daarnaast draagt Dolby Atmos ondersteuning bij aan een extra multidimensionale geluidservaring.

Een tablet als de S7 Plus is natuurlijk ook zeer geschikt om met meerdere personen te gebruiken. Ten slotte zorgt het grote display ervoor dat je ook samen van content kunt genieten, ongeacht of je een film wilt kijken of een leuke multiplayer game wilt spelen. Mede daarom is het fijn dat ook de luidsprekers van goede kwaliteit zijn, want als je samen gebruik maakt van de tablet zal je minder snel voor het gebruik van oordopjes of een koptelefoon kiezen – waarbij slechts één persoon van de audio kan genieten.

De Tab S7+ draait op Android 10 in combinatie met de Samsung One UI 2.5 interface. Hoewel sommige apps en sites niet perfect schalen op het grote display van de Galaxy Tab S7 Plus biedt de tablet toch een uitstekende gebruikerservaring. De interface ziet er duidelijk en goed geordend uit. Onlangs heeft Samsung overigens laten weten voortaan 3 jaar OS upgrades aan te bieden, waardoor je extra lang kunt genieten van up-to-date software en de nieuwe functies.

Samsung DeX View & Wireless DeX mode

Dankzij de nauwe samenwerking met Microsoft is de Samsung Galaxy Tab S7+ ook uitermate geschikt om Microsoft applicaties op te draaien, zo kun je onder andere gebruik maken van alle populaire Microsoft Office apps, zoals Outlook, World, Excel en PowerPoint. Ondersteuning voor Samsung DeX View maakt het mogelijk om de Tab S7 om te vormen naar een desktop omgeving. Deze functie is eenvoudig in te schakelen via het Instellingen menu of via de Notification Center.

Tijdens het schakelen naar DeX View worden openstaande apps niet gesloten, je kunt alles gewoon blijven gebruiken, alleen de interface van je tablet verandert naar een meer desktop-vriendelijke omgeving. Zo worden alle openstaande applicaties getoond in de takenbalk onderaan je scherm. DeX View is ideaal als je gebruik wilt maken van een muis en/of toetsenbord om zodoende de productiviteit te verhogen. Mocht je de keyboard cover te duur vinden, dan is het ook mogelijk om een ander toetsenbord aan te sluiten via Bluetooth.

Ook biedt de Galaxy Tab S7 Plus een wireless DeX mode. Zodoende heb je geen DeX docking station nodig, om de tablet toch te kunnen verbinden met andere Screen Mirroring apparaten – zoals een smart TV of projector. Via de DeX mode kun je de Tab S7+ in tablet-mode blijven gebruiken, terwijl je op de TV een desktop-mode te zien krijgt, die onafhankelijk van elkaar te bedienen is. Samsung DeX maakt van deze Android tablet een bijzonder veelzijdig apparaat, die je zelfs kunt inzetten als laptop – hoewel velen het niet direct als een volledige vervanger zullen beschouwen.

Verder wordt de tablet geleverd met 4 maanden gratis YouTube Premium. Zo kun je alle YouTube video’s bekijken zonder advertenties, heerlijk! Ook kun je video´s opslaan om ze later te kunnen bekijken en je kunt video´s op de achtergrond afspelen, verder kun je gebruik maken van YouTube Music, eveneens reclamevrij.

Je dient hiervoor wel eerst een YouTube Premium abonnement aan te gaan, 7 dagen voordat de kosteloze proefperiode van 4 maanden is afgelopen ontvang je een herinnering, waarna je kunt besluiten om het abonnement te continueren á €12 per maand, of kosteloos wilt opzeggen.

Dubbele camera

De meeste zullen een groot formaat tablet zoals de Galaxy Tab S7 Plus niet direct inzetten om veelvuldig mee te fotograferen. Toch heeft Samsung deze tablet van een redelijk camerasysteem voorzien. Aan de voorzijde is een 8 megapixel camera ingebouwd, voor het maken van selfies maar natuurlijk ook voor het voeren van videogesprekken of conference calls.

Op de achterzijde is een dubbele camera ingebouwd, bestaande uit een 13 megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/2.0 en een 5 megapixel camera met een f/2.2 ultra-groothoeklens. Video’s legt de Tab S7 Plus vast in 4K resolutie @ 30fps. Ook is er een nacht modus beschikbaar. De fotokwaliteit is redelijk, maar niet bijzonder. De foto’s missen wat scherpte, zeker wanneer de lichtomstandigheden niet optimaal zijn heeft de camera moeite om scherpe, detailrijke foto´s vast te leggen. Ook is de belichting / contrast niet altijd optimaal.

De meeste high-end smartphones maken betere kwaliteit foto´s, die toestellen zijn dan ook een stuk handzamer en wat dat betreft bij voorbaat beter geschikt voor fotografie. Wat dat betreft heeft Samsung hier de juiste afweging gemaakt. De fotokwaliteit is dan wel niet super goed, veruit de meeste tabletgebruikers zullen dit ook zeker niet als belangrijkste functie beschouwen en bovendien zijn de foto’s ook zeker niet slecht te noemen.

Goede accuduur

De Samsung Galaxy Tab S7 Plus is uitgerust met een 10.090 mAh batterij. Dit is de grootste batterij die Samsung ooit heeft toegepast in een Galaxy tablet. Gezien het grote display van 12,4-inch is dit ook wel wenselijk. Met een volle accu kun je gemiddeld zo’n 10 tot 12 uur vooruit, wat een uitstekende prestatie is.

Opladen kan met een maximale laadsnelheid van 45 Watt dankzij Super Fast Charging technologie. Hierdoor is de tablet relatief snel bij te laden. Er wordt echter standaard een 15 Watt voedingsadapter meegeleverd, die beduidend minder snelle prestaties levert. Ook is het bijgeleverde snoer aan de korte kant. De 45W lader wordt verkocht als losse accessoire voor €50. Een behoorlijk bedrag natuurlijk, maar om optimaal gebruik te kunnen maken van deze tablet is het wel de moeite waard om te investeren in zo´n snellader.

Wel jammer dat Samsung ervoor kiest om deze snellader niet standaard mee te leveren. Er had op z’n minst een 25W snellader meegeleverd kunnen worden – zoals bij de Galaxy S20 Ultra. Hoewel het natuurlijk alsnog beter is dan bij Apple, die tegenwoordig helemaal geen oplader en/of oordopjes meer meelevert.

Draadloos opladen wordt overigens niet ondersteunt. Persoonlijk zie ik dit ook niet als een gemis, temeer omdat draadloos opladen toch langzamer gaat dan bedraad opladen. Aangezien de S7 Plus over een extreem grote batterij beschikt, zou het draadloos opladen ook aanzienlijk langer duren.

Tablet markt anno 2020

Er worden al lang niet meer zoveel tablets uitgebracht als enkele jaren geleden. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat de displays van smartphones een stuk groter zijn geworden, waardoor we vaker ons mobieltje gebruiken om even snel wat op te zoeken of een mailtje te versturen. Veel consumenten doen ook simpelweg langer met een tablet, dan met een smartphone, waardoor de vervangingsmarkt ook kleiner is.

Daar komt bij dat Google zich met het Android OS veel meer heeft toegespitst op het smartphone gebruik, dan op het tablet gebruik. Terwijl het iPadOS van Apple wel helemaal geoptimaliseerd en doorontwikkeld is, waardoor apps beter schalen op een groot formaat display. Zodoende wordt de tabletmarkt gedomineerd door Apple, terwijl de smartphonemarkt nog altijd in handen is van Samsung en Android.

Het is verleidelijk om de Samsung Galaxy Tab S7+ te vergelijken met de Apple iPad Pro. Ten slotte is dit de enige echte concurrent. Toch bieden beide tablets een totaal andere ervaring, Samsung kiest voor het Android besturingssysteem en Apple, die heeft natuurlijk haar eigen iOS.

Persoonlijk ben ik van mening dat je jouw tabletkeuze het best kunt laten samenvallen met het type telefoon dat je hebt: een iPhone of een Android smartphone. Zo kun je eenvoudig content uitwisselen tussen beide devices en is ook de bediening vergelijkbaar. Dus heb je een Samsung Galaxy telefoon? Denk er dan nog eens heel goed over na voordat je besluit een iPad te kopen.

Samsung heeft een veelzijdig tablet assortiment, waardoor er voor iedere doelgroep een geschikt apparaat te vinden is. Wil je met de gehele familie gebruik maken van de tablet en hoeft deze niet zo heel krachtig te zijn, dan biedt de goedkope Galaxy Tab A serie uitkomst. Ook bracht Samsung eerder dit jaar een Galaxy Tab S6 Lite uit, eveneens een uiterst betaalbare tablet met een goede gebruikerservaring voor het hele gezin.

Met de Tab S7 Plus zet Samsung echter in op de veeleisende gebruiker, die alleen genoegen neemt met het beste van het beste op het gebied van Android tablets. Het is ook de eerste 5G tablet die je in Nederland kunt kopen. In combinatie met een 5G abonnement kun je gebruik maken van het nieuwe supersnelle mobiele internet netwerk dat sinds juli 2020 in gebruik is genomen door Vodafone, KPN en T-Mobile.

Een landelijke 5G dekking zal nog enkele maanden in beslag nemen, desalniettemin ben je met een 5G tablet natuurlijk helemaal voorbereid op de toekomst. Video´s en muziek streamen, cloud gaming, IoT services – alles gaat veel sneller en soepeler met 5G, in verhouding met het huidige 4G (LTE) netwerk. Mocht je overigens liever voor de WiFi variant gaan, dan kun je alsnog telefoontjes plegen via de tablet, door het apparaat te verbinden met een Android telefoon en de Phone app te gebruiken.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus review conclusie

Met de Galaxy Tab S7 Plus heeft Samsung een zeer hoogstaande Android tablet in de markt gezet. Het is dan wel niet de goedkoopste tablet, maar het is wel veruit de beste Android tablet die je anno 2020 kunt kopen. Het 12,4″ Super Amoled display ziet er bijzonder indrukwekkend uit en maakt het een genot om met deze tablet te werken. Zeker in combinatie met de Snapdragon 865 chipset, die garant staat voor stabiele en snelle prestaties.

De S Pen levert een belangrijke toegevoegde waarde, temeer omdat er inmiddels tal van bruikbare apps beschikbaar zijn waar de stylus pen uitermate goed bij werkt – zoals Samsung Notes, maar ook de nieuwe Clip Studio Paint applicatie en Noteshelf. Ook Samsung DeX is een bijzonder handige functie. De accu is voldoende krachtig om de dag door te komen en dankzij de toevoeging van 5G kun je nog jaren vooruit met deze tablet.

Wil jij een Android tablet kopen die hoogstaande prestaties biedt en een fijne gebruikerservaring levert? Dan biedt de Samsung Galaxy Tab S7 Plus beslist de beste koop van dit moment!