Samsung Galaxy S20 Ultra met 10x zoom camera Samsung introduceert met de S20 Ultra een waardig topmodel met zéér hoogstaande specs. Helaas heeft deze 5G telefoon wel een erg hoge prijs.

Er bestaat altijd zoiets als ‘goed, beter, best’. Dat is ook wat Samsung met de S20 heeft gedaan. De nieuwe line-up voor 2020 bestaat uit drie telefoonmodellen. De Galaxy S20 is het nieuwe instapmodel, gevolgd door de S20+. Daarnaast voegt Samsung dit jaar voor het eerst een Ultra model toe aan haar S-serie. Dit is het ultieme vlaggenschip.

De S20 Ultra kun je ook wel zien als vervanger voor de S10 5G, laatstgenoemde model is overigens nooit in Nederland uitgebracht. Ook dit jaar is het topmodel uitsluitend verkrijgbaar als 5G model, met dat verschil dat de Ultra wél naar Nederland komt. Samsung’s nieuwe vlaggenschip is niet alleen uiterst krachtig, deze smartphone is met z’n 6,9-inch formaat scherm ook bijzonder groot en ook het camerasysteem levert ongekend hoge kwaliteit beelden. Met de Galaxy S20 Ultra toont Samsung pure innovatie.

Deze Samsung smartphone heeft de beste camera

Om te beginnen met het camerasysteem, de achterzijde herbergt een viervoudige camera. De hoofdcamera beschikt over een 108 megapixel beeldsensor met nanocell technologie (in plaats van quad bayer). Zodoende worden 9 pixels samengevoegd tot 1 pixel (12MP), door deze grotere pixels kun je veel mooiere beelden in het donker vastleggen. Daarnaast is er een 12 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd. Voor het maken van zoomfoto’s is er een 48 megapixel telefoto camera geïntegreerd. De vierde camera is een 3D ToF camera, ook wel DepthVision camera genoemd door Samsung.

De Samsung S20 Ultra is de enige smartphone binnen de nieuwe S-serie line-up met een 10x Hybrid Optic Zoom, waardoor je bijzonder ver kunt inzoomen. Heb je behoefte aan een nog groter zoombereik? Dan kun je altijd nog gebruikmaken van de 100x digitale zoom functie. Net als met de twee andere S20 modellen kun je ook met deze smartphone 8K video’s opnemen. Het is ook mogelijk om een 33 megapixel foto uit de 8K video te halen – zo maak je van elk bewegend beeld een prachtige stilstaande foto.

Samsung Galaxy S20 Ultra: Groot en uiterst krachtig

Het 6,9-inch display is niet alleen groot, maar ook erg helder. Het scherm is HDR10+ gecertificeerd en biedt een Quad HD+ resolutie. Dankzij de hoge verversingssnelheid van 120 Hz zien bewegende beelden er beter uit dan ooit tevoren. Net als de andere S20 modellen is ook het topmodel voorzien van een punch-hole camera. De resolutie is wel beduidend hoger bij de S20 Ultra, namelijk 40 megapixels.

Net als de andere modellen binnen de 2020 S-serie wordt ook de Ultra aangedreven door de Exynos 990 processor. Er worden in Nederland twee geheugenvarianten uitgebracht. Het goedkoopste model beschikt over 12GB RAM en 128GB opslag. Het duurdere model wordt uitgerust met maar liefst 16GB werkgeheugen en 512GB flash geheugen.

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung is uiterst krachtig, beschikt over een indrukwekkend scherm en heeft een camera die DSLR-kwaliteit beelden levert. Om optimaal te kunnen genieten van je telefoon is er ook een extra grote batterij ingebouwd. Het gaat om een 5.000 mAh batterij – niet eerder werd een S-serie model voorzien van zo’n hoge capaciteit accu. Ook wordt snelladen ondersteunt met een laadvermogen van 45W.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Wil jij de Samsung Galaxy S20 Ultra kopen? De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Cosmic Black en Cosmic Grey. Er is keuze uit twee geheugenvarianten. Voor de 128GB variant is de prijs vastgesteld op €1350. Beschik je liever over wat meer geheugen? Dan kun je kiezen voor de 512GB versie. Dit toestel kost €1550.

Ben je bereid om zoveel geld voor je telefoon te betalen? Dan is de Galaxy Z Flip ook het overwegen waard. Deze opvouwbare smartphone werd gelijktijdig met de Galaxy S20 geïntroduceerd en is vanaf 21 februari 2020 in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van €1500. Daarmee heeft Samsung in één klap het gat gedicht tussen de prijs van een reguliere smartphone en die van een opvouwbare telefoon.

Via de website van Samsung kun je niet alleen een simlockvrij los toestel kopen, je kunt ook kiezen voor een telefoonabonnement. Wil je de Galaxy S20 Ultra met abonnement kopen, dan heb je keuze uit de volgende providers: T-Mobile, Tele2, Vodafone, KPN, Ben en Hollands Nieuwe.

De release datum van de nieuwe S-serie modellen staan gepland op vrijdag 13 maart 2020. Het is nu al mogelijk om een preorder te plaatsen. Besluit je de S20 Ultra te kopen voor 8 maart, dan krijg je de nieuwe Galaxy Buds+ draadloze oordopjes gratis meegeleverd.