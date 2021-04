Samsung Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphone De Samsung Z Flip 3 opvouwbare smartphone wordt sterk verbeterd. Met groter cover-display, een 120Hz flexibel scherm, een triple camera en stereo speakers.

Toon pagina inhoud

Na de introductie van de Galaxy S21 serie halverwege januari dit jaar, is het nu wachten op de opvolger van de Galaxy Z Flip. Deze clamshell smartphone werd gelijktijdig met de S20 serie aangekondigd. Verwacht wordt dat de Galaxy Z Flip 3 in de zomer van 2021 wordt uitgebracht. Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend omtrent de nieuwe klaptelefoon van Samsung. In deze publicatie gaan we dieper in op de verwachte specificaties en verbeteringen ten opzichte van z’n voorganger.

Om te beginnen met de benaming, het blijft vooralsnog onbekend onder welke naam de opvolger van de Z Flip in de markt wordt gezet. Recentelijk heeft LetsGoDigital van meerdere bronnen vernomen dat Samsung niet kiest voor de modelnaam Galaxy Z Flip 2, maar voor Galaxy Z Flip 3. Dit sluit aan bij eerdere geruchten op het internet.

Zodoende kan het bedrijf de benamingen van de Z Fold en Z Flip gelijktrekken. In de tweede helft van het jaar wordt namelijk ook de Galaxy Z Fold 3 verwacht, deze vouwtelefoons worden waarschijnlijk gelijktijdig geïntroduceerd. De Z Flip 5G, die enkele maanden na het 4G model werd geïntroduceerd, kan dan de geschiedenis ingaan als de ‘Z Flip 2’.

Samsung Z Flip 3 opvouwbare telefoon

Naar aanleiding van alle informatie die reeds beschikbaar is over de Samsung Galaxy Z Flip 3 heeft in-house grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie digitale product afbeeldingen gemaakt waarop het mogelijke design van Samsung’s nieuwe clamshell smartphone getoond wordt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van z’n voorganger zijn het grotere cover-display en de triple-camera. Ook zal het scharnier vernieuwd worden en de schermranden worden verder verkleind. Door de tijd heen hebben meerdere media melding gemaakt van deze verbeteringen, ook kreeg Samsung eind 2020 een octrooi toegewezen voor zo’n Galaxy Z Flip ontwerp met triple camera.

Dit octrooi staat overigens niet op zichzelf, want recentelijk -op 11 maart 2021- heeft Samsung Electronics nog een patent toegewezen gekregen voor een ‘Foldable electronic device and control method therof’. Het betreft een clamshell telefoon, vergelijkbaar met de Galaxy Z Flip. Ditmaal heeft Samsung echter een beduidend groter cover-display geïntegreerd. Hier zijn de renders van Giuseppe dan ook op gebaseerd.

Daarnaast lijkt Samsung extra aandacht te willen besteden aan de dikte van het apparaat. Door het toestel dunner te maken wordt de draagbaarheid verbeterd. Er zit echter ook een keerzijde aan, want het frame wordt dan dusdanig smal dat het bedienen van de fysieke knoppen ook lastiger wordt, zo beschrijft Samsung in de uitgebreide patentdocumentatie. Hier heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant iets op bedacht.

Samsung lijkt het aanraakgevoelige gebied rondom de knoppen aanzienlijk te willen vergroten, waardoor het makkelijker wordt om de knoppen te gebruiken – ongeacht of je de telefoon in open- of dichtgevouwen toestand gebruikt.

De fysieke knoppen worden op één framedeel geplaatst. In dichtgevouwen stand wil Samsung precies tegenover de knoppen het touchgebied vergroten, waardoor de gebruiker minder nauwkeurig te werk hoeft te gaan tijdens de bediening ervan. Ook in opengevouwen stand blijft dit vergrootte touch-gebied bruikbaar – zoals in bovenstaande afbeelding geïllustreerd wordt.

Het blijft overigens nog de vraag of deze technologie al in de Z Flip 3 terug te vinden zal zijn. Desalniettemin is het interessant om te zien wat de speerpunten van Samsung zijn voor toekomstige opvouwbare modellen.

In ieder geval lijkt Samsung voornemens te zijn om het smartphone frame te herzien. Afgelopen week ontdekte LetsGoDigital dat Samsung een handelsmerk heeft vastgelegd voor de naam ‘Armor Frame‘, wat erop lijkt te duiden dat de Z Flip 3 en/of de Z Fold 3 voorzien wordt van een vernieuwd en steviger frame – dat mogelijk ook dunner en lichter is.

Dit lijkt overigens niet het enige punt te zijn, waarop Samsung de duurzaamheid wil verbeteren. Recentelijk maakte SamMobile bekend dat Samsung de komende opvouwbare smartphones voor het eerst een IP rating zal meegeven. Oftewel, de Z Flip 3 wordt waarschijnlijk stof- en waterbestendig. Het is nog onbekend of het om een IP68 rating gaat. Mogelijk zijn de vouwtoestellen niet volledig waterdicht, maar alleen spatwaterdicht. Afgelopen jaar kreeg Samsung al een patent toegewezen voor een waterdichte Galaxy Fold.

Groter cover-display, nieuw scharnier en kleinere schermranden

Over de grootte van het cover-scherm blijft nog enige onduidelijkheid bestaan. Velen hopen op een soortgelijk scherm als die van de Motorola Razr – zoals Samsung inmiddels ook meermaals gepatenteerd heeft. Volgens de laatste informatie wordt het cover-display echter beduidend kleiner dan gehoopt en gedacht. Het zou gaan om een 1,83-inch display.

“De Z Flip 2 krijgt een 6,7-inch hoofddisplay en een 1,83-inch cover-display”, zo meldde displayanalist Ross Young eerder deze maand op Twitter. Kort daarvoor meldde Twitteraar Chun dat de nieuwe Z Flip een 1,9” cover-display en een 6,8” hoofdscherm bevat.

Hoewel het cover-scherm beduidend groter lijkt te worden dan het huidige 1,1” display, is een 1,83” display nog altijd vrij beperkt. Ter vergelijking, de Motorola Razr is voorzien van een 2,7-inch front-display. Je kunt het cover-scherm ongetwijfeld gebruiken om de tijd te zien, oproepen te beantwoorden en binnenkomende notificaties te bekijken. Voor overige zaken zal je waarschijnlijk genoodzaakt blijven om het toestel open te klappen, waarna zich een 6,7-inch scherm ontvouwt.

Het 6,7” formaat komt qua formaat overeen met het flexibele scherm van de huidige Z Flip. Desalniettemin lijkt Samsung wel enkele wijzigingen door te willen voeren aan het hoofdscherm. Ice Universe meldde enige tijd geleden via Weibo dat de refresh-rate zal worden verhoogt naar 120 Hertz. Dat is ook al het geval bij de Galaxy Z Fold 2, waardoor het zeer aannemelijk is dat dit klopt.

Ook zou Samsung voornemens zijn om de schermranden te verkleinen. Daarnaast zou het nieuwe model goedkoper in de markt gezet worden. Een prijsindicatie werd echter niet afgegeven – hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Er doen zich al langer geruchten de ronde dat Samsung ook het scharnier zal vernieuwen. Afgaande op het design van de huidige Flip lijkt dit ook nodig te zijn om de schermranden te kunnen verkleinen, en zodoende het design meer af te stemmen op reguliere smartphone modellen anno 2021. Mogelijk dat het vernieuwde scharnier ook beter in staat zal zijn om het toestel helemaal te sluiten – zonder spleet ertussen, waar stof en vuil kan ophopen.

Waarschijnlijk zal Samsung het scharnier ook in verschillende kleuren ter beschikking stellen. Zo kun je bij de Z Fold 2 kiezen uit vier kleurvarianten: zilver, goud, blauw en rood. Deze speciale uitvoeringen zijn alleen verkrijgbaar via de website van Samsung zelf. Vooralsnog is deze personalisatieoptie niet beschikbaar voor de Z Flip, het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Samsung ditmaal ook extra kleurvarianten voor de Z Flip 3 exclusief via haar website ter beschikking stelt.

Over kleuren gesproken, verwacht wordt dat de Samsung Z Flip 3 tijdens de lancering in vier kleuren wordt uitgebracht: zwart, beige, groen en violetpaars. Dit zijn dan ook de kleuren die we in de product renders hebben laten terugkomen. De beige en groene variant zijn geheel nieuw, de zwarte en paars kleurstellingen zijn ook beschikbaar voor de originele Z Flip – vermoedelijk zal Samsung hier nog wel een kleine twist in aanbrengen en er een nieuwe benaming aan koppelen. Overigens, naar verwachting zal ook de Galaxy Z Fold 3 in de nieuwe kleuren beige en groen verschijnen, naast een zwarte variant.

Hardware & Software

Vanzelfsprekend zal Samsung ook een nieuwe chipset inbouwen. Onder de motorkap wordt waarschijnlijk de Qualcomm Snapdragon 888 chipset geplaatst. Vermoedelijk zullen er ditmaal twee geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld: 128GB en 256GB.

Zijn voorganger was uitsluitend verkrijgbaar met 256GB geheugen. Door ditmaal ook een 128GB variant aan te bieden kan Samsung de instapprijs verlagen, om de opvouwbare smartphone voor een breder publiek toegankelijk te maken. Verwacht wordt dat Samsung zowel een Galaxy Z Flip 3 5G als 4G model zal uitbrengen.

Vanzelfsprekend zal de nieuwe Galaxy Z-serie smartphone draaien op het Android besturingssysteem. Het gaat om Android 11, in combinatie met de One UI 3.5 interface van Samsung zelf. Dit is een geüpdatet gebruikersinterface ten opzichte van de One UI 3.1 waarmee de S21 serie debuteerde.

Vernieuwde camera

Aangaande de camera blijft er nog veel onduidelijk. Diverse patenten hebben aangetoond dat Samsung overweegt een triple camera te implementeren. Zodoende zou het camerasysteem ook meer in lijn liggen met die van reguliere smartphones. De Z Flip beschikt over een 12 megapixel groothoek en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Mogelijkerwijs zal er een telezoom camera aan worden toegevoegd.

Daarnaast is er nog een camera beschikbaar als je het toestel opengeklapt gebruikt. Handig voor het maken van selfies of het voeren van een videogesprek. De punch-hole camera blijft hoogstwaarschijnlijk ook bij het nieuwe model gehandhaafd. Vermoedelijk wordt dezelfde 10 megapixel beeldsensor ingezet – die ook in de S21 / S21+ is toegepast. Als alternatief zou Samsung ook nog kunnen kiezen voor een dual punch-hole camera – hiervoor diende de fabrikant onlangs een patent in.

Een ander punt waar Samsung waarschijnlijk verbeteringen in aanbrengt is de audiokwaliteit. Waarschijnlijk wordt de Samsung Z Flip 3 uitgerust met een stereo speaker, wat een goede stap voorwaarts zou zijn. Zijn voorganger werd namelijk voorzien van een enkele speaker – wat wel erg minimaal is voor een high-end telefoon. Het lijkt erop dat dit gaat veranderen bij de nieuwe generatie.

Batterij en oplaadmogelijkheden

Aangaande de batterij, afgelopen jaar koos Samsung voor een dual-batterij, samen goed voor een capaciteit van 3.300 mAh. Uit een tweetal recente certificeringen bij Safety Korea en Dekra Certification is gebleken dat de Z Flip 3 ook over twee accu’s zal beschikken, waarbij de totale accucapaciteit ongewijzigd blijft. Het gaat om een 2.300 mAh batterij (EB-BF711ABY) en een kleinere 903 mAh batterij (EB-BF712ABY).

Verwacht wordt dat de grotere accu in de onderste helft van het toestel wordt geplaatst, de kleinere batterij zal in het bovenste deel geïntegreerd worden om het cover-display aan te sturen. Velen hoopten dat Samsung de accucapaciteit zou verhogen, ten slotte werden de batterijprestaties van de Z Flip in veel expert reviews als ‘matig’ beoordeeld. Het vergroten van de batterij zou er echter ook toe bijdragen dat het toestel dikker zou worden, het lijkt erop dat Samsung simpelweg niet bereid is om deze concessie te doen.

Aangaande de oplaadmogelijkheden, net zoals z’n voorganger zal de Z Flip 3 naar verwachting bedraad en draadloos opgeladen kunnen worden. Ook omgekeerd draadloos opladen zal worden ondersteunt. Waarschijnlijk zal de smartphone sneller zijn op te laden dan zijn voorganger, met een max. laadvermogen van 25W – in plaats van 15W. Draadloos opladen zal vermoedelijk ondersteunt worden tot 15W.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Samsung zal hoogstwaarschijnlijk een Galaxy Unpacked event organiseren in juli. Op dat moment zal naar verwachting de Z Flip 3 5G geïntroduceerd worden – een jaar na de introductie van de Z Flip 5G. Vermoedelijk kun je vanaf dat moment ook al direct een Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen, via een pre-order bestelling. De clamshell telefoon zal dan anderhalve week later, op een vrijdag, officiëel in de verkoop gaan.

Er zijn steeds meer signalen dat de Z Fold 3 gelijktijdig met de Galaxy Z Flip 3 zal worden aangekondigd. Rond diezelfde periode wordt ook de Galaxy S21 FE verwacht, als goedkoopste telg uit de S21 line-up. Een Galaxy Note 21 wordt dit jaar helaas niet meer verwacht.

Met de Galaxy Z Flip richt Samsung zich op een ander publiek als met de Z Fold. Ook de prijzen van beide vouwtoestellen verschillen aanzienlijk. Verwacht wordt dat Samsung deze differentiatie zal aanhouden. De Z Flip zal het goedkope model blijven, bedoelt voor diegene die een compact toestel wensen. Terwijl de Z Fold gericht is op mensen die extra productief te werken willen gaan, op een extra groot scherm.

Ondanks dat de Z Flip 3 over een net zo’n krachtige chipset en nieuwe software zal beschikken als de Z Fold 3, zullen er hoogstwaarschijnlijk wel concessies worden gedaan op het gebied van de camera, de hoeveelheid geheugen en de batterij.

De Galaxy Z Flip kreeg afgelopen jaar een adviesprijs van €1500. De enkele maanden later geïntroduceerde Z Flip 5G ging voor dezelfde prijs in de verkoop. Hoewel het vooralsnog onduidelijk is wat de Z Flip 3 exact gaat kosten, hebben meerdere bronnen inmiddels aangegeven dat het nieuwe model goedkoper in de markt wordt gezet dan zijn voorganger. Mogelijk dat dit resulteert in een vanaf prijs van zo’n €1350 – Hiermee zou het gat tussen reguliere en opvouwbare smartphones gedicht zijn. Er is echter nog een mogelijkheid…

Samsung Galaxy Z Flip 3 Lite

In de tussentijd is er op internet meermaals de gedachte ontstaan dat Samsung op de achtergrond werkt aan een extra goedkoop model. Een soort ‘Galaxy Z Flip 3 Lite’, dat mogelijk als ‘Galaxy Z Flip 3 FE’ in de markt wordt gezet.

Het blijft echter nog onbekend of dit toestel gelijktijdig wordt geïntroduceerd. Details omtrent dit model zijn nog schaars, wat erop lijkt te duiden dat dit model pas op een later moment zal verschijnen. Mogelijk dat het chiptekort, veroorzaakt door de coronacrisis, hieraan ten grondslag ligt.

Even werd er gedacht dat er ook een Galaxy Z Fold 3 Lite in ontwikkeling is, dit model lijkt echter te zijn geannuleerd. In plaats daarvan zou Samsung eerst een goedkope variant willen uitbrengen van de Z Flip. De clamshell is natuurlijk al pak ‘m beet €500 goedkoper dan de Z Fold variant. Door van dit toestel een Lite model uit te brengen kan Samsung de opvouwbare smartphone voor een breder publiek toegankelijk maken. Bovendien staat de concurrentie niet stil…

Alternatieve keuzes voor Samsung opvouwbare smartphones

Afgelopen jaar vormde de Motorola Razr de belangrijkste concurrent van de Z Flip. Inmiddels maken echter ook steeds meer Chinese fabrikanten zich op voor de introductie van één of meerdere vouwtelefoons.

Eerder dit jaar werd de Huawei Mate X2 aangekondigd voor de Chinese markt, afgelopen maand werd daar de Xiaomi Mi Mix Fold aan toegevoegd. Beide zijn concurrenten van de Z Fold. Naar alle waarschijnlijkheid zullen binnenkort ook Oppo en Vivo aan het rijtje toegevoegd kunnen worden.

De kans is groot dat het niet bij één model zal blijven, zo lijkt Xiaomi dit jaar zelfs drie opvouwbare modellen uit te willen brengen, waaronder een clamshell telefoon. Ook van Oppo wordt er dit jaar nog een clamshell model verwacht.

Al met al kan Samsung het zich niet veroorloven om rustig achterover te leunen, de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft de koppositie in handen en zal zeker proberen om deze positie ook in de toekomst te behouden. We kijken daarom nu al uit naar het Galaxy Unpacked 2021 Summer event.

Bekijk hier de patent documentatie van de Samsung Z Flip en extra afbeeldingen.

Note to editors : The product images in this publication are created by in-house graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented concept renders are for illustrative purposes only. The images are copyright protected. Feel free to use the pictures on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.