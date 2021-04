Xiaomi Mi Mix Fold opvouwbare smartphone De Xiaomi Mi Mix Fold is groter én goedkoper dan de Samsung Galaxy Z Fold 2. Met quad-speaker, een Liquid Lens, grote batterij en snelle laadtechnologie.

Het was begin 2019 toen smartphone fabrikant Xiaomi de wereld verraste met een werkend prototype van een dubbel opvouwbare smartphone. Naderhand bleef het echter betrekkelijk lang stil, hoewel Xiaomi in de tussentijd wel tal van patenten heeft aangevraagd voor uiteenlopende designs en technologieën die gerelateerd zijn aan vouwbare telefoons. Als we de geruchten mogen geloven zal Xiaomi in 2021 maar liefst 3 verschillende opvouwbare modellen introduceren. Het eerste model is afgelopen week officieel geïntroduceerd: de Xiaomi Mi Mix Fold vouwt open als een boek.

De Mi Mix Fold heeft een binnenwaarts vouwbaar scherm dat uitgevouwen kan worden tot een grote tablet – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 2. De vouwtelefoon van Xiaomi heeft een nog groter display dan de Z Fold 2. Het flexibele scherm heeft een grootte van 8,01-inch, een WQHD+ resolutie en een 4:3 beeldverhouding. Het scherm biedt een piekhelderheid van 900 nits, kan 1 miljard kleuren tonen en biedt Dolby Vision en HDR10+ ondersteuning.

Het cover-scherm is met een grootte van 6,52-inch ook bijzonder goed te gebruiken. Dit display heeft een HD+ resolutie, een 27:9 beeldverhouding, een 90Hz refresh-rate en een 180Hz touch sample rate. Er is een 20 megapixel selfie-camera ingebouwd, het betreft een punch-hole camera die in de rechter bovenhoek is geplaatst.

Xiaomi Mi Mix Fold 5G vouwtelefoon met Liquid Lens

Ook bijzonder, het is de eerste Xiaomi smartphone met de Surge C1 image signal processor en met een Liquid Lens – niet eerder vertoond op een smartphone. In plaats van een harde lens, is er een vloeibare lens ingezet, waarbij de radius kan worden aangepast met behulp van een speciale motor. Zodoende wordt het een soort 2-in-1 lens. Je kunt met deze 8 megapixel cameralens zowel macro opnames van 3cm afstand maken, als zoomfoto’s met 3x optische zoom en 30x digitale zoom. Daarnaast is er een 108 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een 123˚ beeldhoek.

Het toestel biedt niet alleen een fantastische kijkervaring, de Xiaomi Mi Mix Fold is ook de eerste smartphone dat wordt uitgerust met een quad-speaker – om optimaal te kunnen genieten van alle audio. Aan weerskanten van het display is een Harman Kardon speaker aangebracht, die een uitstekende 3D audio ervaring moet leveren. Ideaal tijdens het kijken van een film of het spelen van een game.

Ongeacht of je graag spelletjes speelt of wilt multitasken, de Xiaomi Mi Mix Fold is een uiterst krachtige mobiele telefoon. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 888 SoC geplaatst, met keuze uit 12GB / 16GB RAM en 256GB / 512GB ROM.

Ten slotte wordt de Android 11 telefoon uitgerust met twee batterijen, met een totale capaciteit van 5.020 mAh – ruim voldoende om de dag door te komen. Mocht je de smartphone toch een keer tussentijds moeten opladen, dan is dit dankzij de 67 Watt Turbo Charging technologie in een mum van tijd geschied. Binnen 37 minuten is een lege batterij weer helemaal op te laden.

Prijs & verkrijgbaarheid

De Xiaomi Mi Mix Fold is vooralsnog uitsluitend voor de Chinese markt aangekondigd. Daar wordt de opvouwbare telefoon aangeboden in een Standard en Ceramic Special Edition. De standaard uitvoering is aan de achterkant voorzien van Corning Gorilla Glass, de 5de generatie. Het keramische model is voorzien van een goudkleurig frame en volumeknoppen en een zwart keramische achterzijde met een special lasergravure.

De pre-order verkopen zijn in China al van start gegaan, op 16 april gaat de Mi Mix Fold ook daadwerkelijk in de verkoop. De smartphone heeft een vanaf prijs van omgerekend zo’n €1.295 (12GB / 256GB). Daarnaast kun je het 12GB/256GB model kopen voor €1.425 en ten slotte kost het 16GB / 512GB model zo’n € 1.685.

Het is een aanzienlijk prijsverschil met de Galaxy Z Fold 2, die in ons land voor €2.000 verkrijgbaar is. Mocht de Mi Mix Fold ook in Europa worden uitgebracht, dan zal de prijs ongetwijfeld duurder uitvallen, door belastingen en btw. In China zal ook de recent geïntroduceerde Huawei Mate X2 een belangrijke concurrent vormen. Helaas is ook deze vouwtelefoon (vooralsnog) niet verkrijgbaar in Europa.