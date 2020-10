Huawei Mate X2 5G opvouwbare telefoon De Huawei Mate X2 wordt een opvouwbare smartphone met een binnenwaarts flexibel display en een groot cover-scherm met dubbele hole-punch camera.

Toon pagina inhoud

Binnenkort zal Huawei twee nieuwe smartphones aankondigen binnen de high-end Mate serie. Het gaat om de Mate 40 en de Mate 40 Pro – als tegenhangers van de onlangs gelanceerde Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Het blijft nog even de vraag of we dit jaar ook nog een vouwtelefoon van Huawei mogen verwachten. Zo lanceerde Samsung onlangs de Galaxy Z Fold 2, als derde opvouwbare telefoon van de Koreanen. Hoewel Huawei ook aan een geheel nieuw vormgegeven vouwbare smartphone werkt, zouden de handelssancties vanuit Amerika hebben gezorgd voor vertraging in de ontwikkeling ervan.

Huawei maakt erg turbulente tijden door. Het Amerikaanse handelsverbod duurt nog altijd voort en heeft desastreuze gevolgen voor de Chinese fabrikant en haar toeleveranciers. Daar komt bij dat COVID-19 ook weinig goeds heeft gebracht voor de technologie sector.

Huawei Mate X2 lijkt op Samsung Galaxy Z Fold 2

Al met al is het nog onduidelijk wanneer Huawei haar volgende opvouwbare smartphone zal presenteren. Desalniettemin is er door de tijd heen al behoorlijk wat informatie bekend geworden over de in ontwikkeling zijnde Huawei Mate X2 (codenaam ‘Teton’).

In tegenstelling tot de twee voorgaande vouwbare modellen van Huawei – de Mate X en Mate Xs – lijkt het nieuwe model binnenwaarts te vouwen – vergelijkbaar met de Galaxy Fold en Z Fold 2. De huidige vouwtelefoons van Huawei zien er zeker imposant uit, echter, het naar buiten vouwbare flexibele scherm maakt het toestel beduidend kwetsbaarder dan zijn Samsung tegenhangers. Daar lijkt de Mate X2 verandering in aan te brengen.

Afgelopen maand wist LetsGoDigital een patent op te sporen van een Huawei Mate opvouwbare smartphone die bijzonder veel gelijkenissen toont met de Galaxy Z Fold 2. Het flexibele scherm vouwt binnenwaarts en aan de buitenzijde is een extra cover-display aangebracht – handig als je de telefoon opgevouwen wilt gebruiken.

Qua design lijkt dit toestel de perfecte mix te zijn tussen de huidige vlaggenschip toestellen van Huawei en de Galaxy Z Fold 2. Wat dat betreft is het zeker niet ondenkbaar dat dit inderdaad het model is waar Huawei momenteel aan werkt.

Om deze bijzondere vouwtelefoon beter te visualiseren heeft de Nederlandse 3D grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, aan de hand van het octrooi een reeks product renders gemaakt. Vanzelfsprekend heeft Jermaine er ook weer een spraakmakende videoanimatie bij gemaakt waarin de vermeende Huawei Mate X2 vanuit alle kanten te zien.

Huawei telefoon met geavanceerde camera setup

Nieuw is het cover-scherm, dit display is functioneel wanneer je de telefoon in opgevouwen stand gebruikt. Sommige geloven dat het cover-scherm van de Mate X2 slechts 4,5-inch groot wordt. Het 4,6″ cover-display van de Fold werd echter door veel gebruikers als te klein ervaren. De kans is dan ook groot dat Huawei het voorbeeld van de Z Fold 2 zal volgen en een groter cover-scherm zal toepassen – zoals ook op de patentbeelden te zien is.

Het cover-scherm wordt voorzien van een dubbele selfie-camera. Deze dubbele hole-punch camera zien we ook terug bij de eerder dit jaar gelanceerde Huawei P40 serie en wordt hoogstwaarschijnlijk ook toegepast in de later deze maand verwachte Mate 40 serie. De vingerafdruksensor wordt aan de zijkant geïmplementeerd, vergelijkbaar met de Z Fold 2.

De camera setup aan de achterzijde toont veel gelijkenissen met die van de P40 Pro Plus – hoewel de telefoto camera ditmaal naar boven is verplaatst. Bijzonder is ook de dikte van het apparaat. Aan de bovenzijde -daar waar het camerasysteem gesitueerd is- is de smartphone beduidend dikker vormgegeven dan aan de onderzijde. Het is de vraag wat dit met de handligging zal doen – ten slotte komt het zwaartepunt hiermee aan de bovenzijde te liggen.

Opvallend genoeg is er geen camera zichtbaar wanneer je de smartphone volledig openklapt. Waar Samsung er bij de Z Fold 2 voor heeft gekozen om een punch-hole camera te implementeren in het rechterdeel van het flexibele scherm, lijkt Huawei aan de binnenzijde geen separate camera aan te willen brengen.

Op zich is dit ook niet nodig, ten slotte is er een front-camera beschikbaar en ook aan de achterzijde zijn er meer dan voldoende camera’s ingebouwd. Mocht je echter videogesprekken willen voeren, dan ben je aangewezen op het kleinere cover-display. Hierdoor is het dus niet mogelijk om, zoals bij de Flex mode van Samsung, een videogesprek te voeren en daarnaast een andere applicatie te draaien – zoals je mail of de webbrowser.

Huawei Mate vouwtelefoon met 120Hz flexibel display

Wat betreft de grootte van het flexibele display, als we de geruchten mogen geloven krijgt de nieuwe Huawei Mate opvouwbare smartphone een 8.03-inch binnenwaarts vouwbaar scherm met een 2480 x 2220 resolutie. Daarmee lijkt het toestel van Huawei iets groter te worden dan het 7,6-inch flexibele scherm van de Z Fold 2. Een leuk detail; het buigbare display van de Huawei Mate X2 wordt gefabriceerd door Samsung en BOE. Het wordt daarmee de eerste vouwtelefoon met Samsung displaytechnologie, dat niet door Samsung zelf wordt uitgebracht.

Net als de Z Fold 2, zal ook de Mate X2 voorzien worden van een 120Hz flexibel display. Deze hoge verversingssnelheid draagt bij aan een betere scroll-ervaring. Ook tijdens het gamen of bij het kijken naar een film komt deze hoge refresh-rate goed van pas. Deze functie verwachten we overigens ook terug te zien in de Mate 40. De eerder dit jaar gelanceerde topmodellen, de P40 Pro en P40 Pro Plus hebben geen 120Hz scherm, maar een 90Hz display. Destijds werd hiervoor als verklaring gegeven dat 120Hz teveel energieverbruik kost.

In tegenstelling tot Samsung zal Huawei geen gebruik maken van UTG (Ultra Thin Glass), in plaats daarvoor wordt er gekozen voor het minder krasbestendige CPI (colorless polyimide) – aldus display marktanalist Ross Young. Huawei lijkt dus gebruik te willen maken van een kunststof flexibel scherm, in plaats van ultradun buigbaar glas – zoals Samsung bij de Galaxy Z Flip en Z Fold 2 heeft toegepast.

5G opvouwbare smartphone met Kirin 9000 chipset

Afgelopen maand heeft een nog onbekende Huawei smartphone met modelnummer TET-NX9 de WiFi 6 keuring doorstaan, waarna het bijbehorende certificaat is afgegeven. Online wordt er gespeculeerd dat dit typnummer toebehoort aan de verwachte Mate X2. Uit het certificeringsdocument werd tevens duidelijk dat de smartphone zal draaien op het EMUI 11 OS, dat gebaseerd is op Android 10. Daarnaast wordt het toestel voorzien van een HiSilicon Hi1105 chipset met ondersteuning voor 8×8 MIMO technologie. Deze modem is ook terug te vinden in de P40 serie.

Normaliter duidt zo´n certificering erop dat de lancering aanstaande is, of we daar ditmaal ook op mogen rekenen blijft echter onduidelijk. Het sluit overigens wel aan bij eerder nieuws, waarbij gesteld werd dat de displayproductie van de Mate X2 in het derde kwartaal 2020 van start zou gaan. Typenummer TET-NX9 ontving eerder dit jaar ook al het Bluetooth 5.1 certificaat.

Verder gaat menigeen er vanuit dat de nieuwe Mate opvouwbare telefoon zal worden aangedreven door een Kirin 9000 serie processor. Door de aanhoudende problemen met Amerika zou Huawei echter tegen problemen aanlopen, er zouden niet voldoende chips beschikbaar zijn – wat voor vertraging in de lancering zou hebben gezorgd. Verder mag je er vanuit gaan dat de Mate X2 ook 5G ondersteuning zal bieden – ten slotte zijn de bestaande Mate X en Mate Xs ook beide 5G telefoons.

Al met al is er al behoorlijk wat bekend over de nieuwe Mate vouwtelefoon. Over de naam is overigens nog wel onduidelijkheid. Aangezien het een compleet nieuw vormgegeven smartphone wordt, is het zeker niet ondenkbaar dat Huawei deze inklapbare smartphone niet de Mate X2 zal noemen, maar voor een variant hierop te kiezen. Net zoals Samsung de naam Flip gebruikt voor de clamshell telefoons en de naam Fold voor de toestellen die uitvouwen tot een tablet.

Hoe dan ook, hoogstwaarschijnlijk zal het nieuwe vouwtoestel ook gewoon binnen de Mate line-up worden ondergebracht. Mogelijk dat Huawei’s nieuwe opvouwbare telefoon rond februari 2021 aangekondigd zal worden – exact twee jaar na de introductie van de Mate X.

Note to editors: Thanks to Jermaine Smit (aka Concept Creator) for creating 3D renders of the Huawei Mate X2. The images are copyright protected and licensed to LetsGoDigital. You are allowed to use the product renders on your own site, please include a clickable source link into your publication. Thank you very much.