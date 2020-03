Huawei Mate Xs opvouwbare telefoon komt naar Nederland Huawei lanceert eerste vouwtelefoon in Europa. De Mate Xs kun je vanaf eind maart 2020 in Nederland kopen voor €2500, zonder Google apps weliswaar.

Hoewel de MWC 2020 dit jaar geen doorgang heeft gevonden, vanwege het corona virus, hebben alle smartphonefabrikanten inmiddels wel hun nieuwste toestellen onthuld. Zo ook Huawei. Het meest opmerkelijke product is de Huawei Mate Xs opvouwbare smartphone. Het vernieuwde model is in grote lijnen gelijk aan de Mate X, die exact een jaar eerder werd aangekondigd. Huawei is vooralsnog de enige fabrikant die een vouwtelefoon heeft uitgebracht waarbij het flexibele scherm aan de buitenzijde zit.

De Huawei Mate Xs zal net als zijn voorganger een verkoopprijs krijgen van €2500. Het grote verschil is dat het nieuwe model wél in Nederland wordt uitgebracht. Deze opvouwbare telefoon zal vanaf eind maart verkrijgbaar zijn in ons land.

Het is de derde vouwtelefoon die je in Nederland kunt kopen. Eerder werden al de Samsung Galaxy Fold en de Samsung Galaxy Z Flip uitgebracht. Binnenkort zal ook de Motorola RAZR in ons land verschijnen, zo liet het persbureau recentelijk nog weten. Van laatstgenoemde model is echter nog altijd geen lanceringsdatum bekend gemaakt.

Huawei opvouwbare telefoon met flexibel scherm aan de buitenzijde

De nieuwe vouwbare telefoon van Huawei wordt aangedreven door de Kirin 990 SoC, die ondersteuning biedt voor het 5G netwerk. Het is daarmee de enige vouwtelefoon die ondersteuning biedt voor het snelle 5G mobiele netwerk. Standaard wordt dit toestel voorzien van 8GB werkgeheugen en 512GB opslag. De Mate Xs is voorzien van een Falcon Wing scharnier, waarbij het flexibele scherm zich aan de buitenzijde bevindt als je het toestel opvouwt.

Uitgevouwen beschikt deze vouwtelefoon over een 8-inch scherm. Opgevouwen beschik je aan de voorzijde over een 6,6-inch display, het scherm aan de achterzijde is 6,38-inch groot. Dit display is iets kleiner door het camerasysteem. De viervoudige camera is in een verticale bies opgenomen.

Het betreft een 40 megapixel groothoekcamera met Leica lens technologie. Daarnaast is er een 16 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd evenals een 8 megapixel telefotocamera met optische beeldstabilisatie. De smartphone beschikt over een 3x Hybrid Zoom en 30x digitale zoom. De vierde camera is een 3D dieptecamera, ideaal bij het maken van portretten met een onscherpe achtergrond.

Ook is er een zogenaamde Flying Fish Fin Cooling System ingebouwd, om het toestel koel te houden wanneer er intensief gebruik van wordt gemaakt – ook wanneer je de telefoon opgevouwen gebruikt. Huawei heeft de software vernieuwd, met meer multi-window mogelijkheden. Ideaal, want zo kun je eenvoudig meerdere apps naast elkaar draaien.

Geen Google apps en services

Het toestel draait op het Android open source platform in combinatie met de EMUI 10.0.1 gebruikers-interface. Helaas zijn de Google Services niet voorhanden, wat inhoudt dat je met de Huawei Mate Xs geen gebruik kunt maken van de bekende Google Apps, zoals Gmail, Maps en de Play Store. Daarvoor in de plaats heeft Huawei het HMS systeem (Huawei Mobile Services) ontwikkelt. Dit systeem is ontwikkelt, nadat Amerika een handelsverbod heeft ingesteld. Met HMS wordt sterk ingezet op privacy en databescherming om zodoende het vertrouwen van de consument terug te winnen.

De 4.500 mAh accu is ruim voldoende om de dag door te komen. Het toestel wordt geleverd met een 55W snellader, waardoor de batterij na 30 minuten aan de oplader alweer voor 85% vol zit.

Huawei Mate Xs kopen

De Mate Xs is met een prijs van €2500 veruit het duurste vouwbare model. De Fold is verkrijgbaar voor €2.020. De verkoopprijs van de Z Flip ligt beduidend lager, deze klaptelefoons kost €1500. Waarschijnlijk zal de RAZR in Nederland een adviesprijs krijgen van zo’n €1600. Huawei is wel de enige die haar vouwtelefoon als 5G model in de markt zet.

Er zit echter één grote maar aan dit model en dat is het feit dat deze smartphone niet over Google Services en Apps beschikt. Wees je daar goed van bewust alvorens je besluit om deze vouwtelefoon te kopen. Op de site van Huawei wordt extra informatie verschaft omtrent de Huawei Mobile Services.