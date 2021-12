Huawei Mate V of Mate X3 komt mogelijk met heat pipe Huawei heeft geavanceerde warmtepijp met polymeerlaag ontwikkeld voor opvouwbare telefoonmodellen. Mogelijk voor de nieuwe Mate V clamshell?

De afgelopen periode laaien de geruchten rondom een Huawei clamshell telefoon weer op. Komende maand lijkt Huawei voornemens te zijn om deze gloednieuwe telefoon te onthullen, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Flip 3. De vouwtelefoon, die mogelijk onder de naam Mate V wordt uitgebracht, zal naast de Huawei Mate X2 gevoerd worden. Het wordt naar verluidt een goedkoop alternatief op Samsung’s Flip variant.

De massaproductie van het scharnier is inmiddels in volle gang, zo werd begin deze week op Weibo (via Notebookcheck) gemeld. Het vernieuwde scharnier wordt gefabriceerd door Zhaoli Technology. Het gaat om een eenvoudiger scharnier om zodoende op de kosten te kunnen besparen – zonder dat hiermee de kwaliteit in gedrang komt, aldus de tipgever.

Huawei Mate V mogelijk voorzien van heat pipe met polymeerlaag

Ondertussen lijkt Huawei zich bezig te houden met de ontwikkeling van een nieuw koelsysteem voor toekomstige opvouwbare smartphone ontwerpen. Dit blijkt uit een octrooi dat Huawei Technologies halverwege 2020 heeft aangevraagd bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 46-pagina tellende documentatie getiteld ‘Heat pipe for electronic device and method of manufacturing therefor’ werd op 25 november 2021 gepubliceerd.

De documentatie is bijzonder gedetailleerd opgesteld. Huawei heeft zelfs het volledige fabricageproces vastgelegd, wat erop lijkt te duiden dat de technologie inmiddels vergenoeg doorontwikkeld is om ook daadwerkelijk geproduceerd te gaan worden. De gepatenteerde technologie is geschikt voor alle type opvouwbare smartphones – ongeacht de vormfactor.

Allereerst wordt ingegaan op het probleem. Smartphones worden steeds krachtiger en voor tal van doeleinden gebruikt. Het is daarom van belang dat het apparaat z’n warmte goed kwijt kan. Zodoende kan oververhitting voorkomen worden, wat de werking van het apparaat negatief zou beïnvloeden. Bij reguliere telefoonmodellen wordt regelmatig gekozen voor een koperen warmtepijp, om zodoende de gegenereerde hitte af te kunnen voeren.

Bij een vouwtelefoon moet de warmte van het ene deel van de behuizing overgedragen kunnen worden naar het andere deel. Echter, bij conventionele warmtepijpen wordt gebruik gemaakt van stijve materialen. Zodoende zijn deze niet geschikt om toe te passen voor opvouwbare telefoons. Hier heeft Huawei een oplossing voor gevonden.

De warmtepijp, die verdeeld wordt over beide delen van de behuizing, wordt in het midden voorzien van een polymeerlaag – deze wordt aangebracht ter hoogte van het vouwbare gedeelte. Door het flexibele karakter van deze polymeerlaag kan het toestel veelvuldig worden gebogen, zonder dat hierbij schade wordt aangebracht aan de warmtepijp. Ook wordt hierdoor het risico op koelvloeistof lekkage tegen gegaan. De warmtepijp kan gemaakt worden van koper, titanium en/of aluminium materiaal.

Huawei is overigens niet de enige fabrikant die zich bezig houdt met het vraagstuk rondom effectieve koeling voor een vouwbare telefoon. Concurrent Xiaomi heeft de Mi Mix Fold voorzien van een Liquid Cooling systeem, gecombineerd met thermische gel, meerlaagse grafietplaten, buigbestendig grafiet en een stuk koperfolie. Volgens Xiaomi is de Mi Mix Fold ‘uitgerust met de meest luxueuze en geavanceerde multi-dimensionale warmteafvoer-technologie in de industrie”.

Vooralsnog is het onbekend over wat voor een koelsysteem de nieuwe clamshell telefoon van Huawei zal beschikken. In de patentdocumentatie staat letterlijk vermeld: “De voorgestelde warmtepijp is ontworpen om geschikt te zijn voor massaproductie”. De technologie lijkt zich inmiddels in een vergevorderd ontwikkelstadium te begeven. Mogelijkerwijs dat we hier komend jaar meer over te horen krijgen.

Verwachte opvouwbare smartphone modellen

Verwacht wordt dat Huawei in december alle details uit de doeken zal doen omtrent de Huawei Mate V. Waarschijnlijk wordt wordt de klaptelefoon gelijktijdig met de Huawei Watch D geïntroduceerd. Deze smartwatch wordt voorzien van verschillende medische features, waaronder een hartslagmonitor en bloeddrukmeter.

Huawei is overigens niet de enige Chinese fabrikant die komende maand een opvouwbare smartphone zal uitbrengen. Ook Oppo zal de markt van foldables betreden, hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Oppo Find N. Het toestel krijgt een 8” flexibel scherm – zoals we onder andere kennen van de Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold. De Samsung Galaxy Z Fold 3 beschikt over een kleiner scherm, namelijk 7,6”.

Zusterbedrijf Vivo lijkt zich eveneens klaar te stomen om haar eerste opvouwbare smartphone te presenteren, de Vivo NEX Fold. Dit wordt eveneens een vouwtoestel met een binnenwaarts vouwbaar scherm dat uitvouwbaar is tot een tablet formaat en over een separaat cover-display betreft. Het blijft nog wel even de vraag of en welke van deze modellen uiteindelijk ook buiten China verkrijgbaar zullen zijn.

