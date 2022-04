Huawei Watch Buds smartwatch met ingebouwde oordopjes Trademark aanvraag in Europa duidt op komst Huawei Watch Buds. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een smartwatch met ingebouwde oortjes.

Huawei bracht begin dit jaar de Watch GT3 uit in Nederland, als eerste smartwatch van het merk met een bloeddrukmeter. Dit stijlvolle horloge draait op HarmonyOS. Gelijktijdig heeft de Chinese fabrikant ook de GT Runner aangekondigd, een professioneel hardloophorloge met hartslagsensoren. Wat mogen we later dit jaar van Huawei verwachten? Het lijkt erop dat het bedrijf aan een volledig nieuw model werkt, met een zeer unieke eigenschap.

Uit een trademark aanvraag blijkt dat Huawei voornemens is om een slim horloge met oordopjes uit te brengen. Wat weten we inmiddels over het design en de modelnaam van deze toekomstige smartwatch?

Huawei Watch Buds smartwatch met oordopjes

Op 28 maart 2022 heeft Huawei Technologies een handelsmerk aanvraag ingediend voor de benaming Huawei Watch Buds. De aanvraag is ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en gecategoriseerd als Class 9 / 14. Hier is de volgende omschrijving aan gekoppeld:

Huawei Watch Buds trademark description: “smartwatches; wristwatches; combined smartwatch and earphone apparatus; smartwatches containing earphones; smartphones in the shape of a watch; headsets for virtual reality games.“

Uit de benaming ‘Watch Buds’ en de omschrijving valt op te maken dat Huawei werkt aan een horloge met een ingebouwde headset. Vooralsnog heeft Huawei dergelijke smartwatches niet in het assortiment. Desondanks is het idee niet geheel nieuw. Het merk DrPhone voert bijvoorbeeld meerdere sport horloges met ingebouwde oordoppen.

In 2018 wist LetsGoDigital reeds een patent op te sporen voor een Huawei smartwatch met geïntegreerde Bluetooth oordopjes. Daarbij was het mogelijk om de oordopjes via de zijkant van de horlogekast op te bergen. Middels een release veer wordt voorkomen dat de oortjes er onbedoeld uit kunnen vallen. Zodoende hoef je de oortjes niet langer om je nek te dragen, wanneer je ze even niet gebruikt. Bovendien wordt hiermee de kans verkleint dat je de headset kwijtraakt.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de Huawei Watch Buds officieel geïntroduceerd wordt. Mogelijk moeten we hiervoor geduld hebben tot de zomer van 2022. Zo rapporteerde LetsGoDigital in augustus 2021 over een trademark voor ‘Huawei Freebuds Lipstick’, deze bijzondere oordopjes werden twee maanden later officieel aangekondigd.

Fabrikanten lijken overigens meer mogelijkheden te onderzoeken om oordopjes op te kunnen bergen. Zo legde concurrent Xiaomi twee jaar geleden een patent vast voor een smartphone met ingebouwde wireless headset. Of deze Xiaomi smartphone er ooit zal komen zullen we moeten afwachten. Van Huawei verwachten we in ieder geval wel dat het bedrijf dit jaar nog z’n eerste smartwatch met ingebouwde oortjes zal uitbrengen.

Download official documentation: Huawei Watch Buds.