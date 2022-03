Apple VR/AR Mixed Reality headset Product renders tonen in ontwikkeling zijnde Apple Mixed Reality headset. Een high-end standalone headset met tal van camera’s voor VR en AR toepassingen.

Toon pagina inhoud

Er wordt al geruime tijd gesproken over een in ontwikkeling zijnde VR headset van Apple. Vermoedelijk gaat het om een Mixed Reality headset voor VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality) toepassingen. Apple maakt er geen geheim van toekomst te zien in AR (Augmented Reality). Zo’n headset kan fungeren als eerste stap naar de Apple AR Glass die rond 2023 wordt verwacht.

De Apple VR headset wordt later dit jaar verwacht. Vorige maand verschenen er nieuwe details online. The Information meldt dat de mixed-reality headset van Apple wordt voorzien van meer dan 12 camera’s voor het volgen van handbewegingen en het tonen van AR beelden. De website heeft interne foto’s gezien van een Apple prototype dat zich in een vergevorderd stadium verkeerd. Op basis hiervan zijn product renders laten maken.

Deze informatie heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, gebruikt om zijn eigen YouTube video animatie te creëren van Apple’s verwachte mixed reality headset, zoals onderstaand te zien is. Ook de product beelden getoond in deze publicatie zijn gemaakt door Jermaine.

Apple Mixed Reality headset voor VR en AR

Het gaat om een geavanceerde headset met ultrahoge resolutie 8K displays en geavanceerde technologie voor oog-tracking. Apple lijkt te kiezen voor een slank, gebogen vizier dat middels een verstelbare hoofdband tegen het gezicht bevestigd dient te worden.

De hoofdband lijkt tevens verwisselbaar te zijn. De meegeleverde band zal zacht aanvoelen, waardoor de gebruiker deze zonder problemen enige tijd op z’n hoofd kan dragen. Mogelijk zal Apple meerdere type materialen gaan toepassen – net zoals je ook verschillende soorten smartwatch bandjes kunt kopen.

Bovenop en aan de zijkant van de headset is een knop aangebracht. Het is echter nog onbekend waar deze voor dienen. Vermoedelijk zal één van de twee als aan-/uitknop functioneren.

Enige tijd geleden meldde analist Ming-Chi Kuo dat de Apple VR headset wordt voorzien van 15 camera’s voor tracking en voor het vergaren van biometrische gegevens. Acht camera’s zouden worden ingezet om beelden te projecteren op de echte wereld. Zes camera’s dienen voor biometrie en de laatste camera wordt ingezet voor omgevingsdetectie.

Apple lijkt z’n headset ook te willen voorzien van een koelunit, om zodoende oververhitting tegen te gaan. Tot slot wordt de standalone headset uitgerust met een ingebouwde batterij.

Verwacht wordt dat de Apple VR in 2022 zal arriveren. Goedkoop zal deze Mixed Reality headset niet worden. Online wordt er gesproken over een mogelijke verkoopprijs van zo’n $ 3.000 USD. Hoewel details omtrent de prijs vooralsnog schaars zijn, is wel duidelijk dat het om een premium device gaat bedoelt voor de niche-markt.

Na de Apple VR / AR headset zal de Apple Glass volgen – de eerste AR bril van Apple wordt in 2023 verwacht. Deze zal een beduidend slanker ontwerp krijgen, maar voorzien worden van soortgelijke tracking technologie als de headset. Door het compactere ontwerp zal de gebruiker veel meer bewegingsvrijheid behouden.

Apple heeft inmiddels al een groot AR platform opgezet met duizenden AR apps in de App Store. Apple is zeker niet de enige fabrikant die inzet op de ‘Metaverse’ – waar mensen in virtuele omgevingen met elkaar kunnen communiceren. Facebook heeft z’n naam zelfs veranderd naar Meta. Ook andere grote Amerikaanse bedrijven, zoals Microsoft en Google zijn reeds actief in deze relatief jonge, maar veelbelovende markt.

Note to publishers : The 3D product renders of the Apple VR headset are created by graphic designer Jermaine Smit, aka Concept Creator. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.