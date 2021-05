Samsung Dreamground AR gaming service voor smartphones Samsung ontwikkelt Dreamground, een nieuwe service voor mobiele apparaten om AR en VR game software te streamen, zo blijkt uit een trademark aanvraag.

Mobiel gamen is de afgelopen jaren erg populair geworden. Niet zo vreemd natuurlijk, want onze smartphones zijn steeds krachtiger geworden, de accu houdt het langer vol en er zijn tegenwoordig tal van interessante mobiele games beschikbaar – zowel gratis als betaald. Daar komt bij dat Augmented Reality (AR) ook heel veel nieuwe mogelijkheden schept, voor zowel entertainment als gaming doeleinden.

Mogelijk dat Samsung binnenkort een nieuwe AR service in het leven roept, genaamd ‘Dreamground’ – zo blijkt uit een handelsmerk dat de Amerikaanse divisie van het bedrijf recentelijk heeft vastgelegd.

Samsung Dreamground AR service voor mobiele apparaten

Op 4 mei 2021 heeft Samsung Electronics America bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) een trademark ingediend voor de naam ‘Dreamground’. Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9, 38 en 41, met de volgende uitgebreide omschrijving.

Samsung Dreamground trademark description: “Downloadable software that generates location based augmented reality images for entertainment purposes. Downloadable AR software for use in mobile devices for integrating electronic data with real world environments; streaming of AR and VR game software; Electronic games services provided by means of the internet.”

Uit de omschrijving blijkt dat Samsung Dreamground waarschijnlijjk een nieuwe AR service is voor mobiele apparaten. Mogelijk houdt de trademark verband met de AR-Zone, die sinds vorig jaar op (high-end) Galaxy smartphones wordt voorgeïnstalleerd. In de AR-Zone kunnen gebruikers verschillende AR spelletjes en apps vinden. Wellicht gaat het om een uitgebreide variant hiervan. Er is echter nog een mogelijkheid.

Afgelopen jaar stopte Samsung onverwachts met de PlayGalaxy Link dienst. De gamestreamingdienst PlayGalaxy Link maakte het voor gebruikers mogelijk om videospellen van hun computer te streamen naar een Samsung smartphone. Het is onduidelijk waarom Samsung met deze dienst is gestopt, mogelijk dat de nauwere samenwerking met Microsoft hieraan ten grondslag lag.

Afgelopen jaar lieten Samsung en Microsoft weten hun samenwerking te intensiveren. Ook op het gebied van gaming (Xbox xCloud) hebben de tweetal bedrijven elkaar gevonden. Het is zeker niet ondenkbaar dat Dreamground hiermee te maken heeft. Temeer omdat de trademark is ingediend door Samsung Electronics America – veruit de meeste aanvragen worden door ‘Samsung Electronics’ ingediend, niet door de Amerikaanse divisie.

Verwachte Samsung Galaxy smartphones

Opvallend genoeg besteedde Samsung ten tijde van de introductie van de Galaxy S21 smartphones relatief weinig aandacht aan gaming en Xbox. Een groot contrast ten opzichte van een half jaar eerder, toen de release van de Galaxy Note 20 serie plaatsvond.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer er meer bekend wordt gemaakt omtrent de Samsung Dreamground AR software service. In de zomer van 2021 worden er verschillende nieuwe smartphones van Samsung verwacht: de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphones en natuurlijk de Galaxy S21 FE. Verwacht wordt dat Samsung twee separate launch evenementen zal organiseren voor deze nieuwe high-end toestellen, mogelijk dat op één van deze evenementen ook meer duidelijk wordt over de nieuwe AR / VR gaming service van Samsung.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Dreamground.