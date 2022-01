Facebook smartwatch met afneembaar display en camera Facebook (Meta) ontwikkelt een geavanceerde smartwatch met een roterend en afneembaar display, inclusief een drietal camera’s voor AR en VR doeleinden.

Meta Platforms is bij velen bekend om het veelbesproken social media platform Facebook. De activiteiten reiken echter verder dan dat. Zo werd vorig jaar bekend dat het bedrijf ook een eigen smartwatch in ontwikkeling heeft. Het belooft een zeer bijzondere wearable te worden met een afneembaar display en twee camera’s, die van de pols gehaald kan worden om foto’s en video’s te maken. Deze kun je vervolgens direct via apps zoals Facebook en Instagram delen, zo meldde The Verge halverwege 2021. Het slimme horloge wordt in de zomer van 2022 verwacht, aldus de website.

Enkele maanden later, in oktober 2021, bracht Bloomberg een foto naar buiten waarop een Facebook smartwatch met een front-camera te zien is. De afbeelding is afkomstig uit de Facebook View app, voor het bedienen van de Facebook smart glasses – die in samenwerking met Ray-Ban is uitgebracht.

Vandaag brengt LetsGoDigital nieuwe informatie omtrent de verwachte Meta smartwatch. Wij zijn een patent op het spoor gekomen waarin een zeer geavanceerd horloge omschreven wordt, met een afneembaar display, meerdere camera’s en tal van functies die we nog niet eerder hebben gezien bij een smartwatch.

Facebook Watch met afneembaar scherm

Op 24 juni 2021 heeft Facebook Technologies – tegenwoordig opererend onder de naam Meta Platforms – een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) voor een ‘Detachable camera block for a wearable device’. De 49-pagina tellende documentatie werd op 13 januari 2022 goedgekeurd en gepubliceerd.

De uitgebreide documentatie omschrijft een Meta Facebook smartwatch die de gebruiker om z’n pols kan dragen. Er worden twee modellen omschreven. De eerste heeft een vierkant display -vergelijkbaar met de foto die Bloomberg publiceerde- , de tweede heeft een rond display. De functionaliteit van beide watches is grotendeels gelijk.

Het gaat om een slim horloge met een afneembaar display. Er worden meerdere camera’s in het scherm verwerkt – minstens twee, de documentatie gaat hoofdzakelijk uit van drie camera’s. Er verschillende type lenzen ingezet – zoals een macro lens, een telefoto lens, een optische zoom lens en een groothoek lens. Door gebruik te maken van meerdere lenzen kan de gebruiker eenvoudig het gezichtsveld van de camera aanpassen.

De Facebook smartwatch wordt geleverd met een tweede display, die eveneens over meerdere camera’s beschikt – met andere type lenzen. Het tweede display heeft dezelfde vormfactor als de eerste. De gebruiker kan het scherm eenvoudig loskoppelen van de behuizing. De behuizing blijft dan samen met het polsbandje om de pols van de gebruiker zitten. De display kan onderling verwisseld worden, maar ook ingezet worden voor AR / VR / MR doeleinden – hier komen we nog op terug.

Middels magneten wordt het scherm op z’n plaats gehouden. De display van het ronde model is zodanig geconfigureerd dat deze kan draaien – zoals op onderstaande afbeelding geïllustreerd wordt. Draaien kan zowel met de klok mee, als tegen de klok in. De magneten dienen elkaar wel te raken – zodoende zijn er vijf vaste rotatiestanden. Bij het vierkante horloge ga

Het gaat hier niet om een roterende bezel, zoals bij de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Het draaien heeft bij de Meta smartwatch een hele andere functie, want door het scherm te roteren kan de gebruiker eenvoudig een andere cameralens selecteren. De cameralens die je wenst te gebruiken dien je op 12 uur te zetten. De overige camera’s zijn op dat moment niet bruikbaar.

Meta smartwatch met meerdere camera’s voor VR en AR toepassingen

De camera’s kunnen uiteraard gebruikt worden om foto’s en video’s te maken, om deze vervolgens te delen op social media. Ook voor het voeren van videogesprekken biedt de camera uitkomst. Meta heeft echtere grotere plannen. De reden om meerdere camera’s te implementeren ligt met name in de mogelijkheden die dit creëert op het gebied van virtual reality, augmented reality en mixed reality.

De tweetal afneembare smartwatch displays met ingebouwde camera’s kunnen ook samenwerken met andere VR / AR systemen, zoals een head mounted display (HMD) of smart glasses.

Hoewel Facebook nog geen AR headset heeft uitgebracht, toonde het bedrijf vorig jaar wel een werkend prototype. Het gaat om een high-end headset met codenaam ‘Project Cambria’. Meta liet destijds al doorschemeren dat een toekomstige smartwatch kan werken als input device voor de headset. Mogelijkerwijs worden beide producten rond dezelfde periode in de markt gezet.

Verder wordt in de patentdocumentatie een AR bril getoond. Het is reeds bekend dat Meta onder codenaam ‘Project Nazaré’ ook een AR bril in ontwikkeling heeft.

De watch wordt ook voorzien van de nodige sensoren. In de uitgebreide omschrijving wordt onder andere gesproken over een hartslag sensor, een lichaamstemperatuur sensor, een infrarood meter, bewegingssensor en activiteit-herkenningssensoren. Het slimme horloge zal uiteraard ook met een telefoon verbonden kunnen worden.

Het lijkt er op dat Meta zich met z’n smartwatch hoofdzakelijk wil richten op de AR en VR mogelijkheden. Dat past ook perfect binnen het motto van het bedrijf om een metaverse te bouwen – een gedeelde virtuele wereld. Het verklaart ook waarom die afbeelding van de Facebook smartwatch in de app van de AR smart glasses werd gevonden.

Meta is overigens niet de enige die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een AR headset. Geduchte concurrent Apple is ook voornemens om dit jaar een Mixed Reality headset uit te brengen. Apple is natuurlijk al jaren marktleider op het gebied van smartwatches – waarvan de Apple Watch 7 het nieuwste model is. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe Meta deze markt zal benaderen, als nieuweling op het gebied van smartwatches.

Er is overigens nog een grote Amerikaanse speler die op het punt staat de wereld van wearables te betreden. Google werkt ook aan een eigen Pixel Watch. In 2019 patenteerde Google ook al eens een smartwatch met camera.

Concurrent Samsung heeft eveneens een patent aangevraagd voor een Galaxy Watch met roterend display, evenals een Galaxy rollable smartwatch met een camera. Zelfs de Amerikaanse computerfabrikant IBM lijkt de mogelijkheden te onderzoeken van een IBM smartwatch die je kunt uitvouwen tot een tablet – vergelijkbaar met het idee van de Oppo opvouwbare smartwatch. Al met al kunnen we de komende jaren nog heel wat innovaties verwachten op het gebied van wearables en slimme horloges.

