Velen denken bij het woord ‘Google’ direct aan de zoekmachine. De afgelopen jaren heeft het bedrijf echter aangetoond ook fantastische consumenten elektronica producten te kunnen fabriceren. Denk bijvoorbeeld aan de Google Pixel telefoons en de Pixel Buds oordopjes. Lange tijd werd verwacht dat dit jaar ook de Google Pixel Fold zou verschijnen, als eerste opvouwbare smartphone van het merk. Inmiddels is duidelijk dat we hiervoor nog iets meer geduld moeten hebben.

Desondanks zal de Amerikaanse producent binnenkort wel een ander nieuw soort product introduceren. De Pixel Watch wordt de allereerste smartwatch van Google. De afgelopen weken en maanden is er veel gezegd en geschreven over dit spectaculaire horloge – waarmee Google de strijd aan zal gaan met de populaire Apple Watch 7 en de Samsung Galaxy Watch 4 serie.

Google Wear OS smartwatch met Fitbit fitness en gezondheidsfuncties

Het design van Google’s eerste slimme horloge is lange tijd geheim gebleven. Inmiddels is er promotiemateriaal online verschenen, waarop de Google Pixel Watch duidelijk te zien is. Op basis van deze beelden heeft Ian Zelbo een serie 3D product renders gemaakt van de verwachte wearable.

De Google Pixel Watch krijgt een zeer stijlvolle uitstraling. Er is gekozen voor een rond display dat prachtig is afgerond – waardoor het horloge er volledig randloos uitziet. Je mag er vanuit gaan dat het een touch-display betreft. Verder is er aan de rechterzijkant een kroontje aangebracht voor de bediening.

Op de foto’s wordt het polshorloge getoond met een zilveren horlogekast en een siliconen strap. Uiteraard zullen er verschillende horlogebandjes ter beschikking worden gesteld, die je ongetwijfeld als optionele accessoire kunt kopen. Denk aan een sportief siliconen bandje, een stijlvol lederen bandje en/of een stoere stalen schakelband.

Je mag er vanuit gaan dat de Pixel Watch draait op het Wear OS van Google. Vermoedelijk gaat het om Wear OS 3 – waar de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic ook op draait. Daarnaast ligt het voor de hand dat er veel technologie van Fitbit in verwerkt zal worden. Ten slotte is het Amerikaanse bedrijf dat activiteitstrackers produceert begin dit jaar overgenomen door Google.

Zodoende is het aannemelijk dat het Pixel horloge over geavanceerde fitness features zal beschikken en tal van functies om je gezondheid in de gaten te kunnen houden. Denk onder andere aan een hartslagmeter, een stappen teller en een calorieën teller.

Google Pixel Watch Prijs & Verkrijgbaarheid

Verwacht wordt dat het slimme horloge van Google in het eerste kwartaal van 2022 officieel zal worden aangekondigd. Vooralsnog is het onduidelijk hoeveel de Pixel Watch gaat kosten en in welke landen de smartwatch verkrijgbaar zal zijn.

Officieel kun je de Pixel smartphones niet in Nederland kopen. De kans is dan ook groot dat we ook voor de Pixel Watch moeten uitwijken naar Duitsland. Of je kunt wachten totdat het horloge via de grijze import ons land bereikt. Het is in ieder geval goed nieuws dat de eerste Google smartwatch er nu echt aan zit te komen.

De afgelopen periode hebben meer smartphone fabrikanten besloten om de markt van wearables te betreden. Zo is er inmiddels ook een Xiaomi Mi Watch, een Oppo Watch en een OnePlus Watch. Ook Huawei maakt al jaren smartwatches, binnenkort wordt de Huawei Watch D verwacht, het eerste slimme horloge met een bloeddrukmeter. Dan hebben we Lenovo nog, die vorige maand de uiterst betaalbare Motorola Moto Watch 100 heeft aangekondigd.

Ruim twee jaar geleden rapporteerde LetsGoDigital al over een ronde Google Pixel Watch met camera. Of de smartwatch van Google ook daadwerkelijk over een camera zal beschikken blijft vooralsnog onbekend.

Eerder vandaag kwamen we ook nog een bijzondere smartwatch van Samsung op het spoor. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt zich inmiddels bezig te houden met de ontwikkeling van een Samsung rollable smartwatch, eveneens met camera. Dit futuristische horloge beschikt over een uitrolbaar display, waardoor het schermoppervlak naar wens vergroot kan worden.