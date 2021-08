Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic smartwatches Samsung heeft twee nieuwe slimme horloges aangekondigd, de Watch 4 en Watch 4 Classic zijn de eerste Wear OS smartwatches van het merk.

Samsung heeft vandaag vijf nieuwe producten aangekondigd tijdens Unpacked 2021. Naast de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones heeft Samsung ook twee nieuwe smartwatches aangekondigd, de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Beide slimme horloges draaien voor het eerst op het Wear OS van Google. Gelijktijdig zijn ook de nieuwe Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes onthuld.

De Samsung Galaxy Watch 4 wordt uitgebracht in twee formaten; een 40mm dameshorloge en een 44mm heren horloge. Het gaat om de opvolger van de in 2019 aangekondigde Watch Active 2. Het slimme horloge beschikt over een 1,19″ (40mm) / 1,36″ (44mm) touchscreen display.

Uiteraard worden er tal van functies ingebouwd denk aan fitness tracking, maar ook een zuurstofmeter, hartslagmonitor, slaap monitoring en meer. Daarnaast zal de waterresistente Samsung Watch 4 ondersteuning bieden voor GPS, Bluetooth, WiFi en NFC.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

De Galaxy Watch 4 Classic verschijnt zowel als 42mm en als 46mm model. Dit model heeft een klassiekere uitstraling en is tevens voorzien van een roterende ring – zoals we die ook onder andere kennen van de Galaxy Watch 3. Er is keuze uit een roestvrijstalen en een titanium horlogekast. Daarnaast zijn er verschillende kleuren horlogebandjes beschikbaar, om de Watch helemaal naar wens vorm te kunnen geven.

Het scherm van het roestvrijstalen model zal beschermt worden door Gorilla Glass DX. Het duurdere titanium model wordt voorzien van DX+. De plus variant is nog krasbestendiger, waardoor het logisch is dat Samsung deze keuze maakt bij zachtere materialen, zoals titanium.

Ten slotte zal de Watch 4 Classic voorzien worden van een 5 ATM certificering, wat inhoudt dat je het slimme horloge gewoon kunt omhouden tijdens het douchen. Daarnaast zal Samsung haar smartwatch voor het eerst voorzien van een MIL-STD810G certificering, wat inhoudt dat het horloge ook bestand is tegen een val.

Samsung Galaxy Watch 4 persbericht

Onderstaand is het officiële persbericht van Samsung Nederland te lezen. Deze informatie is ook terug te vinden op Samsung news room.

Samsung introduceert Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic

Samsung kondigt de Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic aan. De nieuwe smartwatches bieden je de beste tools om je gezondheid te monitoren door het gebruik van het nieuwe Wear OS Powered by Samsung en de One UI Watch gebruikersinterface. Het platform Wear OS Powered by Samsung is samen met Google ontwikkeld, terwijl de One UI Watch Samsungs meest intuïtieve gebruikersinterface tot nu toe is.

“We zien dat steeds meer mensen wearables gebruiken om aan hun gezondheid te werken. Dat heeft geleid tot een enorme groei van de Galaxy Watch-serie,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Omdat we weten dat iedereen op zijn eigen manier aan zijn gezondheid werkt, hebben we de smartwatches voorzien van veel verschillende functies. Van het bijhouden van je activiteiten tot het meten van je slaap.”

Samsungs meest uitgebreide reeks gezondheidsfuncties

In slechts 15 seconden brengt de sensor in de smartwatch liefst 2.400 parameters in kaart die je een snel en helder inzicht geven in je algehele gezondheid. De Galaxy Watch4-serie is uitgerust met Samsungs baanbrekende BioActive Sensor. De 3-in-1-sensor meet je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed, maar is tegelijkertijd compact en uiterst nauwkeurig. Via de nieuwe Body Composition-tool breng je eenvoudig je lichaamssamenstelling in kaart. Van spiermassa en rustmetabolisme tot lichaamswater en vetpercentage.

De Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic beschikken beiden over een uitgebreid functiepakket om je dagelijkse activiteiten eenvoudig bij te houden. En dat motiveert om het beste uit jezelf te blijven halen. Met vrienden en familie doe je bijvoorbeeld mee aan Group Challenges.

Ook houd je je slaappatroon via de smartwatch met meer detail bij dan voorheen. De gekoppelde smartphone herkent het geluid van je snurken, terwijl de smartwatch ook je bloedzuurstofniveau tijdens je slaap. Zo geeft de Galaxy Watch4 je aanwijzingen over hoe je beter uitrust.

Ultieme mobiele ervaring dankzij One UI Watch en Wear OS

Eenvoud, gemak en efficiëntie zijn kenmerkend voor de Galaxy smartwatches. Dat wordt nu extra versterkt door de splinternieuwe One UI Watch gebruikersinterface en Wear OS Powered by Samsung. Met One UI Watch verschijnen compatibele apps automatisch op je smartwatch zodra je die op je smartphone hebt gedownload. Ook je belangrijkste instellingen worden onmiddellijk gesynchroniseerd. Auto Switch zorgt ervoor dat je met je oordopjes direct schakelt tussen je telefoon en horloge. Verder zijn er verschillende mogelijkheden om je smartwatch te bedienen: via Bixby voice, de roterende bezel of met handbewegingen. Beweeg je pols bijvoorbeeld tweemaal op en neer om een telefoontje aan te nemen of draai je pols tweemaal als het even niet uitkomt. Snel en moeiteloos.

De Galaxy Watch4 is de eerste generatie smartwatches met Wear OS Powered by Samsung, een platform dat Samsung samen met Google bouwde. Direct vanaf je pols heb je zo toegang tot een uitgebreid ecosysteem van populaire Google apps als Maps tot geliefde Galaxy-services als SmartThings en Bixby. Ook biedt het nieuwe platform ondersteuning voor apps als adidas Running, Calm, Strava en Spotify beschikbaar via Google Play. Doordat het ingebouwde kompas is verbeterd en ook samenwerkt met Google Maps, is het stukken eenvoudiger je weg te vinden in een gebied dat je niet zo goed kent.

Krachtige prestaties direct vanaf je pols

Upgrades als een verbeterde processor, intuïtievere displays en een groter geheugen tillen de Galaxy Watch-ervaring naar een hoger niveau. De Galaxy Watch4 is de eerste Galaxy Watch met een 5nm processor en dat betekent 20% snellere CPU, 50% meer RAM en een 10 keer zo snelle GPU als de vorige generatie. Scrollen en multitasken gaat daardoor snel en vloeiend. Verder is de schermresolutie verhoogd tot 450 x 450 pixels voor scherpe en glasheldere beelden. En met 16 GB aan geheugen heb je meer dan voldoende ruimte om je favoriete apps, muziek en foto’s te downloaden en op te slaan. Tot slot staat beveiligingsplatform Samsung Knox garant voor optimale veiligheid.

Dankzij Samsungs leiderschap op het gebied van eSIM-technologie kun je je telefoon met een gerust hart thuislaten. Je weet immers dat je smartwatch automatisch synchroniseert en alle taken overneemt. Ook over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. Met de razendsnelle processor, hogere schermresolutie, een groter geheugen en heel veel extra gezondheidsfuncties, kan je met een opgeladen Galaxy Watch4 wel 40 uur vooruit. Heb je even snel energie nodig, dan volstaat een oplaadsessie van 30 minuten voor 10 uur accuduur.

Prijzen en beschikbaarheid

De Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic zijn vanaf 11 augustus te bestellen en op 27 augustus start de verkoop. Beide horloges hebben een slank design met een dunnere behuizing dan de voorgangers. Met diverse bandjes en gepersonaliseerde wijzerplaten maak je het horloge helemaal zoals jij het wilt hebben.

De Galaxy Watch4, die een modern en minimalistische design heeft, komt beschikbaar in 40mm voor een adviesverkoopprijs van € 269,- en 44 mm voor een adviesverkoopprijs van € 299,-. De 40mm komt beschikbaar in Black, Silver en Pink Gold, terwijl de 44 mm in Black, Silver en Sophisticated Green verschijnt.

De Galaxy Watch4 Classic is een premium smartwatch met een roterende bezel. De maten zijn 42 mm voor een adviesverkoopprijs van 369,- en 46 mm voor een adviesverkoopprijs van € 399,-. Dit model komt beschikbaar in de kleuren Black en Silver.