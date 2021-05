Google Pixel 6 Pro met periscopische zoom camera In het najaar van 2021 wordt de Google Pixel 6 serie verwacht. De Pixel 6 Pro krijgt naar verluidt een periscopische zoomlens en een flicker sensor.

Morgen gaat de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2021 van start, tijdens dit event zal Google waarschijnlijk haar nieuwe Pixel 5a smartphone introduceren, als goedkope broertje van de vorig jaar uitgebrachte Google Pixel 5. In de tweede helft van 2021 zal Google naar verwachting nog twee modellen uitbrengen, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Het is voor het eerst dat Google de ‘Pro’ benaming inzet voor haar Pixel line-up. Voorheen werden de extra geavanceerde modellen onder de naam ‘XL’ weggezet, denk bijvoorbeeld aan de Pixel 4 XL. Afgelopen jaar koos Google er echter voor om slechts één model uit te brengen, de Pixel 5. Dit jaar worden er wel opnieuw twee modellen verwacht, in plaats van een Pixel 6 XL lijkt het echter om de Pixel 6 Pro te gaan. Vermoedelijk betekent dit ook dat de tweetal toestellen niet langer uitsluitend van elkaar verschillen qua grootte. Tot dus ver de benamingen, wat weten we inmiddels over deze nieuwe modellen?

Google Pixel 6 serie krijgt vernieuwd design

Afgelopen week verschenen de eerste product renders van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro online, waarop te zien is dat beide modellen een re-design krijgen, waarbij met name het camerasysteem aan de achterzijde geheel nieuw en uniek is vormgegeven. Het was YouTuber Jon Prosser die het vernieuwde ontwerp toonde, de renders zijn gemaakt door grafisch designer Ian Zelbo. Hoewel Prosser een twijfelachtige reputatie heeft als lekker duurde het niet lang voordat Max Weinbach het nieuwe ontwerp via Twitter beaamde. Alleen de kleuren zouden afwijken, zo liet hij in dezelfde tweet weten.

De nieuwe Pixel 6 serie wordt naar verluidt aangedreven door Google’s custom-made chip genaamd ‘Whitechapel’. Nieuw wordt de integratie van een in-display vingerafdruksensor. Bij de Pixel 5 werd de Face Unlock feature achterwege gelaten voor een vingerafdrukscanner die aan de achterzijde geplaatst werd. Bij de nieuwe toestellen zal deze dus waarschijnlijk onder het scherm geplaatst worden.

De schermranden worden verder verkleind en Google zou ditmaal voornemens zijn om een curved display toe te passen. De punch-hole camera wordt naar alle waarschijnlijkheid gehandhaafd, hoewel het ditmaal waarschijnlijk om een centraal geplaatste selfiecamera gaat. Bij de Pixel 5 werd de front-camera nog in de linkerbovenhoek geplaatst. Door de camera in het midden te plaatsen kun je echter makkelijker zelfportretten recht van voren maken. Voor een Google Pixel smartphone met under-screen camera zullen we nog wat langer moeten wachten.

Het is vooral de achterzijde die de Pixel 6 (Pro) een uniek, eigentijds design meegeeft. Doordat smartphones steeds dunner worden en de camera modules steeds forser zie je dat fabrikanten er steeds vaker voor kiezen om het camerasysteem uit te laten steken, ten opzichte van de behuizing. Google heeft daar iets op bedacht. Zowel de Google Pixel 6 als de 6 Pro krijgen naar verluidt een horizontaal camerasysteem, die in een dikke zwarte rand verwerkt wordt. Het gedeelte boven de triple-camera krijgt een andere kleur dan de onderzijde. De drietal kleuren geven het toestel extra onderscheidend vermogen.

Smartphone met periscopische zoomlens en flicker sensor

Ondertussen heeft ook TechDroider een tweet de wereld in geschoten, waarop de camera indeling van de Google Pixel 6 Pro te zien zou zijn. De foto toont een drietal horizontaal geplaatste camera’s, waarvan één een periscopische zoomcamera betreft. Details omtrent het zoombereik zijn nog niet bekend.

Daarnaast is er nog een vierde sensor zichtbaar, die zou een Spectral/Flicker sensor zijn. Deze sensor detecteert de flikkersnelheid -bijvoorbeeld bij LCD schermen en LED verlichting- waarna de belichting van de camera automatisch wordt aangepast om ongewenste streepvorming tegen te gaan. Tenslotte is er aan de rechterzijde ook nog een flitser gepositioneerd.

De nieuwe Google Pixel 6 smartphones worden in de herfst van 2021 verwacht. Gelijktijdig wordt waarschijnljik ook de langverwachte Google Pixel Watch geïntroduceerd. Mogelijk dat Google de komende dagen al enkele nieuwe details zal onthullen tijdens de developers conference.