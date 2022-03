Google Pixel 7 5G smartphone met 6,3-inch OLED display In de tweede helft van 2022 wordt de Pixel 7 serie verwacht. Lees hier alles over het verwachte design en de specs van deze geavanceerde Google telefoon.

Rond mei zal Google de Pixel 6a aankondigen, als goedkoop alternatief op de reeds beschikbare Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Deze smartphones bieden een goede prijs/kwaliteit verhouding en worden geroemd om hun unieke tweekleurige behuizing, de verbeterde camera en nieuwe Tensor SoC. Ondertussen wordt er ook steeds meer duidelijk aangaande de opvolgers van de populaire 6 serie. Eerder deze maand kwam de Google Pixel 7 Pro al aan bod op LetsGoDigital. Ditmaal is het de beurt aan het basismodel.

Aan de hand van alle reeds beschikbare informatie heeft Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie renders gemaakt van de vermeende Google Pixel 7. Ook onderstaande animatievideo is door Technizo Concept vormgegeven.

Google Pixel 7 release datum

Om te beginnen met de release. Normaliter introduceert Google in oktober de nieuwe smartphone line-up. Gelijktijdig debuteert ook de nieuwste Android versie. Na Android 12 staat Android 13 op het programma staan, de bèta variant zal komende maand al worden vrijgegeven.

Google lijkt namelijk voornemens te zijn om de release van de Pixel 7 serie met een maand te vervroegen. Displayanalist Ross Young meldt op Twitter dat de displaypanelen een maand eerder worden verscheept dan vorig jaar.

Zodoende is het aannemelijk dat de nieuwe modellen ook een maand eerder op de markt worden gezet. Dat betekent dat de nieuwe high-end Google smartphones in september 2022 gepresenteerd zullen worden.

Mogelijk heeft dit te maken met Apple. De iPhone 14 serie wordt namelijk ook in september verwacht. Dit worden belangrijke concurrenten voor de Pixel 7 serie. Door de toestellen gelijktijdig aan te kondigen kan Google een betere concurrentiepositie creëren.

Bovendien lijkt er dit jaar nog een bijzondere Google telefoon op het programma te staan, de langverwachte Pixel Note opvouwbare smartphone. Of deze gelijktijdig met de 7 serie zal worden aangekondigd blijft nog even afwachten. Ondenkbaar is het zeker niet, mede gezien het feit dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 rond augustus worden verwacht.

Google Pixel 7 design & specs

Hoewel de Pixel 7 Pro naar verwachting opnieuw wordt uitgerust met een 6,7” scherm, lijkt de displaygrootte van het basismodel wel iets kleiner te worden dan afgelopen jaar. In plaats van een 6,4” scherm zal de Google Pixel 7 worden uitgerust met een 6,3” OLED display. Dat is overigens nog altijd een stuk groter dan het 5-inch scherm van de Pixel 5.

Ondanks dat het 2022 model iets kleiner wordt, zal het design veel overeenkomsten bevatten met z’n voorganger. Niet zo vreemd overigens, want afgelopen jaar koos Google al voor een geheel nieuw ontwerp. Hiermee weet het zich te onderscheiden van alle andere Android smartphone fabrikanten – mede door de tweekleurige behuizing en het unieke camera design.

De Pixel 7 krijgt naar verwachting iets kleinere schermranden dan z’n voorganger. Ook zal het camerasysteem aan de achterzijde verder worden verfijnd. De zwarte camerabies zal verder doorlopen en geïntegreerd worden met het frame. Dit wordt feitelijk het belangrijkste design verschil met de Pixel 6 – afgezien van de beschikbare kleuren.

Google zal opnieuw kiezen voor een glazen achterpaneel en een metalen frame. De nieuwe Pixel telefoon wordt voorzien van een plat display, net als zijn voorganger. Vermoedelijk gaat het om een Full HD+ displayresolutie en een 120Hz refresh-rate. Dat zou een verbetering zijn ten opzichte van het huidige 90Hz scherm. Verder zal er opnieuw een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera worden toegepast.

Alle fysieke knoppen worden aan de rechterzijde van het toestel geplaatst. De power-knop zit boven de volume toetsen, zoals we inmiddels gewend zijn geraakt bij Google telefoons. De onderzijde biedt plaats voor een USB Type-C aansluiting, evenals een speaker en een microfoon. Een 3.5mm aansluiting ontbreekt helaas, zoals we bij veel topmodellen zien. Uiteraard is het wel mogelijk om Bluetooth draadloze oortjes te gebruiken.

De Pixel 6 serie zijn de eerste smartphones van Google die worden aangedreven door een eigen ontwikkelde Tensor SoC met geavanceerde machine learning technologie. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Pixel 7 serie wordt voorzien van de 2de generatie Tensor chipset. Deze lijkt voorzien te worden van een Samsung Exynos Modem 5300.

Vermoedelijk zal Google dezelfde geheugenconfiguraties aanbieden. Dat betekent dat er standaard 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen wordt ingebouwd. Daarnaast zal er een variant met 256GB worden uitgebracht. Het zal overigens niet mogelijk zal zijn om het opslaggeheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje.

Dubbele camera & Batterij

Over de camera details is vooralsnog weinig concrete informatie bekend. Mogelijkerwijs worden dezelfde sensoren toegepast. In dat geval zal de Google Pixel 7 worden uitgerust met een dubbele camera op de achterzijde – een 50MP groothoekcamera en een 12MP ultra-groothoekcamera. Er zijn echter ook geluiden geweest dat de ultra-groothoekcamera wordt geüpdate, naar een 50MP sensor. Alleen het Pro model wordt voorzien van een telelens.

Voor het maken van selfies lijkt de Amerikaanse fabrikant opnieuw te kiezen voor een 8 megapixel beeldsensor met een f/2.2 lens. Ook al worden de sensoren en lenzen niet geüpgraded, toch ligt het in de lijn der verwachting dat het nieuwe model een betere beeldkwaliteit zal leveren dan voorheen – mede dankzij de nieuwe chipset en Android 13.

Over de batterijcapaciteit is nog enige onduidelijkheid. Mogelijk wordt er opnieuw een 4.620 mAh batterij ingebouwd. Dat zou betekenen dat de batterijduur iets wordt verlengd, aangezien het scherm kleiner wordt dan voorheen. Een langere accuduur is zeker gewenst. Diverse expert reviews hebben uitgewezen dat de accuduur van de Pixel 6 redelijk is, hoewel niet iedereen het hierover eens lijkt te zien. Vermoedelijk komt dit mede doordat bepaalde instellingen en het gebruik van 4G / 5G voor aanzienlijke verschillen in de accuduur zorgen.

Aangaande de laadsnelheid, het huidige model biedt ondersteuning voor een maximaal laadvermogen van 21W – dat is weinig competitief. We hopen dan ook dat Google hier een flinke slag in zal slaan, zodat de telefoon sneller opgeladen kan worden. Samsung heeft de Galaxy S22 Ultra dit jaar voorzien van 45W support – dat was 25W. Mogelijk dat Apple (28W) en Google (21W) ook een soortgelijke verbetering weten door te voeren dit jaar. Een oplader zal overigens niet standaard worden inbegrepen in de verkoopverpakking, deze dien je als losse accessoire te kopen.

Google Pixel 7 Prijs & Verkrijgbaarheid

Over de release datum hebben we het reeds gehad. De Pixel 7 serie zal vermoedelijk in september worden aangekondigd. Dat brengt ons bij het laatste punt: de prijs. Google heeft de Pixel 6 (Pro) voor een competitieve prijs in de markt gezet. Het basismodel kreeg een adviesprijs van €650, voor het Pro model beginnen de prijzen bij €900. Vermoedelijk zullen de prijzen van de nieuwe modellen hier dichtbij in de buurt liggen.

Helaas worden Google Pixel telefoons nog altijd niet officieel uitgebracht in Nederland. Desondanks zijn er wel verschillende Nederlandse retailers die de toestellen aanbieden, dit wordt mogelijk gemaakt door grijze import. Hierdoor vallen de prijzen in Nederland wel wat duurder uit dan elders. In buurland Duitsland worden de toestellen overigens wel uitgebracht tegen adviesprijs.

Een andere mogelijkheid om korting te krijgen is door te kiezen voor een abonnement. Door een vergelijkingswebsite te raadplegen kun je eenvoudig de prijzen en bundels van verschillende Nederlandse telecomproviders met elkaar vergelijken.

De komende weken en maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de Pixel 7 serie en het nieuwe Android 13 besturingssysteem. We houden de ontwikkelingen voor je in de gaten!

