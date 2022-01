Google Pixel 6 kopen met of zonder abonnement Interesse om de Google Pixel 6 (Pro) te kopen? Lees hier alles over de specs, beschikbare kleuren en de prijs voor een los toestel en met abonnement.

In oktober 2021 heeft Google het Android 12 besturingssysteem gelanceerd, gelijktijdig zijn er ook twee Google Pixel 6 smartphones geïntroduceerd, een basismodel en een Google Pixel 6 Pro. De nieuwe toestellen hebben een spraakmakend design en zijn op tal van punten vernieuwd en verbeterd – waaronder de integratie van een geheel nieuwe Tensor SoC. Hoewel Google telefoons niet officieel in Nederland worden uitgebracht, zijn de nieuwe modellen wel verkrijgbaar via de grijze markt / parallelle import.

Toch is het wel even opletten, want doordat de smartphones niet officieel in Nederland worden uitgebracht is er ook geen geldende adviesprijs. De online prijzen liggen dan ook ver uiteen. Gelukkig hoef je je over garantie en reparatiemogelijkheden geen zorgen te maken, want Google biedt ook in Nederland verschillende support mogelijkheden.

In deze publicatie bekijken we waar je de Pixel 6 en Pixel 6 Pro het beste kunt kopen. De genoemde prijzen kunnen door de tijd veranderen, zodoende is het altijd raadzaam om een prijsvergelijkingswebsite te raadplegen. Zo kun je de prijzen van verschillende retailers eenvoudig met elkaar vergelijken. Via Google Shopping kun je eveneens de verkoopprijs van verschillende Nederlandse webshops bekijken.

Google Pixel 6 kopen

De dual-sim telefoon heeft een tweekleurige behuizing, met daartussen een verticaal camerasysteem dat zwart is vormgegeven. Er is keuze uit drie kleurvarianten: Sorta Seafoam, Kinda Coral en Stormy Black. De volgende Nederlandse webshops bieden het toestel aan, de lijst is gerangschikt op prijs. Genoemde prijzen zijn voor een Pixel 6 sim-lockvrij los toestel (8GB/128GB) inclusief verzending:

• Amazon : € 765

• Mobiel.nl : € 769

• Belsimpel : € 778

• Bol.com : € 819

Bij Mobiel.nl kun je ook besluiten om de Google Pixel 6 met abonnement te kopen. Zodoende kun je korting krijgen op de toestelprijs. De bel- en databundel tarieven zijn gelijk aan die van een sim-only abonnement, waardoor je onder aan de streep vaak goedkoper uit bent door de telefoon met abonnement te kopen.

Onderstaand hebben we een overzicht gemaakt van de toestelkosten die Nederlandse providers in rekening brengen voor de Pixel 6, gerangschikt op prijs. De genoemde toestelkosten zijn geldig voor een 1-jarig en 2-jarig telefoonabonnement.

• Vodafone : € 624

• T-Mobile : € 666

• KPN : € 696

• Tele2 : € 744

We hebben ook even gekeken naar buurland Duitsland, want daar worden de nieuwe Google Pixel smartphones wel officieel verkocht. Bijvoorbeeld bij Saturn, de Duitse variant van MediaMarkt. Daar betaal je op het moment van schrijven € 649 voor een los toestel.

Aangaande de specs, de Pixel 6 is een handzame telefoon met een kleurrijk en helder 6,4-inch AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. Het is de eerste telefoon met de nieuwe Google Tensor SoC. Naast een 8GB/128GB variant is er ook een 256GB model uitgebracht. Er is helaas geen mogelijkheid om een microSD geheugenkaart te gebruiken. Het toestel biedt wel ondersteuning voor het 5G netwerk.

De Google Pixel 6 draait op het Android 12 OS en wordt voorzien van 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Ook het camerasysteem is verbeterd. Het basismodel is uitgerust van een dubbele camera, bestaande uit een 50MP groothoeklens en een 12MP ultra-groothoeklens.

Er is een 4.620 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 21W snelladen. Net als bij Apple, Samsung en Nokia wordt er geen oplader meegeleverd. Deze dien je als optionele accessoire te kopen.

Google Pixel 6 Pro kopen

Het Pro model is groter, heeft een afgerond display, een betere camera en een grotere accu. Ook is de Pixel 6 Pro verkrijgbaar in andere kleuren: Cloudy White, Sorta Sunny en Stormy Black. Qua geheugen is er geen verschil, want dit model wordt ook standaard voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De volgende gerenommeerde webshops bieden de Pixel 6 Pro aan. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel inclusief verzending:

• Bol.com : € 1.029

• Belsimpel : € 1.049

• Amazon: € 1.049

• Mobiel.nl : € 1.089

Google’s topmodel is via Mobiel.nl ook met abonnement verkrijgbaar. Onderstaand hebben we een overzicht gemaakt van de toestelkosten die Nederlandse providers in rekening brengen voor de Pixel 6 Pro, gerangschikt op prijs. De genoemde toestelkosten zijn geldig voor een 1-jarig en 2-jarig abonnement.

• KPN : € 912

• Vodafone : € 936

• T-Mobile : € 960

• Tele2 : € 996

Uiteraard zijn de toestelkosten niet het enige waar je op dient te letten bij het afsluiten van een abonnement. Vergelijk ook de verschillende bundels met elkaar, aan de hand van jouw bel- en internet gedrag. Zodoende kun je een betere afweging maken welke provider het beste totaalplaatje voor jou biedt.

In Duitsland ben je iets goedkoper uit dan bij ons. Voor een los toestel betaal je bij Saturn € 899 (8GB/128GB). Dat komt overeen met de adviesprijs die Google sinds oktober hanteert. Uiteraard kun je ook verschillende accessoires kopen, denk bijvoorbeeld aan een bijpassend hoesje om je toestel optimaal te beschermen tegen krassen en stoten.

De Google Pixel 6 Pro beschikt over een groot en afgerond 6,7-inch AMOLED display met een 120Hz adaptieve refresh-rate. Het scherm heeft een resolutie van 1440×3120 pixels. Er is een 11 megapixel selfie-camera aanwezig, het gaat om een centraal geplaatste punch-hole camera.

Daarnaast is er een drievoudige camera beschikbaar op de achterzijde. De camera configuratie is gelijk aan het basismodel, met additioneel een 12MP telelens met 4x optische zoom en 30x digitale zoom. Tot slot is het topmodel uitgerust met een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 23W opladen.

Software problemen

Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn met de nieuwe Pixel smartphones. Google heeft eerder deze week kenbaar gemaakt de Pixel 6 update die gepland stond voor december uit te stellen. Hiertoe is besloten nadat meerdere gebruikers te maken kregen met een kritieke bug, waarbij de verbinding ineens verbroken wordt.

Het is niet voor het eerst dat gebruikers klagen over bepaalde software aspecten van de nieuwe Google telefoons. Sommige melden dat het toestel zomaar ongevraagd personen begint te bellen. Anderen klagen over een flikkerend display.

Veel van deze problemen zouden met de december software update opgelost moeten worden. Het bedrijf heeft echter langer de tijd nodig en beloofd nu om eind januari alsnog een software update uit te rollen waarbij alle bekende bugs aangepakt zullen worden.