Google Pixel 6 Pro review De Pixel 6 Pro is het nieuwe vlaggenschip van Google. Met krachtige Tensor SoC, groot afgerond display, triple-camera met zoom en het Android 12 OS.

In oktober 2021 werd de Pixel 6 serie uitgebracht door Google. Het gaat om twee modellen, waarvan de Google Pixel 6 Pro het nieuwe topmodel is. Beide smartphones hebben een vernieuwd en stijlvol design, waarbij het horizontaal vormgegeven camera-eiland voor extra onderscheidend vermogen zorgt. Het zijn tevens de eerste Google telefoons die voorzien zijn van een Tensor SoC. Ook de camera is verbeterd, het Pro model biedt 4x optische zoom. Daarnaast draait het toestel op het nieuwe Android 12 OS.

Maar leveren deze nieuwe Google Pixel telefoons ook daadwerkelijk een betere gebruikerservaring? Sebastien Marien zocht het uit en publiceerde op AndroidWorld een uitgebreide gebruikerservaring van Google’s nieuwste topmodel. Over het design meldt Sebastien in zijn Pixel 6 Pro review: “Het eerste wat opvalt wanneer je de telefoon in handen neemt, is dat hij groot en hoekig is. Het hoekige ontwerp geeft de telefoon een meer volwassen en zakelijkere uitstraling, in tegenstelling tot de meer speelse Pixel 5.”

Google Pixel 6 Pro review

Het Pro model is groter dan het basismodel. Het is overigens voor het eerst dat Google voor deze benaming kiest, zo werd z’n voorganger als Pixel 5 XL in de markt gezet. Er is gekozen voor een 6,71-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Het scherm heeft gebogen schermranden en wordt beschermt tegen krassen en stoten middels Gorilla Glass Victus. Het OLED-paneel dat Google heeft gebruikt voor de Pixel 6 Pro ziet er prachtig uit. Een ander voordeel, de telefoon is stof- en waterdicht met IP68-certificering.

Over de nieuwe processor is Sebastien erg tevreden. In zijn Google Pixel review meldt hij: “De Pixel 6 is een stuk sneller dan zijn voorganger en mijn gevoel zegt dat hij meekan met de krachtigste vlaggenschepen van het moment. Dat idee wordt bevestigd door benchmarkresultaten.”

Standaard wordt het Pro model voorzien van 12GB LPDDR5 RAM geheugen met keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Het is niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaart. Google is overigens niet de enige die hiertoe heeft besloten, helaas is dit ook het geval bij de high-end Samsung Galaxy S21 smartphones en de Apple iPhone 13 modellen.

Het camerasysteem is eveneens herzien en verbeterd. Er is opnieuw gekozen voor een punch-hole selfiecamera, deze is bovenin centraal in het midden geplaatst. Het betreft een verbeterde 11,1MP ultragroothoekcamera, waarmee gebruikers ook 4K-video kunnen opnemen. Dankzij de uitstekende combinatie van goede hardware en goede software kun je met deze telefoon prachtige selfies maken.

Triple-camera met periscopische zoomlens

Op de achterzijde is voor het eerst een triple-camera te vinden. De hoofdcamera beschikt over een 50MP beeldsensor. De ultragroothoekcamera beschikt over een grotere sensor met 12MP en een f/2.2 lens. Verder is de Pixel 6 Pro uitgerust met een 48MP camera met periscopische zoomlens, die 4x optische zoom en 20x digitale zoom mogelijk maakt. Twee van de drie camera’s beschikken over OIS en PDAF – de ultra-groothoekcamera moet het zonder optisch beeldstabilisatiesysteem doen, zoals vaker het geval is.

Over de nieuwe zoomcamera meldt Sebastien in zijn Google Pixel 6 Pro review: “Voor mij is deze camera de ster van de show, omdat de periscoopcamera bewijst dat deze extra lens een enorm verschil maakt. Beelden zijn over de ganse lijn beter. Details zijn van een compleet ander niveau en ook de witbalans is meer realistisch.”

Google heeft ook verschillende nieuwe fotofuncties toegevoegd, waaronder ‘Lange belichting’. Zo kun je werken met een lange sluitertijd, om bewegende onderwerpen vast te leggen – zoals een waterval of stadsverkeer. Een andere nieuwe feature is ‘Meedraaien bij actie’, hiermee kun je snel bewegende onderwerpen vastleggen waarbij de achtergrond automatisch vervaagd wordt. Een leuke functie om mee te experimenteren. Ook de video’s zien er kwalitatief uit en kunnen in 4K @ 60fps worden vastgelegd.

Aangaande het achterpaneel, deze is gemaakt van glas dat er bijzonder glanzend uitziet. Het zorgt er helaas ook voor dat de telefoon glad aanvoelt en tevens gevoelig is voor vingerafdrukken en stof. Uiteraard is dit wel te verhelpen door een smartphone hoesje te gebruiken.

Verder valt op dat het camerasysteem behoorlijk ver uitsteekt uit de behuizing. Dat zien we overigens bij alle high-end smartphones met zoomfunctionaliteit. Google’s design heeft wel een voordeel, want doordat het een horizontaal cameraeiland betreft die de gehele breedte van de telefoon beslaat, wiebelt het toestel beduidend minder wanneer deze op een vlakke ondergrond ligt, zoals op een tafel. Bij telefoons waarbij het camerasysteem in de linker bovenhoek is geplaatst – zoals we vandaag de dag vaak zien – heb je hier beduidend meer last van.

Net als het camerasysteem werken ook de speakers naar behoren. Het Pro-model is uitgerust met een stereo luidspreker, waarvan er één onderaan het toestel is geplaatst. De andere speaker is in de bovenste schermrand verwerkt, deze is nagenoeg niet zichtbaar. De luidsprekers klinken goed en hebben een groot volumebereik.

Aangaande de vergrendeling, verschillende gebruikers hebben melding gemaakt van een trage vingerafdruksensor. Hier heeft Sebastien tijdens zijn test periode met de nieuwe Pixel telefoon geen last van gehad. Mogelijkerwijs dat de update die Google heeft uitgerold hiermee te maken heeft. Het is niet de allersnelste scanner, daarvoor moet je bij merken als Oppo en OnePlus zijn, desondanks werkt de in-display vingerafdruksensor (inmiddels) naar behoren.

Android 12 telefoon

Over het Android 12 OS is de afgelopen weken al veel gezegd en geschreven. Het vernieuwde besturingssysteem wordt gekenmerkt door nieuw vormgegeven menu’s en interfaces. Zo nemen app interfaces automatisch dezelfde kleurtinten aan als jouw achtergrond. Ook biedt Android 12 meer instel-mogelijkheden en extra beveiligingsfeatures.

Android 12 maakt ook verschillende nieuwe functies mogelijk op de Pixel telefoons. Denk aan Magic Eraser (oftewel een magische gum), waarbij je delen van een foto kunt weggummen. Middels Artificial Intelligence (AI) worden de gegumde delen automatisch opgevuld. Een leuke feature, dat overigens bij de ene foto beter werkt dan bij de andere. Dit hangt er onder meer vanaf of iets op de voor- of achtergrond afspeelt en hoe groot het deel is dat je wilt gummen.

Een andere veelbelovende functie is Live Translate. Iedereen kan zich wel een situatie in het buitenland voor de geest halen, waarbij het handig was geweest als je een vertaler bij de hand had gehad. Daar komt Live Translate om de hoek kijken. De feature werkt razendsnel, terwijl je typt vind de vertaling plaats. Er is ook een tolk-modus beschikbaar, waarbij de vertaling in spraakvorm plaatsvind. Sebastien gaat in zijn review uitgebreid in op de nieuwe softwarefuncties van de Pixel 6 Pro, daarnaast geeft hij via het YouTube kanaal van AndroidWorld een uitgebreide demonstratie van de Live Translate feature.

De Google Pixel 6 Pro biedt ook een verbeterde accuduur. Het nieuwe topmodel is uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Dat is groter dan de meeste smartphones in deze prijsklasse. Het toestel levert dan ook een indrukwekkende batterijduur. Als het scherm de volledige tijd actief is kom je toch nog ruim 10 uur vooruit, alvorens je het toestel aan de oplader moet leggen. Dat is wel eens anders geweest bij voorgaande Google smartphones.

Aangaande de oplaadmogelijkheden, het Pro model biedt ondersteuning voor 23W snelladen. Dat is vrij langzaam, zeker als je dit vergelijkt met Chinese merken. Google lijkt zich er ook van bewust te zijn dat dit niet direct een punt is om mee te adverteren. Sterker nog, ten tijde van de productpresentatie werd er een 30W oplader aanbevolen – waardoor de indruk werd gewekt dat het toestel ook 30W ondersteuning zou bieden. Later bleek dit niet het geval te zijn, het oplaadvermogen is beperkt tot 23W.

In de praktijk betekent dit dat je de telefoon 110 minuten aan de oplader dient te leggen alvorens een lege batterij weer volledig opgeladen is. Hopelijk wordt dit verbeterd bij de Google Pixel 7 serie. Voor die tijd wordt overigens eerst nog de Pixel 6a verwacht, als goedkope variant binnen de 6-reeks. Naast bedraad opladen wordt ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Google kiest er helaas voor om geen oplader mee te leveren in de verkoopverpakking – net als bedrijven zoals Apple, Samsung en Nokia. De Amerikaanse zoekmachinegigant is van mening dat de meeste mensen wel een geschikte oplader in huis hebben liggen. Door geen oplader mee te leveren kan er het milieu bespaard worden. Deze filosofie is ook terug te vinden in de verkoopverpakking, die zo klein mogelijk is uitgevoerd om zodoende geen onnodig afval te produceren.

Google Pixel 6 kopen in Nederland

Al met al levert het nieuwe topmodel van Google een erg fijne gebruikerservaring, zo oordeelt Sebastien. In zijn Google Pixel 6 review conclusie staat vermeld: “De nieuwe Pixel telefoons bieden echt waar voor je geld. Beide modellen kunnen concurreren met andere Android-toestellen die hoger zijn geprijsd.”

Het grootste nadeel van de nieuwe Pixel smartphones is misschien wel de verkrijgbaarheid. Google brengt haar toestellen namelijk niet officieel uit in Nederland en België. Buurland Duitsland heeft meer geluk, daar kun je de telefoons wel kopen. Gelukkig zijn er enkele Nederlandse websites die het toestel wel aanbieden, door gebruik maken van parallel-import. Denk aan sites zoals Mobiel.nl en BelSimpel. Daar betaal je echter wel aanzienlijk meer dan de adviesprijs, namelijk zo’n €1.080 (128GB).

Dat is jammer want Google heeft de Pixel 6 Pro juist relatief scherp in de markt gezet. In Duitsland is de adviesprijs van het topmodel vastgesteld op €900 (128GB). Voor €100 extra krijg je de beschikking over 256GB opslaggeheugen. Laatstgenoemde is vooral een aanrader voor diegene die veel multimedia bestanden op z’n smartphone wenst te bewaren. Mocht je door de tijd heen toch met geheugenbeperkingen te maken krijgen, dan kun je altijd nog kiezen voor een cloud-opslag oplossing.

Het vlaggenschip is in meerdere kleuren verkrijgbaar. Door het unieke achterpaneel heeft Google ditmaal ook voor een dubbele kleurstelling gekozen – die wordt gescheiden middels de zwarte camera bies. Het Pro model is verkrijgbaar in drie kleuren: Cloudy White (wit / lichtgrijs), Sorta Sunny (lichtgeel/oranje) en Stormy Black (donkergrijs/lichtgrijs).