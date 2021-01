PS5 kopen? Binnenkort kun je een PlayStation 5 bestellen Een nieuwe PlayStation 5 kopen is bijna onmogelijk. Hoewel er wel een nieuwe PS5 voorraad verwacht wordt, blijven leveringsdata en aantallen onbekend.

Jarenlang hebben gamers uitgekeken naar de 5de generatie game console van Sony. Op 19 november 2020 werd de PS5 officieel uitgebracht in Nederland. Hoewel het volgens Sony Interactive Entertainment de beste PlayStation lancering ooit is geweest, zullen veel gamers er een totaal ander gevoel bij hebben. Velen hadden maanden voor de release al een preorder geplaatst. Helaas gaf dit geen garantie dat je de PlayStation 5 ook op tijd in huis had, want de voorraad laat erg te wensen over. Een PS5 kopen blijkt zo’n beetje onmogelijk te zijn.

Sinds de PS5 verkrijgbaar is, is de spelcomputer zowel in binnen- als buitenland volledig uitverkocht. Dit geldt zowel voor het model met disk drive (PS5), als de digitale variant (PS5 Digital Edition). Sony lijkt er vooralsnog geen grip op te krijgen. Winkeliers blijven in onzekerheid achter en vermelden allemaal een andere verwachte leverdatum.

Nieuwe PS5 voorraad in aantocht

Even leek het erop dat we in Nederland begin 2021 een nieuwe levering konden verwachten. Maar helaas, opnieuw is er sprake van vertraging, waardoor we nog minimaal een week extra geduld moeten hebben alvorens er een nieuwe lading verwacht wordt in de Benelux.

Daarnaast blijft het nog onduidelijk om hoeveel exemplaren het zal gaan. De eerste levering, tijdens de release, bestond uit dusdanig weinig exemplaren dat zelfs niet alle preorder bestellingen uitgeleverd konden worden. Zodoende zijn diegene die nu een PlayStation 5 bestellen er nog altijd niet zeker van dat zij straks al meteen aan de beurt zijn, als er wel weer een nieuwe voorraad arriveert in ons land. Zo is retailer Bol nog bezig met de verwerking van PS5 bestellingen die in december vorig jaar zijn geplaatst.

Sony wijdt het tekort aan consoles aan de hoge vraag. Zo werd in november via het Twitter account van PlayStation het volgende bericht verstuurd: ‘We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year – please stay in touch with your local retailers.’

Van deze nieuwe PS5 voorraad hebben we in Nederland / Europa overigens geen enkel exemplaar gezien. Diegene die graag een PlayStation 5 voor Kerst of Sinterklaas had willen kopen, kwam dan ook bedrogen uit. Op internet kom je inmiddels de meest exorbitant hoge prijzen tegen, particuliere verkopers hebben het gevoel te kunnen vragen wat ze willen en dat doen ze dan ook. Heeft Sony dit dan helemaal niet kunnen voorzien, hadden ze niet transparanter moeten zijn in de berichtgeving omtrent de beschikbaarheid?

Best verkochte PlayStation console allertijden?

Volgens de eerste rapporten heeft Sony in de eerste vier weken na de release van de tweetal PlayStation 5 consoles wereldwijd een totaal van 3,4 miljoen exemplaren verkocht. Deze verkoopaantallen liggen beduidend hoger dan bij de release van voorgaande spelconsoles, zo valt op diverse websites te lezen. Maar is dat wel zo? Wij hebben de statistieken er eens op nageslagen.

Op 7 januari 2014, vermelde Sony in een keynote speech tijdens CES dat de PS4 al 4,2 miljoen keer was verkocht – dit waren de verkoopaantallen tot eind 2013. De console werd op 15 november uitgebracht in Noord-Amerika en op 29 november in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Oftewel; toen was de console ook net een maand verkrijgbaar en ging het niet eens om een wereldwijde release, want de Japanse release zou pas twee maanden later plaatsvinden. Bovendien ging het destijds om één console, ditmaal heeft Sony twee modellen utigebracht (een reguliere en digitale variant).

Het lijkt er dus sterk op dat de PS5 helemaal niet zoveel beter verkoopt als de PS4. Misschien moet Sony daar ook maar gelukkig om zijn, want de console zit nog vol met bugs – zo concludeerde we afgelopen maand in onze Sony PlayStation 5 review – lees hier de samenvatting van onze PS5 review.

De hoge verkoopaantallen lijken in ieder geval niet de daadwerkelijke oorzaak te zijn van de slechte verkrijgbaarheid. Wel is het aannemelijk dat COVID-19 (het coronavirus) ervoor heeft gezorgd dat de productie een stuk moeizamer loopt dan gepland. Ten slotte hebben veel fabrieken hun deuren tijdelijk moeten sluiten, wat in de logistieke keten voor een hoop stress en vertraging heeft gezorgd. Sony zelf heeft tijdens de presentatie van de PlayStation 5 ook aangegeven dat dit een enorme uitdaging is geweest.

Marketingtechnisch is het natuurlijk slimmer om nu de ‘hoge vraag’ de schuld te geven, in plaats van de aanhoudende productieproblemen. Want door te stellen dat de vraag nog nooit zo hoog is geweest, creëert dit bij consumenten het gevoel erbij te willen horen en er ook een te willen kopen. Het had Sony echter gesierd als het bedrijf zich transparanter had opgesteld en met name meer duidelijkheid had verschaft aan z’n trouwe PlayStation fans.

Waar kun je de PS5 kopen?

Door deze onzekerheid leeft bij veel gamers nog altijd de vraag; waar en wanneer kan ik de nieuwe PlayStation kopen? Vanzelfsprekend proberen winkeliers hier op handige wijze op in te spelen, door gesprekken aan te gaan met Sony en zodoende een nieuwe levering veilig te stellen.

Zodoende dat elke online retailer ook een andere levertermijn vermeldt, helaas worden ook die data telkens weer gewijzigd. Ben jij echt geïnteresseerd in de nieuwe game console en wil je een PlayStation 5 bestellen? Dan zal je dagelijks het internet in de gaten moeten houden en een hoop geluk moeten hebben. Je doet er wat dat betreft verstandiger aan nog een paar maandjes geduld te hebben, scheelt een hoop stress en die tijd kan Sony goed gebruiken om alle problemen rondom de PS5 op te lossen – niet alleen de productie en voorraad problemen, maar ook de vele softwarefouten die een grote afbreuk doen aan het spelgenot.