PS5 review beknopte samenvatting De Sony PS5 is op tal van punten verbeterd, hoe zit het met de uitwerking van deze functies? In deze consolidatie review staan de belangrijkste punten op rij.

Afgelopen week hebben we een uitgebreide PlayStation 5 review gepubliceerd, waarin alle voordelen en nadelen van Sony’s nieuwste game console uitgebreid aan bod komen. Heb je geen zin of tijd om deze volledige publicatie te lezen, dan vind je hier een beknopte samenvatting van de meest belangrijkste punten. Voor deze PS5 review hebben we de console gebruikt in combinatie met de legendarische game Spider-Man Miles Morales, de nieuwe platformer Sackboy: The Big adventure en het gratis voorgeïnstalleerde spel Astro’s Playroom.

De Sony PS5 werd op 19 november 2020 uitgebracht in Europa. De 5de generatie PlayStation is op tal van punten verbeterd, maar ook de verkoopprijs is toegenomen. De PS5 is verkrijgbaar voor €500, wat een prijsstijging betekent van maar liefst 25% ten opzichte van de introductieprijs van de PS4 Pro.

Het is overigens voor het eerst dat Sony ook een digitale editie heeft uitgebracht zonder schijflade, in de vorm van een PS5 Digital Edition. Qua specs zijn deze spelcomputers gelijk aan elkaar, voor de digitale variant betaal je €100 minder – je bent dan echter wel aangewezen op de PlayStation Store voor het kopen van games. Deze zijn doorgaans wat duurder in aanschaf dan de gehanteerde winkelprijzen.

Futuristische game console maar onpraktisch in gebruik

De PS5 heeft een opvallend design en is beduidend groter uitgevoerd (BxHxD: 39 x 10,4 x 26 cm) dan zijn voorganger, zodoende zal deze ook niet zo makkelijk in een tv-kast opgeborgen kunnen worden. Er wordt een standaard meegeleverd in de vorm van een voetje, welke je dient te gebruiken ongeacht of je de game console horizontaal of verticaal wilt neerzetten.

Horizontaal is dit voetje echter zeer slecht te bevestigen, waardoor de spelconsole over het voetje heen blijft schuiven. De PlayStation 5 is dan ook het beste verticaal te positioneren, waardoor deze al snel een prominente plek in je woonkamer zal opeisen.

De mat-witte verwisselbare zijpanelen zijn van hoogstaande kwaliteit. Helaas kunnen we niet hetzelfde zeggen over het hoogglanzende zwarte plastic materiaal, dat niet alleen gevoelig is voor stof en vingerafdrukken, maar ook erg krasgevoelig is.

Verder zijn de Power en Eject knoppen wel erg klein uitgevoerd, waardoor je deze knoppen al snel op de tast moet zien te vinden. Daar komt bij dat de wit/grijze kleurstelling van de console afwijkt ten opzichte van de spierwitte DualSense controller. In de afwerking hadden we meer verwacht van Sony. De console is overigens in China gefabriceerd.

PlayStation 5 krachtige spelcomputer met SSD

De Sony PS5 beschikt over vernieuwde en beduidend krachtigere hardware dan zijn voorganger. Belangrijke nieuwe toevoegingen zijn de SSD (Solid State Drive), hardwarematige ray-tracing en 3D audio support. Ook is het voor het eerst dat Sony de nieuwe PlayStation backwards compatibel heeft gemaakt, waardoor het ook mogelijk is om PS4 games te spelen op de PS5.

Ray-tracing zorgt voor mooiere reflecties en weerkaatsingen, dit komt met name goed tot z’n recht bij een spel zoals Spider-Man. Jammer is dan wel weer dat ray-tracing bij deze game alleen ondersteunt wordt in 4K resolutie @ 30 fps – vergelijkbaar met de resolutie van de PS4 Pro. De hogere 60fps die gebruikt wordt voor Performance mode biedt geen ondersteuning voor ray-tracing – zodoende wordt je gedwongen om te kiezen tussen mooie vloeiende beelden of extra details in reflecties en schitteringen.

De SSD zorgt ervoor dat de PlayStation 5 in een mum van tijd is opgestart, ook behoren laadtijden tot het verleden. Dit is een duidelijk verschil met de PS4 (Pro). De hoeveelheid geheugen is echter vrij beperkt. Hoewel er 825GB is ingebouwd, is hiervan slechts 667GB effectieve opslagcapaciteit beschikbaar. Aangezien PS5 games tot wel 100GB groot zijn loop je al snel tegen opslag beperkingen aan.

In de toekomst moet het mogelijk worden om ook een externe SSD aan te kunnen sluiten op de PlayStaton 5, hiervoor is plaats gemaakt achter de beschermkap. Deze functie is momenteel echter softwarematig uitgeschakeld door Sony, waardoor je uitsluitend PS4 games kunt opslaan en spelen via een HDD/SSD die je via USB verbindt.

3D audio moet zorgdragen voor een extra rijke gamebeleving. Ook hier moeten we helaas een kanttekening bij plaatsen, want momenteel wordt 3D audio niet ondersteunt via de speakers van je TV. Om de 3D audio te ervaren heb je namelijk een gaming headset nodig, die je via de 3.5mm aansluiting of USB kunt verbinden. Gamen met een headset, daar moet je van houden. Het komt de communicatie in ieder geval niet ten goede als je met meerdere mensen in één ruimte aan het gamen bent.

Backwards compatibel met PS4

Veruit de meeste Playstation 4 spellen zijn compatibel gemaakt met de PlayStation 5. Dit is een groot voordeel voor PS4 eigenaren die inmiddels een leuke game collectie hebben opgebouwd. Dankzij de krachtigere hardware van de PS5 zien deze games er ook nog eens mooier uit dan voorheen.

Toch moet gesteld worden dat Sony minder aandacht heeft besteed aan de backwards compatibiliteit dan Microsoft. De oude Xbox games zijn beter geoptimaliseerd, bovendien gaat de ondersteuning verder alleen Xbox One games – zo kun je ook de nog oudere Xbox 360 games spelen op de Xbox Series X. Voor Sony geldt dat PS4 games wel compatibel zijn met de PS5, helaas worden spellen van eerdere PlayStation consoles niet ondersteunt.

Dat is overigens niet het enige punt waarin Sony tekortschiet ten opzichte van Microsoft. Zo biedt de PS5 ook geen ondersteuning voor Dolby Vision, in plaats daarvan is er gekozen voor HDR10. Hetzelfde geldt voor de variabele refresh-rate (VVR) die HDMI 2.1 mogelijk maakt. Deze functie zal op een later moment beschikbaar worden gesteld, zo heeft Sony onlangs bevestigd.

Ook wordt de 1440p resolutie output niet ondersteunt, waardoor de beelden op een QHD-monitor voor een beduidend minder mooie spelbeleving zullen zorgen. Sony focust zich liever op het gebruik van de spelconsole in combinatie met een televisie, in plaats van een gaming monitor.

PS5 games zijn significant duurder

Een ander hekel punt zijn de prijzen van PlayStation 5 games. Deze zijn namelijk met circa 25% gestegen ten opzichte van PS4 spellen. In een interview gaf Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, als reden dat de spellen voor velen uren speelplezier zullen zorgen, en dus niet te duur zijn. Alsof je met een PS4 spel niet uren vooruit zou kunnen.

Over de gebruikersinterface zijn we uitsluitend positief. Zowel de Home Screen als de nieuwe Control Center biedt een fijne gebruikerservaring, alles ziet er overzichtelijk en duidelijk uit en de instellingen opties zijn verder vergroot.

Wat betreft het geluid dat de console produceert, onze PS5 was muisstil. Tijdens de test periode heb ik de console slechts 1 keer op hoge toeren horen draaien, namelijk toen Astro’s Playroom vastsloeg.

Toch lees je op internet ook verschillende reacties van gamers die de console wél erg lawaaierig is. Dit blijkt per console en per game te verschillen. Inmiddels is bekend geworden dat Sony de ventilator van twee verschillende fabrikanten afneemt, die onderling van elkaar verschillen qua specs en ook qua lawaai. Helaas kun je vooraf niet zien welk model je koopt, het lijkt er dus op dat je hier een beetje geluk bij moet hebben.

Wireless DualSense controller

Het grootste pluspunt van de Sony PS5 is zonder twijfel de DualSense controller. Dankzij de toevoeging van haptische feedback en adaptieve triggers kun je veel nauwkeuriger de trillingen voelen. Dit moet je simpelweg ervaren! Ook de ingebouwde microfoon / speaker zorgt voor een extra rijke game ervaring. Middels de mute-knop is de microfoon ook snel en eenvoudig uit te schakelen.

De controller biedt een bijzonder fijne handligging en is gemaakt van premium materialen. De voorzijde voelt glad aan, terwijl de achterzijde een wat ribbelige structuur heeft voor een betere grip. Het moderne, enigszins ronde ontwerp wordt gekenmerkt door een blauwe lichtstrip die aan weerszijden van de touchpad is geplaatst. Dit is een duidelijke upgrade ten opzichte van de lichtstrip die achterop de DualShock 4 te vinden is. Ook is de touchpad veel mooier geïntegreerd dan voorheen.

De wireless DualSense controller heeft ook een beduidend langere accuduur (6-11 uur) dan de DualShock 4 controller die bij de PS4 (Pro) geleverd werd. Opladen gaat via de meegeleverde USB kabel, die je via de voorzijde van de console kunt aansluiten.

Sony PS5 review conclusie

Het moge duidelijk zijn, op de spelcomputer zelf valt zeker nog heel wat op- en aan te merken. Veel van de nieuwe functies zijn nog niet of beperkt beschikbaar, wat de zogenaamde ‘next-gen game ervaring’ geen goed doet. Nog maar niet te spreken over de instabiliteit van de PS5. Tijdens onze test periode sloeg het voor-geïnstalleerde spel Astro’s Playroom meermaals vast, zelfs zo erg dat het spel niet opnieuw opgestart kon worden en volledig opnieuw geïnstalleerd moest worden.

Ook zijn er in de tussentijd al diverse bugs gemeld online, voor enkele van deze problemen heeft Sony inmiddels een oplossing gevonden. Toch komen dergelijke situaties het spelgenot zeker niet ten goede. Het is dan ook te hopen dat Sony dit snel onder controle heeft.

Daar komt bij dat Sony veel te weinig consoles heeft geproduceerd, waardoor de PS5 wereldwijd is uitverkocht. Nieuwe voorraad wordt eind dit jaar verwacht, het blijft echter nog onduidelijk hoeveel van deze exemplaren naar Nederland verscheept zullen worden.

Tijdens de preorder periode werd al snel duidelijk dat de vraag groter is dan het aanbod. Bovendien kregen Nederlandse retailers bijzonder weinig PS5 exemplaren geleverd, wat onder andere resulteerde in lotingen onder de pre-order gegadigden.

De nieuwe PlayStation wordt door een groot aantal Nederlandse retailers verkocht, waaronder MediaMarkt, BCC, Coolblue, Bol.com en Amazon, maar natuurlijk via gaming winkels zoals Nedgame en GameMania. Op het moment van schrijven is er echter geen enkele console meer beschikbaar voor verkoop. Sommige spreken over een verwachte levering eind dit jaar, andere verwachten pas rond februari 2021 weer een nieuwe voorraad te ontvangen.

Wil jij een PS5 kopen? Dan adviseren we je om nog even te wachten, zodat Sony eerst alle bugs kan oplossen en de nodige updates kan uitvoeren om alle nieuwe functies ook daadwerkelijk toegankelijk te maken. Laat je niet gebruiken als proefkonijn, zo kun je een hoop ergernissen voorkomen. Ondertussen zal ook het game portfolio verder vergroot worden, wat de gamebeleving alleen maar ten goede zal komen.

Prijs/kwaliteit verhouding

Wat betreft de prijs/kwaliteit verhouding, de PlayStation 5 wordt voor exact dezelfde prijs verkocht als de eveneens nieuwe Xbox Series X. Laatstgenoemde game console is echter een stuk krachtiger en bovendien voorzien van meer functies.

Toch heeft de PS5 ook zo zo’n voordelen, deze zijn met name te vinden in de nieuwe DualSense controller die een enorm prettige game-ervaring levert. Daar komt bij dat Sony bekend staat om de relatief grote collectie exclusieve games. Heb je reeds een PS4 (Pro) in bezit met een leuke collectie games? Dan kan ook dit een doorslaggevende reden zijn om toch voor de PlayStation 5 te kiezen.

Disclaimer: LetsGoDigital is op geen enkele wijze verbonden aan Sony Interactive Entertainment. Ons test exemplaar is ook niet afkomstig van Sony en/of het marketingbureau van Sony. Zodoende kunnen wij een volledig onafhankelijke review publiceren, bedoelt voor de reguliere consument. Hard-core gamers zullen hoogstwaarschijnlijk minder moeite hebben met de huidige tekortkomingen van de PS5. Zij hebben dan ook 7 jaar moeten wachten op de nieuwe spelconsole, waardoor de roep naar vernieuwing vanzelfsprekend extra groot is.