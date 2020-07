PlayStation 5 kopen bij Amazon, MediaMarkt, BOL of elders Wil jij een Sony PS5 kopen? Dit moet je weten over de prijs, verkrijgbaarheid, preorder mogelijkheden en de winkels die de PlayStation 5 gaan verkopen!

Het is alweer een maand geleden dat Sony de PS5 officieel heeft geïntroduceerd. De hardware details en de nieuwe DualSense wireless controller waren toen al bekend. Inmiddels zijn ook het design, een reeks accessoires en tientallen nieuwe games voor de PlayStation 5 aangekondigd. Toch blijft er nog altijd één onderdeel onbekend omtrent de nieuwe spelconsole; de prijs. Ook over de beschikbaarheid is er nog enige onduidelijkheid, vooralsnog heeft Sony alleen laten weten dat de nieuwe spelcomputer ‘in het najaar van 2020’ wordt uitgebracht.

De PlayStation 5 krijgt sterk verbeterde specs. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van een SSD, een beduidend krachtigere CPU en GPU, hardwarematige ray-tracing, terugwaartse compatibiliteit met de PS4, 3D Audio en een controller met haptische feedback en adaptieve triggers. Al deze nieuwe functies brengen natuurlijk ook een hogere kostprijs met zich mee. Het is dan ook niet zo vreemd dat gamers zich afvragen wat ze straks voor de PS5 moeten gaan betalen.

Prijs voor de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition

Door de tijd heen hebben zich de wildste verhalen rond gedaan, met geschatte prijzen variërend van €300 tot wel €1.200. Deze geruchten ontstonden voornamelijk nadat verschillende gerenommeerde online retailers een webpagina online zette voor de PS5, elke retailer vermeldde hierbij z’n eigen prijs. Denk aan Amazon, MediaMarkt, BOL, Coolblue, GameMania, NedGame – allemaal hebben ze een webpagina aangemaakt voor de nieuwe Sony PlayStation. Bij sommige retailers valt alleen te lezen ‘wordt verwacht’, andere vermelden er een indicatieprijs bij.

Inmiddels geloven de meeste dat de PlayStation 5 prijs wordt vastgesteld op zo’n €500. De PS5 Digital Edition zal goedkoper zijn, mogelijk dat deze console een adviesprijs krijgt van zo’n €400 – gelijk aan de introductieprijs van de PS4 (Pro). Het verlossende woord zal echter van Sony zelf moeten komen. Het is hierbij zeker niet ondenkbaar dat de Japanse spelfabrikant wacht op Microsoft. De concurrerende Xbox Series X werd begin dit jaar al geïntroduceerd, maar ook van deze game console is de prijs nog altijd onbekend. Er wordt al langer gespeculeerd dat Sony de prijs voor de PS5 wil laten samenhangen met die van de nieuwe Xbox.

Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er nu al een verkoper is die de daadwerkelijke verkoopprijs weet. En als dit al bekend zou zijn, dan zal Sony er zeker op toezien dat deze prijs niet wordt gecommuniceerd – niet zolang Sony zelf geen informatie naar buiten brengt althans. Waarom deze retailers dan toch een prijs op hun site vermelden? Het lijkt simpelweg een marketingstrategie te zijn.

Journalisten zijn er namelijk op gebrand om nieuws over de PlayStation 5 te kunnen melden, dit zorgt simpelweg voor meer verkeer naar hun website want de PS5 is een onderwerp dat heel veel gamers bezighoudt. Zodoende rapporteren veel gaming sites over de kleinste ‘nieuwsfeiten’. Zodra Amazon of MediaMarkt de prijs op haar site vermeld, zijn er wereldwijd een hoop nieuwssites die naar deze bewuste pagina verwijzen. Deze links zorgen ervoor dat retailers (op termijn) beter gaan scoren in de zoekmachine. Als je de PS5 straks daadwerkelijk kunt kopen willen deze retailers natuurlijk bovenaan staan in de zoekresultaten, om hogere verkoopaantallen te kunnen realiseren.

Temeer omdat elke fabrikant door Sony verplicht wordt om de adviesprijs te hanteren. Voor consumenten zal er dus weinig verschil zitten tussen het kopen bij de ene of andere retailer, ten slotte betaal je overal dezelfde prijs. Mogelijk dat er wel verschil zal zitten in de levertijd. Sommige retailers hanteren de policy ‘vandaag kopen, morgen geleverd’, terwijl je bij andere verkooppunten enkele dagen op je bestelling zal moeten wachten. Het wordt echter met name interessant als straks blijkt dat de voorraad van de PlayStation 5 niet toereikend is.

Is er voldoende voorraad ten tijde van de lancering?

De introductie van de Nintendo Switch was hier een perfect voorbeeld van. Maandenlang was de spelconsole volledig uitverkocht, waardoor er verschillende verkopers waren die veel hogere prijzen gingen hanteren dan de adviesprijs. BOL spande destijds de kroon, zij zagen kans om de verkoopprijs te verdubbelen! Schandalig natuurlijk, maar daar waar schaarste is zijn mensen bereid om extra geld neer te leggen. Zeker als het gaat om je kinderen, die blijven ‘zeuren’ om de nieuwe spelconsole en onmogelijk wetenschap kunnen hebben over de marketing trucs die boven hun hoofd worden gespeeld.

Kunnen we een soortgelijk probleem met de PS5 verwachten? Het is zeker niet ondenkbaar. Er gaan al langer geruchten dat er een beperkte voorraad wordt aangelegd. Velen vrezen dan ook dat de spelconsole al tijdens de preorder periode zal zijn uitverkocht. Bovendien zal dit ertoe leiden dat speculanten extra consoles opkopen om deze later tegen een hoger bedrag te kunnen doorverkopen. In Nederland gebeurt dit bijvoorbeeld via platforms zoals Marktplaats.

Bovendien zijn er geluiden dat Sony ditmaal kiest voor een wereldwijde release. Dit zorgt ervoor dat de hele wereld gelijktijdig bedient moet worden. Bij een beperkte voorraad zal dit ongetwijfeld voor problemen gaan zorgen. Is het dan raadzaam om de nieuwe PlayStation tijdens de preorder periode te kopen?

PS5 kopen via een preorder bestelling

Als je ervan verzekert wilt zijn dat jij straks als één van de eerste over de PlayStation 5 kan beschikken, dan is het inderdaad raadzaam om een reservering te plaatsen. De adviesprijs van de console zal het eerste jaar na lancering namelijk gehandhaafd blijven. In het ergste geval (bij een hogere vraag dan aanbod) zal deze zelfs verhoogd worden.

Het lijkt in ieder geval geen zin te hebben om te wachten totdat je korting krijgt op de PlayStation 5 – tenzij je bereid bent om meerdere jaren te wachten natuurlijk. De enige aanbieding waar je eventueel op kunt hopen is een bundel prijs, waarbij je bijvoorbeeld naast de console een extra DualSense controller of een populaire game ontvangt tegen een minimale prijsreductie.

Dan rest ons de vraag waar kun je de PS5 het beste kopen? Dat is natuurlijk vrij persoonlijk, misschien heb je met de ene retailer een betere ervaring dan met de ander. Of koop je daar vaker wat, waardoor je bijvoorbeeld extra spaarpunten kunt verzamelen. Ook zijn er webshops die de mogelijkheid bieden om achteraf te betalen, denk bijvoorbeeld aan MediaMarkt. Daarnaast kan de bezorging en/of retour policy een doorslaggevende factor spelen. Of misschien wil je juist een bepaalde PS5 accessoire, zoals het DualSense oplaadstation, of een bepaalde game kopen die door de ene verkoper wel wordt aangeboden en door de ander niet. Logischerwijs kiezen veel consumenten er dan voor om alles bij die ene verkoper te bestellen.

In Nederland zullen de meeste consoles verkocht worden door MediaMarkt, BOL, Coolblue, GameMania en NedGame. Daarnaast is het Amerikaanse Amazon sinds maart dit jaar actief in Nederland, deze webshop heeft een groot aanbod tegen aantrekkelijke prijzen. Verwacht wordt dan ook dat het marktaandeel van Amazon in Nederland de komende jaren sterk zal groeien. Momenteel is BOL nog altijd de grootste webshop.

Wil je nu al een PS5 pre-order bestelling plaatsen? Dan ben je momenteel aangewezen op GameMania. Hoewel NedGame deze mogelijkheid enige tijd geleden ook aanbod is deze verkoper inmiddels, om onbekende reden, gestopt met het aannemen van preorders. Bij GameMania kun je nog wel een reservering plaatsen, hiervoor dien je overigens wel een winkel filiaal te bezoeken en een aanbetaling te doen van €50. Vervolgens wordt je op een wachtlijst gezet. Mocht je de spelconsole straks toch te duur vinden of je wilt om een andere reden afzien van je aankoop, dan is het mogelijk om de koop kostenloos ongedaan te maken.

PlayStation 5 release datum

Waarschijnlijk zal Sony de PS5 kort voor Thanksgiving Day uitbrengen. Thanksgiving wordt gehouden op donderdag 26 november, de dag er na is het Black Friday. Op deze van oudsher Amerikaanse feestdag wordt het shopping seizoen ingeluid voor de December feestdagen. Veel retailers geven dan hoge kortingen en hebben aantrekkelijke acties om het winkelende publiek tegemoet te komen in de dure December feestmaand. Velen zullen de PS5 op hun verlanglijstje zetten voor Sinterklaas of Kerst. Er is Sony dan ook veel aan gelegen om de nieuwe game console voor Thanksgiving Day uit te brengen.

Wat betreft de spelletjes, helaas is de algemene verwachting dat de prijs van PS5 games behoorlijk zullen stijgen. Mogelijk zelfs met 25%! De adviesprijs van veel games zal daarmee uitkomen op €75. De reden hiervoor? Het ontwikkelen van spelletjes voor de nieuwe console neemt meer tijd in beslag door de uitgebreide technische mogelijkheden en kost zodoende simpelweg meer geld, aldus een ontwikkelaar bij Sony PlayStation Studios. De afgelopen jaren zijn console spellen ook nauwelijks in prijs verhoogd. Daar komt nog bij dat Sony het meeste geld verdient met de verkoop van games en services, zoals PS Plus en PS Now abonnementen.

Als Sony de PlayStation 5 inderdaad voor €500 in de markt zet zal het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid geen winst maken op de verkoop van de spelconsole zelf. Elke gamer zal echter door de tijd heen verschillende spellen en accessoires willen kopen – al dan niet gekoppeld aan een maandelijks abonnement. Hier moet het grote geld mee verdiend worden.

Note: De afbeeldingen in deze publicatie zijn ontworpen door LetsGoDigital-designer Giuseppe Spinelli. De concept beelden van deze PS5 Black Edition zijn geïnspireerd op de door Sony onthulde dual-tone console. De PS5 die je straks in de winkels kunt kopen heeft een wit/zwart ontwerp. Sony heeft vooralsnog niet willen bevestigen dat er ook een geheel zwarte variant wordt uitgebracht, wel heeft het bedrijf te kennen gegeven door de tijd heen verschillende Limited Edition consoles op de markt te willen brengen, elk met een andere kleurstelling en in een ander thema (zoals een Spider-man Limited Edition).