PlayStation 5 zwarte versie met CD en PS5 Digital Edition

Eerder deze maand heeft Sony de PlayStation 5 officieel aangekondigd. Eindelijk is het console ontwerp bekend, ook heeft Sony een groot aantal nieuwe game titels aangekondigd evenals een reeks optionele accessoires. En niet geheel onbelangrijk, Sony zal ook een PlayStation 5 Digital Edition uitbrengen, als goedkope variant zonder optische drive. Onder de slogan ‘Play has no limits’ zal de sterk vernieuwde game console in het najaar van 2020 worden uitgebracht.

Sinds de officiële introductie halverwege juni is het nieuws omtrent de PS5 onverminderd doorgegaan. Zo zijn er inmiddels al veel meer details bekend geworden omtrent de PS5 games. Vanzelfsprekend wordt er ook hevig gespeculeerd over de prijs van de nieuwe spelconsole en ook het vernieuwde design is nog altijd een veelbesproken onderwerp op het internet.

Zwarte PlayStation 5 console met CD

Het is voor het eerst dat Sony de PlayStation voorziet van een dual-tone ontwerp. Net als de nieuwe DualSense wireless controller beschikt de console over een zwart / wit design. Er is gekozen voor een futuristisch ontwerp, waar veel gamers toch even aan moesten wennen. De spelcomputer zou zodoende beter passen in het interieur, aldus Sony.

Toch vragen veel PlayStation fans zich af of er ook een volledig zwarte console zal verschijnen. Recent heeft de baas van PlayStation, Jim Ryan, laten weten dat er in ieder geval meerdere PS5 Special Editions in de pijplijn zitten, deze spelcomputers zullen er ook iets anders uit zien dan de standaard variant. Of er ook een geheel zwarte PS5 aankomt blijft echter nog onbekend. Sony heeft in het verleden vaker Limited Edition consoles uitgebracht, denk bijvoorbeeld aan de knalrode PlayStation 4 Pro Spiderman Editie of de half-doorzichtige donkerblauwe PS4 Pro Limited Edition.

Hardcore gamer Giuseppe Spinnelli, aka Snoreyn, is van mening dat een zwarte PlayStation 5 niet mag ontbreken. De masterdesigner uit Italië heeft daarom de door Sony getoonde PS5 her-ontworpen als Black Edition. Vanzelfsprekend heeft Giuseppe ook weer een fantastische videoanimatie gemaakt, die geheel in stijl van de videotrailer van Sony is opgetrokken.

De nieuwe DualSense controller mag natuurlijk niet ontbreken, deze is eveneens in het zwart vormgegeven. Ook de PS5 Digital Edition komt voor in de video, deze heeft een vergelijkbaar ontwerp als z’n duurdere broer. Echter, door de afwezigheid van een diskdrive heeft de Digital Edition een mooier symmetrisch design.

Oplettende kijkers zal het niet zijn ontgaan dat Giuseppe ook een nieuwe Max Payne game toont. Deze populaire third-person-shooter werd in 2001 voor het eerst uitgebracht voor Windows PCs, twee jaar later verscheen het spel ook op de PlayStation 2. Het laatste deel, Max Payne 3 werd halverwege 2012 uitgebracht. Fans kijken dan ook al jaren reikhalzend uit naar een vervolg. Hoewel Sony inmiddels een groot aantal games voor de PS5 heeft aangekondigd is er nog niets bekend over een eventuele release van Max Payne 4.

De PlayStation 5 kun je zowel staand als plat neerzetten. Plat kun je de console in een TV-kast kwijt, waardoor deze nauwelijks zal opvallen. Sony heeft echter ook een speciale stand ontwikkelt, zodat de spelconsole stabiel en stevig neergezet kan worden. Het is voor het eerst dat Sony de console beschouwt als een designstuk, dat ‘past in elk interieur’. Door de unieke vormgeving heeft de spelcomputer een bijzonder futuristisch uiterlijk, mede ook door de blauwe LED verlichting rondom het ventilatiesysteem.

Niet alleen de vormgeving is spraakmakend, ook de grootte van de console heeft veel tongen doen laten rollen. Hoewel Sony de exacte afmetingen nog niet bekend heeft gemaakt valt aan de diskdrive af te leiden dat de PS5 aanzienlijk groter wordt dan zijn voorganger. Na de door Sony vrijgegeven beelden zorgvuldig te hebben bestudeerd komen wij tot de conclusie dat de afmetingen van de Sony PlayStation 5 inclusief stand ongeveer 10x31x38cm zal bedragen. Zonder stand is de console iets kleiner, zo’n 36cm.

Vergelijken we de PS5 met andere consoles, dan is de nieuwe PlayStation niet alleen groter dan de PS4, maar ook groter dan de Xbox Series X – die nagenoeg gelijktijdig met de PS5 zal verschijnen. Microsoft maakte eind vorig jaar het design van de Xbox Series X al bekend. Naderhand zijn ook de afmetingen vrijgegeven: 15.1×15.1×30.1cm. Deze rechthoekig vormgegeven console ziet er totaal anders uit als de PS5 en heeft meer weg van een PC-ontwerp.

PlayStation 5 Digital Edition zonder CD

Zowel Sony als Microsoft kiezen ervoor om direct bij de lancering ook een Digital Edition uit te brengen. Microsoft heeft hier natuurlijk al enige ervaring mee opgedaan, met de Xbox One S All-Digital Edition. Dat Sony er ditmaal ook voor kiest om een model uit te brengen zonder schijflade is alleen maar toe te juichen, te meer omdat consumenten op deze wijze ook voor een goedkopere oplossing kunnen kiezen.

Bovendien kiezen steeds meer consumenten ervoor om hun games digitaal aan te schaffen. Zo liet Sony weten dat in het eerste kwartaal van 2020 maar liefst 2 op de 3 nieuw gekochte games een digitale download was. Er zit echter ook een keerzijde aan, want doorgaans zijn fysieke games vaker in de aanbieding dan digitale games. Zodoende kan het door de tijd heen toch lonen om ook fysieke games te kunnen kopen en spelen uiteraard. Ook als je de console wilt gebruiken voor het afspelen van films is een optische disk een welkome toevoeging.

Qua hardware is de PlayStation 5 Digital Edition identiek aan de reguliere PS5. Ook qua opslag zal er geen verschil zitten tussen de twee versies. Er wordt een razendsnelle 825GB SSD ingebouwd, daarnaast moet het mogelijk worden om het geheugen uit te breiden middels een externe PCIe 4.0 NVMe SSD. Beide consoles worden ook backwards compatible met de PS4. Het overgrote merendeel van de Top 100 Beste PS4 games kun je ook via de PS5 spelen, zo liet Sony enige tijd geleden al weten.

PS5 pre-order & prijs informatie

Wat betreft de prijs, velen gaan er vanuit dat de PlayStation 5 een adviesprijs krijgt van zo’n €500 / $500. Het ligt voor de hand dat de PS5 Digital Edition goedkoper wordt, hoewel dit nog niet door Sony is bevestigd. Vermoedelijk zal deze console voor zo’n €400 / $400 over de toonbank gaan, daarmee zou de digitale editie van de PS5 exact dezelfde prijs krijgen als de PS4 (Pro) tijdens de lancering. Als Sony de nieuwe PlayStation daadwerkelijk zo scherp geprijsd kan aanbieden zal dit ongetwijfeld een positieve weerslag hebben op de verkoopaantallen.

Sony heeft reeds meermaals te kennen gegeven dat de PS5 in het najaar van 2020 wordt uitgebracht. Een exacte lanceringsdatum is echter nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk gaat de PlayStation 5 in de tweede helft van november in de verkoop. Op vrijdag 27 november is het Black Friday 2020, de eerste shopping deals beginnen echter al enkele dagen eerder. Het zou ons dan ook niet verbazen als Sony kiest voor een release date rond vrijdag 20 november.

Vanzelfsprekend wordt het voor die tijd al wel mogelijk om een PS5 pre-order te plaatsen. Mogelijk dat Sony rond augustus meer informatie zal onthullen aangaande de prijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe consoles. Vermoedelijk zal het vanaf dat moment ook mogelijk worden om een preorder bestelling te plaatsen.

Note to editors: The 3D renders presented in this publication are copyright protected and designed by Giuseppe Spinelli and licensed to LetsGoDigital. You can use this artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.