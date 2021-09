Sony PlayStation 5 patent publicatie onthuld nieuwe details Uitgebreide documentatie van Sony PlayStation 5 officieel gepubliceerd, inclusief alle gebruikte componenten, het koelsysteem en meer…

In augustus 2019 ontdekte LetsGoDigital het patent van de PlayStation 5 Dev Kit – die door game ontwikkelaars wordt gebruikt om spellen voor de PS5 op te programmeren. Lange tijd was dit het enige ontwerp dat bekend was van Sony’s nieuwe game console. In de tussentijd is de Sony PS5 officieel uitgebracht. Toch is het bijbehorende octrooi nooit vrijgegeven – afgezien van een summier design patent van de PlayStation 5 en de DualSense controller.

Vandaag is ook het utility patent vrijgegeven, waarin tot in detail staat beschreven hoe de PlayStation 5 is opgebouwd en welke componenten er zijn gebruikt. De documentatie bestaat uit maar liefst 121 pagina’s.

Sony PlayStation 5 technische omschrijving

Op 24 september 2020 heeft Sony Interactive Entertainment een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Electronic apparatus’. De documentatie is op 30 september 2021 gepubliceerd.

Naast een uitgebreide omschrijving, opgesteld in het Japans, worden er ook 54 afbeeldingen getoond – waarop elk detail van de inmiddels officieel uitgebrachte PlayStation 5 te zien is. Ook het koelsysteem komt uitgebreid aan bod. Het gaat overigens om het model met disk-drive. Voor diegene die interesse heeft, de volledige documentatie is onderaan deze pagina te downloaden.

Hoewel de PS5 nog altijd te kampen heeft met voorraadproblemen, beginnen online de geruchten omtrent een PS5 Pro alweer op te laaien. Veel details zijn er echter nog niet bekend. Het zal nog minstens twee jaar duren alvorens deze spelconsole wordt uitgebracht door Sony. In de tussentijd houden we uiteraard een oogje in het zeil.

Download official Sony PlayStation 5 patent.

